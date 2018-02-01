На наступний день індекси частково компенсували втрати.
Дивися повний текст Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії стрімко дешевшають.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:16
Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії стрімко дешевшають.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:39
Значить долар піде вгору - так було за кожного подібного падіння індексів
Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:18
Пока что это коррекция после бурного роста. Разворот еще далеко и в призрачной перспективе.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 10 лют, 2018 01:14
Re: Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії...
Так у них там бюджет никак не примут. Шатдаун.
Причем второй подряд. Должны были принять до 8 февраля, теперь перенесли на 23 марта.
И там еще такой прикол, что возможно не будет проголосовано поднятие планки заимствований, а это режет расходы, что в свою очередь скажется на финансировании много чего, кроме оборонки - по ней вроде как договорились, что в свою очередь скажется на всем - вот биржи и просели.
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