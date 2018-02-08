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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 08 лют, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 08.02.18



Падение Уолл-стрит в понедельник взволновало инвесторов, но этого недостаточно для того, чтобы помешать планам Федрезерва США продолжать повышать ключевую ставку в 2018 году на фоне оживления экономики, говорят аналитики.



Распродажа на мировых фондовых рынках привела к тому, что акции подешевели на $4 триллиона, отойдя от рекордных пиков. Это заставило инвесторов беспокоиться, что такая стремительная потеря стоимости может отрицательно сказаться на инвестициях компаний и потребительских расходах в тот момент, когда многие экономики наряду с США встали на путь роста.



Во вторник биржи восстановили лишь незначительную часть потерь, понесенных в ходе двух предыдущих сессий, но снижение цен и рост доходности гособлигаций немного ослабили давление на ФРС.



Хотя инвесторы пострадали от распродажи на фондовых рынках, финансовые условия все еще остаются на самом устойчивом уровне почти за 25 лет. Наряду с принятой в декабре налоговой реформой это должно обеспечить рост экономики на 2,5-3,0%,

сказали аналитики во вторник.



По их словам, если падение рынка не усилится и не навредит экономике, ФРС вряд ли откажется от планов повысить ключевую ставку три раза в текущем году.



«Не думаю, что то, что мы видели, изменит их позицию в отношении повышения ставки», - сказал Дара Махер из HSBC Securities USA Inc в Нью-Йорке.



Тем не менее, трейдеры ухудшили прогноз в отношении ужесточения монетарной политики ФРС: в понедельник они ожидали, что американский ЦБ повысит ставку дважды или трижды до конца года, показали фьючерсы на процентные ставки.



Еще в пятницу они прогнозировали до трех-четырех повышений, укрепившись в этом мнении после публикации трудовой статистики, указавшей на рост заработной платы до 2,9 процента в январе, что стало максимальным показателем в годовом исчислении с июня 2009 года.

Опасения, что из-за роста зарплат ускорится инфляция, привели к подъему доходности гособлигаций США со сроком погашения 10 лет до четырехлетнего пика на уровне 2,88 процента.

Участники рынка также посчитали возможным, что рост зарплат ударит по прибыли компаний, и ФРС будет повышать ставку более быстрыми темпами для повышения стоимости заимствований, и это привело к распродаже на фондовых рынках.



Три основных индекса Уолл-стрит восстановились после падения в понедельник.

Однако S&P 500 растерял набранное с начала 2018 года преимущество, в то время как Dow понес потери. Nasdaq набрал 2,8 процента, что существенно ниже, чем по состоянию на 26 января, когда рост с начала года составлял 8,7%.



Наряду с признаками ускорения инфляции ключевым фактором для дальнейшего повышения ставки ФРС станут мягкие финансовые условия.



Динамика фьючерсов на ставку ФРС позволяет предположить, что трейдеры ожидают повышения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое пройдет 20-21 марта. В декабре регулятор повысил диапазон ставки до 1,25-1,50%.



«Условия на финансовых рынках являются составляющей этих подсчетов», - сказала Кристина Хупер из Invesco в Нью-Йорке. «Ничего из того, что я пока видела, не заставит ФРС передумать».



Рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго индекс финансовых условий, который учитывает ситуацию на валютном, долговом и фондовом рынках, а также стоимость заимствований, снизился до -0,94% за неделю, завершившуюся 26 января, достигнув минимального уровня с августа 1993 года и став сигналом крайне мягких условий на рынке.



На данный момент ФРС, вероятно, будет следить за тем, действительно ли инфляция приближается к целевым 2%, или это лишь «призрак», спровоцировавший краткосрочную распродажу.



Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса.



- ожидает, что рост производительности труда продолжит замедляться;

- рост производительности, но не слишком высокий;

- федеральное правительство имело неустойчивую налогово-бюджетную траекторию;

- ФРС фокусируется на инфляции, так как свободные ресурсы на рынке труда уменьшаются;

- сейчас не обеспокоен долговым кризисом;

- ФРС не координирует политику с другими центральными банками.



Евросоюз: Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики еврозоны.



Европейская комиссия улучшила оценку роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2,3% с ожидавшихся в ноябре 2,1%.



Прогноз подъема экономики региона на 2019 год повышен до 2% с 1,9%.



Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось осенью. Целевой показатель инфляции Евроцентробанка находится на уровне «немного ниже 2%».



Промышленное производство в Германии в декабре сократилось на 0,6% м/м.



Промышленное производство в Германии в декабре сократилось на 0,6% м/м в основном из-за строительного сектора. Экономисты прогнозировали снижение на 0,5%. Промышленное производство в декабре выросло с учетом коррекции на календарные колебания на 6,5%. Рост производственных заказов в декабре на 3,8% указывает на позитивную тенденцию.



Евро консолидируется около отметки $1,2300, после падения до 1.2300 в начале недели. Трейдеры ждут прогнозов Еврокомиссии, выступление главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и главы ФРБ Чикаго Эванса.



Уровни сопротивления ожидаются на $1,2413, $1,2522 и $1,2537, а уровни поддержки находятся на $1,2300, $1,2267 и $1,2167.



Российских нефтяников оставят без американского ПО.



Американские производители программного обеспечения начинают ограничивать поставки в Россию, подчиняясь новому пакету санкций, вступившему в силу с 29 января.



Вслед за Microsoft, которая через своих официальных дилеров ужесточила правила продаж компаниям из санкционного списка, об аналогичных мерах объявила Oracle.



Компания, чье ПО используют в проектах по добыче крупнейшие российские нефтяники, предупредила клиентов о намерении полностью подчиниться санкционному режиму.

Он, напомним, запрещает поставлять попавшим в «черный список» компаниям любые технологии или услуги, которые могут использоваться для глубоководной, шельфовой или сланцевой добычи.



Причем если раньше санкции распространялись только на проекты внутри российской территории и принадлежащие непосредственным фигурантам санкционных списков, то с января под них попадают любые месторождения (включая зарубежные), а также дочки санкционных юрлиц (с долей не менее 33%).

Как предупредила Oracle, поставки будут ограничены 283 российским компаниям, включая предприятия «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».



Полный запрет ПО от Oracle нанесет большой ущерб, зависимость российской нефтегазовой отрасли от иностранного ПО все еще очень высока.



В отрасли используется много решений Oracle, объясняет представитель крупного IT-дистрибутора: это могут быть отдельные решения или в связке с продуктами других разработчиков, например использование СУБД Oracle для решений SAP, которые внедрены почти во всех нефтекомпаниях России. Соблюдение ограничивающих условий возложено как раз в основном на плечи дистрибуторов, которые, в свою очередь, работают с реселлерами в российском правовом поле на основании заключенных договоров, - и санкции, а также их ужесточение не отменяют этих договорных отношений, добавляет источник: «И вендор, и дистрибуторы, и реселлеры работают в тесном контакте в каждом санкционном случае. Зачастую удается найти варианты, которые удовлетворяют все стороны процесса как юридически, так и экономически».



Санкции оставили «Роснефть» без итальянских буровых.



«Роснефть» рискует потерять ключевого стратегического партнера, с которым планировала осваивать нефтегазовый шельф Черного моря.



Итальянская Eni приостановила работы по бурению поисково-разведочной скважины на совместном с «Роснефтью» проекте – «Западно-Черноморская площадь».



Решение было принято из-за нового пакета санкций США, часть из которых вступила в силу в ноябре, а другая часть начнет действовать с 29 января.

Перед началом работ Eni запрашивала разрешение властей США, рассказала председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья. По ее словам, разрешение было получено, однако теперь санкционный режим стал жестче, и «пришлось остановиться».



«Мы пытаемся понять, что должны делать», - сказала Марчегалья, добавив, что компания в любом случае будет действовать в рамках согласованной политики Евросоюза.



По договоренностям, Eni - стратегический партнер «Роснефти» с 2012 года - должна была полностью профинансировать геологоразведочные работы в Черном море, запасы которого оцениваются в 600 млн. тонн нефти и 100 млрд. кубометров газа.



В октябре «Роснефть» отказалась от Южно-Черноморского участка недр: компания на 5 лет приостановила действие своей лицензии на его геологическое изучение, разведку и добычу. В качестве причины были названы санкции и «негативная макроэкономическая конъюнктура».



Напомним, в рамках нового санкционного пакета в Россию запрещено экспортировать, реэкспортировать напрямую или через посредников товары, услуги или технологии, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, на сланцевых месторождениях или на глубоководных проектах.



С 29 января те же меры распространены на проекты вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их «дочки» или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.



В директиве Минфина США, опубликованной в октябре, подчеркивается, что запрещены любые сделки по избежанию санкций, с целью их избежания или направленные на то, чтобы нарушить любой из вынесенных запретов.

Цель новых санкций – «увеличить издержки» для России и «сдержать агрессивное поведение правительства РФ», - пояснял ранее Госдепартамент. «Мы продолжаем призвать Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям, вывести (свои силы) из Крыма и прекратить вредоносную киберактивность», - говорилось в релизе ведомства.



Уставшие от непомерной тяжести ликвидности торгов 07 февраля игроки в четверг предприняли попытку отскока курса безналичного «американца» в дебюте сессии. На поверку это, вероятнее всего, стало рутинной «двухходовкой» «недобитых» накануне продавцов СКВ, превентивно поднявших цены в паре доллар-гривня, чтобы впоследствии расстаться с долларом по более приличной цене.



В целом же на рынке «зеленого» безнала очевидна «ломка тренда», которая всегда проходит непросто. Большей частью, через буферную зону бокового тренда и полосу относительной стабильности.



Ситуация для появившихся на межбанке «зеленых быков» осложняется продолжением сжатия гривневого ресурса, ограничивая возможности роста долларовых цен.

Тем не менее, думается, к пятнице «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня обозначится более четко.



Наличный рынок, «впустивший к себе» «зеленых быков» вечером среды, нынче утром поторопился с ростом цен, едва не погубив ликвидность, и был вынужден пойти на попятную, понизив к полудню действующие котировки.

Не исключено, что на здешние настроения оказало влияние снижение курса безналичного доллара на межбанке, которое увидели потенциальные клиенты «налички», отказавшись приобретать валюту по утренним ценам.



Тем не менее, представляется, что к 09 февраля клиенты наличного рынка адаптируются к новым, более высоким ценам «американца», а поможет им в этом ожидаемый нами рост курса безналичного доллара в этот день.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: ФРС продолжит повышать ключевую ставку, несмотря на обвал котировок на Уолл-стрит.Падение Уолл-стрит в понедельник взволновало инвесторов, но этого недостаточно для того, чтобы помешать планам Федрезерва США продолжать повышать ключевую ставку в 2018 году на фоне оживления экономики, говорят аналитики.Распродажа на мировых фондовых рынках привела к тому, что акции подешевели на $4 триллиона, отойдя от рекордных пиков. Это заставило инвесторов беспокоиться, что такая стремительная потеря стоимости может отрицательно сказаться на инвестициях компаний и потребительских расходах в тот момент, когда многие экономики наряду с США встали на путь роста.Во вторник биржи восстановили лишь незначительную часть потерь, понесенных в ходе двух предыдущих сессий, но снижение цен и рост доходности гособлигаций немного ослабили давление на ФРС.Хотя инвесторы пострадали от распродажи на фондовых рынках, финансовые условия все еще остаются на самом устойчивом уровне почти за 25 лет. Наряду с принятой в декабре налоговой реформой это должно обеспечить рост экономики на 2,5-3,0%,сказали аналитики во вторник.По их словам, если падение рынка не усилится и не навредит экономике, ФРС вряд ли откажется от планов повысить ключевую ставку три раза в текущем году.«Не думаю, что то, что мы видели, изменит их позицию в отношении повышения ставки», - сказал Дара Махер из HSBC Securities USA Inc в Нью-Йорке.Тем не менее, трейдеры ухудшили прогноз в отношении ужесточения монетарной политики ФРС: в понедельник они ожидали, что американский ЦБ повысит ставку дважды или трижды до конца года, показали фьючерсы на процентные ставки.Еще в пятницу они прогнозировали до трех-четырех повышений, укрепившись в этом мнении после публикации трудовой статистики, указавшей на рост заработной платы до 2,9 процента в январе, что стало максимальным показателем в годовом исчислении с июня 2009 года.Опасения, что из-за роста зарплат ускорится инфляция, привели к подъему доходности гособлигаций США со сроком погашения 10 лет до четырехлетнего пика на уровне 2,88 процента.Участники рынка также посчитали возможным, что рост зарплат ударит по прибыли компаний, и ФРС будет повышать ставку более быстрыми темпами для повышения стоимости заимствований, и это привело к распродаже на фондовых рынках.Три основных индекса Уолл-стрит восстановились после падения в понедельник.Однако S&P 500 растерял набранное с начала 2018 года преимущество, в то время как Dow понес потери. Nasdaq набрал 2,8 процента, что существенно ниже, чем по состоянию на 26 января, когда рост с начала года составлял 8,7%.Наряду с признаками ускорения инфляции ключевым фактором для дальнейшего повышения ставки ФРС станут мягкие финансовые условия.Динамика фьючерсов на ставку ФРС позволяет предположить, что трейдеры ожидают повышения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое пройдет 20-21 марта. В декабре регулятор повысил диапазон ставки до 1,25-1,50%.«Условия на финансовых рынках являются составляющей этих подсчетов», - сказала Кристина Хупер из Invesco в Нью-Йорке. «Ничего из того, что я пока видела, не заставит ФРС передумать».Рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго индекс финансовых условий, который учитывает ситуацию на валютном, долговом и фондовом рынках, а также стоимость заимствований, снизился до -0,94% за неделю, завершившуюся 26 января, достигнув минимального уровня с августа 1993 года и став сигналом крайне мягких условий на рынке.На данный момент ФРС, вероятно, будет следить за тем, действительно ли инфляция приближается к целевым 2%, или это лишь «призрак», спровоцировавший краткосрочную распродажу.Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса.- ожидает, что рост производительности труда продолжит замедляться;- рост производительности, но не слишком высокий;- федеральное правительство имело неустойчивую налогово-бюджетную траекторию;- ФРС фокусируется на инфляции, так как свободные ресурсы на рынке труда уменьшаются;- сейчас не обеспокоен долговым кризисом;- ФРС не координирует политику с другими центральными банками.Евросоюз: Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики еврозоны.Европейская комиссия улучшила оценку роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2,3% с ожидавшихся в ноябре 2,1%.Прогноз подъема экономики региона на 2019 год повышен до 2% с 1,9%.Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,5%, а не на 1,4%, как предполагалось осенью. Целевой показатель инфляции Евроцентробанка находится на уровне «немного ниже 2%».Промышленное производство в Германии в декабре сократилось на 0,6% м/м.Промышленное производство в Германии в декабре сократилось на 0,6% м/м в основном из-за строительного сектора. Экономисты прогнозировали снижение на 0,5%. Промышленное производство в декабре выросло с учетом коррекции на календарные колебания на 6,5%. Рост производственных заказов в декабре на 3,8% указывает на позитивную тенденцию.Евро консолидируется около отметки $1,2300, после падения до 1.2300 в начале недели. Трейдеры ждут прогнозов Еврокомиссии, выступление главы ФРБ Нью-Йорка Дадли и главы ФРБ Чикаго Эванса.Уровни сопротивления ожидаются на $1,2413, $1,2522 и $1,2537, а уровни поддержки находятся на $1,2300, $1,2267 и $1,2167.Российских нефтяников оставят без американского ПО.Американские производители программного обеспечения начинают ограничивать поставки в Россию, подчиняясь новому пакету санкций, вступившему в силу с 29 января.Вслед за Microsoft, которая через своих официальных дилеров ужесточила правила продаж компаниям из санкционного списка, об аналогичных мерах объявила Oracle.Компания, чье ПО используют в проектах по добыче крупнейшие российские нефтяники, предупредила клиентов о намерении полностью подчиниться санкционному режиму.Он, напомним, запрещает поставлять попавшим в «черный список» компаниям любые технологии или услуги, которые могут использоваться для глубоководной, шельфовой или сланцевой добычи.Причем если раньше санкции распространялись только на проекты внутри российской территории и принадлежащие непосредственным фигурантам санкционных списков, то с января под них попадают любые месторождения (включая зарубежные), а также дочки санкционных юрлиц (с долей не менее 33%).Как предупредила Oracle, поставки будут ограничены 283 российским компаниям, включая предприятия «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».Полный запрет ПО от Oracle нанесет большой ущерб, зависимость российской нефтегазовой отрасли от иностранного ПО все еще очень высока.В отрасли используется много решений Oracle, объясняет представитель крупного IT-дистрибутора: это могут быть отдельные решения или в связке с продуктами других разработчиков, например использование СУБД Oracle для решений SAP, которые внедрены почти во всех нефтекомпаниях России. Соблюдение ограничивающих условий возложено как раз в основном на плечи дистрибуторов, которые, в свою очередь, работают с реселлерами в российском правовом поле на основании заключенных договоров, - и санкции, а также их ужесточение не отменяют этих договорных отношений, добавляет источник: «И вендор, и дистрибуторы, и реселлеры работают в тесном контакте в каждом санкционном случае. Зачастую удается найти варианты, которые удовлетворяют все стороны процесса как юридически, так и экономически».Санкции оставили «Роснефть» без итальянских буровых.«Роснефть» рискует потерять ключевого стратегического партнера, с которым планировала осваивать нефтегазовый шельф Черного моря.Итальянская Eni приостановила работы по бурению поисково-разведочной скважины на совместном с «Роснефтью» проекте – «Западно-Черноморская площадь».Решение было принято из-за нового пакета санкций США, часть из которых вступила в силу в ноябре, а другая часть начнет действовать с 29 января.Перед началом работ Eni запрашивала разрешение властей США, рассказала председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья. По ее словам, разрешение было получено, однако теперь санкционный режим стал жестче, и «пришлось остановиться».«Мы пытаемся понять, что должны делать», - сказала Марчегалья, добавив, что компания в любом случае будет действовать в рамках согласованной политики Евросоюза.По договоренностям, Eni - стратегический партнер «Роснефти» с 2012 года - должна была полностью профинансировать геологоразведочные работы в Черном море, запасы которого оцениваются в 600 млн. тонн нефти и 100 млрд. кубометров газа.В октябре «Роснефть» отказалась от Южно-Черноморского участка недр: компания на 5 лет приостановила действие своей лицензии на его геологическое изучение, разведку и добычу. В качестве причины были названы санкции и «негативная макроэкономическая конъюнктура».Напомним, в рамках нового санкционного пакета в Россию запрещено экспортировать, реэкспортировать напрямую или через посредников товары, услуги или технологии, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, на сланцевых месторождениях или на глубоководных проектах.С 29 января те же меры распространены на проекты вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их «дочки» или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.В директиве Минфина США, опубликованной в октябре, подчеркивается, что запрещены любые сделки по избежанию санкций, с целью их избежания или направленные на то, чтобы нарушить любой из вынесенных запретов.Цель новых санкций – «увеличить издержки» для России и «сдержать агрессивное поведение правительства РФ», - пояснял ранее Госдепартамент. «Мы продолжаем призвать Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям, вывести (свои силы) из Крыма и прекратить вредоносную киберактивность», - говорилось в релизе ведомства.Уставшие от непомерной тяжести ликвидности торгов 07 февраля игроки в четверг предприняли попытку отскока курса безналичного «американца» в дебюте сессии. На поверку это, вероятнее всего, стало рутинной «двухходовкой» «недобитых» накануне продавцов СКВ, превентивно поднявших цены в паре доллар-гривня, чтобы впоследствии расстаться с долларом по более приличной цене.В целом же на рынке «зеленого» безнала очевидна «ломка тренда», которая всегда проходит непросто. Большей частью, через буферную зону бокового тренда и полосу относительной стабильности.Ситуация для появившихся на межбанке «зеленых быков» осложняется продолжением сжатия гривневого ресурса, ограничивая возможности роста долларовых цен.Тем не менее, думается, к пятнице «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня обозначится более четко.Наличный рынок, «впустивший к себе» «зеленых быков» вечером среды, нынче утром поторопился с ростом цен, едва не погубив ликвидность, и был вынужден пойти на попятную, понизив к полудню действующие котировки.Не исключено, что на здешние настроения оказало влияние снижение курса безналичного доллара на межбанке, которое увидели потенциальные клиенты «налички», отказавшись приобретать валюту по утренним ценам.Тем не менее, представляется, что к 09 февраля клиенты наличного рынка адаптируются к новым, более высоким ценам «американца», а поможет им в этом ожидаемый нами рост курса безналичного доллара в этот день.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61400 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3628 раз. Подякували: 6899 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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