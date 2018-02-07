Итоги: Энергетика 07.02.18

Додано: Сер 07 лют, 2018 13:35

Поддержку ценам на нефть оказывают данные API о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 1,05 миллиона баррелей до 418,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали их роста на 2,5 миллиона баррелей.



Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 3,189 миллиона баррелей после роста на 6,776 миллиона неделей ранее.



Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду является коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%.

В то же время повышение цен на нефть может быть неустойчивым. Многие аналитики предупреждают о риске снижения цен на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за ослабления сезонного спроса на сырье.



Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном недельном снижении запасов «черного золота» в США, а также при поддержке со стороны коррекции на американском фондовом рынке после сильного падения.Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника понизились.API: запасы нефти в США неожиданно сократились, цены растут.Как следует их опубликованных во вторник данных Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю до 02 февраля неожиданно сократились, а запасы дистиллятов также неожиданно выросли. Учитывая явную краткосрочную перепроданность, котировки нефти отреагировали на эти новости ростом в пределах 0,7%.Итак, за отчетную неделю в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -1,05 млн.;запасы в Кушинге: -0,633 млн.;запасы бензина: -0,227 млн.;запасы дистиллятов: +4,552 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +2,9 млн. (медианный прогноз: все 9 экспертов ждут роста);запасы бензина: +1,0 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов прогнозируют рост, 2 эксперта — снижение, а 1 эксперт - сохранение статус-кво);запасы дистиллятов: -1,5 млн. (8 экспертов ждут снижения, а 1 — сохранение статус-кво);запасы сырой нефти в Кушинге: -2,0 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Цена импортного газа в Европе выросла на 15%.По данным Всемирного Банка, средняя цена импортного газа в Европе, включая Великобританию, в декабре 2017 г составила $6,56/mmbtu, а в январе 2018 г - $7,56/mmbtu.Это выше максимальной январской цены NBP... Похоже, что на цену I-го квартала так повлияла нефтяная индексация.Ветер продолжает вытеснять уголь и газ из энергетики Германии.Platts пишет, что ветер уже второй месяц подряд остаётся основным генератором электроэнергии в Германии (бурый уголь рассматривается как отдельный вид топлива). Ветряные турбины вытесняют ЭС на каменном угле и природном газе. По сравнению с январём 2017 года выработка электроэнергии на ЭС на каменном угле снизилась вдвое и на природном газе - на 57%.С точки зрения Газпрома, данная статистика подтверждает высокую востребованность проекта «Северный поток-2».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: