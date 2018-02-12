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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 12 лют, 2018 13:31 Итоги: Валюта 12.02.18



По состоянию на 07.30 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,8 доллара, или на 0,74%, до $1325,5 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,74%, до $16,42 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31% - до 90,16 пункта.



Инвесторы находятся в ожидании статистики по инфляции в США в январе, которая выйдет в среду. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в январе замедлилась до 1,9% с 2,1% в декабре. Инфляция является одним из основных показателей, который учитывается ФРС США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла.



Доллар также ослабевает на фоне волатильности бирж США, три американских индекса по итогам прошлой недели потеряли более 5%, хотя и закрылись по итогам торгов пятницы в «плюсе».



Курс иены незначительно поднимается к доллару в понедельник утром на фоне неопределенности, связанной с волатильностью на мировых фондовых рынках.



По состоянию на 6.45 Киева курс доллара к иене снижался до ¥108,69 за доллар со ¥108,79 на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2282 за евро против $1,225 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 90,14 пункта.



Несмотря на то, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в плюс и закрылись ростом в среднем на 1,4%, по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%.

Неопределенность относительно того, как долго продлится период волатильности на мировых фондовых рынках поддерживает спрос на более надежные активы, к котором традиционно относится японская иена.



«Однако как только рынок успокоится, внимание инвесторов, вероятно, снова сместится на расхождение в денежной политике США и Японии, и это может оказать поддержку доллару в паре с иеной», - таково мнение старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагавы.

Американская ФРС взяла курс на постепенное ужесточение денежной политики и повышение базовой ставки, а японский регулятор продолжает сохранять базовую ставку на низком уровне.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 февраля понизился на 15,47 коп. и составил 58,0171 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 0,44 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,55 коп., оказавшись на уровне 27,0585 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.55 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 27,07/27,09, вскоре приостановив коррекцию замерев на цифре 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 10.21, словно раздумывая стоит ли в конце недели уходить вниз. «Раздумье» затянулось до 11.15 Киева, и в это время «американец» не покидал цифру 27,07/27,09 UAH/USD, инициировав с этого часа продолжение коррекции, упав вначале до 27,04/27,07, а спустя 30 минут, на 11.45, до 27,03/27,05 UAH/USD.



Пополудни, к 12.20 темп снижения долларовых цен упал, на этот время «американец» консолидировался на цифре 27,025/27,045, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.56 на фоне уровня 27,02/27,04 UAH/USD.



После обеда котировки доллара на пустеющем межбанке ограничились расширение спреда до 27,01/27,04 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 09 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0585 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,59% с 28,0672 UAH/USD до 27,0585 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «бычьего» на «медвежий»

по следующим причинам.



Во-первых, из-за падения нефтецен на мировом рынке нефтетрейдеры приостановили закупку СКВ в расчете на пролонгацию этой тенденции. При этом сохранились активные продажи доллара металлургами.



Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентами закончился, «варяги» ушли из стана активных покупателей доллара.



В-третьих, следующая неделя – «фискальная», до ее завершения надо уплатить налоги в Казну, для чего понадобится гривня.



В-четвертых, занятый дрязгами с медиахолдингом 1+1 НБУ, не стал препятствовать ревальвации гривни, выкупив 09-го по запросу наилучшего курса лишь $10,0 млн.



В-пятых, на наличном рынке в течение 08-го наблюдалось устойчивое снижение долларовых цен, оказав влияние на настроения в «зеленом» секторе межбанка в пятницу.



Грядущий «фискальный период» начинался в условиях пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это минимальное значение индикатора с 09 января 2018 года.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 февраля повысились на $12,9 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, почувствовав очередную смену тренда, которой не препятствовал НБУ, экспортеры торопились продать СКВ, опасаясь потерять на курсе, ради становящейся дефицитом гривни. Преддверие выходных катализировало процесс.



Во-вторых, возвращение на межбанк «медвежьего» тренда также способствовало росту ликвидности.



В-третьих, появившийся на рынке регулятор, выкупивший $10,0 млн. «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса, тоже внес свою скромную лепту в рост ликвидности.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 08 февраля, в пятницу, 09-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $235,0 млн. к отметке $250,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $208,0 млн. к $220,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 09 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, отчасти повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, в течение дообеденной части торгов наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся уже к обеденному перерыву.



Нечто подобное наблюдалось и на рынках наличных, где довольно заметная коррекция долларовых цен в дополуденную часть сессии после обеда сменилась относительной стабильностью и даже некоторым отскоком в наличной паре доллар-гривня, спровоцированным активизацией клиентских покупок «американца» на образовавшихся к полудню ценовых минимумах, катализированной преддверием выходных. Заметной части клиентов наличного рынка, как водится, хотелось комфортно провести субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе. Благо цены его к полудню пятницы вполне благоприятствовали покупкам.



В наибольшей степени это наблюдалось на рынках Днепра, Харькова и Запорожья. Если валютчикам первых двух своевременным ростом действующих цен удалось компенсировать покупательский спрос, выведя рынок в баланс спрос/предложение, в Запорожье агрессивность покупателей привела к итоговому «перекосу» местного рынка в сторону спроса.



На рынках остальных вышеперечисленных населенных пунктов дело ограничилось послеобеденной курсовой стабильностью и сохраненной сбалансированностью спроса и предложения.



За исключением Днепра и Харькова, дилеры рынков которых доложили о заметном прогрессе на участке ликвидности, представители других городов констатировали сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии.



Послеобеденная повсеместная смена настроения на наличных рынках всех вышеперечисленных городов, следуя логике последних сессий, должна каким-то образом отразиться на настроениях понедельничной сессии валютного межбанка.

Но не факт. Думаю, что к 12 февраля заметно вырастет значимость «фискального периода» (до конца недели 12-16 февраля субъектам бизнеса надо уплатить налог, для чего понадобится гривневый ресурс, а меж тем, судя по текущей динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривни сейчас маловато).



Впрочем, вернемся к наличному рынку.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировали в откате Киев, Харьков и Запорожье), позиция «предложение» понизилась 2,0-11,0 коп. (снова лидировали в снижении Киев, Запорожье и Харьков).



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного «американца» на 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении Харьков).



Подобно предыдущей сессии, если на валютном межбанке доллар терял в цене из-за продаж СКВ экспортерами на фоне терминации покупок СКВ нерезидентами, завершившими сезон репатриации дивидендов, котировки наличного доллара в течение пятницы регулировались настроениями клиентов, которые довольно успешно пытались опередить дилеры-«неформалы», то дисконтируя, по поднимая действующие цены в зависимости от текущей обстановки. В большинстве случаев им удавалось добиться равновесия покупок и продаж, которое, как известно, способствует ликвидности.

Разумеется в пятницу, на исходе рабочей недели, не обошлось без одноименного синдрома, наиболее ярко проявившегося на рынках Днепра, Харькова и Запорожья.



В целом, по итогам пятницы наличный доллар несколько потерял в цене, пытаясь сохранить курсовой зазор с «зеленым» безналом.



Впрочем, по порядку.



Торги 09 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD, евро – 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,475 UAH/RUB.



В первой половине пятницы дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка «сдавать валюту». Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. К полудню эта цель была достигнута.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,17/27,27 UAH/USD, евро - 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль 0,460/0,475 UAH/RUB. Так ответили наши валютчики «на происки» клиентов, «впечатлившихся «медвежьим» трендом на межбанке и заваливших рынок предложениями валюты.

На указанное время на рынке Днепра удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



После обеда на рынке Днепра был отмечен заметный рост активности покупателей в паре доллар-гривня, за которым последовал «адекватный» подъем действующих цен, позволивший сберечь баланс спрос/предложение. Заметим, что предфинишное повышение действующих цен на наличном рынке – традиция перед выходными.



По итогам пятницы равновесие покупок и продаж в комплекте с выросшей после обеда торговой активностью обеспечили изрядный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «отличную» оценку.



В течение 09 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 08 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., потеряв 7,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,23/27,33 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины пятницы снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда ставшие более активными покупатели вынудили «неформалов» днепровского опта провести обратную операцию и повышать цены. В результате желаемое равновесие покупок и продаж было достигнуто, что, в свою очередь стало главным источников роста итоговой ликвидности, заслужившей от наших оптовиков «пятерку», констатировав изрядное улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 15,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 09 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь «приболевшей» ликвидности. После обеда у дилеров снова было нескучно – клиенты

Инициировали активные покупки, не позволяя дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном снижении пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2255 к отметке $1,2245 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 10 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка «вежливо» отозвались на эту «потерю», учтя, главным образом внутридневную динамику пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 09 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2250, пара евро-доллар не покидала рамки диапазона $1,2242-1,2260, совершая разнополярные колебания в этих пределах до 09.00 Киева. С началом европейской сессии форекса, как водится, размах этих колебаний увеличился, а диапазон расширился, хотя в целом «базовый» уровень, относительно которых пара совершала колебания, оставался неизменным – $1,2251. Подобная картина продолжалась до 17.00 Киева, когда пара евро-доллар инициировала динамичное снижение, упав около 19.45 в район отметки $1,2210, где пребывала ы течение часа, начав около 20.40 неуверенное ралли, исчерпавшееся уровнем $1,2223…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара повышается в пятницу к иене, при этом для евро эта неделя может стать наихудшей с ноября 2016 года.



Евро по состоянию на 15.20 Киева торгуется в районе $1,2269 против $1,2247 на закрытие прошлой сессии. С начала текущей недели курс единой европейской валюты снизился на 1,7%.



Курс евро находится в пятницу около ¥133,54 по сравнению со ¥133,18 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,85 против ¥108,74 в четверг.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,11%.



Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.



Палата представителей Конгресса США в пятницу большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений. За принятие законопроекта о финансировании госучреждений проголосовали 240 конгрессменов, против высказались 186 человек.



Ранее в пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрил 71 сенатор из 100, «против» голосовали 28 человек. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.



Накануне в полночь истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.



В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.



В пятницу, 9 февраля, торги в Европе открылись ростом по европейским валютам. После выхода слабых данных по промпроизводству и дефициту торгового баланса Великобритании за декабрь, курс британского фунта возобновил нисходящее движение. Индекс промышленного производства за декабрь оказался ниже ожиданий, а показатель за ноябрь пересмотрели в сторону понижения.



В течение трех часов «британец» растерял все заработанные очки в Азии, опустившись до отметки $1,3801.



Курс евро в начале европейской сессии вырос до $1,2280. Но на общем фоне укрепления американской валюты был вынужден отступить от сессионного максимума.

Вслед за «британцем» евро подешевел до $1,2228 (-59 п.).



Экономический календарь для США 09-го пустой. Внимание трейдеров сосредоточено на новостях с фондовых площадок. Дело в том, что фьючерсы на американские индексы торгуются в «минусе».



Валютные спекулянты опасаются, что инвесторы с открытия бирж продолжат продавать акции.



На 17.00 Киева защитные активы (йена, франк, золото) торгуются в «минусе». Это не означает, что они останутся в «красной зоне». Индексы еще могут просесть на 5%, после чего начнется восходящая коррекция. Большинство кросс-пар с евро растут. Они сдерживают евро от ослабления с долларом.



Если они развернутся, то покупателям придется оставить текущие позиции и отступить к уровню $1,2181. Если фондовые индексы с открытия вырастут, то ждем очередного восстановления курса до $1,2295.



По Европе вышла следующая статистика, которая касалась британцев.



Индекс промышленного производства в Великобритании за декабрь составил -1,3% м/м (прогноз был -0,9% м/м, предыдущее значение пересмотрено с 0,4% до 0,3% м/м). Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за декабрь составил 0,3% м/м (прогноз был 0,3% м/м, предыдущее значение пересмотрено с 0,4% до 0,2% м/м).



Торговый баланс в торговле товарами в Великобритании составил -£13,3 млрд. Торговый баланс без учета стран ЕС – £5,2 млрд.



Мы по-прежнему остаемся «медведями» по паре евро-доллар в краткосрочной перспективе, подчеркивая при этом, что есть пространство для тестирования уровня $1,2130/1,2135.



Затянувшийся период (серия) недельного роста евро явно закончилась на этой пятидневке, при том, что пара евро-доллар движется к ощутимому снижению на этой неделе (-1,75%).



Французские и итальянские данные по промышленному производству отражают более сильные, чем ожидалось, данные по выпуску в декабре, но фундаментальные данные, как мы не раз указывали ранее, сейчас значат немного, ценовое движение в большей степени определяется позиционированием.



В краткосрочном периоде настроение по евро сильно ухудшилось, избежание риска на 1 месяц отражает наиболее сильный спрос на защиту против снижения евро с мая.



Думается, недавний рост может откатиться немного далее, но фундаментальные показатели евро — сильный или укрепляющийся экономический рост, снижение политических рисков — остаются привлекательными с долгосрочной перспективы. Безотносительно ситуации с потолком американского госдолга.



Пара евро-доллар потеряла поддержку около $1,2335, это предполагает, что риск снижения остается в краткосрочной перспективе, при том, что зона выше $1,23 определяет «линию шеи» небольшой двойной вершины на краткосрочном графике (два неудачных теста $1,2535/1,2345).

Мы полагаем, что пара евро-доллар может вернуться к зоне $1,2130/1,2135 - цель измеренного движения в течение следующей неделе или примерно в такие же сроки.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 09 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и обвалившемуся на 35,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



Вопреки нашим ожиданиям, «зеленые быки» покинули пятничную сессию валютного межбанка под давлением «превосходящих сил» продавцов агросектора и металлургии а также пассивности импортеров и нерезидентов.



Мы не исключаем, что эта пассивность могла быть связана с проблемами на участке гривневой ликвидности. Последняя, если судить по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, переживает не самые лучшие времена, не успев восстановиться после бума на рынке «казенных» облигаций.



Кроме того, как известно, через неделю завершается сезон фискальных платежей в Казну, и субъекты валютного межбанка «придерживают» гривню, как ранее не торопились расставаться с долларом.



Думаю, на настроения «зеленого» сектора межбанка в пятницу могла оказать влияние затянувшаяся на целый день коррекция цен наличного доллара в четверг.



Кстати, «медведи» на наличном рынке остались в пятницу, намекая на вероятное продолжение и на следующей сессии, но уже на рынке безналичного «американца». Вторым аргументом в пользу реальности такого сценария является вышеупомянутый сезон фискальных платежей в Казну, на которые понадобится много гривни.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в среду на прошлой неделе сжатия гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно в цене, составив 26,87/26,92 UAH/USD. «Пока в теплые долины, выпавший ночью снег в Днепре стимулировал ретираду», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».



Уже на старте сессии нервы у регулятора не выдержали, и он анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых излишков. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.



Межбанк, падавший в секторе доллара до 26,82/26,84, в ответ на известие об аукционе немного оживился, приподняв курс «американца» на 10.45 до 26,84/26,87 UAH/USD. На моменте обороты «сиротские».



В процессе ожидания результатов валютного аукциона котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 26,85/26,87 UAH/USD.



Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки - 26,8500 UAH/USD.



Реагируя на первые цифры с аукциона, курс доллара на межбанке немного понизился (26,84/26,86 UAH/USD), намекая, что НБУ осчастливил не всех страждущих гривни.



Появившаяся сводка о всех подробностях состоявшегося валютного аукциона подтвердила наши предположения. Как оказалось, было подано заявок на сумму $78,30 млн., из которых НБУ удовлетворил $49,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,8487, минимальный – 26,8350, максимальный (цена отсечки) - 26,8500 UAH/USD. Получается, не выручившие на аукционе гривню игроки вернулись на межбанк, возобновив там своими оферами просадку долларовых цен.



В частности, по состоянию на 11.42 безналичный доллар на межбанке обвалился на до 26,80/26,83 UAH/USD. «Маловато Мама купила», - резюмировал наш гуру.



К 12.17 котировки доллара на межбанке немного выросли, расширив спред: 26,80/26,84 UAH/USD. Мы не исключаем, что это стало следствием появления регулятора на межбанке со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса.



Дополуденное «зеленое» «антиралли» на межбанке, вызвавшее проведение валютного аукциона, сопровождалось признаками расширения ликвидности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять просевшие с уровня 14,00/15,50% к отметке 13,75/15,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



По состоянию на 12.26 котировки «американца» на межбанке продолжали расти, оказавшись в указанное время на цифре 26,81/26,84 UAH/USD и укрепляя нашу уверенность в неафишируемых гривневых интервенциях регулятора.



Наконец, около 13.20 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 28,80/26,85 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2284 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

12 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); евро – 33,30/33,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос понизился на 20,0 коп., офера упали на 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); евро – 33,30/33,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос понизился на 20,0 коп., офера упали на 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На старте торгов 12 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.



К 12.02 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности и преобладания «приноса» до уровня 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 33,35/33,60 UAH/EUR. Несмотря на заметное снижение действующих цен, на рынке столицы сохранилось преобладание клиентского «приноса» в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен (27,00/27,20 UAH/USD, евро - 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль 0,458/0,470 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к выравниванию местного рынка – здесь по прежнему «перекос» и доминирование клиентских оферов СКВ. Клиентские покупки отсутствуют.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Обороты на моменте невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,20/27,35 UAH/USD, евро – 33,35/33,75 UAH/EUR, рубль 0,460/0,474 UAH/RUB, Киев опт 27,10/27,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10/27,25 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,10/27,25 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 27,05/27,20 UAH/USD, розница – 27,00/27,27 UAH/USD; Запорожье – 27,15/27,28 UAH/USD; евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,462/0,470 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото дорожает в понедельник на фоне снижения курса доллара к мировым валютам в ожидании статистики по инфляции в США за январь.Курс иены незначительно поднимается к доллару в понедельник утром на фоне неопределенности, связанной с волатильностью на мировых фондовых рынках.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 09 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «бычьего» на «медвежий»по следующим причинам.Во-первых, из-за падения нефтецен на мировом рынке нефтетрейдеры приостановили закупку СКВ в расчете на пролонгацию этой тенденции. При этом сохранились активные продажи доллара металлургами.Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентами закончился, «варяги» ушли из стана активных покупателей доллара.В-третьих, следующая неделя – «фискальная», до ее завершения надо уплатить налоги в Казну, для чего понадобится гривня.В-четвертых, занятый дрязгами с медиахолдингом 1+1 НБУ, не стал препятствовать ревальвации гривни, выкупив 09-го по запросу наилучшего курса лишь $10,0 млн.В-пятых, на наличном рынке в течение 08-го наблюдалось устойчивое снижение долларовых цен, оказав влияние на настроения в «зеленом» секторе межбанка в пятницу.Грядущий «фискальный период» начинался в условиях пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это минимальное значение индикатора с 09 января 2018 года.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 февраля повысились на $12,9 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, почувствовав очередную смену тренда, которой не препятствовал НБУ, экспортеры торопились продать СКВ, опасаясь потерять на курсе, ради становящейся дефицитом гривни. Преддверие выходных катализировало процесс.Во-вторых, возвращение на межбанк «медвежьего» тренда также способствовало росту ликвидности.В-третьих, появившийся на рынке регулятор, выкупивший $10,0 млн. «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса, тоже внес свою скромную лепту в рост ликвидности.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 08 февраля, в пятницу, 09-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $235,0 млн. к отметке $250,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $208,0 млн. к $220,9 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 09 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, отчасти повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, в течение дообеденной части торгов наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся уже к обеденному перерыву.Нечто подобное наблюдалось и на рынках наличных, где довольно заметная коррекция долларовых цен в дополуденную часть сессии после обеда сменилась относительной стабильностью и даже некоторым отскоком в наличной паре доллар-гривня, спровоцированным активизацией клиентских покупок «американца» на образовавшихся к полудню ценовых минимумах, катализированной преддверием выходных. Заметной части клиентов наличного рынка, как водится, хотелось комфортно провести субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе. Благо цены его к полудню пятницы вполне благоприятствовали покупкам.В наибольшей степени это наблюдалось на рынках Днепра, Харькова и Запорожья. Если валютчикам первых двух своевременным ростом действующих цен удалось компенсировать покупательский спрос, выведя рынок в баланс спрос/предложение, в Запорожье агрессивность покупателей привела к итоговому «перекосу» местного рынка в сторону спроса.На рынках остальных вышеперечисленных населенных пунктов дело ограничилось послеобеденной курсовой стабильностью и сохраненной сбалансированностью спроса и предложения.За исключением Днепра и Харькова, дилеры рынков которых доложили о заметном прогрессе на участке ликвидности, представители других городов констатировали сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии.Послеобеденная повсеместная смена настроения на наличных рынках всех вышеперечисленных городов, следуя логике последних сессий, должна каким-то образом отразиться на настроениях понедельничной сессии валютного межбанка.Но не факт. Думаю, что к 12 февраля заметно вырастет значимость «фискального периода» (до конца недели 12-16 февраля субъектам бизнеса надо уплатить налог, для чего понадобится гривневый ресурс, а меж тем, судя по текущей динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, гривни сейчас маловато).Впрочем, вернемся к наличному рынку.В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара потеряли 2,0-10,0 коп. (лидировали в откате Киев, Харьков и Запорожье), позиция «предложение» понизилась 2,0-11,0 коп. (снова лидировали в снижении Киев, Запорожье и Харьков).По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного «американца» на 2,0-7,0 коп., офера стали ниже на 2,0-10,0 коп. (лидировал в снижении Харьков).Подобно предыдущей сессии, если на валютном межбанке доллар терял в цене из-за продаж СКВ экспортерами на фоне терминации покупок СКВ нерезидентами, завершившими сезон репатриации дивидендов, котировки наличного доллара в течение пятницы регулировались настроениями клиентов, которые довольно успешно пытались опередить дилеры-«неформалы», то дисконтируя, по поднимая действующие цены в зависимости от текущей обстановки. В большинстве случаев им удавалось добиться равновесия покупок и продаж, которое, как известно, способствует ликвидности.Разумеется в пятницу, на исходе рабочей недели, не обошлось без одноименного синдрома, наиболее ярко проявившегося на рынках Днепра, Харькова и Запорожья.В целом, по итогам пятницы наличный доллар несколько потерял в цене, пытаясь сохранить курсовой зазор с «зеленым» безналом.Впрочем, по порядку.Торги 09 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD, евро – 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,475 UAH/RUB.В первой половине пятницы дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка «сдавать валюту». Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. К полудню эта цель была достигнута.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,17/27,27 UAH/USD, евро - 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль 0,460/0,475 UAH/RUB. Так ответили наши валютчики «на происки» клиентов, «впечатлившихся «медвежьим» трендом на межбанке и заваливших рынок предложениями валюты.На указанное время на рынке Днепра удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.После обеда на рынке Днепра был отмечен заметный рост активности покупателей в паре доллар-гривня, за которым последовал «адекватный» подъем действующих цен, позволивший сберечь баланс спрос/предложение. Заметим, что предфинишное повышение действующих цен на наличном рынке – традиция перед выходными.По итогам пятницы равновесие покупок и продаж в комплекте с выросшей после обеда торговой активностью обеспечили изрядный прогресс на участке ликвидности, заслужившей «отличную» оценку.В течение 09 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 08 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., потеряв 7,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,23/27,33 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины пятницы снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда ставшие более активными покупатели вынудили «неформалов» днепровского опта провести обратную операцию и повышать цены. В результате желаемое равновесие покупок и продаж было достигнуто, что, в свою очередь стало главным источников роста итоговой ликвидности, заслужившей от наших оптовиков «пятерку», констатировав изрядное улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.На протяжении пятницы биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 2,0 коп.По сравнению с закрытием 08 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 15,0 коп., офера потеряли 35,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение первой половины 09 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь «приболевшей» ликвидности. После обеда у дилеров снова было нескучно – клиентыИнициировали активные покупки, не позволяя дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном снижении пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,40/33,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 25,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 09 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и обвалившемуся на 35,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в среду на прошлой неделе сжатия гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.12 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно в цене, составив 26,87/26,92 UAH/USD. «Пока в теплые долины, выпавший ночью снег в Днепре стимулировал ретираду», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».Уже на старте сессии нервы у регулятора не выдержали, и он анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых излишков. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.Межбанк, падавший в секторе доллара до 26,82/26,84, в ответ на известие об аукционе немного оживился, приподняв курс «американца» на 10.45 до 26,84/26,87 UAH/USD. На моменте обороты «сиротские».В процессе ожидания результатов валютного аукциона котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 26,85/26,87 UAH/USD.Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки - 26,8500 UAH/USD.Реагируя на первые цифры с аукциона, курс доллара на межбанке немного понизился (26,84/26,86 UAH/USD), намекая, что НБУ осчастливил не всех страждущих гривни.Появившаяся сводка о всех подробностях состоявшегося валютного аукциона подтвердила наши предположения. Как оказалось, было подано заявок на сумму $78,30 млн., из которых НБУ удовлетворил $49,90 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,8487, минимальный – 26,8350, максимальный (цена отсечки) - 26,8500 UAH/USD. Получается, не выручившие на аукционе гривню игроки вернулись на межбанк, возобновив там своими оферами просадку долларовых цен.В частности, по состоянию на 11.42 безналичный доллар на межбанке обвалился на до 26,80/26,83 UAH/USD. «Маловато Мама купила», - резюмировал наш гуру.К 12.17 котировки доллара на межбанке немного выросли, расширив спред: 26,80/26,84 UAH/USD. Мы не исключаем, что это стало следствием появления регулятора на межбанке со скупкой СКВ по запросу наилучшего курса.Дополуденное «зеленое» «антиралли» на межбанке, вызвавшее проведение валютного аукциона, сопровождалось признаками расширения ликвидности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять просевшие с уровня 14,00/15,50% к отметке 13,75/15,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным ростом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.По состоянию на 12.26 котировки «американца» на межбанке продолжали расти, оказавшись в указанное время на цифре 26,81/26,84 UAH/USD и укрепляя нашу уверенность в неафишируемых гривневых интервенциях регулятора.Наконец, около 13.20 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 28,80/26,85 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,10/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 09 февраля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2284 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вниз до $1,2274 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром12 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); евро – 33,30/33,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос понизился на 20,0 коп., офера упали на 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На открытии торгов 12 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 15,0 коп.); евро – 33,30/33,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 февраля спрос понизился на 20,0 коп., офера упали на 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На старте торгов 12 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.К 12.02 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности и преобладания «приноса» до уровня 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 33,35/33,60 UAH/EUR. Несмотря на заметное снижение действующих цен, на рынке столицы сохранилось преобладание клиентского «приноса» в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном снижении действующих цен (27,00/27,20 UAH/USD, евро - 33,10/33,50 UAH/EUR, рубль 0,458/0,470 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к выравниванию местного рынка – здесь по прежнему «перекос» и доминирование клиентских оферов СКВ. Клиентские покупки отсутствуют.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.Обороты на моменте невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,20/27,35 UAH/USD, евро – 33,35/33,75 UAH/EUR, рубль 0,460/0,474 UAH/RUB, Киев опт 27,10/27,35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,10/27,25 UAH/USD, евро (опт) 33,30/33,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,30/33,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,10/27,25 UAH/USD, евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 27,05/27,20 UAH/USD, розница – 27,00/27,27 UAH/USD; Запорожье – 27,15/27,28 UAH/USD; евро – 33,30/33,60 UAH/EUR, рубль - 0,462/0,470 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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