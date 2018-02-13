Итоги: Энергетика 13.02.18

Додано: Вів 13 лют, 2018 12:44

Оптимизм инвесторов на сырьевом рынке связан с подъемом на биржах США в понедельник. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4-1,7% после обвала рынка на прошлой неделе. Кроме того, биржевые индексы Европы по итогам понедельника также выросли на 1-1,4%.



С постепенной стабилизацией фондовых бирж внимание участников торгов смещается к фундаментальным показателям нефтяного рынка, которыми являются спрос и предложение. На этом фоне инвесторы ждут данных от Американского института нефти (API) и министерства энергетики США по недельным запасам «черного золота» в стране. По прогнозам аналитиков, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 2,6 миллиона баррелей после роста на 1,895 миллиона баррелей неделей ранее.



Данные по изменению объема запасов нефти на текущей неделе будут ключевыми для того, чтобы определить, стоит ли ждать нового снижения цен на нефть.

Ожидается, что добыча нефти на семи основных нефтяных месторождениях в США вырастет на 110 000 баррелей в день в марте до 6,756 миллиона баррелей в день, - сообщило Управление энергетической информации незадолго до закрытия торгов в понедельник.



Цены на нефть выросли в начале понедельника, но «ралли исчезло, поскольку внимание энергетического рынка вернулся к неустанному росту добычи нефти в США», - сказал Тайлер Ричи, соредактор Sevens Report.



Как Организация стран-экспортеров нефти, так и EIA »опубликовали отчеты, в которых указывалось на более высокий объем производства в США в предстоящие месяцы, что является основной причиной того, что нефть выпала из середины верхнего уровня в 60 долларов на прошлой неделе», - сказал Ричи ,

пятницу компания Baker Hughes сообщила о еженедельном увеличении на 26 единиц числа буровых установок в США. Это был самый большой недельный рост более чем за год, и это вызвало беспокойство по поводу продолжающегося роста внутреннего производства.



Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Groupup, сказал, что «производители отвечают на спрос. Они не перекачивают только ради закачки». Он ожидает, что цены на нефть «отскочат в цене и вернутся к предыдущим максимумам в течение нескольких недель».



Стоимость нефти во вторник утром уверенно растет в рамках восстановления мировых фондовых рынков после падения на прошлой неделе.Цены на нефть в США немного снизились в понедельник, закрывшись вблизи минимумов сессии, так как правительство прогнозирует дальнейший рост добычи сланцевой нефти.США: Сланцевое бурение вышло на трёхлетний рекорд.Сланцевые компании США продолжают наращивать объемы бурения на фоне взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть. На минувшей неделе количество буровых установок, задействованных на американских месторождениях, подскочило на 26 единиц, сообщила в отчете компания Baker Hughes, более 70 лет отслеживающая активность на нефтяных скважинах по всему миру.Недельный скачок объемов бурения стал вторым по масштабам с 2014 года, а общее число буровых достигло максимума с апреля 2015-го - на 9 февраля в США работала 791 буровая бригада. Почти все вновь запущенные установки - 24 из 26 - использовались для горизонтального бурения, которое применяется для разработки сланцевых формаций, следует из данных Baker Hughes.Максимальный рост был зафиксирован в крупнейшем сланцевом бассейне Permian в Техасе, где количество буровых выросло на 10 единиц.Возрастающая активность американских нефтепроизводителей вновь ставит под угрозу достижение баланса рынком в ближайшей перспективе. Минэнерго США повышает прогнозы по нефтедобыче в стране практически ежемесячно, но угнаться за активностью сланцевиков ему пока не удается: скорее всего, фактические показатели по итогам года снова будут выше оценок.По новой оценке, опубликованной в февральском докладе по рынку энергоносителей, уже к концу года Штаты выйдут на добычу 11 млн. баррелей в сутки, став крупнейшим производителем нефти в мире. Всего 3 месяца назад выход на эту планку Минэнерго прогнозировало на середину 2019-го года.Еще более тревожно выглядит прогноз по добыче в не входящих в ОПЕК странах в целом: как считает американское Минэнерго, суммарно государства вне картеля добавят рынку 2,35 млн. баррелей новых ежедневных поставок.При этом спрос вырастет лишь на 1,7 млн. баррелей в день. В результате мировой рынок вернется в режим избыточного предложения: оно составит 0,4 млн. баррелей в сутки в первом квартале, 0,7 млн. во втором, 0,2 млн. - в третьем и 0,5 млн - в четвертом.Вернуться к относительному балансу добычи нефти и ее потребления мир сможет лишь к концу 2019 года, когда навес избыточного предложения сократится до 0,08 млн. баррелей в день, считает Минэнерго США.«Три счастливых дня».Platts пишет, что прошлая неделя в Германии была безветренной и холодной, а значит - очень удачной для газовых и угольных электростанций (каменный уголь).Отчеты Газпрома правильно писали, что природный газ стал резервным топливом в электроэнергетике.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: