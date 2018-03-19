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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29
Re: Исследования по недвижимости
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
Додано: Вів 17 вер, 2019 06:46
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 06:48
Ви ж рекламуєте новобуди! Чим не подобається якість?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:06
При чем здесь платно\бесплатно? Многие инвестируют в недвижимость и возможно кто то для себя хотел выяснить куда, в какой город выгоднее вложиться.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59
Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40
Так реально цікаві дослідження,викликають повагу. Ще би Ви написали до яких ЖК варто приглянутися.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:22
Дослідження, звісно, "грандіозні"))) Купа таблиць, діаграм, графіків. Невизначеність наведена, всі ризики враховані)))
Крім реклами новобудів - жодної корисної інформації для себе я не знайшов у цих "дослідженнях".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:46
Re: Исследования по недвижимости
Что скажете о проектах Пространство Девелопмент в г. Одесса? Обещают "Доверьте бизнес профессионалам. Вы сэкономите время и деньги и получите полный спектр услуг менеджмента и юридического сопровождения, ежемесячный доход и полную финансовую отчетность о доходности квартиры."
Это в Украине вообще реально? Какая вероятность не выполнения компанией таких заявлений?
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Сер 29 січ, 2020 15:20
Волк щось вони сумнівно виглядають, віддати гроші компанії як вкладе їх в нерухомість і заробить на цьому і з вас відсото.... щось не чисто
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