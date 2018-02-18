Исследования по недвижимости

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Критиковать да и искать недостатки чаще всего очень легко. Если рассмотреть, как работают застройщики Украины, остается много негативных впечатлений. И все время возникает вопрос: почему же вы не хотите работать качественно, как другие мировые компании? В этот момент и приходит понимание: нам, обычным гражданам страны, не с чем сравнивать. Мы не видели работу других компаний, не смотрели квартиры, которые строят в любой другой стране. Так почему же мы говорим: «наши не умеют работать, а где-то там, далеко, есть идеальные условия». Так ли это на самом деле? Поискав большие мировые строительные компании, почитав о них, посмотрев отзывы, осталось чувство растерянности и грусти. Ах, внутренняя вредность, еще так хотела найти какие то недостатки, чтобы сказать: смотри, нет ничего идеального. И в то же время приходило понимание, как же наши застройщики не любят граждан своей страны… И все же, посмотрим чуть ближе: Vinci – французская компания, которая расширяет свое влияние за счет поглощения крупномасштабных проектов. В данный момент эта компания занята строительными работами в комплексе Origine в Нантере, в западном пригороде Парижа, а также именно они будут строить главный стадион в Ямусукро и заниматься реконструкцией четырех ближайших учебных заведений. И это только маленькая часть того, что делает эта компания. И все же, внешняя картинка хорошая, работы у них достаточно, что является хорошим показателем доверия к этому застройщику. Так какие же подводные камни он прячет? Сотрудники компании, как нынешние, так и бывшие, довольно тепло отзываются о работе внутри компании, есть и плохие отзывы, но их так мало, что в какой-то степени даже удивляет. И в то же время, есть и негатив, старые статьи о том, что дочерняя фирма данной строительной компании совершала коррупционные преступления в России. Также шумная была история и в Камбоджии вокруг работы данной компании. Интересно было ознакомиться и с жалобой на Vinci НПО Sherpa, которые обвиняли застройщика в эксплуатации рабочей силы, укрывательстве и сокращении строительных площадок в Катаре. То, что есть скандалы вокруг такого огромного строительного монстра, вполне логично. Да и утверждение, что нет ничего идеального, можно применить к работе и этой компании. История, успех и развитие - это все хорошо, и все же… как они строят дома, где живут люди? Есть ли у них такие же проблемы, как у нас? Что сразу же мне очень понравилось, так это то, что на сайте есть вся необходимая документация, и ее для комфорта пользователя предлагают присылать на почту. Все для покупателя. Проекты, созданные для населения, смотрятся вполне красиво и не нарушают ту гармонию, которая создана веками вокруг жилых домов. Такие квартиры удовлетворят очень требовательных покупателей. Стоит отметить и то, что тут все продумано до мелочей, квартиры идут с обозначением - Low Consumption Building, что гарантирует экономию энергии, и обеспечит качественную тепловую и акустическую изоляцию. Сады и красивые дворы у дома становятся настоящим оазисом среди торопливого и шумного города. А негатив? Он есть, но его так мало, что не хочется окунаться в него после путешествия красивыми уголками великолепных зданий… Сравнивать есть с чем, да и учится у них стоило бы, вот только сумеют ли наши застройщики взять самые лучшие моменты в работе у этой компании? Возможно, когда-то. А пока что путешествие продолжается)
Востаннє редагувалось Иллюзия в Вів 05 чер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Вникая в работу строительных компаний Украины и других стран, начала замечать интересную тенденцию. Какая бы большая компания не была, как бы не гордилась своим прогрессивным подходом к работе, все же инновации в строительстве еще не поставлены на совершенный уровень. Сравнивая строительную отрасль с другими, можно сказать, что развитие идет намного медленней, чем в других секторах. И это дает повод задуматься. Почему бы нашим строительным компаниям не начать чаще использовать технологические возможности? Пока что они отстают в гонке за инновациями, но ведь не так сложно все изменить. И начинать стоит с мышления тех, кто работает, в их подходе к работе, обучении нового персонала и, конечно же, в самом отношении к строительным работам. И только тогда начнут строить новые и качественные дома для потребителей. Мне почему-то кажется, что именно Украина готова к такому шагу больше, чем другие страны. И взять пример можно с Ричарда Брэнсона, который начал сотрудничать с Энди Робинсоном, генеральным директором Colmore Tang. Они общими усилиями создали программу, которая позволяет держать связь с разными специалистами по строительству и наставниками. Они выделили три основные задачи, среди которых: 1. Люди (оптимизация рабочих мест, и достаточное количество ресурсов и материалов); 2. Материалы (использование в работе интеллектуальных материалов и инструментов.); 3. Данные (оптимизация сбора и анализа данных). Казалось бы, это все мелочи, но, с другой стороны, строительный сектор сумеет быстрее определять и внедрять новые технологии только тогда, когда будет следовать новым ускоренным правилам. Немаловажной проблемой можно считать и малое количество молодых специалистов. Те, кто есть у нас, кто готов к такой работе, стараются уехать в другую страну. И это очень плохо влияет на развитие строительного сектора Украины. Но, к сожалению, учебные программы, которые есть сейчас, разрабатывались довольно давно, и в данный момент нельзя сказать, что страна может подготовить высококлассных специалистов, которые могут работать с применением передовых технологий и в будущем свои знания смогут применить в работе. Готовы ли наши компании и те, кто в них работают, начать работу с наноматериалами? Главным моментом будет то, что именно новые материалы имеют минимальное воздействие на окружающую среду, и именно такие материалы могут быть не только экономичными, но и устойчивыми. Искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности все больше набирают обороты, и, возможно, именно они будут нести решающий вклад в будущее строительной отрасли. Роботы, которых уже можно считать частью процесса строительства, в скором времени станут влиять на эту отрасль еще сильнее. Самоходные транспортные средства, машины для укладки улиц и строительные беспилотники - всего лишь малая часть, которая должна быть и у нас. Автоматизация процесса строительства идет большими шагами, и может привлечь очень много тех, кто готов работать по новым принципам. Но кто у нас в стране готов подготовить таких специалистов? Именно Украина может стать той страной, в которой цифровые основы строительной отрасли помогут реализовать невероятные проекты хорошего качества, ведь наши застройщики - это довольно амбициозные люди, но, что важно, сумеют ли они найти правильное решение и начнут ли менять себя и отношение к инвесторам? Сделают ли они строительство - лучшим рабочим сектором в стране? Возможно, нужно просто остановиться на миг, посмотреть не назад, а в будущее, где можно использовать цифровые инструменты, чтобы облегчить работу. Создать учебные заведения, где будут обучать новым аспектам в работе, и подержать новые условия в работе для тех, кто готов менять себя вместе с новыми достижениями в строительном секторе. Не пора ли нам начать менять себя? Чтобы вывести страну на новый мировой уровень. И строить качественные дома для тех, кто там будет жить.