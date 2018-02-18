Исследования по недвижимости

Додано: Пон 04 чер, 2018 16:09

Дома, в дороге, на работе мы всегда сталкиваемся с рекламой: на упаковках товара, на телевидении, в интернете, в транспорте или на улице.В последнее время очень часто попадалась на глаза реклама застройщика Аркада. Яркие и красивые картинки так и манили взгляд, и сразу складывалось впечатление, что именно там можно увидеть дом своей мечты. Прежде чем делать выбор, стоит обратить внимание на застройщика. И что мы имеем в итоге? Банк Аркада. Что же о нем известно?Позиция этой структуры звучит очень красиво. Клиентам расскажут о социальной направленности застройщика, о том, что они готовы обращаться к украинским семьям и помогут решить самые важные проблемы. Точнее, выдадут кредит на квартиру, которую сами построят и обеспечат другой немалый перечень услуг для потребителя. Казалось бы, очень удобно, когда все в одном банке. Что еще можно желать?И в этот момент эйфории, когда все кажется таким прекрасным, и реклама подкупает и очаровывает, стоит обратить внимание на дома, которые сданы или строятся. Так что же с ними? Патриотика с национальными мотивами смотрится в проспектах очень мило, и, казалось бы, квартиры тут вполне доступны. Или же Кассиопея, которая завораживает не только на небосводе, но и тут, в Киеве?Посмотрим ближе: Патриотика – это Дарницкий район. Автомобилисты, которые живут в Киеве, знают, что с левого берега на правый в час пик выехать очень тяжело, да и с парковочными местами почему-то у такого огромного комплекса всё не очень удачно, то есть, их почти нет. Этот факт заставляет грустить тех, кто привык ехать на работу с комфортом.Минимум удовольствия тут доставит и ветер, который разносит окружающий песок и пыль на тех, кто вышел на прогулку. И если сейчас он просто доставляет ощущение дискомфорта, то в холодное время он буде создавать проблему для всех, кто гуляет пешком. Посмотрев поближе на инфраструктуру, сразу отмечаем то, что, как и везде в Киеве, тут недостаточно детских садиков, школ, больниц. Да, конечно, есть платные поликлиники, но всем ли они по карману?Что можно сказать в целом? Внешний вид тех домов, которые уже построены, смотрится хорошо, вот только то, что застройщик срывает обещанные сроки сдачи и заселения домов не оставляет за собой приятного впечатления. Вкладывая деньги в квартиру, хотелось бы в нее заселиться вовремя, а не через год. Коммуникации подключают аналогично: с огромными задержками. Да и навязанный ЖЭК не оставит радости своим жильцам. Ремонт в квартирах не очень качественный, и поэтому, приобретая жильё тут, стоит сразу начать делать ремонт. В целом, довольно бюджетные квартиры найдут своего покупателя, который готов долго ждать и смирится с теми условиями, что предоставит застройщик.ЖК Кассиопея – тут, помимо красивого названия, замечаем, что совсем рядом Днепр, и это радует, ведь рядом с домом будет пляж, да и вид из окна может быть довольно-таки привлекательным. Рядом с ЖК - территория заброшенного завода, и такое соседство может быть не просто неприятным, но и опасным, так что стоит задуматься, особенно родителям с маленькими непоседами.Инфраструктура тут хорошая, вот только проблемы с парковочными местами очень часто наблюдается в подобных ЖК. Ремонт в доме, как и в Патриотике, желает лучшего, да и планировка самих квартир не очень радует. Задержки в сроках – это стабильная практика у застройщика.Самый неприятный момент для инвесторов - то, что у данного банка уже были проблемы, и на их акции были наложены аресты.Посмотрев на дома и почитав о застройщике, сложилось двоякое впечатление. Цена, возможно, на рынке и не самая плохая, да и строят вроде бы, вот только что их ждет дальше? Сумеют ли они исправить свою репутацию и показать, что они умеют работать на хорошем уровне, сдавая качественные квартиры вовремя. К сожалению, пока что в это мало верится.