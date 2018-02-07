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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 07 лют, 2018 13:43 Итоги: Валюта 07.02.18



По состоянию на 07.00 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,4, или на 0,17%, до $1331,9 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро повышалась на 0,63%, до $16,68 за унцию.



Цены на драгоценный металл корректируются вверх в среду после падения на 0,5% накануне. Удешевление золота во вторник произошло на фоне укрепления курса доллара, который был поддержан значительным снижением основных фондовых индексов США.



В то же время на биржах США по итогам вторника наблюдался рост на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник. Этот фактор немного ограничивает спрос на золото в среду, который считается более надежным активом.



«Золоту не гарантирован рост цен в период падения фондовых рынков. Наоборот, его стоимость может упасть, если трейдеры будут продавать металл для покрытия убытков по другим активам», - поясняет аналитик BullionVault Адриан Эш.



Курс доллара к основным мировым валютам незначительно снижается утром в среду после того, как падение на мировых биржах во вторник сменилось ростом.



По состоянию на 07.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,2391 за евро против $1,2376 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,19 за доллар со ¥109,55 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался всего на 0,01% - до 89,57 пункта.



Во вторник биржи США закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сменили снижение на частичный рост.



При этом давление на стоимость американской валюты оказывает вышедшая во вторник статистика из США. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на $2,7 миллиарда, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до $53,1 миллиарда. При этом прогноз предполагал рост только до $52,1 миллиарда.



По итогам всего 2017 года внешнеторговый дефицит США подскочил на 12,1% - до $566 миллиардов.

Дефицит внешней торговли товарами в декабре вырос на $2,6 миллиарда - до $73,3 миллиарда, профицит по услугам уменьшился на $0,1 миллиарда - до $20,2 миллиарда.



Вместе с этим рынки ожидают заседания Банка Англии. В четверг, 8 февраля, регулятор сообщит свое решение по ключевой ставке. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на отметке 0,5%.



Цены на золото снизились во вторник, не получив поддержки от недавнего падения на фондовом рынке США, поскольку фондовый рынок попытался восстановиться, а доллар держался относительно стабильно.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото упало на $7, или 0,5%, до $1329,50 за унцию после небольшого спада в понедельник. Цены в ходе торгов поднялись до $1349,30.



«Рост золота не гарантируется, когда фондовый рынок падает. В действительности, оно может упасть на фоне серьезного краха, если управляющие фондами начнут распродажи, чтобы покрыть убытки по другим активам», - сказал Адриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault. - «Но это часть роли золота в качестве страховки, потому что оно предлагает глубокий и однозначно ликвидный рынок разнообразных покупателей, от производителей микрочипов до китайских семей, празднующих Новый год, а также инвесторов».



Фондовый рынок США, в конечном итоге, нацелился на рост во вторник в нестабильной торговле, индекс Dow Jones Industrial Average практически торговался без изменений после того, как в понедельник упал на более чем 1100 пунктов, показав самое сильное на сегодняшний день падение в истории.

этом фоне «золото не действует как убежище, потому что на рынке нет реальной паники», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets. - «В торговле по учебникам, если на рынке возникла настоящая паника, мы должны увидеть огромный всплеск цены на золото, но на рынке нет ничего подобного.



Федеральный резерв США «собирается принять более агрессивную позицию в отношении своей денежно-кредитной политики, и это удерживает трейдеров от золота».



Усиление доллара также оказало давление на золото. Индекс доллара USDX составил 89,60 пунктов, прибавив менее 0,1%, после достижения трехлетних минимумов на прошлой неделе.



Мартовское серебро потеряло 9,1 цента, или 0,5%, до $16,58 за унцию.



Апрельская платина потеряла $1,20, или 0,1%, по цене $994,30 за унцию.



Мартовский палладий упал на $30,45, или 2,9%, до $1 002,50 за унцию.



Доллар США умеренно подрос во вторник, так как глобальная распродажа на фондовых рынках ослабла и завершилась на американских фондовых индексах, закрывшихся на положительной территории после дня волатильной торговли.

Индекс доллара США USDX вырос на 0,1% до 89,679, показав умеренный рост вторую сессию.



Евро восстановил часть своих потерь и поднялся до $1,2378 с $1,2368 в конце понедельника.



Британский фунт немного снизился до $1,3950 против $1,3954 в конце понедельника, после показанного двухнедельного минимума в начале сессии.



Против японской иены, которая выросла в понедельник на распродаже на фондовом рынке США, доллар восстановился до ¥109,66.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 февраля понизился на 26,63 коп. и составил 56,9533 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,47 коп., на торгах вторника укрепился на 28,15 коп., оказавшись на уровне 27,4609 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.08 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,52/27,55, а через 25 минут, немного замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,50/27,55 UAH/USD.

После незначительного периода относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня на межбанке возобновила снижение, оказавшись около 10.58 на цифре 27,43/27,45, вызвав приход на рынок регулятора, который тотчас выкупил «лишние» $10,0 млн. по цене 27,51 UAH/USD у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.

Судя по всему, этого оказалось недостаточно, и в 11.08 НБУ повторно появился на межбанке , выкупая доллар уже по 27,46 UAH/USD. На сей раз закрома регулятора пополнились на $30,0 млн.

Это остановило коррекцию «американца» и даже обеспечило его отскок до 27,44/27,46, а спустя 17 минут, на 11.25, до 27,46/27,48 UAH/USD. По-видимому, НБУ «успокоился» и покинул рынок, где, меж тем, коррекция доллара была продолжена, уронив СКВ по состоянию на 12.25 до 27,42/27,45 UAH/USD. Это «рассердило» регулятор, которому надоело пребывание на межбанке , и он анонсировал валютный аукцион, цель которого, обеспечение гривней (выкуп с рынка доллара) боле широкого круга участников. Объем мероприятия $50,0 млн., три заявки надо успеть подать до 12.45. Межбанк не обратил внимание на анонс, а курс доллара остался на цифре 27,42/27,45 UAH/USD. Вскоре стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 27,4326, цена отсечки – 27,4400 UAH/USD. Рыночный курс доллара не отреагировал на эту статистику, оставаясь на уровне 27,42/27,45 UAH/USD, уйдя на обеденный перерыв около 13.20 на цифре 27,43/27,45 UAH/USD.



После обеда стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $88,50 млн., из которых регулятор удовлетворил $44,20 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,4326, минимальный – 27,2370, максимальный (курс отсечки) 27,4400 UAH/USD.



Неудачники аукциона вернулись на межбанк и своими предложениями СКВ поэтапно роняли ее цену до уровня 27,39/27,42 UAH/USD по состоянию на 16.15 Киева.



Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.



На цифре 27,39/27,42 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 06 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4609 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,16% с 28,0672 UAH/USD до 27,4609 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 февраля упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров из-за рубежа.



Во-вторых, намеченный на 06 февраля аукцион по размещению гривневых ОВГЗ отвлек нерезидентов от покупок СКВ для репатриации дивидендов, сезон которой стартовал.



В-третьих, опережающее падение курса доллара на межбанке вынуждало в спешке совершать продажи обязательнйо части выручки экспортеров из-за боязни потерь на курсе.



В-четвертых, коррекцию безналичного доллара поддержало снижение курса наличной СКВ.



Заметное падение курса доллара на межбанке произошло, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, на который указал заметный рост остатков в нацвалюте с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля изрядно, на $148,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров, часть которой они спешно продавали на межбанке.



Во-вторых, участие в аукционе Минфина требовало много гривни, ради которой продавалась СКВ.



В-третьих, сохранение «медвежьего» тренда на рынке доллара также способствовало росту ликвидности.



В-четвертых, НБУ своими несколькими интервенциями добавил ликвидности во вторник.



Наконец, в пятых, тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок не радует оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 05 февраля, во вторник, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $171,2 млн. к отметке $326,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $135,1 млн. к $283,7 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 06 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая в целом повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на усилия неоднократно вмешивающегося в ход торгов регулятора с гривневыми интервенциями, котировки безналичного «американца» изрядно потеряли в цене.



Подобно межбанку, наличный рынок в течение вторника «боролся» в двумя вызовами: с доминированием клиентского «приноса», сформированного «медвежьими» сводками с межбанка и закономерными в подобной ситуациями рисками обострения гривнедефицита.



Агрессивность клиентского предложения наличной валюты была настолько высока, что большая часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Одесса и Харьков) констатировали по итогам дня сохранение преобладание оферов. Днепр и Крыжополь рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.



На сей раз, в отличие от предыдущей сессии, итоговое равновесие обеспечило прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, об этом сообщили дилеры Днепра и Крыжополя. При этом валютчики Днепра, у которых уже к полудню сложилось равновесие покупок м продаж в реальных сделках, поделились нехитрым секретом торгов в условиях падающего курса.

«Просто пытаюсь дорого не покупать», - был кратким матерый валютчик Днепра.



«Изюминкой» вторничной сессии наличного «неформального» валютного рынка стала заметная задержка старта реальных сделок. Как подметили запорожские валютчики, потенциальные клиенты аргументировали свое нежелание выходить на рынок с реальными сделками из-за «низких цен позиции спрос и завышенных оферов». Полагаю, этим клиентура попросту прикрывала свой испуг от высокой курсовой динамики.



Задержка в начале реальных сделок и сформировавшийся по итогам дня «перекос» в сторону клиентских оферов валюты не помешали валютчикам Харькова, Одессы и столицы завершить торги вторника с приличной ликвидностью, повторившей показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 18,0-25,0 коп. (в наибольшей степени умали биды «американца» рынке Запорожья, предложение потеряло 20,0-28,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева).



Обращает на себя внимание более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» наличного доллара, что стало следствием очевидного стремления дилеров заставить клиентов приобретать СКВ, а не только «сдавать» ее.



Во-вторых, несмотря на довольно активное участие регулятора, пытавшегося предотвратить чрезмерное укрепление гривни своими интервенциями, в течение дня средневзвешенный курс безналичного доллара понес более значительные потери, чем его наличный «родственник».



Меж тем, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного неформального доллара упала на 32,0-37,9 коп.(лидировало в «размере» коррекции Запорожье), предложение понизилось на 35,0-38,9 коп.



Итак, наличный рынок в течение вторника в паре доллар-гривня понес заметные ценовые потери, оказавшиеся немного ниже значения коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Учитывая более высокую «рыночность» и чувствительность к переменам, следует ожидать очень скорого замедления темпов «баксопад» на рынке наличных или даже установления периода относительной стабильности, вослед за которым в том же направлении двинется и рынок «зеленого» безнала. Полагаю, катализирует процесс на межбанке возвращение туда нерезидентов с покупками изрядно упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,32/27,42 UAH/USD, евро – 33,80/34,20 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Уже со старта торгов вторника дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного «размылись» и понизились: 27,42-45/27,53-55 UAH/USD, евро - 34,05/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,485 UAH/RUB. На указанное время на рынке действовало Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты оставались невысокими.



После обеда, дилерам Днепра пришлось продолжать дисконтирование цен в рамках сохранение равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения удалось сберечь, что в значительной степени помогло улучшить состояние ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 06 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 05 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 33,0 коп., потеряв 35,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,32/27,42 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 06-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен привело по состоянию на полдень к равновесию покупок и продаж оптовых партий наличной «зелени».



После обеда оптовики «неформального» опта Днепра продолжали снижать действующие цены, стараясь приобретать СКВ по возможно более низким курсам и сохраняя равновесие спроса и предложение.



Последнее по итогам дня обеспечило прогресс на участке ликвидности, заслужившей от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 33,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 февраля уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав в течение вторника потери бидов и оферов в 35,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 55,0 коп., офера провалились на 45,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 06 февраля пришлось в основном заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, где наблюдался агрессивный клиентский «принос», стараясь сохранить при этом равновесие покупок и продаж и не допустить обострения гривнедефицита.



С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар после 14.00 Киева инициировала снижение, наши дилеры ответили на это изрядным внутридневным падением обеих позиций в паре евро-гривня, учтя и заметную коррекцию наличного «американца» в течение этого вторника.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2375 к отметке $1,2343 констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли эту коррекцию, уронив в течение 06 февраля наличную пару евро-гривня по спросу и по предложению 35,0 коп., не забывая об изрядном падении во вторник наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2390, пара евро-доллар в условиях несвойственной для Азии высокой волатильности, понизилась к $1,2370 по состоянию на 08.00 Киева. С этого часа стартовало первое за вторник ралли, поднявшее пару около 10.00 Киева к $1,2420. С этой цифры была инициирована поэтапная коррекция, приведшая, в конечном счете, пару евро доллар ко внутридневному минимуму ($1,2317 по состоянию на 17.30 Киева)/



Эти низы были выкуплены, вернув пару к росту. Последний исчерпался лишь около

20.00 Киева по достижению евро отметки $1,2390…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар во вторник на европейской сессии форекса возобновил подъем по отношению к большинству мировых валют на фоне усиления волатильности, инвесторы последовательно перебирают все варианты защитных активов.



При этом доходность гособлигаций продолжает снижаться вторую сессию подряд, фондовые индексы Европы падают, а Уолл-стрит готовится к очередной масштабной распродаже акций.



В паре с евро доллар к 14.55 Киева поднялся на 0,18%, до $1,2345, с иеной - на 0,1%, до ¥109,18.



Курс доллара к фунту укрепился на 0,5%, к швейцарскому франку - на 0,6%.



Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов до 2,707% по сравнению с 2,794% ближе к закрытию сессии в понедельник. Доходность 2-летних госбумаг США снизилась с 2,085% до 2,020%, 30-летних - с 3,067% до 3,010%.

В Германии доходность 10-летних бондов уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 0,666%.



Южноафриканский рэнд подешевел на 0,6% по отношению к доллару на фоне очередного витка политического кризиса. Из-за обсуждения возможной отставки президента ЮАР Джейкоба Зумы спикер Национальной ассамблеи Малека Мбете попросила президента отложить обращение к нации, запланированное на 8 февраля.



Полагаю, доллар начал испытывать поддержку после распродажи акций.



«Американец», вероятно, попытается восстановить поддержку после того, как инвесторы завершат корректировку позиций на фондовом рынке США.



Доллар будет поддержан, так как средства, ранее направленные в рисковые активы, теперь вернутся в доллар. Все просто и заключается в банальной миграции активов.

Изрядная коррекция биржевых индексов США вывела активы из акций, укрепив американскую СКВ.



При этом облигации США дают привлекательную доходность, после того как 10-летние бумаги упали, а их доходность взлетела до 2,88%. Ударная распродажа акций в США рассматривается как коррекция, но не изменение тенденции, поскольку основные экономические показатели остаются оптимистичными; нет также технического сигнала на продажу после случившегося падения. Тем не менее, может потребоваться некоторое время, прежде чем финансовые рынки смогут оправиться от этого шока, нашедшего отражение в панической продаже акций и агрессивном отторжении рисковых активов.



Дальнейшее развитие событий на Уолл-стрит подтвердило вышеизложенное предположение: стоило на рынке акций США сменить тренд, а главному тамошнему индексу Dow Jones выйти в «зеленую зону», как в паре доллар-евро начался рост за счет ослабления «американца».



Натурально, новостные ленты наверняка в коррекции доллара после 17.30 Киева обвинять статистику США и, в частности, неважное состояние тамошнего внешнеторгового баланса. Как оказалось, дефицит внешней торговли в декабре вырос максимально за 9 лет. Дефицит внешней торговли США в декабре вырос на 5,3% до $53,12 млрд. - с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали дефицит составит $52,0 млрд.



Импорт в США в декабре вырос на 2,5% до $256,5 млрд. из-за увеличения импорта потребительских товаров: сотовых телефонов, автомобилей и капитальных товаров. Экспорт вырос на 1,8% до $203,4 млрд. за счет химической продукции и капитальных товаров.



В декабре индекс доллара USDX упал на 0,6% в декабре и на 7,8% за год, а более слабый доллар оказывает поддержку экспорту. Дефицит внешней торговли США наблюдается много лет, так как, по мнению экспертов американцы потребляют больше, чем производят по сравнению с остальным миром. Натурально, последовал «логический» вывод: случившегося ранее ослабления доллара было явно недостаточно, и следует попытаться его еще раз уронить, прекратив наметившееся с вечера понедельника укрепление.



Думаю, причины внутридневной динамики пары евро-доллар в течение 05-06 февраля следует искать на Уолл-стрит, а также в сохраняющейся доселе нерешенной проблеме с потолком госдолга США.



Мы полагаем, что пара евро-доллар имеет все шансы еще показать отметку $1,250, учитывая, что неопределенность с бюджетом США как была, так и остается фактором, играющим против доллара. Ни сильные данные по рынку труда в США, ни лоббирующий сильный доллар Трамп так и не смогли переломить тенденцию.



С 24 января пара евро-доллар консолидируется в районе $1,235-1,2500, и, похоже, выход из консолидации опять будет вверх, несмотря на все фундаментальные факторы в пользу доллара.



Впрочем, если распродажи на рынках все-таки продолжатся и перейдут в тотальный разворот, это тоже будет не так плохо, поскольку перевернуться обратно всегда можно, а таргет по паре евро-доллар находится далеко внизу, ниже отметки $1,20. Но пока в экономике США и Европы все было неплохо, так что причин для немедленного продолжения обвала фондовых индексов и общего сворачивания аппетитов к риску, вроде нет, а перекупленность, хотя и не полностью, снята прошедшей коррекцией на Уолл-стрит и на биржах Континента.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов и оферов этой СКВ на 35,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение вторника 100 пунктов по спросу и 50 пунктов по предложению.



Торги рублем 06 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля потеряли 200 пунктов, офера упали на 150 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника работать по упавшему с закрытия понедельника на 55,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 февраля по спросу обвалился на 200 пунктов, потеряв 150 пунктов по предложению.



Торги валютного межбанка не удивили, продемонстрировав изрядную коррекцию цен «зеленого» безнала. Причины для углубления коррекция долларовых цен прежние: привычный для вторника рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа и отток нерезидентов на аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Падающий курс безналичного «американца» вынуждал экспортеров, которым надлежало именно сейчас расстаться с частью выручки, спешить с продажами, усугубляя снижение долларовых цен.



Последнему не смог или, скорее, не хотел, воспрепятствовать регулятор, несколько раз появлявшийся на рынке с выкупом долларовых «излишков» у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса, пополнив с этого участка свои резервы на $40,0 млн..



Пополудни повторявшиеся гривневые интервенции, судя по всему, надоели Институтской, и НБУ анонсировал валютный аукцион, чтобы охватить своим «гривневым благоденствием» возможно более широкий круг игроков. Не исключено, что именно аукциону удалось остановить пролонгацию снижения «американца» на межбанке.



На этом фоне наличный рынок тоже не удивил, следуя своими котировками вниз за ценами доллара на межбанке. С одним существенным отличием от межбанка. На последнем в сравнении с предыдущей сессии обороты заметно выросли, в то время как напуганный изрядной курсовой динамикой потенциальный клиент «налички» старался «воздерживаться» от своих валютообменных проектов.



Вторничный «баксопад» на валютном межбанке, как мы указали выше, сопровождался миграцией нерезидентов на рынок казенных ценных бумаг, отложив массовую скупку СКВ в рамках стартовавшего сезона репатриации дивидендов.



Меж тем на транзитных и коррсчетах НБУ заметно «потяжелел» гривневый навес, суля грядущие перемены в настроениях на валютном рынке. К подобному сценарию развития событий на межбанке рынок доллара подталкивает и текущее заметное падение цены «американца», что наверняка привлечет внимание «варягов», вернувшихся на рынок с аукциона Минфина.



Так что, думается, настоящий триумф «зеленых медведей» на межбанке может оказаться очень непродолжительным.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего во вторник расширения гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 49 305,3 млн. грн. к отметке 44 711,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.09 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,34/27,37 UAH/USD.



Спустя 2 минуты «американец» провалился до 27,12/27,17 UAH/USD. «Что-то нынче снова резво начали», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,12/27,15 UAH/USD.

Не исключено, откат притормозил нацбанковский анонс о валютном аукционе по выкупу с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия 30,0 млн., три заявки надо успеть подать до 10.45 Киева.



Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,07/27,10 UAH/USD. Cтали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 27,0971, цена отсечки 27,0971 UAH/USD.



По уточненным данным, на аукцион было подано заявок на $127,30 млн., регулятор выкупил $30,0 млн.

Была удовлетворена 1 заявка, в очередной раз подтверждая «заказной» характер аукциона. У НБУ есть свои «любимчики».



Поскольку падение курса доллара остановить не удалось (по состоянию на 11.30 «американец» пребывал на отметке 27,03/27,09 UAH/USD), НБУ анонсировал проведение второго аукциона объемом до $100,0 млн., заявки на участие в котором надо успеть подать до 11.45 Киева.



Дополуденная суета с валютными аукционами, которыми регулятор пытался остановить динамичную ревальвацию гривни, сопровождался признаками некоторого «Послабления» на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся по менее значимым оферам с уровня 14,00/16,00% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречила заметному снижению гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Тем временем к 11.50 котировки доллара на межбанке, остановив коррекцию, отскочили до 27,07/27,10 UAH/USD, продемонстрировав более высокую эффективность второго аукциона.



Подоспели первые цифры результатов второго аукциона: цена отсечки составила 27,1200, средневзвешенный курс – 27,1182 UAH/USD.



Около 12.30 котировки безналичного доллара на межбанке, немного отскочили, растянув спред: 27,07/27,11 UAH/USD.



Стали известны все подробности второго аукциона. Было подано заявок на сумму $87,30 млн., из которых НБУ удовлетворил $80,80 млн. Средневзвешенный курс аукциона оставил 27,1182, минимальный – 27,1050, максимальный, (цена отсечки) 27,1200 UAH/USD.



Тем временем около 13.22 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного поднялись к отметке 27,08/27,12 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,35 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 30,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 06 февраля по спросу упал на 40,0 коп., понизившись на 30,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2300, приподнявшись до $1,2390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2392 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

07 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,60/34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос и предложение потеряли по 55,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос обвалился на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На открытии торгов 07 февраля в розничном сегменте на моменте преобладали клиентские офера СКВ.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,60/34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос и предложение потеряли по 55,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос обвалился на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На старте торгов 07 февраля в оптовом сегменте рынка доминировал «принос».



К 12.05 столичные валютчики-оптовики констатировали снижение действующих цен (27,05-10/27,15-20 UAH/USD, евро – 33,50/33,95 UAH/EUR) сопровождаемое преобладанием клиентских оферов валюты.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном падении действующих цен (27,10/27,30 UAH/USD, евро - 33,50/33,90 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB) на фоне традиционной полуденной паузы в торговле. Клиентам «не нравятся» действующие цены и они прекратили «принос», не инициировав покупки.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизилось: 27,05/27,25 UAH/USD, евро - 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,25/27,48 UAH/USD, евро – 33,85/34,25 UAH/EUR, рубль 0,474/0,482 UAH/RUB, Киев опт 27,20-25/27,35-40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,20-25/27,35-40 UAH/USD, евро (опт) 33,50-60/34,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,50-60/34,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,15/27,30 UAH/USD, евро – 33,60/33,95 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 27,10/27,20 UAH/USD, розница – 27,05/27,25 UAH/USD; Запорожье – 27,20/27,35 UAH/USD; евро – 33,70/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,478 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в среду утром в рамках коррекции после ощутимого снижения во вторник.Курс доллара к основным мировым валютам незначительно снижается утром в среду после того, как падение на мировых биржах во вторник сменилось ростом.Цены на золото снизились во вторник, не получив поддержки от недавнего падения на фондовом рынке США, поскольку фондовый рынок попытался восстановиться, а доллар держался относительно стабильно.Доллар США умеренно подрос во вторник, так как глобальная распродажа на фондовых рынках ослабла и завершилась на американских фондовых индексах, закрывшихся на положительной территории после дня волатильной торговли.Индекс доллара США USDX вырос на 0,1% до 89,679, показав умеренный рост вторую сессию.Евро восстановил часть своих потерь и поднялся до $1,2378 с $1,2368 в конце понедельника.Британский фунт немного снизился до $1,3950 против $1,3954 в конце понедельника, после показанного двухнедельного минимума в начале сессии.Против японской иены, которая выросла в понедельник на распродаже на фондовом рынке США, доллар восстановился до ¥109,66.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,16% с 28,0672 UAH/USD до 27,4609 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 февраля упал в цене по следующим причинам.Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров из-за рубежа.Во-вторых, намеченный на 06 февраля аукцион по размещению гривневых ОВГЗ отвлек нерезидентов от покупок СКВ для репатриации дивидендов, сезон которой стартовал.В-третьих, опережающее падение курса доллара на межбанке вынуждало в спешке совершать продажи обязательнйо части выручки экспортеров из-за боязни потерь на курсе.В-четвертых, коррекцию безналичного доллара поддержало снижение курса наличной СКВ.Заметное падение курса доллара на межбанке произошло, несмотря на признаки роста гривневой ликвидности, на который указал заметный рост остатков в нацвалюте с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля изрядно, на $148,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, со вторника заметно увеличивается приток экспортной выручки на счета экспортеров, часть которой они спешно продавали на межбанке.Во-вторых, участие в аукционе Минфина требовало много гривни, ради которой продавалась СКВ.В-третьих, сохранение «медвежьего» тренда на рынке доллара также способствовало росту ликвидности.В-четвертых, НБУ своими несколькими интервенциями добавил ликвидности во вторник.Наконец, в пятых, тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок не радует оборотами) по известным причинам снята с повестки дня.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 05 февраля, во вторник, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $171,2 млн. к отметке $326,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $135,1 млн. к $283,7 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 06 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая в целом повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на усилия неоднократно вмешивающегося в ход торгов регулятора с гривневыми интервенциями, котировки безналичного «американца» изрядно потеряли в цене.Подобно межбанку, наличный рынок в течение вторника «боролся» в двумя вызовами: с доминированием клиентского «приноса», сформированного «медвежьими» сводками с межбанка и закономерными в подобной ситуациями рисками обострения гривнедефицита.Агрессивность клиентского предложения наличной валюты была настолько высока, что большая часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Одесса и Харьков) констатировали по итогам дня сохранение преобладание оферов. Днепр и Крыжополь рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.На сей раз, в отличие от предыдущей сессии, итоговое равновесие обеспечило прогресс на участке ликвидности. Во всяком случае, об этом сообщили дилеры Днепра и Крыжополя. При этом валютчики Днепра, у которых уже к полудню сложилось равновесие покупок м продаж в реальных сделках, поделились нехитрым секретом торгов в условиях падающего курса.«Просто пытаюсь дорого не покупать», - был кратким матерый валютчик Днепра.«Изюминкой» вторничной сессии наличного «неформального» валютного рынка стала заметная задержка старта реальных сделок. Как подметили запорожские валютчики, потенциальные клиенты аргументировали свое нежелание выходить на рынок с реальными сделками из-за «низких цен позиции спрос и завышенных оферов». Полагаю, этим клиентура попросту прикрывала свой испуг от высокой курсовой динамики.Задержка в начале реальных сделок и сформировавшийся по итогам дня «перекос» в сторону клиентских оферов валюты не помешали валютчикам Харькова, Одессы и столицы завершить торги вторника с приличной ликвидностью, повторившей показатели предыдущей сессии.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 18,0-25,0 коп. (в наибольшей степени умали биды «американца» рынке Запорожья, предложение потеряло 20,0-28,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева).Обращает на себя внимание более заметное внутридневное снижение позиции «предложение» наличного доллара, что стало следствием очевидного стремления дилеров заставить клиентов приобретать СКВ, а не только «сдавать» ее.Во-вторых, несмотря на довольно активное участие регулятора, пытавшегося предотвратить чрезмерное укрепление гривни своими интервенциями, в течение дня средневзвешенный курс безналичного доллара понес более значительные потери, чем его наличный «родственник».Меж тем, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного неформального доллара упала на 32,0-37,9 коп.(лидировало в «размере» коррекции Запорожье), предложение понизилось на 35,0-38,9 коп.Итак, наличный рынок в течение вторника в паре доллар-гривня понес заметные ценовые потери, оказавшиеся немного ниже значения коррекции средневзвешенного курса безналичного «американца». Учитывая более высокую «рыночность» и чувствительность к переменам, следует ожидать очень скорого замедления темпов «баксопад» на рынке наличных или даже установления периода относительной стабильности, вослед за которым в том же направлении двинется и рынок «зеленого» безнала. Полагаю, катализирует процесс на межбанке возвращение туда нерезидентов с покупками изрядно упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.Впрочем, по порядку.Торги 06 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,32/27,42 UAH/USD, евро – 33,80/34,20 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Уже со старта торгов вторника дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара немного «размылись» и понизились: 27,42-45/27,53-55 UAH/USD, евро - 34,05/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,485 UAH/RUB. На указанное время на рынке действовало Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты оставались невысокими.После обеда, дилерам Днепра пришлось продолжать дисконтирование цен в рамках сохранение равновесия покупок и продаж.Баланс спроса и предложения удалось сберечь, что в значительной степени помогло улучшить состояние ликвидности, заслужившей по итогам вторника «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 06 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 05 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 33,0 коп., потеряв 35,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,32/27,42 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 06-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен привело по состоянию на полдень к равновесию покупок и продаж оптовых партий наличной «зелени».После обеда оптовики «неформального» опта Днепра продолжали снижать действующие цены, стараясь приобретать СКВ по возможно более низким курсам и сохраняя равновесие спроса и предложение.Последнее по итогам дня обеспечило прогресс на участке ликвидности, заслужившей от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 18,0 коп., офера стали ниже на 23,0 коп.По сравнению с закрытием 05 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 33,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 февраля уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав в течение вторника потери бидов и оферов в 35,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 55,0 коп., офера провалились на 45,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 06 февраля пришлось в основном заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, где наблюдался агрессивный клиентский «принос», стараясь сохранить при этом равновесие покупок и продаж и не допустить обострения гривнедефицита.С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар после 14.00 Киева инициировала снижение, наши дилеры ответили на это изрядным внутридневным падением обеих позиций в паре евро-гривня, учтя и заметную коррекцию наличного «американца» в течение этого вторника.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов и оферов этой СКВ на 35,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение вторника 100 пунктов по спросу и 50 пунктов по предложению.Торги рублем 06 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля потеряли 200 пунктов, офера упали на 150 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника работать по упавшему с закрытия понедельника на 55,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 февраля по спросу обвалился на 200 пунктов, потеряв 150 пунктов по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего во вторник расширения гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 49 305,3 млн. грн. к отметке 44 711,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.09 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,34/27,37 UAH/USD.Спустя 2 минуты «американец» провалился до 27,12/27,17 UAH/USD. «Что-то нынче снова резво начали», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,12/27,15 UAH/USD.Не исключено, откат притормозил нацбанковский анонс о валютном аукционе по выкупу с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия 30,0 млн., три заявки надо успеть подать до 10.45 Киева.Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,07/27,10 UAH/USD. Cтали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 27,0971, цена отсечки 27,0971 UAH/USD.По уточненным данным, на аукцион было подано заявок на $127,30 млн., регулятор выкупил $30,0 млн.Была удовлетворена 1 заявка, в очередной раз подтверждая «заказной» характер аукциона. У НБУ есть свои «любимчики».Поскольку падение курса доллара остановить не удалось (по состоянию на 11.30 «американец» пребывал на отметке 27,03/27,09 UAH/USD), НБУ анонсировал проведение второго аукциона объемом до $100,0 млн., заявки на участие в котором надо успеть подать до 11.45 Киева.Дополуденная суета с валютными аукционами, которыми регулятор пытался остановить динамичную ревальвацию гривни, сопровождался признаками некоторого «Послабления» на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся по менее значимым оферам с уровня 14,00/16,00% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречила заметному снижению гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.Тем временем к 11.50 котировки доллара на межбанке, остановив коррекцию, отскочили до 27,07/27,10 UAH/USD, продемонстрировав более высокую эффективность второго аукциона.Подоспели первые цифры результатов второго аукциона: цена отсечки составила 27,1200, средневзвешенный курс – 27,1182 UAH/USD.Около 12.30 котировки безналичного доллара на межбанке, немного отскочили, растянув спред: 27,07/27,11 UAH/USD.Стали известны все подробности второго аукциона. Было подано заявок на сумму $87,30 млн., из которых НБУ удовлетворил $80,80 млн. Средневзвешенный курс аукциона оставил 27,1182, минимальный – 27,1050, максимальный, (цена отсечки) 27,1200 UAH/USD.Тем временем около 13.22 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного поднялись к отметке 27,08/27,12 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,35 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 30,0 коп., потеряв 30,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 06 февраля по спросу упал на 40,0 коп., понизившись на 30,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2300, приподнявшись до $1,2390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2392 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром07 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,60/34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос и предложение потеряли по 55,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос обвалился на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).На открытии торгов 07 февраля в розничном сегменте на моменте преобладали клиентские офера СКВ.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,30 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,60/34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос и предложение потеряли по 55,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос обвалился на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).На старте торгов 07 февраля в оптовом сегменте рынка доминировал «принос».К 12.05 столичные валютчики-оптовики констатировали снижение действующих цен (27,05-10/27,15-20 UAH/USD, евро – 33,50/33,95 UAH/EUR) сопровождаемое преобладанием клиентских оферов валюты.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном падении действующих цен (27,10/27,30 UAH/USD, евро - 33,50/33,90 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB) на фоне традиционной полуденной паузы в торговле. Клиентам «не нравятся» действующие цены и они прекратили «принос», не инициировав покупки.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизилось: 27,05/27,25 UAH/USD, евро - 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,25/27,48 UAH/USD, евро – 33,85/34,25 UAH/EUR, рубль 0,474/0,482 UAH/RUB, Киев опт 27,20-25/27,35-40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,20-25/27,35-40 UAH/USD, евро (опт) 33,50-60/34,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,50-60/34,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,15/27,30 UAH/USD, евро – 33,60/33,95 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 27,10/27,20 UAH/USD, розница – 27,05/27,25 UAH/USD; Запорожье – 27,20/27,35 UAH/USD; евро – 33,70/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,478 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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