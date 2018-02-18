Исследования по недвижимости

Додано: Сер 04 лип, 2018 13:03

Поддерживая изменения и мечтая о том, что и у нас будет много инноваций в строительстве, обратила внимание на частые сообщения о том, что, согласно новым ДБН, будут хорошие изменения, и, конечно же, к этому всему прилагается много ярких картинок. Стало интересно, что же хорошего обещают? Ведь доверять нашим политикам… как-то пропало желание очень давно.Понимая, что застройка городов будет все больше и больше, и зная о том, что во многих городах катастрофически не хватает садиков и школ, сразу обратила внимание на вот такое описание: согласно новым ДБН, детские сады и начальные школы могут быть в составе жилых домов. И тут сразу захотелось спросить тех, кто это предлагает: почему они так пытаются помогать застройщикам, а не инвесторам? Думать о доходе, конечно же, хорошо, но в то же время, может, иногда стоит подумать и о людях? Просто для разнообразия?Или и дальше нам будут показывать красивые картинки и рассказывать: вот мы для вас сделали садик, школу, еще что-то, но в то же время часть такой красивой радости требует оплаты от родителей. Ведь это новый сад, тут красивый ремонт, а разве попасть в школу, в хорошую, новую, красивую, легко сейчас?Но не об этом сегодня. Дом – многоэтажный, на первых двух этажах - садик или начальная школа. С одной стороны, да, так проще родителям и застройщикам, ведь дети рядом… Но что, если посмотреть на все это ближе? Садики на 4-6 групп, как это будет в итоге? Сколько они будут стоить? Рассказывать о том, что они не будут брать денег с тех, кто туда попадает, изначально смешно. Эти мини-садики не спасут ситуацию, их не хватит для всех, и это сразу понятно. Что для Киева - садик в доме на несколько групп? Частный сад, которых много и которые оплачивают родители… Так это забота о ком?Далее, все мы давно знаем, что наши застройщики, которые строят доступные дома, никогда не слышали о том, что в мире давно есть все необходимое для качественной звукоизоляции. Два первых этажа – сад и школа – а на третьем живет человек, который любит слушать музыку или у него есть ещё какие-то шумные увлечения, или же там находится офис. Как этажом нижу будут чувствовать себя детишки? Или же ситуация наоборот: подойдите к любой школе на переменке, и неужели там тихо? А что, если на третьем этаже люди хотят спокойствия, а ниже шум, гам. Дети не будут все время вести себя тихо. Комфортно ли будет жить в таких условиях?Невнимательность граждан часто потрясает: забыли закрыть кран, замкнуло проводку или еще какие-либо проблемы есть в квартире, а на первом этаже садик, где маленькие детишки, или школа. Будут ли дети в безопасности? Детская площадка, кухня - свободное пространство для детей, которые посещают школу или сад, каково им будет существовать в таких условиях?Еще очень интересно то, что такие школы будут начальными (1-4 классы), а дальше куда, если школ не хватает? Идея объединить начальную школу и сад… Да, это хорошо в деревне, где детишек мало. Но в городах, где не хватает мест для всех желающих посещать учебные заведения, куда же объединять? Тут расширять нужно.И все же, возможно, стоит вспомнить требования, которые есть для садика и школы?тут есть много интересного.Тут все же стоит подумать о детях, об их безопасности, о хороших качественных новых школах, не в жилых домах, где может быть так много опасного. Хоть иногда нужно думать об инвесторах, а не о доходах застройщиков. Да, конечно же, им не выгодно строить обычный сад и школу. Но, возможно, стоит им тоже объяснить, что на каждый ряд домов, которые они так массово строят, все же необходимо добавлять сад и школу и контролировать выполнение данных им условий? Да и качества все же хотелось бы европейского, а не сделали-живите, и неважно, что на некоторые дома и квартиры на самом деле страшно и грустно смотреть…