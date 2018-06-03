Рахунки для українців за кордоном

Додано: Пон 23 кві, 2018 16:01

Тут очень много разговоров по CRS, AEOI:

1)По сути это процедура обмена банковской информацией (клиент, счета, суммы, операции). То есть банки обязаны будут отрепортить некоторую инфу в местные органы в определенном формате по запросу этого органа. Далее обмен данными будет проходит централизовано между местными органами разных стран.

2)Все также немного забывают, что еще должны быть и основания для запросов, а не просто "кто-то захотел" узнать. И если основание не будет вменяемым для стороны, у которой запрашивают инфу, - то она имеет право не отвечать.

3)Также CRS, AEOI устанавливают единый формат и вид данных для всех чтобы разные системы понимали информацию и отсылали "понятную" друг другу.

4) Имплементация будет проходить поэтапно (не только на уровне внедрения, а и на уровне очередности стран то есть часть стран с 2019, часть позднее) и первым шагом является подписание участия (Украина как и большинство подписались).

5) После подписания необходимо подписаться под техническим регламентом, то есть настроить все системы под необходимый формат и сдать проверку на обмен, пройти технический аудит на защиту инфы. Именно это Украина должна сделать к осени 2018 чтобы попасть в волну на 2019 год.

6) На данный момент наши даже не начинали от слова вообще(про Польшу не знаю, но даже многие продвинутые страны не успевают с внедрением), так что очевидно что мы не успеем. Кстати, денег в бюджет ДФС на это на 2018 также не закладывали. Вторая сторона медали это украинские банки, которые и являются субьектами владение изначальной информации. На данный момент все еще нет вменяемых продвижений для них в вопросе регулирования и обязаловки давать инфу в нужном формате для нашей налоговой чтоб она потом с кем-то ей могла обмениваться.

7) Если страна не успела пройти техническую часть - твое присоединение к системе переносят на следующую волну, если не ошибаюсь это 2021 или даже 2022.



Года 3-4 точно это еще не будет работать для нас вообще.



П.с. еще немного про запросы. На практике налоговая отправляла запросы на основании конвенций в основном на Кипр и то за всю историю таких запросов не превышает и сотни штук (думаю большинство тут присутствующих не подпадут под критерий тех кем могут интересоваться). Статистика ответов неумолима:

- 0 предоставленной информации. В лучшем случае ответ "мы не можем вам предоставить данную инфу".

- Стандартная практика - даже не отвечают.