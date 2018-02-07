Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.18

Фондовый рынок США закрылся с ростом во вторник после волатильных торгов, в ходе которых индекс Dow вырос на более чем 1000 пунктов, подчеркнув новый режим волатильности на Уолл-стрит.
Разворот, который последовал за худшим однодневным снижением индекса «голубых фишек» в понедельник, помог вернуть ключевые индексы на положительную территорию.
Индекс Dow Jones Industrial Average набрал 567,02 пункта, или 2,3%, до 24 912,77 пункта, после падения на 567 пунктов на открытии. Это стало лучшим процентным дневным приростом c января 2016 года.
Индекс S&P500 вырос на 46,20 пункта, или 1,7%, до 2 695,14 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 148,36 пункта, или 2,1%, до 7 115,88 пункта.
В понедельник Dow упал почти на 1600 пунктов в своем пике падения, так как инвесторы, похоже, паниковали. Индекс завершил торги снижением на 1 175,21 пункта, или на 4,6%, до 24 345,75 пункта, что свидетельствует о его наибольшем дневном падении. Индекс S&P500 упал на 113,19 пункта, или на 4,1%, до 2 648,94 пункта.
Брайан Белски, главный инвестиционный стратег BMO Capital Market, сказал, что коррекции являются «жизненно важными компонентами» любого бычьего рынка и фокусируются на фундаментальных принципах, а не отвлекаются на шум и эмоции.
«Несмотря на соблазн, возможно, назвать это началом столь необходимой коррекции, к которой обращаются многие аналитики, следует быть осторожным в случае отскока», - сказал Джеймс Хьюз, главный аналитик рынка AxiTrader.
«Это здоровая распродажа, а не предвестник чего-то хуже», - отметил Стив Чиавароне, портфельный менеджер из Federated Investors.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 567,02 пунктов или на 2,33% до 24 912,77 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 46,20 пункта или на 1,74% и составил 2 695,14 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 148,36 пункта или на 2,13% до 7 115,88 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок 06 февраля резко снизился, на фоне глобального снижения акций после того, как выход положительных данных по занятости в США в пятницу повысил ожидания более высокой инфляции и более быстрого повышения процентных ставок.
Вышедшие в США в пятницу данные по занятости в январе показали, что зарплаты выросли более быстро, чем ожидалось. Это рост зарплат, который был наиболее быстрым за восемь лет, может быть предвестником увеличения инфляции, и ФРС может повышать ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Эти мнения привели к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, негативно повлияло на акции, так как делает их относительно менее привлекательными.
Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до $1,4006 после того, как индекс деловой активности в промышлености Великобритании в январе снизился до 16-месячного минимума.
В пятницу S&P 500 показал самое большое в процентах дневное снижение с сентября 2016 г., Dow Jones Industrial Average также показал самое большое дневное снижение с июня 2016 г. Азиатские рынки в большинстве закрылись в понедельник с резким снижением.
Со стороны политических новостей негативным фактором было неудача в переговорах по образованию «большой коалиции» в Германии. Переговоры продолжились во вторник.
Экономические данные:
Общей индекс деловой активности в еврозоне, по окончательным данным, в январе был на уровне 58,8, что немного выше предварительного значения 58,6 и выше 58,1 в декабре. Индекс, который включает как промышленность, так и сферу услуг, сейчас находится на наиболее высоком уровне с июня 2006 г. Он показывает, что экономика еврозоны расширяется 55 месяцев подряд.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,56%, уровень закрытия был минимальным с 15 ноября.
Британский FTSE 100 просел на 2,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 141,4 пункта.
Немецкий DAX понизился на 2,32% до 12 392,66 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 2,35% — на отметке 5 161,81 пункта.
Азия
Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.
Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.
Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.
При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.
В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии во вторник на фоне негатива на мировых торговых площадках. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился почти на 1,7% - до 2238,24 пункта, РТС - на 2,46%, до 1232,69 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,68% - до $67,16 за баррель.
Курс доллара к рублю на Московской бирже, по состоянию на 18.00 Киева, опустился на 0,03%, до 57,18 RUB/USD, курс евро - на 0,66%, до 70,48 RUB/EUR.
Американский индекс Dow Jones слабо меняется к уровню закрытия понедельника и находится на отметке в 24,352,61 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,82%, до 2,627,28 пункта.
Негативная динамика российских индексов внутри торгового дня была предопределена резким падением котировок на американских рынках в понедельник.
Вслед за американским промышленным индексом Dow Jones, который обрушился по итогам торговой сессии 05 февраля на рекордные 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%) и индексом S&P 500, упавшим на 4,1% - дo 2 649 пунктов, японский Nikkei обвалился 06-го утром на 7%, китайские биржевые индикаторы снизились на 2%. Российские индексы при открытии торгов во вторник также отреагировали на мировой негатив ощутимым снижением.
Бумаги Сбербанка подорожали на 1,69%. Акции Московской биржи подешевели на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,31%, «Газпрома» — на 1,6%, «АЛРОСы» — на 2,13%.
Вторничный торговый день был сложным для рынков капитала. Из-за заокеанского стресса индекс Мосбиржи днем вплотную приближался к промежуточной поддержке на уровне 2 230 пунктов, но к вечеру отскочил выше. Дальнейшая динамика российских индексов будет напрямую зависеть от того, как поведут себя американские игроки в ближайшие сессии.
Однако давление со стороны ожидаемой нами коррекции по котировкам цен на нефть не даст фондовым индексам РФ по итогам текущей торговой недели закрыться в «плюсе».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 06 февраля, понизился на 1,30 пункта или на 0,39%, оказавшись на отметке 335,75 пунктов.
Объем торгов за день составил 181,9 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.
Как сообщалось в понедельник 05 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,30 пункта или на 0,09%, оказавшись на отметке 337,05 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,99 пунктов или на 6,66% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основой фондовый индекс Японии Nikkei 225 ускорил падение до 6%, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются во вторник, после того как фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%.
По состоянию на 06.15 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 6%, до 21319,38 пункта. При этом в первые часы торгов он падал на 4%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,15% - до 3412,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,95% - до 30653,3 пункта, корейский KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункта.
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,35%, до 3370,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,44%, до 1726,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,12%, до 30595,42 пункта, показав самое резкое снижение с 2015 года.
Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,54%, до 2453,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,2%, до 5833,3 пункта.
Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в «минусе» на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.
В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года.
Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.
В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.
Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.
«Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов», - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг, добавив, что ожидает пролонгацию волатильности на рынках.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева просел на 1,94% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 192,45 пункта.
Немецкий DAX понизился на 2,34% и был равен 12 390,75 пункта.
Французский САС 40, потеряв 1,94%, находился на отметке 5 183,21 пункта.
Отечественный рынок акций во вторник снизился на волне распродаж на мировых финансовых рынках: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 335,75 пункта.
Объем торгов на УБ составил 90,5 млн. грн., в том числе акциями 5,6 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-8,78%), Укрнафты (-4,72%) и Мотор Сичи (-3,93%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,94%) и Мотор Сичи (-0,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 2,97% - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн. злотых (39,3 млн. грн.).
Все индексные акции находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-11,59%), «Агротона» (-7,25%) и «Астарты» (-4,81%).
К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне.
По состоянию на 6.40 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,38%, до 21909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3343,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,02%, до 1727,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26% - до 30981,71 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2440,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5878,8 пункта.
В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.
«Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше», - полагает инвестиционный директор J.P. Morgan Asset Management по региону АТР Ричард Титерингтон.
В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сообщил во вторник после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до ¥392,4 миллиарда (около $3,6 миллиарда). На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.
При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила ¥2,014 триллиона ($18,3 миллиарда), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают в среду на 3,2%.
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.
Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.
Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.
При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.
В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.
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