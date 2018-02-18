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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
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otg
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:46
otg написав:
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:48
Иллюзия написав:Nickoss1
На самом деле так и есть) Лучше строить свой дом или искать квартиру но не в новых домах) Качество новостроек вызывает грусть(((
Ви ж рекламуєте новобуди! Чим не подобається якість?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:06
Frant написав: otg написав:
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
При чем здесь платно\бесплатно? Многие инвестируют в недвижимость и возможно кто то для себя хотел выяснить куда, в какой город выгоднее вложиться.
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otg
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