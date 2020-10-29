Депутати Ради повинні ухвалити відповідний закон.
Дивися повний текст Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив деталі.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01
Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсій військовим в Україні: Гройсман розкрив деталі.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:01
То есть гнойсман повысит пенсии тем кто уволился с 2014 года...всем остальным ничего.. если учесть что это всего пара % от общего числа военных пенсов то кидок гройсмана для пенсов засчитан...так же если боевые действия прекратятся то тот кто потом выйдет на пенсию тоже ничего не получит.
PS В общем очередной пиар а по факту кидок...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:45
Ничего, это Гнойману зачтется на ближайших выборах. Военные пенсионеры память и честь имеют.
Додано: Пон 02 лис, 2020 01:08
Президенту Украины Зеленскому В.А.
Почему в Украине не повышают военные пенсии?
На каком основании в нарушение статьи 22 конституции Украины с бывших военнослужащих, в том числе и экс-полицейских, сняли 50-ти процентную скидку на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг?
Почти три года назад, т.е. 21 февраля 2018 года кабмин повысил пенсии военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн, перерасчет которых был определен с 1 января 2018 года. За истекший период потребительские цены на все виды товаров и услуг возросли в несколько раз! Как выжить военному пенсионеру? Всем гражданским пенсионные выплаты ежегодно повышают и индексируют по несколько раз, но только не военным пенсионерам!.. Это – возмутительно!
Уважаемый президент – Владимир Александрович Зеленский! Вы – гарант конституции, прав и свобод всех граждан Украины!
Обратите на это самое пристальное внимание и восстановите права бывших военнослужащих на справедливый перерасчет пенсий и восстановление льгот!
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