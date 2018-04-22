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за кордоном Рахунки для українців за кордоном + Додати

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#<1 ... 78910 Додано: Сер 04 кві, 2018 12:41 Re: Рахунки для українців за кордоном https://minfin.com.ua/2018/04/04/33076811/ ПриватБанк став головним провайдером е-ліцензій. isen Повідомлень: 156 З нами з: 21.12.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 23:33 change_pm написав: Хлопці, звідки ви таке взяли - при оформленні закордний банк не отримує українського ІПНу. В Польші без ІПНу, вам рахунок не відкриють . Хлопці, звідки ви таке взяли -

Откроют. Нужен только паспорт. Хотя не уверен: так же это для заехавших по безвизу? Откроют. Нужен только паспорт. Хотя не уверен: так же это для заехавших по безвизу? Gastarbaiter Повідомлень: 53 З нами з: 26.02.18 Подякував: 11 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 кві, 2018 13:24 isen написав: ПриватБанк став головним провайдером е-ліцензій. https://minfin.com.ua/2018/04/04/33076811/ ПриватБанк став головним провайдером е-ліцензій.

Дак вопрос то стоит как не "светиться" зарубежным счетом..а перевести это сейчас не проблема. Дак вопрос то стоит как не "светиться" зарубежным счетом..а перевести это сейчас не проблема. Джон Повідомлень: 259 З нами з: 16.03.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 кві, 2018 16:01 Тут очень много разговоров по CRS, AEOI:

1)По сути это процедура обмена банковской информацией (клиент, счета, суммы, операции). То есть банки обязаны будут отрепортить некоторую инфу в местные органы в определенном формате по запросу этого органа. Далее обмен данными будет проходит централизовано между местными органами разных стран.

2)Все также немного забывают, что еще должны быть и основания для запросов, а не просто "кто-то захотел" узнать. И если основание не будет вменяемым для стороны, у которой запрашивают инфу, - то она имеет право не отвечать.

3)Также CRS, AEOI устанавливают единый формат и вид данных для всех чтобы разные системы понимали информацию и отсылали "понятную" друг другу.

4) Имплементация будет проходить поэтапно (не только на уровне внедрения, а и на уровне очередности стран то есть часть стран с 2019, часть позднее) и первым шагом является подписание участия (Украина как и большинство подписались).

5) После подписания необходимо подписаться под техническим регламентом, то есть настроить все системы под необходимый формат и сдать проверку на обмен, пройти технический аудит на защиту инфы. Именно это Украина должна сделать к осени 2018 чтобы попасть в волну на 2019 год.

6) На данный момент наши даже не начинали от слова вообще(про Польшу не знаю, но даже многие продвинутые страны не успевают с внедрением), так что очевидно что мы не успеем. Кстати, денег в бюджет ДФС на это на 2018 также не закладывали. Вторая сторона медали это украинские банки, которые и являются субьектами владение изначальной информации. На данный момент все еще нет вменяемых продвижений для них в вопросе регулирования и обязаловки давать инфу в нужном формате для нашей налоговой чтоб она потом с кем-то ей могла обмениваться.

7) Если страна не успела пройти техническую часть - твое присоединение к системе переносят на следующую волну, если не ошибаюсь это 2021 или даже 2022.



Года 3-4 точно это еще не будет работать для нас вообще.



П.с. еще немного про запросы. На практике налоговая отправляла запросы на основании конвенций в основном на Кипр и то за всю историю таких запросов не превышает и сотни штук (думаю большинство тут присутствующих не подпадут под критерий тех кем могут интересоваться). Статистика ответов неумолима:

- 0 предоставленной информации. В лучшем случае ответ "мы не можем вам предоставить данную инфу".

- Стандартная практика - даже не отвечают. kbadoo

Повідомлень: 7 З нами з: 07.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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