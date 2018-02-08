Итоги: Энергетика 08.02.18

По состоянию на 06.40 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до $65,28 за баррель, в среду падение достигало 2%.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52%, до $61,47 за баррель, при этом в ходе торгов среды нефть WTI дешевела более, чем на 3%, после статистики от минэнерго США.
«Что удивило больше всего, так это значительный рост добычи нефти в США - до 10,25 миллиона баррелей в день, что значительно выше показателя прошлой недели в 9,92 миллиона. Очевидно, данные указывают на несбалансированный рынок, и в ответ цены на нефть заметно снизились», - таково мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады.
Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, до 420,3 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,2 миллиона.
В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок за месяц в мире на 4%, или 86 единиц, их общее число составило в январе текущего года 2,175 тысячи штук. За месяц в США их количество выросло на 7 единиц, или на 0,7% - до 937 штук.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения о том, что трубопровод Forties в Северном море был закрыт в среду. Закрытие нефтепровода в связи с поломкой в середине декабря прошлого года поддерживало нефтяные цены.
Цены на нефть в среду снизились, цена на WTI достигла минимума за месяц. Фактором снижения стала вторая неделя снижения объема запасов нефти в США и сохранение объема добычи нефти в США на рекордном уровне.
Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,60, или на 2,5%, до $61,79 за баррель. Уровень закрытия был минимальным с 8 января. Размер снижения стал максимальным в году.
Снижение цен на Brent было меньше, после сообщения от Reuters о том, что работа нефтепровода Forties, который доставляет 450.000 тыс. баррелей в день из Северного моря, была приостановлена.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $1,35, или на 2%, до $65,51 за баррель.
Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что за неделю, закончившуюся 2 февраля, запасы нефти в США выросли на 1,9 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировали рост запасов на 2,8 млн. баррелей.
Американский институт нефти сообщил во вторник о снижении запасов на 1,1 млн. баррелей.
Объем добычи нефти вырос на 332 тыс. баррелей до 10,251 млн. баррелей в день — это максимальный объем добычи с 1983 г.
В месячном докладе EIA, выпущенном во вторник, предсказывает более высокий объем добычи нефти в США в этом и следующем годах, в 2019 г. ожидается максимум 11 млн. баррелей в день.
Запасы бензина, по данным EIA, выросли до 3,4 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 3,9 млн. баррелей. По опросу S&P Global Platts прогнозировался рост запасов бензина на 200 тыс. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.
Также в среду опрос S&P Global Platts показал, что оценка объёма добычи стран ОПЕК в январе выросла на 60 тыс. баррелей в день до 32,46 млн. баррелей в день.
Это по-прежнему существенно ниже порогового уровня ОПЕК 32,73 млн. баррелей в день, так как объем добычи в Венесуэле снизился на 60 тыс. баррелей в день до 1,64 млн. баррелей в день.
Нефть свалилась в штопор после исторического рекорда добычи в США.
Рынок нефти вернулся к падению на торгах в четверг на фоне еженедельной статистики американского Минэнерго, показавшей, что в хранилищах возобновился рост запасов сырья и продуктов его переработки, а собственная добыча в стране вышла на исторический рекорд.
Стоимость сорта Brent рухнула почти на 3% за час: к 18.40 Киева фьючерсы с поставкой в апреле продавались по $65,41 за бочку - минимальной в этом году цене, хотя еще утром стоили почти $68.
Баррель американского эталона WTI дешевел до $61,62, потеряв 2,7% по сравнению с уровнями вторника и оформив минимум с 8 января.
Как сообщило управление энергетической информации, на минувшей неделе американские нефтяники качали в среднем 10,25 млн баррелей каждый день и превзошли максимум техасского нефтяного бума, зафиксированный в 1970 году.
Согласно недельным данным, добыча взлетела на 337 тысяч баррелей в сутки по сравнению с концом января и почти на 700 тысяч, если сравнивать с серединой прошлого месяца.
На деле такого скачка не было, объясняет аналитик CitiFutures Филл Флинн: Минэнерго пересмотрело данные за прошлый год и пришло к выводу, что рост добычи оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально. Уже в ноябре, согласно уточненной оценке, в США добывалось 10,044 млн. баррелей в сутки (вместо 9,682 млн, по первым данным). В наступившем году в среднем в неделю добыча росла на 20-30 тысяч баррелей в день, оценивает Флинн.
За год же нефтяники добавили 1,273 млн. баррелей ежедневных поставок и компенсировали две трети объемов, которые убрали с рынка страны ОПЕК и Россия, заключившие в декабре прошлого года соглашение о стабилизации цен.
Главную роль в достижении пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти: за год объемы бурения на сланцевых месторождениях выросли в 1,6 раза, а на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, количество буровых увеличилось еще на 6 единиц (до 768).
Согласно данным Минэнерго, собственная добыча в Штатах уже сейчас покрывает 60% потребностей американских НПЗ (16,7 млн. баррелей в сутки), а к 2020-му году она перекроет внутренний спрос и сделает США чистым экспортером «черного золота».
Пока же экспорт остается ниже прошлогодних максимумов - на минувшей неделе за рубеж США продавали 1,287 млн. баррелей в сутки.
В результате избыток сырья снова начинает оседать в хранилищах: на минувшей неделе запасы сырой нефти выросли на 1,9 млн.
Спрос на бензин оказался меньше объемов его производства на 3,4 млн. баррелей; дистиллятов было произведено на 3,926 млн. баррелей, чем смог переварить рынок.
По оценке Rystad Energy, себестоимость одного сланцевого барреля с уровней в $70-80 в начале 2010х упала до 35, а при ценах выше $50 США смогут увеличивать добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го.
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