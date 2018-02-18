Исследования по недвижимости

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#<1 ... 78910 Додано: Нед 01 лип, 2018 18:00 Сборные дома

Все, кто строили или покупали дом, отлично знают, что цена на такое приобретение будет довольно высока, ведь нужна земля, много строительного материала и строителей, и конечно же, достаточно времени. Часы на период строительства как будто замирают, и кажется, что все это никогда не закончится. Возможно, именно поэтому все чаще стали использовать новые технологии, роботов на заводах, для того, чтобы создать именно там сборный дом, и уже почти готовый привезти заказчику на участок.

В 1970-х годах строители и архитекторы начали понимать, что очень много времени и рабочей силы можно сэкономить, если перенести часть строительного процесса на завод. Изначально такие модульные дома были простыми и квадратными. Но время же не стоит на месте и современные дома имеют довольно интересную архитектурную форму.

Очень важным для потребителя есть то, что такой дом более экономичен при строительстве. На него не уйдет та сумма, которая необходима для стройки обычного дома. Да и погодные условия не буду влиять на сроки окончания строительных работ.

Многие страны давно обратили внимание на строительство таких домов, ведь они не только красивые на вид, но и экологичны для проживания. Все чаще их можно увидеть на территории Швеции, Японии, Германии. Учитывая интерес потребителя, сейчас можно заказать такой дом не только обычной сборки, но и элитной.

Выбирая для себя модульный дом, аналогично нужно будет искать участок, получать разрешительные документы. Зато потом быстро пойдут строительные работы, почти готовый дом привезут на участок, сделают внутренние работы и оформят участок с ландшафтным дизайнером по желанию клиента.

В Украине также есть фирмы по строительству таких домов, казалось бы, учитывая доходы наших граждан, это - идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном доме. Но в то же время, не так часто их можно увидеть. В чем причина? Возможно, страх, каково будет жить в таком доме, опасение, как жить в нем в отопительный сезон? Несмотря на обещания, что затраты на отопление ниже, чем в обычном доме, недостатки так же есть. Перепад температуры не всегда хорошо влияет на теплоизоляционный материал. Еще к недостаткам можно отнести то, что в прохладное время года в доме не всегда будет тепло, а летом в нем не спастись от духоты.

У нас в стране такой дом может прослужить 50-70 лет, при условии, что он будет построен полностью по западным технологиям. И тут же возникает сомнение. А умеют ли наши строить, как там? Создадут ли они на самом деле удобный и качественный домик для жилья? Сомнений в способностях наших строительных компаний слишком много… И поэтому многие, кто мечтает о собственном доме, выбирают стандартное и более дорогое строительство.

Именно это дает повод задуматься тем, кто выбрал для своего развития строительный сектор: а не пора ли начать менять свой подход к работе, начать работать на репутацию, и показать своим согражданам, что у нас умеют создавать дома не хуже, чем на западноевропейском рынке?.. Все, кто строили или покупали дом, отлично знают, что цена на такое приобретение будет довольно высока, ведь нужна земля, много строительного материала и строителей, и конечно же, достаточно времени. Часы на период строительства как будто замирают, и кажется, что все это никогда не закончится. Возможно, именно поэтому все чаще стали использовать новые технологии, роботов на заводах, для того, чтобы создать именно там сборный дом, и уже почти готовый привезти заказчику на участок.В 1970-х годах строители и архитекторы начали понимать, что очень много времени и рабочей силы можно сэкономить, если перенести часть строительного процесса на завод. Изначально такие модульные дома были простыми и квадратными. Но время же не стоит на месте и современные дома имеют довольно интересную архитектурную форму.Очень важным для потребителя есть то, что такой дом более экономичен при строительстве. На него не уйдет та сумма, которая необходима для стройки обычного дома. Да и погодные условия не буду влиять на сроки окончания строительных работ.Многие страны давно обратили внимание на строительство таких домов, ведь они не только красивые на вид, но и экологичны для проживания. Все чаще их можно увидеть на территории Швеции, Японии, Германии. Учитывая интерес потребителя, сейчас можно заказать такой дом не только обычной сборки, но и элитной.Выбирая для себя модульный дом, аналогично нужно будет искать участок, получать разрешительные документы. Зато потом быстро пойдут строительные работы, почти готовый дом привезут на участок, сделают внутренние работы и оформят участок с ландшафтным дизайнером по желанию клиента.В Украине также есть фирмы по строительству таких домов, казалось бы, учитывая доходы наших граждан, это - идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном доме. Но в то же время, не так часто их можно увидеть. В чем причина? Возможно, страх, каково будет жить в таком доме, опасение, как жить в нем в отопительный сезон? Несмотря на обещания, что затраты на отопление ниже, чем в обычном доме, недостатки так же есть. Перепад температуры не всегда хорошо влияет на теплоизоляционный материал. Еще к недостаткам можно отнести то, что в прохладное время года в доме не всегда будет тепло, а летом в нем не спастись от духоты.У нас в стране такой дом может прослужить 50-70 лет, при условии, что он будет построен полностью по западным технологиям. И тут же возникает сомнение. А умеют ли наши строить, как там? Создадут ли они на самом деле удобный и качественный домик для жилья? Сомнений в способностях наших строительных компаний слишком много… И поэтому многие, кто мечтает о собственном доме, выбирают стандартное и более дорогое строительство.Именно это дает повод задуматься тем, кто выбрал для своего развития строительный сектор: а не пора ли начать менять свой подход к работе, начать работать на репутацию, и показать своим согражданам, что у нас умеют создавать дома не хуже, чем на западноевропейском рынке?.. Иллюзия

Повідомлень: 63 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 10:28 Львів - місто мрій...

Місто з захоплюючою історією або ж місто майбутнього? Про це місто можна розповідати годинами. Прогулянки його вуличками, креативні ресторанчики, аромат кави і шоколаду, та й сама атмосфера захоплює будь-яку людину. Залишитися байдужим і не закохатися в це місто просто неможливо.

Зараз для багатьох Львів стає не просто містом з неймовірним минулим, в якому все дихає історією, а скоріше містом майбутнього, адже саме тут збираються найталановитіші програмісти, що може дати новий виток до майбутньої зміни міста в новому напрямку.

З огляду на всі ці зміни, тут виросла необхідність в забезпеченні всіх, хто приїде, новим і якісним житлом, і починається будівництво. Забудовники з задоволенням почали втілювати найнеймовірніші проекти в життя, адже тут ці квартири точно будуть купувати. Додається багато нововведень, звичайно ж, тут можна поставити і «Розумний будинок», та й ще якісь новинки.

Ось тільки, в порівнянні з Києвом, як будують будинки у Львові? Можливо, саме тут, в місті, яке завжди було ближче до Європи, ми побачимо таку довгоочікувану якість і мінімум порушень при будівництві? Можливо, столиця просто розбещена і забуває такі важливі моменти, а там, в місті мрії, ми завжди побачимо те, до чого потрібно прагнути і нам?

І тут мене чекало розчарування. Місто, в яке я так вірила, відкрило свою іншу сторону. Незаконне будівництво, невиконані обіцянки забудовників і те, як реагує влада на все це, повертає в реальність...

Гарні будинки з дуже європейськими назвами не завжди радують інвесторів. Терміни здачі часто переносять. Благоустрій території обіцяють багато, і в той же час, на жаль, про нього все частіше забувають. Тріщини на стінах можуть з'явиться на протязі року після здачі будинку. Звукоізоляція? У мене враження, що наші забудовники просто не знають, що це таке.

Фільтри грубої очистки води потрібно міняти самостійно. Вікна - однакові: навіщо ставити дорогі, якщо є набагато дешевше - схоже, і тут це - головний принцип забудовників. Жителі Еко-будинків, купуючи тут квартири, чекали біля будинку дитячий майданчик, паркування, а отримали в результаті нове будівництво, на якому будували нову висотку. А те, що були обіцянки? Передумали, з ким не буває. Адже перші думки з турботою не про інвесторів, а про те, як більше заробити.

ЖК Велика Британія - так, сама назва красива, і, звичайно ж, відразу з'являються мрії про те, як тут буде комфортно жити. А насправді? Гідроізоляція стін неякісна, металеві конструкції на балконах, можливо, забули покрити антикорозійним матеріалом, або не вважали за потрібне.

Розглядаючи всі недоліки, стає сумно, адже насправді так хотілося побачити, що десь у нас в країні починають виконувати роботу на високому рівні. Що вибираючи квартиру, інвестор не буде ризикувати і не втратить гроші, купуючи житло в будинку, який будують з порушеннями, і в це місто я вірила найбільше, адже воно особливе, місто майбутнього.

А поки що в країні все стабільно. Красиві реклами не гарантують якісне і законне будівництво. Ціна не відповідає тому, що за неї можна придбати. А мрії поки що так і залишаються мріями. Місто з захоплюючою історією або ж місто майбутнього? Про це місто можна розповідати годинами. Прогулянки його вуличками, креативні ресторанчики, аромат кави і шоколаду, та й сама атмосфера захоплює будь-яку людину. Залишитися байдужим і не закохатися в це місто просто неможливо.Зараз для багатьох Львів стає не просто містом з неймовірним минулим, в якому все дихає історією, а скоріше містом майбутнього, адже саме тут збираються найталановитіші програмісти, що може дати новий виток до майбутньої зміни міста в новому напрямку.З огляду на всі ці зміни, тут виросла необхідність в забезпеченні всіх, хто приїде, новим і якісним житлом, і починається будівництво. Забудовники з задоволенням почали втілювати найнеймовірніші проекти в життя, адже тут ці квартири точно будуть купувати. Додається багато нововведень, звичайно ж, тут можна поставити і «Розумний будинок», та й ще якісь новинки.Ось тільки, в порівнянні з Києвом, як будують будинки у Львові? Можливо, саме тут, в місті, яке завжди було ближче до Європи, ми побачимо таку довгоочікувану якість і мінімум порушень при будівництві? Можливо, столиця просто розбещена і забуває такі важливі моменти, а там, в місті мрії, ми завжди побачимо те, до чого потрібно прагнути і нам?І тут мене чекало розчарування. Місто, в яке я так вірила, відкрило свою іншу сторону. Незаконне будівництво, невиконані обіцянки забудовників і те, як реагує влада на все це, повертає в реальність...Гарні будинки з дуже європейськими назвами не завжди радують інвесторів. Терміни здачі часто переносять. Благоустрій території обіцяють багато, і в той же час, на жаль, про нього все частіше забувають. Тріщини на стінах можуть з'явиться на протязі року після здачі будинку. Звукоізоляція? У мене враження, що наші забудовники просто не знають, що це таке.Фільтри грубої очистки води потрібно міняти самостійно. Вікна - однакові: навіщо ставити дорогі, якщо є набагато дешевше - схоже, і тут це - головний принцип забудовників. Жителі Еко-будинків, купуючи тут квартири, чекали біля будинку дитячий майданчик, паркування, а отримали в результаті нове будівництво, на якому будували нову висотку. А те, що були обіцянки? Передумали, з ким не буває. Адже перші думки з турботою не про інвесторів, а про те, як більше заробити.ЖК Велика Британія - так, сама назва красива, і, звичайно ж, відразу з'являються мрії про те, як тут буде комфортно жити. А насправді? Гідроізоляція стін неякісна, металеві конструкції на балконах, можливо, забули покрити антикорозійним матеріалом, або не вважали за потрібне.Розглядаючи всі недоліки, стає сумно, адже насправді так хотілося побачити, що десь у нас в країні починають виконувати роботу на високому рівні. Що вибираючи квартиру, інвестор не буде ризикувати і не втратить гроші, купуючи житло в будинку, який будують з порушеннями, і в це місто я вірила найбільше, адже воно особливе, місто майбутнього.А поки що в країні все стабільно. Красиві реклами не гарантують якісне і законне будівництво. Ціна не відповідає тому, що за неї можна придбати. А мрії поки що так і залишаються мріями. Иллюзия

Повідомлень: 63 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 13:03 Прогресс или очередной способ заработать?

Поддерживая изменения и мечтая о том, что и у нас будет много инноваций в строительстве, обратила внимание на частые сообщения о том, что, согласно новым ДБН, будут хорошие изменения, и, конечно же, к этому всему прилагается много ярких картинок. Стало интересно, что же хорошего обещают? Ведь доверять нашим политикам… как-то пропало желание очень давно.

Понимая, что застройка городов будет все больше и больше, и зная о том, что во многих городах катастрофически не хватает садиков и школ, сразу обратила внимание на вот такое описание: согласно новым ДБН, детские сады и начальные школы могут быть в составе жилых домов. И тут сразу захотелось спросить тех, кто это предлагает: почему они так пытаются помогать застройщикам, а не инвесторам? Думать о доходе, конечно же, хорошо, но в то же время, может, иногда стоит подумать и о людях? Просто для разнообразия?

Или и дальше нам будут показывать красивые картинки и рассказывать: вот мы для вас сделали садик, школу, еще что-то, но в то же время часть такой красивой радости требует оплаты от родителей. Ведь это новый сад, тут красивый ремонт, а разве попасть в школу, в хорошую, новую, красивую, легко сейчас?

Но не об этом сегодня. Дом – многоэтажный, на первых двух этажах - садик или начальная школа. С одной стороны, да, так проще родителям и застройщикам, ведь дети рядом… Но что, если посмотреть на все это ближе? Садики на 4-6 групп, как это будет в итоге? Сколько они будут стоить? Рассказывать о том, что они не будут брать денег с тех, кто туда попадает, изначально смешно. Эти мини-садики не спасут ситуацию, их не хватит для всех, и это сразу понятно. Что для Киева - садик в доме на несколько групп? Частный сад, которых много и которые оплачивают родители… Так это забота о ком?

Далее, все мы давно знаем, что наши застройщики, которые строят доступные дома, никогда не слышали о том, что в мире давно есть все необходимое для качественной звукоизоляции. Два первых этажа – сад и школа – а на третьем живет человек, который любит слушать музыку или у него есть ещё какие-то шумные увлечения, или же там находится офис. Как этажом нижу будут чувствовать себя детишки? Или же ситуация наоборот: подойдите к любой школе на переменке, и неужели там тихо? А что, если на третьем этаже люди хотят спокойствия, а ниже шум, гам. Дети не будут все время вести себя тихо. Комфортно ли будет жить в таких условиях?

Невнимательность граждан часто потрясает: забыли закрыть кран, замкнуло проводку или еще какие-либо проблемы есть в квартире, а на первом этаже садик, где маленькие детишки, или школа. Будут ли дети в безопасности? Детская площадка, кухня - свободное пространство для детей, которые посещают школу или сад, каково им будет существовать в таких условиях?

Еще очень интересно то, что такие школы будут начальными (1-4 классы), а дальше куда, если школ не хватает? Идея объединить начальную школу и сад… Да, это хорошо в деревне, где детишек мало. Но в городах, где не хватает мест для всех желающих посещать учебные заведения, куда же объединять? Тут расширять нужно.

И все же, возможно, стоит вспомнить требования, которые есть для садика и школы? http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2 ... z-stan.pdf тут есть много интересного.

Тут все же стоит подумать о детях, об их безопасности, о хороших качественных новых школах, не в жилых домах, где может быть так много опасного. Хоть иногда нужно думать об инвесторах, а не о доходах застройщиков. Да, конечно же, им не выгодно строить обычный сад и школу. Но, возможно, стоит им тоже объяснить, что на каждый ряд домов, которые они так массово строят, все же необходимо добавлять сад и школу и контролировать выполнение данных им условий? Да и качества все же хотелось бы европейского, а не сделали-живите, и неважно, что на некоторые дома и квартиры на самом деле страшно и грустно смотреть… Поддерживая изменения и мечтая о том, что и у нас будет много инноваций в строительстве, обратила внимание на частые сообщения о том, что, согласно новым ДБН, будут хорошие изменения, и, конечно же, к этому всему прилагается много ярких картинок. Стало интересно, что же хорошего обещают? Ведь доверять нашим политикам… как-то пропало желание очень давно.Понимая, что застройка городов будет все больше и больше, и зная о том, что во многих городах катастрофически не хватает садиков и школ, сразу обратила внимание на вот такое описание: согласно новым ДБН, детские сады и начальные школы могут быть в составе жилых домов. И тут сразу захотелось спросить тех, кто это предлагает: почему они так пытаются помогать застройщикам, а не инвесторам? Думать о доходе, конечно же, хорошо, но в то же время, может, иногда стоит подумать и о людях? Просто для разнообразия?Или и дальше нам будут показывать красивые картинки и рассказывать: вот мы для вас сделали садик, школу, еще что-то, но в то же время часть такой красивой радости требует оплаты от родителей. Ведь это новый сад, тут красивый ремонт, а разве попасть в школу, в хорошую, новую, красивую, легко сейчас?Но не об этом сегодня. Дом – многоэтажный, на первых двух этажах - садик или начальная школа. С одной стороны, да, так проще родителям и застройщикам, ведь дети рядом… Но что, если посмотреть на все это ближе? Садики на 4-6 групп, как это будет в итоге? Сколько они будут стоить? Рассказывать о том, что они не будут брать денег с тех, кто туда попадает, изначально смешно. Эти мини-садики не спасут ситуацию, их не хватит для всех, и это сразу понятно. Что для Киева - садик в доме на несколько групп? Частный сад, которых много и которые оплачивают родители… Так это забота о ком?Далее, все мы давно знаем, что наши застройщики, которые строят доступные дома, никогда не слышали о том, что в мире давно есть все необходимое для качественной звукоизоляции. Два первых этажа – сад и школа – а на третьем живет человек, который любит слушать музыку или у него есть ещё какие-то шумные увлечения, или же там находится офис. Как этажом нижу будут чувствовать себя детишки? Или же ситуация наоборот: подойдите к любой школе на переменке, и неужели там тихо? А что, если на третьем этаже люди хотят спокойствия, а ниже шум, гам. Дети не будут все время вести себя тихо. Комфортно ли будет жить в таких условиях?Невнимательность граждан часто потрясает: забыли закрыть кран, замкнуло проводку или еще какие-либо проблемы есть в квартире, а на первом этаже садик, где маленькие детишки, или школа. Будут ли дети в безопасности? Детская площадка, кухня - свободное пространство для детей, которые посещают школу или сад, каково им будет существовать в таких условиях?Еще очень интересно то, что такие школы будут начальными (1-4 классы), а дальше куда, если школ не хватает? Идея объединить начальную школу и сад… Да, это хорошо в деревне, где детишек мало. Но в городах, где не хватает мест для всех желающих посещать учебные заведения, куда же объединять? Тут расширять нужно.И все же, возможно, стоит вспомнить требования, которые есть для садика и школы?тут есть много интересного.Тут все же стоит подумать о детях, об их безопасности, о хороших качественных новых школах, не в жилых домах, где может быть так много опасного. Хоть иногда нужно думать об инвесторах, а не о доходах застройщиков. Да, конечно же, им не выгодно строить обычный сад и школу. Но, возможно, стоит им тоже объяснить, что на каждый ряд домов, которые они так массово строят, все же необходимо добавлять сад и школу и контролировать выполнение данных им условий? Да и качества все же хотелось бы европейского, а не сделали-живите, и неважно, что на некоторые дома и квартиры на самом деле страшно и грустно смотреть… Иллюзия

Повідомлень: 63 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 16:14 ... тільки активним уміхається доля! © ...ооооо, нарешті добрались до гостинного міста Лева)))..... як тут не плюсанеш)))

.... і за садочки - все правильно! Треба цей допис, як мінімум у міську раду відіслати, а краще - у верховну!



.. так що, ШАНОВНІ ЧИТАЧІ-ФОРУМЧАНИ! - не стидайтесь, копіюйте і пересилайте в мерію міста! - 100% в кожному місті аналогічна ситуація з дитячими садочками!!! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4347 З нами з: 19.10.15 Подякував: 162 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:12 3 D - будущее в строительстве.

Развитие строительного сектора не стоит на месте. Казалось, не так давно все мы читали о строительстве первого моста, созданного с помощью 3D-печати. В тот момент было ощущение, что такие достижения подобны фантастике. Но что же можно сказать сейчас? Время прошло, и хотелось бы узнать, насколько часто начинают использовать данную технологию в строительстве или это была просто показательная презентация о том, что строить можно не только обычным способом.

Вернувшись в прошлое, сразу вспоминается то, как презентовали первый в мире 3D-печатный мост, который был поставлен в городском парке Кастилия-Ла-Манча в Алькобендасе, Мадрид. Он построен из 8 отдельных печатных частей, и все они складываются в мост: 12 метров по длине и в 1,75 метров по ширине. Материалом для его построения послужил сплавленный порошковый бетон с термопластичным полипропиленом. Необычную структуру помог создать D-образный принтер. Внешний вид моста напоминает скорее иллюстрацию из фэнтезийного фильма, и это дарит ему особенное очарование. Да и это только начало.

Сделать шаг дальше решились инженеры из технического университета Эйндховена и строительной компании BAM Infra в Нидерландах. Новый мост был по частям напечатан из бетонной смеси, армированной стальным тросом, а потом собран и установлен. Этот мост больше по размеру чем первый, по которому могли совершать прогулки только пешеходы, и предназначен для велосипедистов. Длина этого моста составляет 8 метров, а ширина – 3,5 метра, и на удивление многих, он может выдержать до 5 тонн нагрузки. Если же верить обещаниям его создателей, срок эксплуатации этого моста около 30 лет, что для начала не так уж и плохо.

Как оказалось, мосты - это скорее достижение к тому, что уже давно начато, а данные технологии спокойно используют в строительстве домов. Первое офисное здание, созданное с помощью технологии 3D-печати, инициировал Dubai Future Foundation, и именно их штаб-квартира находится в этом новом уникальном офисе. Построить такое здание с помощью принтера оказалось не сложно, всего лишь 17 дней на постройку и 2 дня на оформление внутри. На строительных работах было занято 19 человек, и такие цифры пугают, ведь если в будущем начнут все больше и больше акцентировать внимание на таком строительстве, многие люди просто потеряют работу.

Нидерланды, Китай, США, Франция, Россия и многие другие страны, с интересом наблюдают за развитием в данном направлении. Все больше проектов и домов создают с помощью 3D-принтера.

Как оказалось, Украина также решила обратить внимание на то революционное движение, которое проходит в строительной отрасли, и есть компания, готовая предложить построить «Умный дом», созданный с использованием 3D-печати. Интересно и то, что данный дом не требует подключения к местным электросетям и водоснабжению, и поэтому его можно поставить в любом выбранном месте. Такой PassiveDom создают с использованием углеродного волокна и стеклопластика, а крыши покрываются солнечными панелями. В доме есть накопители и резервуары для хранения воды, к тому же, добавлена система контроля микроклимата. Необходимая мебель, бытовая техника, а также множество важных и необходимых мелочей, которые помогают создавать комфорт и уют.

Конечно же, то, что и у нас начали обращать на прогресс - очень приятно, но все же… Что спрятано за красивой картинкой и множеством обещаний? Можно ли поверить в то, что наконец и у нас начнут строить прогрессивно и качественно? Или опять будет красивая картинка, реклама и разочарование? Покажет время. А пока что следуем за прогрессом в 3D-печати. Развитие строительного сектора не стоит на месте. Казалось, не так давно все мы читали о строительстве первого моста, созданного с помощью 3D-печати. В тот момент было ощущение, что такие достижения подобны фантастике. Но что же можно сказать сейчас? Время прошло, и хотелось бы узнать, насколько часто начинают использовать данную технологию в строительстве или это была просто показательная презентация о том, что строить можно не только обычным способом.Вернувшись в прошлое, сразу вспоминается то, как презентовали первый в мире 3D-печатный мост, который был поставлен в городском парке Кастилия-Ла-Манча в Алькобендасе, Мадрид. Он построен из 8 отдельных печатных частей, и все они складываются в мост: 12 метров по длине и в 1,75 метров по ширине. Материалом для его построения послужил сплавленный порошковый бетон с термопластичным полипропиленом. Необычную структуру помог создать D-образный принтер. Внешний вид моста напоминает скорее иллюстрацию из фэнтезийного фильма, и это дарит ему особенное очарование. Да и это только начало.Сделать шаг дальше решились инженеры из технического университета Эйндховена и строительной компании BAM Infra в Нидерландах. Новый мост был по частям напечатан из бетонной смеси, армированной стальным тросом, а потом собран и установлен. Этот мост больше по размеру чем первый, по которому могли совершать прогулки только пешеходы, и предназначен для велосипедистов. Длина этого моста составляет 8 метров, а ширина – 3,5 метра, и на удивление многих, он может выдержать до 5 тонн нагрузки. Если же верить обещаниям его создателей, срок эксплуатации этого моста около 30 лет, что для начала не так уж и плохо.Как оказалось, мосты - это скорее достижение к тому, что уже давно начато, а данные технологии спокойно используют в строительстве домов. Первое офисное здание, созданное с помощью технологии 3D-печати, инициировал Dubai Future Foundation, и именно их штаб-квартира находится в этом новом уникальном офисе. Построить такое здание с помощью принтера оказалось не сложно, всего лишь 17 дней на постройку и 2 дня на оформление внутри. На строительных работах было занято 19 человек, и такие цифры пугают, ведь если в будущем начнут все больше и больше акцентировать внимание на таком строительстве, многие люди просто потеряют работу.Нидерланды, Китай, США, Франция, Россия и многие другие страны, с интересом наблюдают за развитием в данном направлении. Все больше проектов и домов создают с помощью 3D-принтера.Как оказалось, Украина также решила обратить внимание на то революционное движение, которое проходит в строительной отрасли, и есть компания, готовая предложить построить «Умный дом», созданный с использованием 3D-печати. Интересно и то, что данный дом не требует подключения к местным электросетям и водоснабжению, и поэтому его можно поставить в любом выбранном месте. Такой PassiveDom создают с использованием углеродного волокна и стеклопластика, а крыши покрываются солнечными панелями. В доме есть накопители и резервуары для хранения воды, к тому же, добавлена система контроля микроклимата. Необходимая мебель, бытовая техника, а также множество важных и необходимых мелочей, которые помогают создавать комфорт и уют.Конечно же, то, что и у нас начали обращать на прогресс - очень приятно, но все же… Что спрятано за красивой картинкой и множеством обещаний? Можно ли поверить в то, что наконец и у нас начнут строить прогрессивно и качественно? Или опять будет красивая картинка, реклама и разочарование? Покажет время. А пока что следуем за прогрессом в 3D-печати. Иллюзия

Повідомлень: 63 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:32 Фундамент...

Многие видели яркую и красивую рекламу ЖК LaLaLand, название многим напомнит известный мюзикл, в котором было так много песен, и счастья, и, конечно же, любви. Все это в своей рекламе и пытается показать застройщик, и ему так хочется поверить. А что, если посмотреть ближе?



Строительная компания Фундамент на своем сайте с удовольствием акцентирует внимание на то, что в ее структуру входит ПАО Домостроительный комбинат №3, который с момента сдачи в эксплуатацию первого панельного дома в 1961 году, застроил более 8500000 м2, что составляет более 15% жилого фонда Киева. Опыт у них - более 74-ти лет, и это для нашей страны - очень солидный показатель. Также на сайте можно прочесть о том, что данная группа имеет полный комплекс машин, механизмов и оборудования, которые могут выполнять строительно-монтажные работы. И, конечно же, они, учитывая свой опыт, видят будущее в дальнейшем развитии своей компании и постройке новых жилых домов.



Сайт компании довольно прост. На нем нет переизбытка рекламных баннеров и можно спокойно прочесть, что они пишут о своей работе. Среди плюсов можно отметить то, что есть онлайн-камера. Наблюдать за тем, как идут изменения в работе, будет довольно просто. Этот факт можно отнести к информационному плюсу. А ведь на самом деле так хочется поверить, что они с таким большим опытом умеют строить качественные дома, в которых будет комфортно и приятно жить. И поэтому смотрим дальше. Так что же происходит в ЖК, которые строят данные застройщики?



ул. Булгакова, 13 - "Спецжитлофонд". Учитывая то, что данный дом обеспечивает квартирами участников программы Доступное Жилье, становится интересным то, как же он построен. Начало строительства многих порадовало, работы шли быстро. В то же время касательно качества работ сразу возникало сомнение. Кладка из газоблока была сделана некачественно, большие швы не обещали большой надежности. Да и то, что данный дом начали строить на фундаменте, заложенном более 7 лет назад, не придавал надежды на качество. Учитывая то, что начали строить его в 2013 году и обещали сдать в 4 кв. 2014 года, сдача дома в 2015 году порадовала. И тут, конечно же, началось самое интересное. Люди начинают делать ремонты, периодически ругаясь на застройщиков за качество такой халатной работы, но в то же время радуясь, что есть своя квартира. И они ждут, когда наконец им присвоят адрес и начнут регистрацию прав собственности на квартиры. Как оказалось, все не так просто, и такой счастливый момент наступил только через 2 года. С одной стороны, конечно же, можно порадоваться, сделали, и хорошо. Но с другой, разве такие сроки показывают хорошее и уважительное отношение к инвесторам? Да еще и от застройщика с таким опытом работы…



ул. Межевая, 23б - "Фундамент", начало строительства – 2014 год, обещанный год ввода - 2015 (4 кв). И, конечно же, этот дом строили быстро. Сказать, что были большие задержки, нельзя, и в то же время, хотелось бы видеть не только быстрое, но и качественное строительство, а вот о качестве наши застройщики часто забывают. Дом сдали, только забыли о горячей воде, электричестве от временной подстанции, мусоре на дворе, протекающих стенах ещё нового дома, и договора с киевэнерго и водоканалом, естественно, не подписаны, счетчики не опломбированы, лифты не работают и отопления нет, и все это спустя почти два года от сдачи дома в эксплуатацию.



ЖК LaLaLand – красивое название, которое вызывает теплые эмоции. Вот только с документами у них проблемы. Земля, на которой строят дома, не принадлежит застройщику, ситуация с этими участками совершенно не понятна. Покупать квартиры предлагают через венчурный фонд, и это может составить проблему, если возникнет необходимость обращения в суд, а качество работ вряд ли и тут порадует своих инвесторов.



Учитывая многолетний опыт, хочется скорее попросить застройщика решить те проблемы, которые есть на старых объектах, достроить начатое, подключить те дома, которые уже есть, к киевэнерго, водоканалу, решить проблемы с адресами. Да и как-то обращать внимание на качество работ не мешало бы. А пока что Фундамент строит все больше и больше, и все больше и больше разочаровывает своих инвесторов, обеспечивая горожан некачественными и проблемными квартирами. Многие видели яркую и красивую рекламу ЖК LaLaLand, название многим напомнит известный мюзикл, в котором было так много песен, и счастья, и, конечно же, любви. Все это в своей рекламе и пытается показать застройщик, и ему так хочется поверить. А что, если посмотреть ближе?Строительная компания Фундамент на своем сайте с удовольствием акцентирует внимание на то, что в ее структуру входит ПАО Домостроительный комбинат №3, который с момента сдачи в эксплуатацию первого панельного дома в 1961 году, застроил более 8500000 м2, что составляет более 15% жилого фонда Киева. Опыт у них - более 74-ти лет, и это для нашей страны - очень солидный показатель. Также на сайте можно прочесть о том, что данная группа имеет полный комплекс машин, механизмов и оборудования, которые могут выполнять строительно-монтажные работы. И, конечно же, они, учитывая свой опыт, видят будущее в дальнейшем развитии своей компании и постройке новых жилых домов.Сайт компании довольно прост. На нем нет переизбытка рекламных баннеров и можно спокойно прочесть, что они пишут о своей работе. Среди плюсов можно отметить то, что есть онлайн-камера. Наблюдать за тем, как идут изменения в работе, будет довольно просто. Этот факт можно отнести к информационному плюсу. А ведь на самом деле так хочется поверить, что они с таким большим опытом умеют строить качественные дома, в которых будет комфортно и приятно жить. И поэтому смотрим дальше. Так что же происходит в ЖК, которые строят данные застройщики?ул. Булгакова, 13 - "Спецжитлофонд". Учитывая то, что данный дом обеспечивает квартирами участников программы Доступное Жилье, становится интересным то, как же он построен. Начало строительства многих порадовало, работы шли быстро. В то же время касательно качества работ сразу возникало сомнение. Кладка из газоблока была сделана некачественно, большие швы не обещали большой надежности. Да и то, что данный дом начали строить на фундаменте, заложенном более 7 лет назад, не придавал надежды на качество. Учитывая то, что начали строить его в 2013 году и обещали сдать в 4 кв. 2014 года, сдача дома в 2015 году порадовала. И тут, конечно же, началось самое интересное. Люди начинают делать ремонты, периодически ругаясь на застройщиков за качество такой халатной работы, но в то же время радуясь, что есть своя квартира. И они ждут, когда наконец им присвоят адрес и начнут регистрацию прав собственности на квартиры. Как оказалось, все не так просто, и такой счастливый момент наступил только через 2 года. С одной стороны, конечно же, можно порадоваться, сделали, и хорошо. Но с другой, разве такие сроки показывают хорошее и уважительное отношение к инвесторам? Да еще и от застройщика с таким опытом работы…ул. Межевая, 23б - "Фундамент", начало строительства – 2014 год, обещанный год ввода - 2015 (4 кв). И, конечно же, этот дом строили быстро. Сказать, что были большие задержки, нельзя, и в то же время, хотелось бы видеть не только быстрое, но и качественное строительство, а вот о качестве наши застройщики часто забывают. Дом сдали, только забыли о горячей воде, электричестве от временной подстанции, мусоре на дворе, протекающих стенах ещё нового дома, и договора с киевэнерго и водоканалом, естественно, не подписаны, счетчики не опломбированы, лифты не работают и отопления нет, и все это спустя почти два года от сдачи дома в эксплуатацию.ЖК LaLaLand – красивое название, которое вызывает теплые эмоции. Вот только с документами у них проблемы. Земля, на которой строят дома, не принадлежит застройщику, ситуация с этими участками совершенно не понятна. Покупать квартиры предлагают через венчурный фонд, и это может составить проблему, если возникнет необходимость обращения в суд, а качество работ вряд ли и тут порадует своих инвесторов.Учитывая многолетний опыт, хочется скорее попросить застройщика решить те проблемы, которые есть на старых объектах, достроить начатое, подключить те дома, которые уже есть, к киевэнерго, водоканалу, решить проблемы с адресами. Да и как-то обращать внимание на качество работ не мешало бы. А пока что Фундамент строит все больше и больше, и все больше и больше разочаровывает своих инвесторов, обеспечивая горожан некачественными и проблемными квартирами. Иллюзия

Повідомлень: 63 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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