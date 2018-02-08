Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 08.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 08 лют, 2018 13:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.18 США



Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник.



Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08%, до 24893,35пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7051,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2681,66 пункта.



Председатель SEC Джей Клейтон ранее заявил, что не может с уверенностью назвать причины резкого падения цен на акции в ходе последних торговых сессий, но все признаки указывают на то, что финансовые рынки функционируют нормально.



В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.



Кроме того, на фоне этих событий возросла обеспокоенность трейдеров относительно высокой волатильности рынка акций.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 19,42 пунктов или на 0,08% до 24 893,35 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 13,48 пункта или на 0,50% и составил 2 681,66 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 63,90 пункта или на 0,90% до 7 051,98 пункта.



Европа



Европейские индексы повысились по итогам торгов 07-го после резкого падения накануне.

Европейский фондовый рынок значительно вырос в среду, прервав серию семи сессий снижения. Движение следовало за ростом фондового рынка в США во вторник, так как рынок в США восстановился после наиболее сильной распродажи за несколько лет.



Со стороны политики положительным фактором была информация о договоренности в Германии об образовании парламентской коалиции между CDU и SPD. Партии продолжили переговоры в течение ночи и в среду утром появились сообщения об образовании «большой коалиции» для образования правительства, что завершило четырёхмесячный политический тупик, так как на выборах в сентябре ни одна партия не получила преимущество.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, индекс вырос после снижения до минимального уровня с августа прошлого года.



Снижение курсов валют также можно рассматривать как факторы поддержки для фондовых индексов: пара евро-доллар снизилась до $1,2276 с $1,2379 в конце вторника, пара фунт-доллар снизилась до $1,3866 с $1,3950 в конце вторника.



DAX и CAC 40 в последние дни закрывались ниже 200-дневной средней, что произошло впервые с III квартала 2016 г., что повышает перспективы консолидации в предстоящие дни.



Экономические данные:

Объём промышленного производства в Германии в декабре снизился на 0,6%, наиболее сильное снизился объем завершённого строительства, это немного выше чем прогнозировалось (-0,5%). Но министерство экономики страны заявило, что заказы у производителей сигнализируют об активности в производстве в предстоящие месяцы.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, индекс вырос после снижения до минимального уровня с августа прошлого года.



Британский FTSE 100 вырос на 1,93% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 279,42 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,6%, до 12 590,43 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,82% — на отметке 5 255,9 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.



Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.



При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.



Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.



По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.



«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.



Россия



Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,73% - до 2254,64 пункта, РТС - почти на 0,8%, до 1242,53 пункта.



Индексы восстанавливаются после снижения накануне, которое было вызвано резким падением котировок на американских рынках.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,81% - до $66,32 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,63%, «Газпрома» — на 0,28%, Московской биржи — на 0,04%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,26%, «АЛРОСы» — на 3,51%.



Российский рынок акций в среду отыгрывал предыдущие продажи. Не сказать, что это движение оказалось особенно продуктивным, но в качестве отскока результат неплохой. Индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2 240—2 265 пунктов, что оставляет шансы как «быкам», так и «медведям». Вполне может быть, что продавцы вернутся на площадку после паузы. При таком раскладе им ничто не мешает двинуться в сторону 2 200 пунктов. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 240—1 246 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 07 февраля, понизился на 0,33 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 334,60 пунктов.



Объем торгов за день составил 142,8 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 06 февраля, ПФТС-индекс понизился на 2,12 пункта или на 0,63%, оказавшись на отметке 334,93 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,55 пунктов или на 6,21% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в рамках коррекции после сильного снижения на мировых биржах накануне.



По состоянию на 6.40 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,38%, до 21909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% - до 3343,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,02%, до 1727,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26% - до 30981,71 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,5%, до 2440,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5878,8 пункта.



В среду на азиатских биржах основным настроением является коррекция вслед за фондовыми площадками США. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник.



«Единственный сюрприз текущей волатильности в том, что она не произошла раньше», - полагает инвестиционный директор J.P. Morgan Asset Management по региону АТР Ричард Титерингтон.



В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости из Японии. Так, один из крупнейших мировых производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) сообщил во вторник после закрытия торгов о том, что его чистая прибыль по итогам 2017 года сократилась на 6,9%, до ¥392,4 миллиарда (около $3,6 миллиарда). На этом фоне акции компании дешевеют более чем на 5%.



При этом порадовало инвесторов сообщение от японского автоконцерна Toyota Motor о том, что чистая прибыль за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2017-2018 финансового года составила ¥2,014 триллиона ($18,3 миллиарда), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании дорожают в среду на 3,2%.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду снижением, кроме индексов Австралии и Японии, после резкого обвала рынков США в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,82%, до 3309,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1714,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89%, до 30323,2 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,31%, до 2396,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,75%, до 5876,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,16%, до 21645,37 пункта.



Американские биржи во вторник закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого снижения ранее. Предыдущее падение на рынках началось с опасений относительно роста доходности американских гособлигаций и обеспокоенности ускорением роста ставки ФРС, что отразилась на рынках не только США, но и Азии и Европы.



При этом в ходе торгов среды индексы Азии в основном поднимались, но ближе к завершению торгов такая динамика ослабла. Большинство индексов на закрытии опустились, что вызвано снижением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. То, что фьючерсы на индексы США торгуются в «красной зоне», подчеркивает тот факт, что обеспокоенность на рынках после недавних падений сохраняется.



В четверг рынок ожидает важную статистику по Китаю. Государственное статбюро сообщит данные по экспорту и импорту КНР в январе. Эксперты ожидают роста обоих показателей - на 9,6% и 9,8% соответственно.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.30 Киева вырос на 0,86% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 203,71 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,35% и был равен 12 434,87 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,27%, находился на отметке 5 176,16 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,18% - до 1467,99 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 334,6 пункта.



Объем торгов на УБ составил 607,7 млн. грн., в том числе акциями - 6,1 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 142,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-4,33%), Донбассэнерго (-1,78%) и Центрэнерго (-0,34%).

Выросли в цене акции Мотор Сичи (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,75%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,51%) и Центрэнерго (-1,25%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,05% - до 501,46 пункта при объеме торгов 7,1 млн. злотых (58,9 млн. грн.).

В «индексной корзине» подешевели бумаги «Астарты» (-0,38%) и «Кернела» (-0,31%).

В «зеленой зоне» завершили торги акции «Агротона» (+2,29%), агрохолдинга ИМК (+1,54%) и «Милкиленда» (+0,65%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно умеренную положительную динамику в четверг после резких скачков в начале недели.



По состоянию на 06.50 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 0,49%, до 21751,99 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,5%, до 3259,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,86%, до 1729,18 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,06% - до 30342,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2409,52 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 5893 пунктов.



В четверг биржи региона стабилизируются после того, как во вторник они резко упали вслед за рынками США, а в среду в течение торгов корректировались вверх, но к концу торговой сессии снова оказались в «красной зоне».



«Существует множество рисков, а на рынках было ложное чувство безопасности в течение последних нескольких лет из-за длительного периода низких ставок. В целом рискованные активы должны сохранить хорошую динамику, несмотря на гораздо большую волатильность, чем в прошлом», - заметил менеджер по управлению активами Kapstream Capital Стив Колдман.



Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, по данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,6%, а импорта - на 9,8%. Месяцем ранее показатели выросли на 10,9% и 4,5% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце $20,34 миллиарда, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне $54,65 миллиарда и значительно ниже показателя предыдущего месяца на отметке $54,69 миллиарда.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.



Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.



При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.



Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.



По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.



«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник.Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08%, до 24893,35пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7051,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2681,66 пункта.Председатель SEC Джей Клейтон ранее заявил, что не может с уверенностью назвать причины резкого падения цен на акции в ходе последних торговых сессий, но все признаки указывают на то, что финансовые рынки функционируют нормально.В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.Кроме того, на фоне этих событий возросла обеспокоенность трейдеров относительно высокой волатильности рынка акций.Европейские индексы повысились по итогам торгов 07-го после резкого падения накануне.Европейский фондовый рынок значительно вырос в среду, прервав серию семи сессий снижения. Движение следовало за ростом фондового рынка в США во вторник, так как рынок в США восстановился после наиболее сильной распродажи за несколько лет.Со стороны политики положительным фактором была информация о договоренности в Германии об образовании парламентской коалиции между CDU и SPD. Партии продолжили переговоры в течение ночи и в среду утром появились сообщения об образовании «большой коалиции» для образования правительства, что завершило четырёхмесячный политический тупик, так как на выборах в сентябре ни одна партия не получила преимущество.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, индекс вырос после снижения до минимального уровня с августа прошлого года.Снижение курсов валют также можно рассматривать как факторы поддержки для фондовых индексов: пара евро-доллар снизилась до $1,2276 с $1,2379 в конце вторника, пара фунт-доллар снизилась до $1,3866 с $1,3950 в конце вторника.DAX и CAC 40 в последние дни закрывались ниже 200-дневной средней, что произошло впервые с III квартала 2016 г., что повышает перспективы консолидации в предстоящие дни.Экономические данные:Объём промышленного производства в Германии в декабре снизился на 0,6%, наиболее сильное снизился объем завершённого строительства, это немного выше чем прогнозировалось (-0,5%). Но министерство экономики страны заявило, что заказы у производителей сигнализируют об активности в производстве в предстоящие месяцы.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,81% - до $66,32 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,63%, «Газпрома» — на 0,28%, Московской биржи — на 0,04%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,26%, «АЛРОСы» — на 3,51%.Российский рынок акций в среду отыгрывал предыдущие продажи. Не сказать, что это движение оказалось особенно продуктивным, но в качестве отскока результат неплохой. Индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2 240—2 265 пунктов, что оставляет шансы как «быкам», так и «медведям». Вполне может быть, что продавцы вернутся на площадку после паузы. При таком раскладе им ничто не мешает двинуться в сторону 2 200 пунктов. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 240—1 246 пунктов.Как сообщалось во вторник 06 февраля, ПФТС-индекс понизился на 2,12 пункта или на 0,63%, оказавшись на отметке 334,93 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,55 пунктов или на 6,21% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 февраля, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61400 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3628 раз. Подякували: 6899 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.18

дядя Caша » Чет 08 лют, 2018 13:43 0 13

дядя Caша Чет 08 лют, 2018 13:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.18

дядя Caша » Сер 07 лют, 2018 13:39 0 70

дядя Caша Сер 07 лют, 2018 13:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.02.18

дядя Caша » Вів 06 лют, 2018 13:48 0 85

дядя Caша Вів 06 лют, 2018 13:48 реклама