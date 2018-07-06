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Рахунки для українців за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:56
kalinavalera1 написав:
Как их послать - что бы налогом не облагались ?
Вам нужно учитывать две вещи: чтобы посылка не была стоимостью больше €150 (иначе заплатите примерно 35% от разницы между стоимостью посылки и €150) и чтобы в один день от одного отправителя одному получателю не приходило несколько посылок общей стоимостью выше €150.
Отправляйте посылки с трекингом, если видите, что первая попала на таможню — отправляйте вторую, вторая на таможне — отправляйте третью и т. д.Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Vuch
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:11
OlegBoyko написав:Vuch
тобто якщо я замовляю смартфон, вартістю 1000 євро, я маю сплатити мито в розмірі 35% від різниці вартості посики і 150ю євро? Тобто (1000-150)*35%=300Євро???
именно так.
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deniska
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11
deniska Ясно! Вы мне очень помогли разобраться. С трекингом посылаю. Но на счет таможни не следил. Я нашел-узнал, что нет пока базы данных по теме, и новый закон пока не вступил в силу. А по нему будет совсем плохо.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 28 чер, 2018 22:44
Иностранные банки, в связи с введением Common Reporting Standard начали запрашивать у украинцев налоговый номер. Правда, что они с ним будут делать, очень непонятно - ведь Украина к этому стандарту не присоединилась пока.
А вообще поразительно: по тихому, за несколько лет, банковскую тайну в мире опустили от уровня, условно "никому информацию не выдаем" до "дайте нам данные, чтобы мы в автоматическом режиме могли сообщать обо всех ваших действиях". А потом эти же люди удивляются - что это за биткоинов тут развелось.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:59
Тут Приват вроде с китайской UnionPay собрался дружить..процессинговый центр Визы и Мастеркарда в США и через него в принципе идут все транзакции..то есть отследить их можно.. в теории как на практике я хз. А как с китайским юанем? Ведь процессинговые центры для карточек China UnionPay а юанях находятся в Китае..насколько "дружит" Китай с CRS, AEOI вопрос интересный.. в теории выходит что китайская карта UnionPay выпущенная в Китае в банке который имел ввиду все эти CRS, AEOI может обслуживаться у нас в Привате и его терминалах но данные по движняку юаней не попадут в CRS, AEOI да и FBI в ткории данные получить не сможет так как процессинговые центры не под юрисдикцией США..
PS Вопрос риторический интересно разобраться в сути и я никого не призываю открывать пластиковые карты в юанях в китайских банках).
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Джон
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