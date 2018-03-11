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Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:18
Ну вот еще по теме немного ...Павел Дроняк директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС -> граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать, когда человек уже уплатила налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, то он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах и она будет учтена при пересчете в Украине....
PS еще одна причина не "светить" зарубежным счетом... я не понимаю и в принципе понимать не хочу, почему надо что то платить тут если заработано это в другой стране... ну или просто счет открыт.. какое нашим чинушам до этого дело ...
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Джон
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:16
maxim2014 написав:
Я правда имел в виду "в обратную сторону" (что даже наши баки не могут помочь с открытиев счетов в своих "дочках" на западе), но смысл точно такой-же. Разные юрлица, работающие по разным зконодательствам. Общее у них может быть только название (и то не всегда).
Я был уверен, что общее у этих банков - хозяева их капитала, а работают они по законам нашей страны. На сколько я интересовался - то работать у нас иностранному банку крайне не выгодно из-за налогов, поэтому все эти "дочки" иностранных банков регистрируют как украинские банки.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:23
kalinavalera1 написав:
На сколько я интересовался - то работать у нас иностранному банку крайне не выгодно из-за налогов
Выгодно было бы, налоги тут не выше. Но это тупо запрещено нашим законодательством.
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Faceless
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:49
Джон написав:
Ну вот еще по теме немного ...Павел Дроняк директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС -> граждане Украины, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или просто зарплату, должны их задекларировать, когда человек уже уплатила налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, то он должен взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах и она будет учтена при пересчете в Украине....
PS еще одна причина не "светить" зарубежным счетом... я не понимаю и в принципе понимать не хочу, почему надо что то платить тут если заработано это в другой стране... ну или просто счет открыт.. какое нашим чинушам до этого дело ...
Джон, тезка. У меня такая же дилемма, но так как я уже в другой стране плачу налоги, то буду и в Украине декларировать в связи с тем же обменом данными, а так же вот какими нюансами. Налогообложение большинства стран мира, Украина не исключение, имеет такую хитрую оговорку, как центр жизненных интересов. Т.е. вы можете 365 дней в году работать заграницей, т.е. вы нерезидент, вроде, как платить анлоги не нужно, но вот ваша жена с ребенком, живя в Украине сделает вам "заподлянку" в виде центра жизненных интересов, и если сейчас, заграничный банк нас / вас не светит, то с 2019 года, всё... приплыли. Налоговая узнает о ваших доходах и выпишет штраф за неподанную декларацию, незаплаченные налоги и что там еще?
Давайте думать, есть ли возможность как-то это дело обойти?
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change_pm
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:02
change_pm написав:
и если сейчас, заграничный банк нас / вас не светит, то с 2019 года, всё... приплыли. Налоговая узнает о ваших доходах и выпишет штраф за неподанную декларацию, незаплаченные налоги и что там еще?
Давайте думать, есть ли возможность как-то это дело обойти?
Податкова вже СЬОГОДНІ має дані про офіційно заплачені українцями податки, зокрема, в Польщі. Не від банків, а на основі конвенції, я так розумію. Але не чув, щоб щось робила. Чи буде?
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mlynok
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:16
mlynok написав:
Не від банків, а на основі конвенції, я так розумію. Але не чув, щоб щось робила. Чи буде?
Будет кормовая база сокращается)..
change_pm написав:
Давайте думать, есть ли возможность как-то это дело обойти?
Наверно надо изучить что такое система автоматического обмена - CRS.
Это передача МАССИВОВ данные автоматически. То есть ответ на вопрос пана mlynok - ДА будет. Так как обмен автоматический, в отличие от конвенции где обмен идет только по ЗАПРОСУ.
Но есть и плюс - обмен пойдет только данными о СЧЕТАХ нерезидентов, которыми располагают финансовые учреждения. То есть если у вас в польском банке лежит что то в банковском сейфе то и данные такие не передадут. В отличие от Конвенции, где по запросу передадут ЛЮБУЮ информацию что касается уклонения от уплаты налогов.
Что передадут - п. 2 ст. 2 MCAA - имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, дата рождения ну и конечно данные про сам счет.
...
ДЛя физ лиц скорее всего вариантов мало - или искать страну не подписавшую такое соглашение или открывать счет на местного резидента (родич например) с доверенностью на себя любимого по управлению, возможно покупка припейд-карт, хотя спорно стоит ли связываться.... для юриков же там вроде до 250 000 уе в год, не передаются данные хотя хз точно не скажу..в теории можно открыть юр- лицо в Тайланде например который ничего не подписал, а счет этого юрл лица ибо Тайланд не есть страна надежная, открыть например в Польше.. тогда данные по счету поедут в Тайланд где и останутся не попав в Украину но это все чистая теория и в принципе для обычного гражданина дороговато..... может есть еще какие способы было бы интересно узнать иное мнение..
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Джон
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:33
Тут бачу тема лише про польські банки, а хто щось може сказати як в Німеччині?
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tushitel
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:35
mlynok а можете порадити, чи проінформувати, як в Німеччині?
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tushitel
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:56
tushitel Не знаю, але думаю, що порядок дій аналогічний. Банк встановлює резедентуру, якщо вона іноземна передає в систему (CRS) дані про операції (обіг, %%, сальдо). І вже відповідна країна-учасник отримує доступ до цих даних. Якщо Україна приєднається у 2020, то за 2019 ідентифікація може бути по ПІБу і з/паспорту, а не по ІПНу, як хтось вище писав. При оформленні закордний банк не отримує українського ІПНу.
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mlynok
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