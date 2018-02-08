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Підвищення пенсій військовим в
Україні: Гройсман розкрив...

Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01

Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Ради повинні ухвалити відповідний закон.

Дивися повний текст Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив деталі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01

То есть гнойсман повысит пенсии тем кто уволился с 2014 года...всем остальным ничего.. если учесть что это всего пара % от общего числа военных пенсов то кидок гройсмана для пенсов засчитан...так же если боевые действия прекратятся то тот кто потом выйдет на пенсию тоже ничего не получит.
PS В общем очередной пиар а по факту кидок...
Джон
 
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