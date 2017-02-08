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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 08 лют, 2018 13:37 Итоги: Валюта 08.02.17



По состоянию на 07.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,2, или на 0,1%, до $1313,2 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,05%, до 16,23 доллара за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03% - до 90,28 пункта.



Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов.



Основные движущие факторы для драгоценного металла - в частности доллар и фондовые рынки США - до сих пор остаются слишком неспокойными. Они будут иметь заметное влияние на стоимость золота еще какое-то время.



В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал - индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это оказало давление и на другие рынки.



Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в четверг утром после снижения накануне в пределах 1%.



По состоянию на 07.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,2266 с $1,2262 за евро по итогам предыдущего закрытия.



Курс доллара к иене повышался до ¥109,57 за доллар со ¥109,38 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,33 пункта.



В четверг евро пытается восстановить свои позиции по отношению к доллару после того, как днем ранее он терял до 1% на сообщениях, что лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц покинет свой пост. Теперь участники рынка ждут новостей о том, какую должность займет Шульц в результате формирования нового правительства в Германии.



В то же время эксперты отмечают, что на курс европейской валюты оказывает определенное давление ситуация, связанная с ЕЦБ и ожиданиями относительно нормализации денежной политики в регионе.



«В последнее время евро был слишком сильным на фоне ожиданий более ранней нормализации политики ЕЦБ, и теперь инвесторы сокращают эти позиции», - считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото.



Что касается пары иена-доллар, то эксперт считает, что ее динамика во многом зависит от настроений на фондовых рынках.

«Предположительно, негатив на биржах не будет сохраняться долго, потому что мировая экономика находится в устойчивом состоянии», - добавил эксперт.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 февраля повысился на 72,03 коп. и составил 57,6736 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 28,15 коп., на торгах среды укрепился на 34,13 коп., оказавшись на уровне 27,1196 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,39/27,42 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно упал в цене к 27,12/27,17, а через 22 минуты, замедляя динамику, консолидировался на уровне 27,12/27,15 UAH/USD.

Последняя котировка СКВ встревожила НБУ, анонсировавшего около 10.30 Киева проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с межбанка долларовых излишков. Объем мероприятия $30,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 10.45 Киева.

Меж тем, судя по возобновлении снижения доллара (по состоянию на 11.00 его курс упал к 27,07/27,10, а спустя 25 минут до 27,03/27,09 UAH/USD, «аукционных щедрот» от НБУ хватило далеко не всем. Результаты первого за среду аукциона это подтвердили. Как оказалось, было подано заявок на сумму $127,3 млн., из которых регулятор удовлетворил $30,0 млн. Средневзвешенный курс доллара на аукционе, цена отсечки и минимальный курс совпали, составив 27,0971 UAH/USD, а удовлетворение лишь одной заявки говорило об откровенной «заказухе» мероприятия.

Неудачники первого аукциона вернулись на рынок, продолжая своими оферами снижать курс СКВ и требуя второго аукциона.

НБУ был вынужден анонсировать второй аукцион, объемом $100,0 млн. заявки на участие в котором следовало успеть подать до 11.45 Киева.

Участие в мероприятии более широкого круга игроков повлекло за собой остановку коррекции СКВ на межбанке и даже отскок курса доллара до 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 11.50 Киева.



Вскоре стали известны результаты второго валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $87,3 млн., из которых удовлетворили $80,8 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,1182, минимальный – 27,1050, максимальный (цена отсечки)- 27,1200 UAH/USD.

Рынок доллара успокоился, а его курс на 12.28 составил 27,07/27,11 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.22 на фоне текущих цен 27,08/27,12 UAH/USD, которые оставались действующими до 15.00 Киева, начав поэтапный рост на единичных покупках и подняв курс около 16.30 до 27,10/27,14 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,10/27,14 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 07 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1196 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,38% с 28,0672 UAH/USD до 27,1196 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,00% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 февраля упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, к среде наступает максимум предложения обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки. Собственно, в этот день поток СКВ на счета экспортеров максимальный.



Во-вторых, накануне многие потенциальные покупатели доллара на межбанке (в первую очередь, нерезиденты) приняли участие в аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ на 5,2 млрд. грн., израсходовав на это гривневые ресурсы. Поэтому приобретать СКВ на межбанке им было просто не за что.



В-третьих, поток экспортной выручки из-за рубежа, по сути, транзитом шел на межбанк из-за боязни экспортеров, ранее «придерживавших» СКВ, потерять на курсе.



В-четвертых, падение доллара на межбанке поддержали аналогичные настроения на наличном рынке.



Вышеупомянутые расходы на ОВГЗ 06-го подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, где их объем упал с уровня 49 305,3 млн. грн. к отметке 44 711,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 февраля заметно, на $151,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, по средам обычно наблюдается максимальное поступление на рынок экспортной выручки.



Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, НБУ дважды участвовал в торгах, увеличив обороты аукционами на $110,8 млн., а после обеда по запросу наилучшего курса выкупил еще $20,0 млн. у 20-тки «придворных» банков.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 06 февраля, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $326,4 млн. к отметке $459,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $283,71 млн. к $435,3 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 07 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая отчасти повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на две гривневые интервенции под вывеской валютного аукциона, средневзвешенный курс «американца» все-таки обвалился на 34,13 коп., а уже после завершения основных событий на рынке «зеленого» безнала, после обеда, там стартовали робкие и низколиквидные покупки «американца», формируя «нетвердое» «зеленое» ралли. Думается, к послеобеденным покупкам безналичного доллара сподвигли сменившиеся на 180 градусов настроения на наличном рынке.

Последний до обеда констатировал динамичное снижение долларовых цен, и когда они достигли уровня привлекательности для покупок, стартовал клиентский спрос, весьма оперативно развернувший здешний тренд от «медведей» к «быкам», задав аналогичное настроение и на межбанке. В среду после обеда неуверенное и зыбкое, но, думается, в четверг этот тренд может на валютном межбанке обрести твердость.



Дообеденное преобладание клиентского «приноса» на наличном рынке после обеда было компенсировано спросом, выровняв рынок в баланс спрос/предложение. Последнее, за исключением столичного рынка, обеспечило в остальных населенных пунктах некоторый прогресс на участке ликвидности. Уточним, что по итогам среды рынки всех системных центров валютообменного бизнеса констатировали равновесие покупок и продаж. Баланс был сформирован в разные сроки – например на рынке Днепра сразу пополудни, в остальных городах позже.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-10,0 коп., офера прибавили 5,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного доллара либо потеряли 5,9 коп. (Киев, Харьков), либо не изменились (Днепр, Запорожье). Офера прибавили 2,0-3,0 коп.



Таким образом, снова приходится констатировать более высокую чувствительность наличного рынка к «ветру перемен». Думается, причина этого таится в более высокой «рыночности» этого сектора финансового бизнеса, особенно, ее «неформальной» части, где дилеры отвечают за промедление и ошибки собственным профитом.



Добавим, что почти наверняка случившийся после обеда среды «переворот» настроения на наличном валютном рынке распространится и на валютный межбанк, где взявшие тайм-аут «варяги», могут возобновить покупки СКВ для репатриации дивидендов.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,70/34,10 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Уже со старта торгов среды дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка. Своевременное начало дисконтирования действующих цен уже к полудню принесло плоды.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,05/27,25 UAH/USD, евро - 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



После обеда на рынке Днепра активизировались клиентские покупки в паре доллар-гривня, вынудив местных дилеров сообразно поднимать цены. Меры были приняты вовремя и аккуратно, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря чему обороты заметно выросли, заслужив «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.



В течение 07 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 15,0 коп., офера стали выше на столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 06 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., прибавив 3,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,30/27,45 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 07-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен привело по состоянию на полдень к равновесию покупок и продаж оптовых партий наличной «зелени».



После обеда оптовики «неформального» опта Днепра «отвечая» на активизировавшиеся покупки доллара. были вынуждены сообразно поднимать курсы рынка. В результате подобных ценовых манипуляций, в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сложилось итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря которому на участке ликвидности был отмечен прогресс – обороты, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении среды биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 15,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 февраля уровнями 33,70/34,10 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные прибавки бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 10,0 коп., офера потеряли столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 07 февраля пришлось в основном заниматься разнонаправленной динамикой цен, вызванной послеобеденной сменой тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий», не отвлекаясь на очередную попытку снижения пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшей на европейской сессии форекса.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2390 к отметке $1,2292 констатировав внутридневное его снижение на изрядные 102 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали эту коррекцию, львиная доля которой состоялась уже после 17.00 Киева, когда наш рынок наличных уже закончил торговлю, сосредоточившись на послеобеденном росте наличной пары доллар-гривня, «за компанию» с которой приподняли обе позиции и наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2380, пара евро-доллар до 09.20 Киева очень медленно росла, отметившись в указанный час на внутридневном максимуме ($1,2400), с которого стартовала вначале медленная, а после 11.99 Киева более динамичная коррекция, уронившая основную валютную пару к $1,2256 по состоянию на 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в среду не смог удержаться выше $1,24, несмотря на соглашение о формировании правительства в Германии и сильные макроэкономические прогнозы Еврокомиссии для еврозоны и ЕС в целом.



Евро к 15.20 стоил $1,2344 по сравнению с $1,2377 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов единая валюта поднималась до $1,2400.



«Возобновившееся падение евро в паре с долларом говорит о том, что валютные трейдеры нервничают после распродажи на рынках акций в начале недели», - отметил валютный стратег Nordea Нильс Кристенсен. «Рынок не знает, завершилось ли уже падение рынка акций или же оно было началом чего-то большего», - написал он в обзоре.



Курс евро к этому времени уменьшилась до ¥134,81 со ¥135,60 накануне. Курс доллара к японской валюте опустился до ¥109,25 со ¥109,56.



«Рыночная коррекция - это здоровое явление, так как известно, что американские и мировые рынки долгое время росли без 3-процентной коррекции и при низкой волатильности», - заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа США Роберт Каплан на конференции во Франкфурте.

Его теперь интересует, окажет ли коррекция влияние на финансовую конъюнктуру и состояние экономики, но такой вариант представляется маловероятным.

В целом экономика США стабильно растет, рынок труда близок к полной занятости и, вероятно, в текущем году, превысит этот порог, добавил Р.Каплан. В этих условиях «с нашей стороны будет мудрым шагом убирать стимулирующие меры терпеливо и сбалансированно», считает глава далласского ФРБ.

В среду участники рынка ждут выступлений еще двух руководителей Федрезерва: председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго.



Между тем член правления Евроцентробанка Сабине Лаутеншлегер в интервью Bloomberg TV в среду с уверенностью говорила, что инфляция в еврозоне в обозримом будущем восстановится до целевого уровня. «Все ингредиенты, все предпосылки уже в наличии», - сказала она.



С учетом текущих инфляционных тенденций и ожиданий будет целесообразным завершить программу выкупа активов (QE) ЕЦБ в 2018 году и приступить к нормализации денежно-кредитной политики, полагает С.Лаутеншлегер.



Итак, последние два дня торгов на мировых рынках выдались горячими. Как оказалось, мы поспешили в прошлом обзоре заявить, что локально сворачивание аппетитов к риску подошло к концу.



В понедельник индекс Dow Jones упал на 4,6%. Параллельно просели в цене к доллару все типы активов, нефть с максимума среды на $68,40 падала до $66,75,



Пара евро-доллар, впрочем, реагировала довольно ограниченно, за понедельник упала примерно с $1,2445 до $1,2390, и хотя ночью снижалась до $1,2350, утром уже отскочила к $1,2430.



А затем, после 13.40 Киева, последовал еще один удар, который просто сбросил пару на фигуру, на стопы ниже поддержки диапазона $1,2350-1,2520, минимум был показан на $1,2315. После чего пара отскочила к $1,2390.



То есть, если на прошлой неделе мы ждали, что пара евро-доллар еще сходит, быть может, последний раз вверх за стопами сверху и затем начнет наконец долгосрочное падение, этого мы не получили. Вместо этого на этой неделе пара пошла вниз, так и не обновив максимум 25 января. Но падение просто было нацелено на сбор стопов.



Никаких других объяснений, кроме спекулятивных, движениям последних двух дней мы не видим, новостей не было. Американский рынок спекулятивно упал и так же спекулятивно отскочил. Во вторник по итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 2.33%, нефть к утру среды восстановилась до $67,40 за баррель Brent.



Учитывая, что до конца недели важных событий не предвидится (кроме заседания Банка Англии в четверг), мы полагаем, что рынок в первой половине пятидневки находился во власти спекулятивных факторов.



Однако на европейской сессии форекса в среду появилась надежда на долгожданный разворот и укрепление доллара (в первую очередь, за счет ослабление евро).



Таким образом, 07-го на планетарном валютном рынке главной новостью остается долгожданный отскок доллара. Высокодоходным валютам во вторник удалось значительно отскочить после снижения накала на мировых площадках. Однако восстановление доллара на этом не захлебнулось, как уже происходило несколько раз на протяжении последних месяцев. В среду доллар укрепляется к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам.



Индекс доллара USDX, рассчитываемый на базе шести основных валют растет на 0,2% к моменту написания обзора. Пара евро-доллар на 20.05 Киева теряет 0,35%, сильная поддержка расположена в районе отметки $1,21…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,70/34,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов этой СКВ на 10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 07 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Сюжет с валютными аукционами на торгах межбанка довольно точно повторил события 31 января, включая «заказуху» с «любимчиками» регулятора, которые, как оказалось, прогадали на цене выкупа лишнего доллара по сравнению с более высокими ценами гривневой интервенции широкого круга участников во втором аукционе.



Не исключено, что «ненавязчивая» курсовая динамика аукционов в комплекте с появившимся клиентским интересом к наличному доллару в столице, может быть первым признаком скорого разворота рынка «зеленого» безнала в сторону, как минимум, стабильности.



По правде говоря, автор надеялся на признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала уже в среду, но «подвели» пребывающие «по уши» в долларе экспортеры. Последних, судя по всему, регулятор на последних сессиях «учил патриотизму», демонстрируя опасность чрезмерной жадности во время придержек СКВ и не появления вовремя с ее продажами на межбанке.



Дополнительным основанием ожидания разворота тренда рынка «зеленого» безнала является сезон репатриации дивидендов варягами, которые, представляется, потратив все гривневые излишки на аукцион Минфина, разместившего ОВГЗ на 5,2 млрд. грн., были неактивными в среду, способствуя пролонгации «медвежьего» тренда безналичного доллара.



Думаю, «решив вопрос» с гривневой ликвидностью, «варяги» более активными покупками пребывающего на локальных минимумах доллара, будут способствовать появлению на этом рынке «зеленых быков» или вхождению рынка в полосу относительной стабильности.



Катализируют процесс вхождения как минимум в полосу стабильности или даже рост безналичного «американца» уже сменившие у себя настроение с «медвежьего» на «бычье» субъекты наличного рынка, констатировав послеобеденное подорожание в паре доллар-гривня.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,20/27,23 UAH/USD.



Спустя 35 минут, на 10.40, «американец» немного откатился в цене, консолидировавшись на уровне 27,15/27,18 UAH/USD. «Похоже на боковик»,- был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



По состоянию на 11.09 возобновилось падение курса безналичного «американца» стараниями появившейся когорты продавцов. «Американец» на указанное время понизился в цене до 27,11/27,13 UAH/USD.



К 10.43 котировки доллара на межбанке, прекратив снижение, растянули спред до 27,10/27,13 UAH/USD. «Похоже, продаваны с утра взвинтили цены, чтобы слиться по приличной цене», предположил наш гуру.



Дополуденная двухходовка спекулянтов на межбанке сопровождалась признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять повысившиеся по менее значимым оферам с уровня 14,00/15,00% к отметке 14,00/15,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным снижением гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Тем временем к 12.21 котировки доллара на межбанке, возобновив коррекцию, обосновались на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.

«Действительно, боковик, но на более низком уровне», - пошутил наш гуру.



Наконец, около 13.26 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 27,05/27,09 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,50 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, прибавив 15,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 07 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2260, приподнявшись до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 33,55-60/33,95-34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 33,55-60/33,95-34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.



К 12.06 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности до уровня 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,70/33,90 UAH/EUR.

Мероприятие вернуло обороты на «средний» уровень, чему в немалой степени способствовало равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен (27,30/27,38 UAH/USD, евро - 33,50/33,80 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к началу реальной торговли. Здесь по-прежнему реальные сделки отсутствуют, дисконтная терапия не помогла.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизилось: 27,32/27,42 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,30/27,50 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,477 UAH/RUB, Киев опт 27,35/27,55 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,35/27,55 UAH/USD, евро (опт) 33,70/34,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,70/34,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,30/27,55 UAH/USD, евро – 33,55/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 27,35/27,50 UAH/USD, розница – 27,25/27,55 UAH/USD; Запорожье – 27,35/27,55 UAH/USD; евро – 33,60/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,480 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в четверг утром слабо снижается, реагируя на укрепление американской валюты.Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в четверг утром после снижения накануне в пределах 1%.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,38% с 28,0672 UAH/USD до 27,1196 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 07 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,00% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 февраля упал в цене по следующим причинам.Во-первых, к среде наступает максимум предложения обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки. Собственно, в этот день поток СКВ на счета экспортеров максимальный.Во-вторых, накануне многие потенциальные покупатели доллара на межбанке (в первую очередь, нерезиденты) приняли участие в аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ на 5,2 млрд. грн., израсходовав на это гривневые ресурсы. Поэтому приобретать СКВ на межбанке им было просто не за что.В-третьих, поток экспортной выручки из-за рубежа, по сути, транзитом шел на межбанк из-за боязни экспортеров, ранее «придерживавших» СКВ, потерять на курсе.В-четвертых, падение доллара на межбанке поддержали аналогичные настроения на наличном рынке.Вышеупомянутые расходы на ОВГЗ 06-го подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, где их объем упал с уровня 49 305,3 млн. грн. к отметке 44 711,9 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 февраля заметно, на $151,6 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, по средам обычно наблюдается максимальное поступление на рынок экспортной выручки.Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда сопровождается ростом ликвидности.В-третьих, НБУ дважды участвовал в торгах, увеличив обороты аукционами на $110,8 млн., а после обеда по запросу наилучшего курса выкупил еще $20,0 млн. у 20-тки «придворных» банков.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 06 февраля, в среду, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $326,4 млн. к отметке $459,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $283,71 млн. к $435,3 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 07 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая отчасти повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на две гривневые интервенции под вывеской валютного аукциона, средневзвешенный курс «американца» все-таки обвалился на 34,13 коп., а уже после завершения основных событий на рынке «зеленого» безнала, после обеда, там стартовали робкие и низколиквидные покупки «американца», формируя «нетвердое» «зеленое» ралли. Думается, к послеобеденным покупкам безналичного доллара сподвигли сменившиеся на 180 градусов настроения на наличном рынке.Последний до обеда констатировал динамичное снижение долларовых цен, и когда они достигли уровня привлекательности для покупок, стартовал клиентский спрос, весьма оперативно развернувший здешний тренд от «медведей» к «быкам», задав аналогичное настроение и на межбанке. В среду после обеда неуверенное и зыбкое, но, думается, в четверг этот тренд может на валютном межбанке обрести твердость.Дообеденное преобладание клиентского «приноса» на наличном рынке после обеда было компенсировано спросом, выровняв рынок в баланс спрос/предложение. Последнее, за исключением столичного рынка, обеспечило в остальных населенных пунктах некоторый прогресс на участке ликвидности. Уточним, что по итогам среды рынки всех системных центров валютообменного бизнеса констатировали равновесие покупок и продаж. Баланс был сформирован в разные сроки – например на рынке Днепра сразу пополудни, в остальных городах позже.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-10,0 коп., офера прибавили 5,0-15,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного доллара либо потеряли 5,9 коп. (Киев, Харьков), либо не изменились (Днепр, Запорожье). Офера прибавили 2,0-3,0 коп.Таким образом, снова приходится констатировать более высокую чувствительность наличного рынка к «ветру перемен». Думается, причина этого таится в более высокой «рыночности» этого сектора финансового бизнеса, особенно, ее «неформальной» части, где дилеры отвечают за промедление и ошибки собственным профитом.Добавим, что почти наверняка случившийся после обеда среды «переворот» настроения на наличном валютном рынке распространится и на валютный межбанк, где взявшие тайм-аут «варяги», могут возобновить покупки СКВ для репатриации дивидендов.Впрочем, по порядку.Торги 07 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,70/34,10 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Уже со старта торгов среды дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка. Своевременное начало дисконтирования действующих цен уже к полудню принесло плоды.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,05/27,25 UAH/USD, евро - 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.После обеда на рынке Днепра активизировались клиентские покупки в паре доллар-гривня, вынудив местных дилеров сообразно поднимать цены. Меры были приняты вовремя и аккуратно, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря чему обороты заметно выросли, заслужив «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.В течение 07 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 15,0 коп., офера стали выше на столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 06 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., прибавив 3,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,30/27,45 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 07-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен привело по состоянию на полдень к равновесию покупок и продаж оптовых партий наличной «зелени».После обеда оптовики «неформального» опта Днепра «отвечая» на активизировавшиеся покупки доллара. были вынуждены сообразно поднимать курсы рынка. В результате подобных ценовых манипуляций, в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сложилось итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря которому на участке ликвидности был отмечен прогресс – обороты, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении среды биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» прибавили по 15,0 коп.По сравнению с закрытием 06 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера прибавили 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 февраля уровнями 33,70/34,10 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные прибавки бидов и оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 10,0 коп., офера потеряли столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 07 февраля пришлось в основном заниматься разнонаправленной динамикой цен, вызванной послеобеденной сменой тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий», не отвлекаясь на очередную попытку снижения пары евро-доллар на мировом валютном рынке, стартовавшей на европейской сессии форекса.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,70/34,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов этой СКВ на 10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 07 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 февраля по спросу и по предложению не изменился.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.05 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар повысился в цене, составив 27,20/27,23 UAH/USD.Спустя 35 минут, на 10.40, «американец» немного откатился в цене, консолидировавшись на уровне 27,15/27,18 UAH/USD. «Похоже на боковик»,- был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».По состоянию на 11.09 возобновилось падение курса безналичного «американца» стараниями появившейся когорты продавцов. «Американец» на указанное время понизился в цене до 27,11/27,13 UAH/USD.К 10.43 котировки доллара на межбанке, прекратив снижение, растянули спред до 27,10/27,13 UAH/USD. «Похоже, продаваны с утра взвинтили цены, чтобы слиться по приличной цене», предположил наш гуру.Дополуденная двухходовка спекулянтов на межбанке сопровождалась признаками некоторого сжатия на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять повысившиеся по менее значимым оферам с уровня 14,00/15,00% к отметке 14,00/15,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным снижением гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.Тем временем к 12.21 котировки доллара на межбанке, возобновив коррекцию, обосновались на уровне 27,06/27,08 UAH/USD.«Действительно, боковик, но на более низком уровне», - пошутил наш гуру.Наконец, около 13.26 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 27,05/27,09 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,50 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, прибавив 15,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 07 февраля по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, не изменившись по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2260, приподнявшись до $1,2280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 33,55-60/33,95-34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,50 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 33,55-60/33,95-34,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.К 12.06 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности до уровня 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,70/33,90 UAH/EUR.Мероприятие вернуло обороты на «средний» уровень, чему в немалой степени способствовало равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен (27,30/27,38 UAH/USD, евро - 33,50/33,80 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к началу реальной торговли. Здесь по-прежнему реальные сделки отсутствуют, дисконтная терапия не помогла.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизилось: 27,32/27,42 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 08 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,30/27,50 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,477 UAH/RUB, Киев опт 27,35/27,55 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,35/27,55 UAH/USD, евро (опт) 33,70/34,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,70/34,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,30/27,55 UAH/USD, евро – 33,55/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,480 RUB/USD, Одесса – опт 27,35/27,50 UAH/USD, розница – 27,25/27,55 UAH/USD; Запорожье – 27,35/27,55 UAH/USD; евро – 33,60/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,480 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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