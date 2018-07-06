RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Рахунки для українців
за кордоном

Рахунки для українців за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:56

  kalinavalera1 написав:Как их послать - что бы налогом не облагались ?

Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 04.03.09
Подякував: 161 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:07

Vuch тобто якщо я замовляю смартфон, вартістю 1000 євро, я маю сплатити мито в розмірі 35% від різниці вартості посики і 150ю євро? Тобто (1000-150)*35%=300Євро??? :?
OlegBoyko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:11

  OlegBoyko написав:Vuch тобто якщо я замовляю смартфон, вартістю 1000 євро, я маю сплатити мито в розмірі 35% від різниці вартості посики і 150ю євро? Тобто (1000-150)*35%=300Євро??? :?

именно так.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11

deniska Ясно! Вы мне очень помогли разобраться. С трекингом посылаю. Но на счет таможни не следил. Я нашел-узнал, что нет пока базы данных по теме, и новый закон пока не вступил в силу. А по нему будет совсем плохо.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:44

Иностранные банки, в связи с введением Common Reporting Standard начали запрашивать у украинцев налоговый номер. Правда, что они с ним будут делать, очень непонятно - ведь Украина к этому стандарту не присоединилась пока.

А вообще поразительно: по тихому, за несколько лет, банковскую тайну в мире опустили от уровня, условно "никому информацию не выдаем" до "дайте нам данные, чтобы мы в автоматическом режиме могли сообщать обо всех ваших действиях". А потом эти же люди удивляются - что это за биткоинов тут развелось.
M-Audio
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 23.03.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:59

Re: Рахунки для українців за кордоном

Тут Приват вроде с китайской UnionPay собрался дружить..процессинговый центр Визы и Мастеркарда в США и через него в принципе идут все транзакции..то есть отследить их можно.. в теории как на практике я хз. А как с китайским юанем? Ведь процессинговые центры для карточек China UnionPay а юанях находятся в Китае..насколько "дружит" Китай с CRS, AEOI вопрос интересный.. в теории выходит что китайская карта UnionPay выпущенная в Китае в банке который имел ввиду все эти CRS, AEOI может обслуживаться у нас в Привате и его терминалах но данные по движняку юаней не попадут в CRS, AEOI да и FBI в ткории данные получить не сможет так как процессинговые центры не под юрисдикцией США..
PS Вопрос риторический интересно разобраться в сути и я никого не призываю открывать пластиковые карты в юанях в китайских банках).
Джон
 
Повідомлень: 363
З нами з: 16.03.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13047)
06.07.2018 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.