Рахунки для українців за кордоном

Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:59

Тут Приват вроде с китайской UnionPay собрался дружить..процессинговый центр Визы и Мастеркарда в США и через него в принципе идут все транзакции..то есть отследить их можно.. в теории как на практике я хз. А как с китайским юанем? Ведь процессинговые центры для карточек China UnionPay а юанях находятся в Китае..насколько "дружит" Китай с CRS, AEOI вопрос интересный.. в теории выходит что китайская карта UnionPay выпущенная в Китае в банке который имел ввиду все эти CRS, AEOI может обслуживаться у нас в Привате и его терминалах но данные по движняку юаней не попадут в CRS, AEOI да и FBI в ткории данные получить не сможет так как процессинговые центры не под юрисдикцией США..

PS Вопрос риторический интересно разобраться в сути и я никого не призываю открывать пластиковые карты в юанях в китайских банках).