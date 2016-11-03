SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Есть необходимость перечислить детям в США перевод в долларах США. Раньше отправляли через Правекс-банк (комиссия не зависела от суммы), Приват-банк (комиссия 0,5 процента+12 долларов, вроде как можно было через интернет-банкинг сделать, правда с геморроем). Что посоветуете по состоянию на февраль 2018? В каком банке минимальная комиссия?