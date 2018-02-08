Депутати Ради повинні ухвалити відповідний закон.
Дивися повний текст Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив деталі.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01
Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив деталі.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01
То есть гнойсман повысит пенсии тем кто уволился с 2014 года...всем остальным ничего.. если учесть что это всего пара % от общего числа военных пенсов то кидок гройсмана для пенсов засчитан...так же если боевые действия прекратятся то тот кто потом выйдет на пенсию тоже ничего не получит.
PS В общем очередной пиар а по факту кидок...
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