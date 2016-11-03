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SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:14
akurt Свифты можно в Приват24 без лишних проблем.
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KULANDALE
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