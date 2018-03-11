Рахунки для українців за кордоном

Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:16

mlynok написав: Не від банків, а на основі конвенції, я так розумію. Але не чув, щоб щось робила. Чи буде? Не від банків, а на основі конвенції, я так розумію. Але не чув, щоб щось робила. Чи буде?

change_pm написав: Давайте думать, есть ли возможность как-то это дело обойти? Давайте думать, есть ли возможность как-то это дело обойти?

Будет кормовая база сокращается)..Наверно надо изучить что такое система автоматического обмена - CRS.Это передача МАССИВОВ данные автоматически. То есть ответ на вопрос пана mlynok - ДА будет. Так как обмен автоматический, в отличие от конвенции где обмен идет только по ЗАПРОСУ.Но есть и плюс - обмен пойдет только данными о СЧЕТАХ нерезидентов, которыми располагают финансовые учреждения. То есть если у вас в польском банке лежит что то в банковском сейфе то и данные такие не передадут. В отличие от Конвенции, где по запросу передадут ЛЮБУЮ информацию что касается уклонения от уплаты налогов.Что передадут - п. 2 ст. 2 MCAA - имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, дата рождения ну и конечно данные про сам счет....ДЛя физ лиц скорее всего вариантов мало - или искать страну не подписавшую такое соглашение или открывать счет на местного резидента (родич например) с доверенностью на себя любимого по управлению, возможно покупка припейд-карт, хотя спорно стоит ли связываться.... для юриков же там вроде до 250 000 уе в год, не передаются данные хотя хз точно не скажу..в теории можно открыть юр- лицо в Тайланде например который ничего не подписал, а счет этого юрл лица ибо Тайланд не есть страна надежная, открыть например в Польше.. тогда данные по счету поедут в Тайланд где и останутся не попав в Украину но это все чистая теория и в принципе для обычного гражданина дороговато..... может есть еще какие способы было бы интересно узнать иное мнение..