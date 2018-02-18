Исследования по недвижимости

Додано: Пон 11 чер, 2018 15:24

Вникая в работу строительных компаний Украины и других стран, начала замечать интересную тенденцию. Какая бы большая компания не была, как бы не гордилась своим прогрессивным подходом к работе, все же инновации в строительстве еще не поставлены на совершенный уровень. Сравнивая строительную отрасль с другими, можно сказать, что развитие идет намного медленней, чем в других секторах.И это дает повод задуматься. Почему бы нашим строительным компаниям не начать чаще использовать технологические возможности? Пока что они отстают в гонке за инновациями, но ведь не так сложно все изменить. И начинать стоит с мышления тех, кто работает, в их подходе к работе, обучении нового персонала и, конечно же, в самом отношении к строительным работам. И только тогда начнут строить новые и качественные дома для потребителей.Мне почему-то кажется, что именно Украина готова к такому шагу больше, чем другие страны. И взять пример можно с Ричарда Брэнсона, который начал сотрудничать с Энди Робинсоном, генеральным директором Colmore Tang. Они общими усилиями создали программу, которая позволяет держать связь с разными специалистами по строительству и наставниками. Они выделили три основные задачи, среди которых:1. Люди (оптимизация рабочих мест, и достаточное количество ресурсов и материалов);2. Материалы (использование в работе интеллектуальных материалов и инструментов.);3. Данные (оптимизация сбора и анализа данных).Казалось бы, это все мелочи, но, с другой стороны, строительный сектор сумеет быстрее определять и внедрять новые технологии только тогда, когда будет следовать новым ускоренным правилам.Немаловажной проблемой можно считать и малое количество молодых специалистов. Те, кто есть у нас, кто готов к такой работе, стараются уехать в другую страну. И это очень плохо влияет на развитие строительного сектора Украины. Но, к сожалению, учебные программы, которые есть сейчас, разрабатывались довольно давно, и в данный момент нельзя сказать, что страна может подготовить высококлассных специалистов, которые могут работать с применением передовых технологий и в будущем свои знания смогут применить в работе.Готовы ли наши компании и те, кто в них работают, начать работу с наноматериалами? Главным моментом будет то, что именно новые материалы имеют минимальное воздействие на окружающую среду, и именно такие материалы могут быть не только экономичными, но и устойчивыми. Искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности все больше набирают обороты, и, возможно, именно они будут нести решающий вклад в будущее строительной отрасли.Роботы, которых уже можно считать частью процесса строительства, в скором времени станут влиять на эту отрасль еще сильнее. Самоходные транспортные средства, машины для укладки улиц и строительные беспилотники - всего лишь малая часть, которая должна быть и у нас. Автоматизация процесса строительства идет большими шагами, и может привлечь очень много тех, кто готов работать по новым принципам. Но кто у нас в стране готов подготовить таких специалистов?Именно Украина может стать той страной, в которой цифровые основы строительной отрасли помогут реализовать невероятные проекты хорошего качества, ведь наши застройщики - это довольно амбициозные люди, но, что важно, сумеют ли они найти правильное решение и начнут ли менять себя и отношение к инвесторам? Сделают ли они строительство - лучшим рабочим сектором в стране?Возможно, нужно просто остановиться на миг, посмотреть не назад, а в будущее, где можно использовать цифровые инструменты, чтобы облегчить работу. Создать учебные заведения, где будут обучать новым аспектам в работе, и подержать новые условия в работе для тех, кто готов менять себя вместе с новыми достижениями в строительном секторе. Не пора ли нам начать менять себя? Чтобы вывести страну на новый мировой уровень. И строить качественные дома для тех, кто там будет жить.