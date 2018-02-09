Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 09.02.18 Итоги: Энергетика 09.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:43 Итоги: Энергетика 09.02.18



По состоянию на 06.15 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до $64,39 за баррель.



Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98%, до $60,55 за баррель.



Давление на стоимость «черного золота» в пятницу оказывают заявления замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния, сделанные накануне на конференции в Париже.

По его словам, Иран планирует нарастить объем добычи нефти в стране в течение ближайших четырех лет примерно на 700 тысяч баррелей в день, до 4,7 миллиона баррелей в сутки.



Кроме того, участники торгов продолжают отыгрывать обнародованные в среду данные о росте добычи нефти в США за последнюю неделю на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до рекордно высокого уровня в 10,251 миллиона баррелей в сутки.



Эти новости, о росте добычи в Иране и в США, усилили опасения относительно увеличения предложения сырья на мировом рынке, что подталкивает цены на него вниз.

«Мы ждем, что цены на нефть будут опускаться к уровню $60 за баррель и ниже», - сказал аналитик по сырьевым товарам Julius Baer Карстен Менке.



Нефть снизилась пятую сессию подряд в четверг, а цены на бензин США находятся на самом низком уровне с начала января, на следующий день после того, как данные показали рекордную недельную добычу в США и дальнейшее увеличение запасов.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже мартовская WTI упала на 34 цента, или 0,6%, до $61,45 за баррель.



Апрельская нефть сорта Brent снизилась на 42 цента, или 0,6%, до $65,09 за баррель на бирже ICE Futures Europe.



«Теперь ясно, что цены на нефть в конце января были слишком высокими, чтобы сбалансировать нефтяной рынок в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что добыча нефти в США сейчас настолько резко возрастает, что существует риск возобновления избыточного предложения, если ОПЕК добровольно не откажется от доли на рынке», - отмечает Юджин Вайнберг из Commerzbank.



Нефть снизилась в среду после того, как Администрация по энергетической информации США сообщила, что объем добычи на внутреннем рынке вырос на прошлой неделе до 10,251 млн. баррелей в день - недельный рекорд по данным EIA с 1983 года. EIA также сообщила о росте внутренних запасов нефти в течение второй недели.



США, с недельным производством, превышающим 10,2 млн баррелей, «превзошли Саудовскую Аравию как второго по величине производителя в мире после России», - сказал Скотт Гекас из Long Leaf Trading Group. Недавний опрос S&PGlobal Platts привел к выводу о том, что Саудовская Аравия произвела 9,99 млн. баррелей в день в январе.



Сильная добыча в США «снизит долгосрочную премию будущих цен», - сказал Гекас. Тем не менее, «китайский импорт сейчас на максимуме и обеспечит поддержку на уровне $60».



Мартовский бензин закрылся без изменений на $1,766 за галлон, а топочный мазут потерял 0,8% до $1,916 за галлон.



После рекордов нефтедобычи в США ОПЕК объявила о скидках.



Ключевые страны ОПЕК возвращаются к политике скидок для покупателей свой нефти по мере того, как сланцевые конкуренты из США наращивают производство, а общий объем американской добычи бьет рекорды за всю историю страны.



Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко снизила официальную цену по всей линейке своих сортов для европейских потребителей. Для северо-западной Европы цены легких марок (Arab Light и Arab Extra Light) снизятся на 20-55 центов, а тяжелых (Arab Medium и Arab Heavy) - на $0,8-1,15.



Средиземноморские страны получат еще более значительный дисконт: для них Arab Extra Light станет дешевле на $1,3, Arab Light - на 1,4 доллара, Arab Medium - на $1,5, Arab Heavy - на $1,7.



Покупателям в США с апреля будет предложена скидка в 10 центов на тяжелые сорта.



На ключевом для саудитов азиатском рынке Arab Medium и Arab Heavy будут продаваться на 25-30 центов дешевле. Впрочем, цена самого массового саудовского сорта - Arab Light - для Азии пока останется неизменной.



На шаг дальше саудитов решил пойти Ирак - второй по объемам добычи член ОПЕК: иракская нефть с поставкой в апреле будет продаваться со скидкой на всех рынках и по всем сортам. Для Азии легкая Basra Light станет дешевле на 35 центов, Basra Heavy - на 45 центов.

Официальная цена будет установлена на минимальном за 7 месяцев уровне с рекордной за два года скидкой по отношению к аналогичным саудовским сортам.

Для Европы легкая нефть подешевеет на 95 центов, а тяжелая на $1,5. Для США и стран Южной и Центральной Америки скидка составит 10 центов.



Одновременно страны ОПЕК решили резко увеличить экспорт в Азию, рассказали работающие в регионе нефтетрейдеры: Саудовская Аравия с января дополнительные ограничения на поставки, которые вводила в конце 2017 года.



Бахрейн, на два месяца прерывавший отгрузку партий Banoco Arab Medium, возобновил ее в последние три недели. Ирак же увеличил план экспорта нефти из Басры до исторического рекорда, а Катар нарастил поставки сорта al-Shaheen.



Очевидно, что хотя саудиты стараются не подавать вида и сохранять «лицо покерного игрока» в любой ситуации, резкий рост добычи в США не может не вызывать у них беспокойства, особенно в связи с тем, что «эта нефть начинает искать себе нишу на рынке и находит ее там, где привыкла властвовать ОПЕК»,

- говорит консультант Quantum Reservoir Impact Нансен Салери.



По данным американского Минэнерго, в первую неделю февраля добыча в Штатах достигла 10,25 млн. баррелей в сутки - рекорда за всю историю нефтяной промышленности страны. Объемы экспорта в отдельные недели прошлого года превышали 2 млн. баррелей в сутки, делая США 7-м поставщиком на мировом рынке.

Отдельная проблема для ОПЕК - это способность сланцевиков в рекордно короткие сроки увеличить производство, говорит Салери: объем свободных мощностей в одном только бассейне Permian достигает 1 млн. баррелей.



Фактически США забирают статус балансирующего поставщика у Саудовской Аравии, у которой свободных мощностей на 1,5 млн. баррелей в день.



Западные банки отказались финансировать «Турецкий поток».



Газпрому» не удалось договориться с европейскими и американскими банками о выделении проектного финансирования на газопровод «Турецкий поток».

Трубу в Турцию, которая строится через Черное море на мощностях, изначально запланированных для закрытого Еврокомиссией проекта «Южный поток», «Газпрому» придется оплачивать за счет собственных средств, сообщил на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления холдинга Андрей Круглов.



Уложиться в изначальную смету при этом не получается, признал он. «Мы говорили что стоимость проекта составит порядка $6 млрд., сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд.», - сказал Круглов.



Он добавил, что уже после строительства «Газпром» надеется рефинансировать свои затраты за счет проектных облигаций - по такому же принципу строился «Северный поток 1».



«Мы видим, что, когда проект уже работает и когда банки и инвесторы видят получение денежного потока, привлечение средств идет гораздо легче», - пояснил топ-менеджер. - Но исходя из существующей реальности, скорее всего «Турецкий поток» будет финансироваться из бюджета «Газпрома».



Та же судьба, напомним, постигла проект Nord Stream 2 стоимостью €9,5 млрд. Изначально планировалось, что 70% затрат окупит проектное финансирование, однако найти банки, которые захотели бы его предоставить не удалось, сообщил в сентябре Райнер Зееле - глава австрийской газовой корпорации OMV, которая вместе с еще четырьмя европейскими компаниями подписалась на участие в строительстве.



В общей сложности трубы в обход Украины, в Турцию и в Китай («Сила Сибири») будут стоить «Газпрому» $27 млрд., сообщил Круглов. Их строительство будет оплачено за счет долга, размер которого компания к 2020-му году будет вынуждена увеличить на 1,8 триллиона рублей, подсчитали аналитики Fitch.



Проектное финансирование - это более выгодные и долгосрочные займы, но такая возможность заблокирована угрозой санкций США, говорит аналитик Moody’s по нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев: хотя закон о санкциях, принятый конгрессом и подписанный Дональдом Трампом в августе, пока не запрещает такие сделки напрямую, в нем прописано, что президента США имеет право заблокировать активы и закрыть доступ к американской банковской системе для тех, кто инвестирует в строительство Россией экспортных трубопроводов.



«Дамоклов меч» подвешен не только над потенциальными кредиторами «Газпрома», но и над его подрядчиками. В строительстве «Турецкого потока» участвуют зарубежные компании, которые сдают объекты «под ключ», санкции запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь, напоминает Перевезенцев. За 9 месяцев 2017 года «Газпром» потратил на капитальные вложения и инвестиции 1,081 трлн. рублей, при том что от операционной деятельности получил денежный поток на сумму лишь 612,8 млрд. рублей.

С учетом выплаты дивидендов (191,7 млрд. рублей) разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд. рублей.



Покрывать его пришлось, увеличивая долг и проедая накопленные на банковских счетах запасы: их размер по сравнению с 2016 годом сократился втрое и на 1 октября был минимальным с 2011 года (499,6 млрд. рублей). Общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) - за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.



«Турецкий поток» перенесет убытки на будущее и сразу окупится.



«Турецкий поток» подорожал, но обещает окупиться с лихвой.

Согласно Межправительственному соглашению, «Турецкая сторона предоставляет компании по морскому участку право на перенос убытков на будущее в течение 10 лет». Дальновидное решение, хотя могли бы увеличить срок до 20-30 лет. Ведь в 2030 году Путину будет всего 78 лет, и он только начнет свой очередной президентский срок.



Затраты на досрочное расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» ($17-20 миллиардов) спишут на российский рынок...



Польша променяла российский газ на СПГ.



Польша на протяжении более чем 74 лет оставалась главным партнером России в сегменте закупок природного газа — но теперь этот партнер созрел для разрыва отношений.

В 2017 году две трети поставок газа в это восточноевропейское государство обеспечивал контролируемый Кремлем «Газпром», однако теперь Польша рассматривает потенциальные ценовые выгоды диверсификации и налаживания импорта топлива из Норвегии. Это стало возможным после завершения строительства Польшей в 2016 году СПГ-терминала, который позволит ослабить зависимость страны от России, у которой Польша покупает газ с 1944 года. Как прокомментировал Петр Наимски, уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, «это вопрос безопасности, и Балтийский трубопровод не является частью программы переговоров с «Газпромом».



«Право и справедливость», правящая партия Польши, пришедшая к власти в 2015 году, заявила, что не намеревается продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в 2022 году. Для этого государственная нефтегазовая компания PGNiG SA вернулась к работе над проектом по налаживанию связей с Норвегией, который впервые начал обсуждаться еще около 20 лет назад. На повестке дня — Балтийский трубопровод, совместный проект Польши и Дании, дата завершения строительства которого намечена на октябрь 2022 года.

«Если мы хотим продлить контракт с “Газпромом“, мы должны будем начать переговоры по этому вопросу в декабре 2019 года. Однако мы надеемся, что к этому времени уже будем твердо знать, что Балтийский трубопровод будет построен, и сможем чувствовать себя уверенно. При этом Польша готова к любым перебоям с поставками в процессе переходного периода», — рассказал Наимски.



Согласно договору с «Газпромом», Польша ежегодно получает 10 млрд. кубических метров газа. В этом году страна удвоила объем покупок СПГ у Катара, нарастив этот показатель до порядка 3 млрд. куб. метров, а также подписала среднесрочное соглашение о поставках из США. Планируется увеличить емкость СПГ-терминала после 2020 года на 50% до 7,5 млрд. кубических метров. Параллельно Польша рассчитывает ежегодно транспортировать по Балтийскому газопроводу 8,78 млрд. кубических метров.



Кроме этого, страна и сама добывает свыше 4 млрд. кубических метров газа в год, и в результате после 2022 г. у нее даже могут образоваться излишки сырья, которые она намеревается экспортировать. В этом контексте Польша уже сейчас налаживает связи с соседними государствами — Словакией, Литвой, Чехией и Украиной, причем ключевым партнером для нее является, по признанию Наимски, Словакия, «поскольку она дает нам выход — через Венгрию — на другие страны, куда мы сможем поставлять до 5 млрд. куб. м в год».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром после того, как заявления Ирана о намерении наращивать добычу усилили опасения относительно резкого роста предложения сырья на мировом рынке.Нефть снизилась пятую сессию подряд в четверг, а цены на бензин США находятся на самом низком уровне с начала января, на следующий день после того, как данные показали рекордную недельную добычу в США и дальнейшее увеличение запасов.После рекордов нефтедобычи в США ОПЕК объявила о скидках.Ключевые страны ОПЕК возвращаются к политике скидок для покупателей свой нефти по мере того, как сланцевые конкуренты из США наращивают производство, а общий объем американской добычи бьет рекорды за всю историю страны.Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко снизила официальную цену по всей линейке своих сортов для европейских потребителей. Для северо-западной Европы цены легких марок (Arab Light и Arab Extra Light) снизятся на 20-55 центов, а тяжелых (Arab Medium и Arab Heavy) - на $0,8-1,15.Средиземноморские страны получат еще более значительный дисконт: для них Arab Extra Light станет дешевле на $1,3, Arab Light - на 1,4 доллара, Arab Medium - на $1,5, Arab Heavy - на $1,7.Покупателям в США с апреля будет предложена скидка в 10 центов на тяжелые сорта.На ключевом для саудитов азиатском рынке Arab Medium и Arab Heavy будут продаваться на 25-30 центов дешевле. Впрочем, цена самого массового саудовского сорта - Arab Light - для Азии пока останется неизменной.На шаг дальше саудитов решил пойти Ирак - второй по объемам добычи член ОПЕК: иракская нефть с поставкой в апреле будет продаваться со скидкой на всех рынках и по всем сортам. Для Азии легкая Basra Light станет дешевле на 35 центов, Basra Heavy - на 45 центов.Официальная цена будет установлена на минимальном за 7 месяцев уровне с рекордной за два года скидкой по отношению к аналогичным саудовским сортам.Для Европы легкая нефть подешевеет на 95 центов, а тяжелая на $1,5. Для США и стран Южной и Центральной Америки скидка составит 10 центов.Одновременно страны ОПЕК решили резко увеличить экспорт в Азию, рассказали работающие в регионе нефтетрейдеры: Саудовская Аравия с января дополнительные ограничения на поставки, которые вводила в конце 2017 года.Бахрейн, на два месяца прерывавший отгрузку партий Banoco Arab Medium, возобновил ее в последние три недели. Ирак же увеличил план экспорта нефти из Басры до исторического рекорда, а Катар нарастил поставки сорта al-Shaheen.Очевидно, что хотя саудиты стараются не подавать вида и сохранять «лицо покерного игрока» в любой ситуации, резкий рост добычи в США не может не вызывать у них беспокойства, особенно в связи с тем, что «эта нефть начинает искать себе нишу на рынке и находит ее там, где привыкла властвовать ОПЕК»,- говорит консультант Quantum Reservoir Impact Нансен Салери.По данным американского Минэнерго, в первую неделю февраля добыча в Штатах достигла 10,25 млн. баррелей в сутки - рекорда за всю историю нефтяной промышленности страны. Объемы экспорта в отдельные недели прошлого года превышали 2 млн. баррелей в сутки, делая США 7-м поставщиком на мировом рынке.Отдельная проблема для ОПЕК - это способность сланцевиков в рекордно короткие сроки увеличить производство, говорит Салери: объем свободных мощностей в одном только бассейне Permian достигает 1 млн. баррелей.Фактически США забирают статус балансирующего поставщика у Саудовской Аравии, у которой свободных мощностей на 1,5 млн. баррелей в день.Западные банки отказались финансировать «Турецкий поток».Газпрому» не удалось договориться с европейскими и американскими банками о выделении проектного финансирования на газопровод «Турецкий поток».Трубу в Турцию, которая строится через Черное море на мощностях, изначально запланированных для закрытого Еврокомиссией проекта «Южный поток», «Газпрому» придется оплачивать за счет собственных средств, сообщил на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления холдинга Андрей Круглов.Уложиться в изначальную смету при этом не получается, признал он. «Мы говорили что стоимость проекта составит порядка $6 млрд., сейчас мы оцениваем где-то порядка $7 млрд.», - сказал Круглов.Он добавил, что уже после строительства «Газпром» надеется рефинансировать свои затраты за счет проектных облигаций - по такому же принципу строился «Северный поток 1».«Мы видим, что, когда проект уже работает и когда банки и инвесторы видят получение денежного потока, привлечение средств идет гораздо легче», - пояснил топ-менеджер. - Но исходя из существующей реальности, скорее всего «Турецкий поток» будет финансироваться из бюджета «Газпрома».Та же судьба, напомним, постигла проект Nord Stream 2 стоимостью €9,5 млрд. Изначально планировалось, что 70% затрат окупит проектное финансирование, однако найти банки, которые захотели бы его предоставить не удалось, сообщил в сентябре Райнер Зееле - глава австрийской газовой корпорации OMV, которая вместе с еще четырьмя европейскими компаниями подписалась на участие в строительстве.В общей сложности трубы в обход Украины, в Турцию и в Китай («Сила Сибири») будут стоить «Газпрому» $27 млрд., сообщил Круглов. Их строительство будет оплачено за счет долга, размер которого компания к 2020-му году будет вынуждена увеличить на 1,8 триллиона рублей, подсчитали аналитики Fitch.Проектное финансирование - это более выгодные и долгосрочные займы, но такая возможность заблокирована угрозой санкций США, говорит аналитик Moody’s по нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев: хотя закон о санкциях, принятый конгрессом и подписанный Дональдом Трампом в августе, пока не запрещает такие сделки напрямую, в нем прописано, что президента США имеет право заблокировать активы и закрыть доступ к американской банковской системе для тех, кто инвестирует в строительство Россией экспортных трубопроводов.«Дамоклов меч» подвешен не только над потенциальными кредиторами «Газпрома», но и над его подрядчиками. В строительстве «Турецкого потока» участвуют зарубежные компании, которые сдают объекты «под ключ», санкции запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь, напоминает Перевезенцев. За 9 месяцев 2017 года «Газпром» потратил на капитальные вложения и инвестиции 1,081 трлн. рублей, при том что от операционной деятельности получил денежный поток на сумму лишь 612,8 млрд. рублей.С учетом выплаты дивидендов (191,7 млрд. рублей) разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд. рублей.Покрывать его пришлось, увеличивая долг и проедая накопленные на банковских счетах запасы: их размер по сравнению с 2016 годом сократился втрое и на 1 октября был минимальным с 2011 года (499,6 млрд. рублей). Общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) - за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.«Турецкий поток» перенесет убытки на будущее и сразу окупится.«Турецкий поток» подорожал, но обещает окупиться с лихвой.Согласно Межправительственному соглашению, «Турецкая сторона предоставляет компании по морскому участку право на перенос убытков на будущее в течение 10 лет». Дальновидное решение, хотя могли бы увеличить срок до 20-30 лет. Ведь в 2030 году Путину будет всего 78 лет, и он только начнет свой очередной президентский срок.Затраты на досрочное расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» ($17-20 миллиардов) спишут на российский рынок...Польша променяла российский газ на СПГ.Польша на протяжении более чем 74 лет оставалась главным партнером России в сегменте закупок природного газа — но теперь этот партнер созрел для разрыва отношений.В 2017 году две трети поставок газа в это восточноевропейское государство обеспечивал контролируемый Кремлем «Газпром», однако теперь Польша рассматривает потенциальные ценовые выгоды диверсификации и налаживания импорта топлива из Норвегии. Это стало возможным после завершения строительства Польшей в 2016 году СПГ-терминала, который позволит ослабить зависимость страны от России, у которой Польша покупает газ с 1944 года. Как прокомментировал Петр Наимски, уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, «это вопрос безопасности, и Балтийский трубопровод не является частью программы переговоров с «Газпромом».«Право и справедливость», правящая партия Польши, пришедшая к власти в 2015 году, заявила, что не намеревается продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в 2022 году. Для этого государственная нефтегазовая компания PGNiG SA вернулась к работе над проектом по налаживанию связей с Норвегией, который впервые начал обсуждаться еще около 20 лет назад. На повестке дня — Балтийский трубопровод, совместный проект Польши и Дании, дата завершения строительства которого намечена на октябрь 2022 года.«Если мы хотим продлить контракт с “Газпромом“, мы должны будем начать переговоры по этому вопросу в декабре 2019 года. Однако мы надеемся, что к этому времени уже будем твердо знать, что Балтийский трубопровод будет построен, и сможем чувствовать себя уверенно. При этом Польша готова к любым перебоям с поставками в процессе переходного периода», — рассказал Наимски.Согласно договору с «Газпромом», Польша ежегодно получает 10 млрд. кубических метров газа. В этом году страна удвоила объем покупок СПГ у Катара, нарастив этот показатель до порядка 3 млрд. куб. метров, а также подписала среднесрочное соглашение о поставках из США. Планируется увеличить емкость СПГ-терминала после 2020 года на 50% до 7,5 млрд. кубических метров. Параллельно Польша рассчитывает ежегодно транспортировать по Балтийскому газопроводу 8,78 млрд. кубических метров.Кроме этого, страна и сама добывает свыше 4 млрд. кубических метров газа в год, и в результате после 2022 г. у нее даже могут образоваться излишки сырья, которые она намеревается экспортировать. В этом контексте Польша уже сейчас налаживает связи с соседними государствами — Словакией, Литвой, Чехией и Украиной, причем ключевым партнером для нее является, по признанию Наимски, Словакия, «поскольку она дает нам выход — через Венгрию — на другие страны, куда мы сможем поставлять до 5 млрд. куб. м в год».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61439 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3628 раз. Подякували: 6909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Энергетика 09.02.18

дядя Caша » П'ят 09 лют, 2018 13:43 0 19

дядя Caша П'ят 09 лют, 2018 13:43 Итоги: Энергетика 08.02.18

дядя Caша » Чет 08 лют, 2018 13:45 0 57

дядя Caша Чет 08 лют, 2018 13:45 Итоги: Энергетика 07.02.18

дядя Caша » Сер 07 лют, 2018 13:35 0 63

дядя Caша Сер 07 лют, 2018 13:35 реклама