Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.18

Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08%, до 24893,35пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7051,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2681,66 пункта.
Председатель SEC Джей Клейтон ранее заявил, что не может с уверенностью назвать причины резкого падения цен на акции в ходе последних торговых сессий, но все признаки указывают на то, что финансовые рынки функционируют нормально.
В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.
Кроме того, на фоне этих событий возросла обеспокоенность трейдеров относительно высокой волатильности рынка акций.
Промышленный индекс Dow Jones просел на 19,42 пунктов или на 0,08% до 24 893,35 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 13,48 пункта или на 0,50% и составил 2 681,66 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 63,90 пункта или на 0,90% до 7 051,98 пункта.
Европа
Европейские индексы повысились по итогам торгов 07-го после резкого падения накануне.
Европейский фондовый рынок значительно вырос в среду, прервав серию семи сессий снижения. Движение следовало за ростом фондового рынка в США во вторник, так как рынок в США восстановился после наиболее сильной распродажи за несколько лет.
Со стороны политики положительным фактором была информация о договоренности в Германии об образовании парламентской коалиции между CDU и SPD. Партии продолжили переговоры в течение ночи и в среду утром появились сообщения об образовании «большой коалиции» для образования правительства, что завершило четырёхмесячный политический тупик, так как на выборах в сентябре ни одна партия не получила преимущество.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, индекс вырос после снижения до минимального уровня с августа прошлого года.
Снижение курсов валют также можно рассматривать как факторы поддержки для фондовых индексов: пара евро-доллар снизилась до $1,2276 с $1,2379 в конце вторника, пара фунт-доллар снизилась до $1,3866 с $1,3950 в конце вторника.
DAX и CAC 40 в последние дни закрывались ниже 200-дневной средней, что произошло впервые с III квартала 2016 г., что повышает перспективы консолидации в предстоящие дни.
Экономические данные:
Объём промышленного производства в Германии в декабре снизился на 0,6%, наиболее сильное снизился объем завершённого строительства, это немного выше чем прогнозировалось (-0,5%). Но министерство экономики страны заявило, что заказы у производителей сигнализируют об активности в производстве в предстоящие месяцы.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, индекс вырос после снижения до минимального уровня с августа прошлого года.
Британский FTSE 100 вырос на 1,93% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 279,42 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,6%, до 12 590,43 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,82% — на отметке 5 255,9 пункта.
Азия
Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.
При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.
Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.
По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.
«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.
Россия
Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,73% - до 2254,64 пункта, РТС - почти на 0,8%, до 1242,53 пункта.
Индексы восстанавливаются после снижения накануне, которое было вызвано резким падением котировок на американских рынках.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,81% - до $66,32 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,63%, «Газпрома» — на 0,28%, Московской биржи — на 0,04%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,26%, «АЛРОСы» — на 3,51%.
Российский рынок акций в среду отыгрывал предыдущие продажи. Не сказать, что это движение оказалось особенно продуктивным, но в качестве отскока результат неплохой. Индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2 240—2 265 пунктов, что оставляет шансы как «быкам», так и «медведям». Вполне может быть, что продавцы вернутся на площадку после паузы. При таком раскладе им ничто не мешает двинуться в сторону 2 200 пунктов. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 240—1 246 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 07 февраля, понизился на 0,33 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 334,60 пунктов.
Объем торгов за день составил 142,8 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 06 февраля, ПФТС-индекс понизился на 2,12 пункта или на 0,63%, оказавшись на отметке 334,93 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,55 пунктов или на 6,21% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне.
По состоянию на 6.40 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,38%, до 21909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3343,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,02%, до 1727,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26% - до 30981,71 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2440,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5878,8 пункта.
В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.
«Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше», - полагает инвестиционный директор J.P. Morgan Asset Management по региону АТР Ричард Титерингтон.
В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сообщил во вторник после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до ¥392,4 миллиарда (около $3,6 миллиарда). На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.
При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила ¥2,014 триллиона ($18,3 миллиарда), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают в среду на 3,2%.
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.
Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.
Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.
При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.
В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.30 Киева вырос на 0,86% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 203,71 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,35% и был равен 12 434,87 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,27%, находился на отметке 5 176,16 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,18% - до 1467,99 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 334,6 пункта.
Объем торгов на УБ составил 607,7 млн. грн., в том числе акциями - 6,1 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 142,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-4,33%), Донбассэнерго (-1,78%) и Центрэнерго (-0,34%).
Выросли в цене акции Мотор Сичи (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,75%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,51%) и Центрэнерго (-1,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,05% - до 501,46 пункта при объеме торгов 7,1 млн. злотых (58,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели бумаги «Астарты» (-0,38%) и «Кернела» (-0,31%).
В «зеленой зоне» завершили торги акции «Агротона» (+2,29%), агрохолдинга ИМК (+1,54%) и «Милкиленда» (+0,65%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно умеренную положительную динамику в четверг после резких скачков в начале недели.
По состоянию на 06.50 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 0,49%, до 21751,99 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,5%, до 3259,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,86%, до 1729,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,06% - до 30342,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2409,52 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 5893 пунктов.
В четверг биржи региона стабилизируются после того, как во вторник они резко упали вслед за рынками США, а в среду в течение торгов корректировались вверх, но к концу торговой сессии снова оказались в «красной зоне».
«Существует множество рисков, а на рынках было ложное чувство безопасности в течение последних нескольких лет из-за длительного периода низких ставок. В целом рискованные активы должны сохранить хорошую динамику, несмотря на гораздо большую волатильность, чем в прошлом», - заметил менеджер по управлению активами Kapstream Capital Стив Колдман.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, по данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,6%, а импорта - на 9,8%. Месяцем ранее показатели выросли на 10,9% и 4,5% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце $20,34 миллиарда, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне $54,65 миллиарда и значительно ниже показателя предыдущего месяца на отметке $54,69 миллиарда.
Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта.
Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.
При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.
Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.
По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.
«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,