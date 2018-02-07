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фондовый рынок 07.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 07 лют, 2018 13:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.18 США



Фондовый рынок США закрылся с ростом во вторник после волатильных торгов, в ходе которых индекс Dow вырос на более чем 1000 пунктов, подчеркнув новый режим волатильности на Уолл-стрит.

Разворот, который последовал за худшим однодневным снижением индекса «голубых фишек» в понедельник, помог вернуть ключевые индексы на положительную территорию.



Индекс Dow Jones Industrial Average набрал 567,02 пункта, или 2,3%, до 24 912,77 пункта, после падения на 567 пунктов на открытии. Это стало лучшим процентным дневным приростом c января 2016 года.

Индекс S&P500 вырос на 46,20 пункта, или 1,7%, до 2 695,14 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 148,36 пункта, или 2,1%, до 7 115,88 пункта.



В понедельник Dow упал почти на 1600 пунктов в своем пике падения, так как инвесторы, похоже, паниковали. Индекс завершил торги снижением на 1 175,21 пункта, или на 4,6%, до 24 345,75 пункта, что свидетельствует о его наибольшем дневном падении. Индекс S&P500 упал на 113,19 пункта, или на 4,1%, до 2 648,94 пункта.



Брайан Белски, главный инвестиционный стратег BMO Capital Market, сказал, что коррекции являются «жизненно важными компонентами» любого бычьего рынка и фокусируются на фундаментальных принципах, а не отвлекаются на шум и эмоции.

«Несмотря на соблазн, возможно, назвать это началом столь необходимой коррекции, к которой обращаются многие аналитики, следует быть осторожным в случае отскока», - сказал Джеймс Хьюз, главный аналитик рынка AxiTrader.



«Это здоровая распродажа, а не предвестник чего-то хуже», - отметил Стив Чиавароне, портфельный менеджер из Federated Investors.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 567,02 пунктов или на 2,33% до 24 912,77 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 46,20 пункта или на 1,74% и составил 2 695,14 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 148,36 пункта или на 2,13% до 7 115,88 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок 06 февраля резко снизился, на фоне глобального снижения акций после того, как выход положительных данных по занятости в США в пятницу повысил ожидания более высокой инфляции и более быстрого повышения процентных ставок.



Вышедшие в США в пятницу данные по занятости в январе показали, что зарплаты выросли более быстро, чем ожидалось. Это рост зарплат, который был наиболее быстрым за восемь лет, может быть предвестником увеличения инфляции, и ФРС может повышать ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Эти мнения привели к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, негативно повлияло на акции, так как делает их относительно менее привлекательными.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до $1,4006 после того, как индекс деловой активности в промышлености Великобритании в январе снизился до 16-месячного минимума.



В пятницу S&P 500 показал самое большое в процентах дневное снижение с сентября 2016 г., Dow Jones Industrial Average также показал самое большое дневное снижение с июня 2016 г. Азиатские рынки в большинстве закрылись в понедельник с резким снижением.



Со стороны политических новостей негативным фактором было неудача в переговорах по образованию «большой коалиции» в Германии. Переговоры продолжились во вторник.



Экономические данные:

Общей индекс деловой активности в еврозоне, по окончательным данным, в январе был на уровне 58,8, что немного выше предварительного значения 58,6 и выше 58,1 в декабре. Индекс, который включает как промышленность, так и сферу услуг, сейчас находится на наиболее высоком уровне с июня 2006 г. Он показывает, что экономика еврозоны расширяется 55 месяцев подряд.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,56%, уровень закрытия был минимальным с 15 ноября.



Британский FTSE 100 просел на 2,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 141,4 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,32% до 12 392,66 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 2,35% — на отметке 5 161,81 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.



Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.



При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.



В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии во вторник на фоне негатива на мировых торговых площадках. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился почти на 1,7% - до 2238,24 пункта, РТС - на 2,46%, до 1232,69 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,68% - до $67,16 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже, по состоянию на 18.00 Киева, опустился на 0,03%, до 57,18 RUB/USD, курс евро - на 0,66%, до 70,48 RUB/EUR.



Американский индекс Dow Jones слабо меняется к уровню закрытия понедельника и находится на отметке в 24,352,61 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,82%, до 2,627,28 пункта.



Негативная динамика российских индексов внутри торгового дня была предопределена резким падением котировок на американских рынках в понедельник.



Вслед за американским промышленным индексом Dow Jones, который обрушился по итогам торговой сессии 05 февраля на рекордные 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%) и индексом S&P 500, упавшим на 4,1% - дo 2 649 пунктов, японский Nikkei обвалился 06-го утром на 7%, китайские биржевые индикаторы снизились на 2%. Российские индексы при открытии торгов во вторник также отреагировали на мировой негатив ощутимым снижением.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,69%. Акции Московской биржи подешевели на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,31%, «Газпрома» — на 1,6%, «АЛРОСы» — на 2,13%.



Вторничный торговый день был сложным для рынков капитала. Из-за заокеанского стресса индекс Мосбиржи днем вплотную приближался к промежуточной поддержке на уровне 2 230 пунктов, но к вечеру отскочил выше. Дальнейшая динамика российских индексов будет напрямую зависеть от того, как поведут себя американские игроки в ближайшие сессии.



Однако давление со стороны ожидаемой нами коррекции по котировкам цен на нефть не даст фондовым индексам РФ по итогам текущей торговой недели закрыться в «плюсе».



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 06 февраля, понизился на 1,30 пункта или на 0,39%, оказавшись на отметке 335,75 пунктов.



Объем торгов за день составил 181,9 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 05 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,30 пункта или на 0,09%, оказавшись на отметке 337,05 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,99 пунктов или на 6,66% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основой фондовый индекс Японии Nikkei 225 ускорил падение до 6%, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются во вторник, после того как фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%.



По состоянию на 06.15 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 6%, до 21319,38 пункта. При этом в первые часы торгов он падал на 4%.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,15% - до 3412,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,95% - до 30653,3 пункта, корейский KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункта.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,35%, до 3370,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,44%, до 1726,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,12%, до 30595,42 пункта, показав самое резкое снижение с 2015 года.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,54%, до 2453,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,2%, до 5833,3 пункта.



Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в «минусе» на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.



В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года.



Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.



В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.



Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.

«Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов», - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг, добавив, что ожидает пролонгацию волатильности на рынках.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева просел на 1,94% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 192,45 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,34% и был равен 12 390,75 пункта.



Французский САС 40, потеряв 1,94%, находился на отметке 5 183,21 пункта.



Отечественный рынок акций во вторник снизился на волне распродаж на мировых финансовых рынках: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 335,75 пункта.



Объем торгов на УБ составил 90,5 млн. грн., в том числе акциями 5,6 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-8,78%), Укрнафты (-4,72%) и Мотор Сичи (-3,93%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,94%) и Мотор Сичи (-0,51%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 2,97% - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн. злотых (39,3 млн. грн.).



Все индексные акции находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-11,59%), «Агротона» (-7,25%) и «Астарты» (-4,81%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне.



По состоянию на 6.40 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,38%, до 21909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3343,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,02%, до 1727,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26% - до 30981,71 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2440,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5878,8 пункта.



В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.



«Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше», - полагает инвестиционный директор J.P. Morgan Asset Management по региону АТР Ричард Титерингтон.



В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сообщил во вторник после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до ¥392,4 миллиарда (около $3,6 миллиарда). На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.



При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила ¥2,014 триллиона ($18,3 миллиарда), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают в среду на 3,2%.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.



Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.



При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.



В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США закрылся с ростом во вторник после волатильных торгов, в ходе которых индекс Dow вырос на более чем 1000 пунктов, подчеркнув новый режим волатильности на Уолл-стрит.Разворот, который последовал за худшим однодневным снижением индекса «голубых фишек» в понедельник, помог вернуть ключевые индексы на положительную территорию.Индекс Dow Jones Industrial Average набрал 567,02 пункта, или 2,3%, до 24 912,77 пункта, после падения на 567 пунктов на открытии. Это стало лучшим процентным дневным приростом c января 2016 года.Индекс S&P500 вырос на 46,20 пункта, или 1,7%, до 2 695,14 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 148,36 пункта, или 2,1%, до 7 115,88 пункта.В понедельник Dow упал почти на 1600 пунктов в своем пике падения, так как инвесторы, похоже, паниковали. Индекс завершил торги снижением на 1 175,21 пункта, или на 4,6%, до 24 345,75 пункта, что свидетельствует о его наибольшем дневном падении. Индекс S&P500 упал на 113,19 пункта, или на 4,1%, до 2 648,94 пункта.Брайан Белски, главный инвестиционный стратег BMO Capital Market, сказал, что коррекции являются «жизненно важными компонентами» любого бычьего рынка и фокусируются на фундаментальных принципах, а не отвлекаются на шум и эмоции.«Несмотря на соблазн, возможно, назвать это началом столь необходимой коррекции, к которой обращаются многие аналитики, следует быть осторожным в случае отскока», - сказал Джеймс Хьюз, главный аналитик рынка AxiTrader.«Это здоровая распродажа, а не предвестник чего-то хуже», - отметил Стив Чиавароне, портфельный менеджер из Federated Investors.Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок 06 февраля резко снизился, на фоне глобального снижения акций после того, как выход положительных данных по занятости в США в пятницу повысил ожидания более высокой инфляции и более быстрого повышения процентных ставок.Вышедшие в США в пятницу данные по занятости в январе показали, что зарплаты выросли более быстро, чем ожидалось. Это рост зарплат, который был наиболее быстрым за восемь лет, может быть предвестником увеличения инфляции, и ФРС может повышать ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Эти мнения привели к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, негативно повлияло на акции, так как делает их относительно менее привлекательными.Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до $1,4006 после того, как индекс деловой активности в промышлености Великобритании в январе снизился до 16-месячного минимума.В пятницу S&P 500 показал самое большое в процентах дневное снижение с сентября 2016 г., Dow Jones Industrial Average также показал самое большое дневное снижение с июня 2016 г. Азиатские рынки в большинстве закрылись в понедельник с резким снижением.Со стороны политических новостей негативным фактором было неудача в переговорах по образованию «большой коалиции» в Германии. Переговоры продолжились во вторник.Экономические данные:Общей индекс деловой активности в еврозоне, по окончательным данным, в январе был на уровне 58,8, что немного выше предварительного значения 58,6 и выше 58,1 в декабре. Индекс, который включает как промышленность, так и сферу услуг, сейчас находится на наиболее высоком уровне с июня 2006 г. Он показывает, что экономика еврозоны расширяется 55 месяцев подряд.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.Курс доллара к рублю на Московской бирже, по состоянию на 18.00 Киева, опустился на 0,03%, до 57,18 RUB/USD, курс евро - на 0,66%, до 70,48 RUB/EUR.Американский индекс Dow Jones слабо меняется к уровню закрытия понедельника и находится на отметке в 24,352,61 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,82%, до 2,627,28 пункта.Негативная динамика российских индексов внутри торгового дня была предопределена резким падением котировок на американских рынках в понедельник.Вслед за американским промышленным индексом Dow Jones, который обрушился по итогам торговой сессии 05 февраля на рекордные 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%) и индексом S&P 500, упавшим на 4,1% - дo 2 649 пунктов, японский Nikkei обвалился 06-го утром на 7%, китайские биржевые индикаторы снизились на 2%. Российские индексы при открытии торгов во вторник также отреагировали на мировой негатив ощутимым снижением.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,69%. Акции Московской биржи подешевели на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,31%, «Газпрома» — на 1,6%, «АЛРОСы» — на 2,13%.Вторничный торговый день был сложным для рынков капитала. Из-за заокеанского стресса индекс Мосбиржи днем вплотную приближался к промежуточной поддержке на уровне 2 230 пунктов, но к вечеру отскочил выше. Дальнейшая динамика российских индексов будет напрямую зависеть от того, как поведут себя американские игроки в ближайшие сессии.Однако давление со стороны ожидаемой нами коррекции по котировкам цен на нефть не даст фондовым индексам РФ по итогам текущей торговой недели закрыться в «плюсе».Как сообщалось в понедельник 05 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,30 пункта или на 0,09%, оказавшись на отметке 337,05 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,99 пунктов или на 6,66% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61358 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3626 раз. Подякували: 6894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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