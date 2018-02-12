Итоги: Энергетика 12.02.18

По состоянию на 07.15 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% - до $63,31 за баррель.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03% - до $59,81 за баррель. В пятницу стоимость нефти обеих марок опускалась почти на 4%.
Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 9 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единицы. Количество газодобывающих установок выросло за ту же неделю на три единицы, или на 1,7%, до 184 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США выросло сразу на 29 штук.
При этом поддерживала снижение и последняя статистика по добыче в США, согласно которой за неделю по 2 февраля показатель поднялся выше 10 миллионов баррелей в день, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика вызвала опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке нефти.
На прошлой неделе Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,3 миллиона баррелей.
Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, что стало шестой сессией снижения подряд. Цена WTI снизилась ниже $60 за баррель (впервые в 2018 г.), размер снижения за неделю максимальный за год.
Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 1,95 доллара, или на 3,2%, до $59,20 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 22 декабря. За неделю цена снизилась на 9,6% - это наибольшее снижение за неделю с января 2016 г.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $2,02, или на 3,1%, до $62,79 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 13 декабре, снижение за неделю составило 8,4%.
Данные от Baker Hughes, вышедшие в пятницу, показали наиболее значительное увеличение числа активных буровых на нефть в США с января 2017 г., что увеличило опасения в отношении роста объёма добычи нефти в США. Число активных буровых на неделе выросло на 26 до 791. Рост продолжается третью неделю подряд.
Не недавнего времени цены поддерживались сокращением объёма добычи странами ОПЕК и другими крупными производителями.
По сообщению Reuters, Иран планирует увеличить объём добычи нефти в следующие четыре года.
В месячном докладе Администрации энергетической информации США (EIA) прогнозируется рекордный уровень добычи нефти в США в этом году — 10,59 млн. баррелей и 11,18 млн. баррелей в день в 2019 г.
В другом докладе EIA сообщила, что объёма добычи нефти на прошлой неделе превысил 10 млн. баррелей в день, что является максимальным уровнем с момента начала сбора информации в 1983 г.
Снижение цен на рынке нефти происходит на фоне распродажи на фондовых рынках, так как инвесторы опасаются потенциально более высокой инфляции и действий центральных банков.
Новости о резком росте числа буровых в США подтолкнули нефть к свежим минимумам.
Baker Hughes: число буровых на нефтяных месторождениях резко увеличилось Еженедельный отчет Baker Hughes оказался крайне неприятным для «быков» по нефти: за бурным ростом объема добычи в США последовал резкий рост числа буровых.
За неделю до 9 февраля в США произошли следующие изменения:
общее число буровых выросло на 29 единиц до 975
число буровых на нефтяных месторождениях подскочило на 26 единиц до 791
число буровых на газовых месторождениях выросло на 3 единицы до 184.
США: Распродажа нефти из стратегического резерва будет продлена.
США продлят распродажу нефти из стратегического резерва и увеличат объем реализации сырья почти в 1,5 раза, или 100 млн баррелей. Соответствующий пункт был заложен в соглашение по бюджету на 2018 год, которое было достигнуто конгрессом в четверг.
В рамках бюджетной сделки принято решение продолжать операции по продаже «черного золота» из госрезервуаров вплоть до 2027 года. Согласно изначальному плану, принятому еще администрацией Барака Обамы в 2016 году, распродажа, стартовавшая в 2017 году, должна была завершиться в 2025-м, а всего на рынок планировалось выбросить 190 млн. баррелей, или 28% от стратегического резерва топлива, в котором на начало прошлого года было 695 млн. баррелей.
По итогам 2017 года из резерва уже было изъято 18 млн. баррелей, которые были реализованы на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В текущем году продажи должны увеличиться до 25 млн. баррелей, а максимальные объемы, согласно плану, заложены на 2024-25 гг - по 35 млн. баррелей в год.
Новый график требует, чтобы с 2022 по 2025 продажи были увеличены суммарно на 30 млн. баррелей, а в 2026-27 гг продолжились бы со скоростью 35 млн. баррелей в год.
В результате к 2027 году из стратегического резерва будет реализовано 290 млн баррелей нефти, или 41% от его запасов.
Вырученные средства пойдут на модернизацию нефтехранилищ, которые выработали свой ресурс, а также на покрытие дефицита американского бюджета.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке. Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн. баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн. баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего. Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн. баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок. На 2 февраля в резерве было 665,1 млн. баррелей нефти.
Тендер на услуги по чтению заказных публикаций Газпрома.
«Газпром» заказал экспертам публикации для СМИ, в которых попросил представить критические замечания по поводу предложений независимых производителей газа. Речь идет о предложениях по реформированию российского газового рынка и либерализации экспорта трубопроводного газа из России. Публикации в СМИ должны быть проведены в рамках закупки по распространению информации на создание позитивного имиджа компании. Согласно требованиям «Газпрома», экспертные оценки для СМИ должны раскрывать конкурентные преимущества российского газа на рынке Евросоюза. Также в них должна быть затронуто развитие проекта Nord Stream-2 и «Турецкого потока».
За отдельные деньги те же самые эксперты пишут и рассказывают о неизбежном росте газопотребления в Европе, невозможности экспорта американского сланцевого газа, дороговизне возобновляемой энергетики и светлом углеводородном будущем «энергетической сверхдержавы»...
На мой взгляд, пора объявить тендер на услуги по чтению заказных публикаций Газпрома. Описание обязанностей читателя можно взять из «Сказки о Тройке» Аркадия и Бориса Стругацких:
«Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,