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SWIFT - перевод: доллары - в
США. Февраль 2018. Посоветуйте

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:27

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте

Есть необходимость перечислить детям в США перевод в долларах США.
Раньше отправляли через Правекс-банк (комиссия не зависела от суммы), Приват-банк (комиссия 0,5 процента+12 долларов, вроде как можно было через интернет-банкинг сделать, правда с геморроем).
Что посоветуете по состоянию на февраль 2018?
В каком банке минимальная комиссия?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:33

Не свифт, но может подойдёт.
Перевод р2р заграницу за 1,5% (только на мастеркард). Делается из учётки интернет-банкинга. Я лично не проверял, но функционал в личном кабинете видел

Например, при переводе 500 долларов в Америку:

- Система WESTERN UNION возьмет 8%, т.е. 40 долларов за перевод;

- Система MoneyGram возьмет 7%, т.е., 35 долларов;

- Система p2p переводов от Конкорд банка - 1,5%, то есть, всего 7,5 долларов.

https://concord.ua/ru/news/klienti-konkord-banku-splachujut-vsogo-15-vid-sumi-perekazu-z-kartki-masterkard-vid-konkord-banku-na-kartku-masterkard-bud-jakogo-banku-svitu
Всё IMHO
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