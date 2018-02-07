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Итоги: Энергетика 07.02.18

Итоги: Энергетика 07.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:35

Итоги: Энергетика 07.02.18

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном недельном снижении запасов «черного золота» в США, а также при поддержке со стороны коррекции на американском фондовом рынке после сильного падения.

По состоянию на 06.20 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75%, до $67,36 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,82%, до $63,91 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные API о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 1,05 миллиона баррелей до 418,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их роста на 2,5 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 3,189 миллиона баррелей после роста на 6,776 миллиона неделей ранее.

Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду является коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%.
В то же время повышение цен на нефть может быть неустойчивым. Многие аналитики предупреждают о риске снижения цен на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за ослабления сезонного спроса на сырье.

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника понизились.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на $0,76 и составили $63,39 за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent уменьшилась на $0,76, до $66,86 за баррель.

API: запасы нефти в США неожиданно сократились, цены растут.

Как следует их опубликованных во вторник данных Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю до 02 февраля неожиданно сократились, а запасы дистиллятов также неожиданно выросли. Учитывая явную краткосрочную перепроданность, котировки нефти отреагировали на эти новости ростом в пределах 0,7%.

Итак, за отчетную неделю в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -1,05 млн.;
запасы в Кушинге: -0,633 млн.;
запасы бензина: -0,227 млн.;
запасы дистиллятов: +4,552 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: +2,9 млн. (медианный прогноз: все 9 экспертов ждут роста);
запасы бензина: +1,0 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов прогнозируют рост, 2 эксперта — снижение, а 1 эксперт - сохранение статус-кво);
запасы дистиллятов: -1,5 млн. (8 экспертов ждут снижения, а 1 — сохранение статус-кво);
запасы сырой нефти в Кушинге: -2,0 млн. (собственный прогноз Bloomberg).

Цена импортного газа в Европе выросла на 15%.

По данным Всемирного Банка, средняя цена импортного газа в Европе, включая Великобританию, в декабре 2017 г составила $6,56/mmbtu, а в январе 2018 г - $7,56/mmbtu.

Это выше максимальной январской цены NBP... Похоже, что на цену I-го квартала так повлияла нефтяная индексация.





Ветер продолжает вытеснять уголь и газ из энергетики Германии.

Platts пишет, что ветер уже второй месяц подряд остаётся основным генератором электроэнергии в Германии (бурый уголь рассматривается как отдельный вид топлива). Ветряные турбины вытесняют ЭС на каменном угле и природном газе. По сравнению с январём 2017 года выработка электроэнергии на ЭС на каменном угле снизилась вдвое и на природном газе - на 57%.

С точки зрения Газпрома, данная статистика подтверждает высокую востребованность проекта «Северный поток-2».




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/
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