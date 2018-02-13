Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 13.02.18 Итоги: Валюта 13.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 13 лют, 2018 14:30 Итоги: Валюта 13.02.18



По состоянию на 07.15 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $2,2, или на 0,16%, до $1328,6 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,03% - до $16,56 за унцию.



При этом индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 90,05 пункта.



Эксперты отмечают, что динамика стоимости драгоценного металла на текущей неделе будет, скорее всего, зависеть от курса доллара. Для американской валюты в свою очередь ключевым фактором станут данные по инфляции в США за январь, которые будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



Спрос на золото на предыдущей неделе поддерживала волатильность на мировых фондовых биржах, из-за которой инвесторы предпочитали вкладывать средства в более надежные активы.



«По сравнению с акциями золото отличается хорошей стоимостью, а продолжающаяся волатильность на фондовых рынках может сделать драгоценный металл более привлекательным для инвесторов как раз из-за сниженной волатильности его цены», - таково мнение аналитиков Heraeus Precious Metals.



Курс доллара к мировым валютам опускается утром во вторник, при этом мировые биржи вернулись к росту после сильного падения неделей ранее.



По состоянию на 07.15 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2306 за евро против $1,2292 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥108,31 за доллар со ¥108,66 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 90,04 пункта.



Индексы США закрылись в понедельник ростом на 1,4-1,7%, на фоне чего растут и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом опасения по поводу волатильности рынка сохраняются накануне публикации данных по инфляции в США.

Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении аналитики ожидают роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



По мнению одного из трейдеров, которое приводит агентство Рейтер, рынки могут оставаться нестабильными до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 28 февраля.



«Рынки попытаются проверить его, пока не услышат его позицию», - считает трейдер U.S. bank.



Фьючерсы на золото закончили торги ростом в понедельник на фоне ослабления доллара США.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на 10,70 доллара США, или 0,8%, до $1326,40 за унцию, показав самый большой однодневный долларовый и процентный прирост с 24 января.



Мартовское серебро прибавило 43,1 цента, или 2,7%, до $16,57 за унцию.



«Стабильность глобальных фондовых рынков будет позитивной для золота», - сказал он. «Инвесторы будут хеджировать в золото, чтобы противостоять волатильности на фондовом рынке», - сказал Чинтан Карнани, главный аналитик рынка Insignia Consultants.



Золото нашло поддержку на фоне ослабления доллара США - индексом доллара США снизился на 0,3%.



Между тем, доходности по 10-летним облигациям выросли до 2,86%.

Рост доходности, теоретически, должен снижать аппетит на золото, потому что драгоценные металлы не дают доходности. Однако рост инфляции может обеспечить подъем золота в краткосрочной перспективе, поскольку оно часто рассматривается как хеджирование роста цен.



Одна из основных причин, почему я не беспокоюсь о том, что распродажа на фондовом рынке на прошлой неделе явилась признаком массовой паники у инвесторов, объясняется ограниченной покупной долей золота, несмотря на усиление волатильности фондового рынка», - сказал Джамиль Ахмад, мировой руководитель валютной стратегии и маркетинговых исследований на FXTM.

«Потери золота на прошлой неделе можно рассматривать как положительный фактор, потому что это дает больше уверенности инвесторам в том, что распродажа на рынках была коррекцией, а не признаком паники в мировой экономике», - сказал он.



Мартовская платина прибавила 1,2% до $,972,80 за унцию, мартовский палладий закрылся на уровне $976,15 за унцию, увеличившись на 1,3%.



В понедельник доллар США немного ослабел против основных конкурентов, так как валютные трейдеры оценивали восстановление мировых фондовых рынков.

Индекс доллара США USDX снизился на 0,3% до 90,145 пунктов, после того, как зафиксировал свой самый большой недельный прирост с декабря 2016 года на прошлой неделе.



Евро скромно укрепился, торгуясь на уровне $1,2289 по сравнению с $1,2252 в пятницу.



Британский фунт почти не изменился, торгуясь на $1,3831 против $1,3830 в конце пятницы.



Против японской иены и швейцарского франка доллар торговался на ¥108,71 и 0,9395 соответственно.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 февраля понизился на 24,70 коп. и составил 57,7701 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 6,55 коп., на торгах понедельника укрепился на 21,81 коп., оказавшись на уровне 26,8404 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,87/26,92, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,82/26,84 UAH/USD. Это встревожило регулятор, около 10.35 анонсировавшего проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с валютного межбанка долларовых «излишков». Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева. На анонсе НБУ доллар «приободрился», отскочив около 10.44 Киева к отметке 26,84/26,87 UAH/USD, перейдя в режим ожидания результатов аукциона.

К 11.16 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 26,8487, цена отсечки – 26,8500 UAH/USD.

Доллар на межбанке отреагировал на статистику возобновлением снижения: вначале около 11.20 до 26,84/26,86, а спустя 25 минут, до 26,80/26,83 UAH/USD. Подобная реакция «американца» вызвала предположение, что НБУ на аукционе удовлетворил гривней далеко не всех желающих. Появившиеся вскоре остальные показатели валютного аукциона подтвердили нашу гипотезу. Как оказалось, было подано заявок на сумму $78,3 млн., из которых регулятор удовлетворил $49,9 млн. средневзвешенный курс составил 26,8487, минимальный курс - 26,8350, максимальный (цена отсечки) – 26,8500 UAH/USD. Судя по всему неудачники валютного аукциона вернулись на рынок и своими предложениями СКВ возобновили снижение цены последней с уровня 26,84/26,86 к отметке 26,80/26,83 UAH/USD. Не исключено, пополудни на рынке снова появился НБУ, пополняя свои резервы выкупом «лишней» СКВ по запросу наилучшего курса. Во всяком случае, с указанного часа «американец» возобновил рост, оказавшись около 12.26 Киева на уровне 26,81/26,84 UAH/USD.



Около 13.16 Киева межбанк ушел на обеденный перерыв на фоне действующих на моменте цен 26,80/26,85 UAH/USD.



С 14.00 на пустеющем рынке единичными продажами цена «американца» на межбанке понизилась до 26,80/26,84, не изменяясь до 16.05 Киева, когда доллар сделал еще один шаг вниз: 26,79/26,83 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,79/26,83 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 12 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,8404 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,37% с 28,0672 UAH/USD до 26,8404 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 13.00 Киева - 13,75/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче стартовала фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентов закончился на прошлой неделе, исключив «варягов» из команды покупателей доллара.



В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.



В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что на фоне очевидного роста интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 12 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 февраля едва заметно, на $5,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Как известно, по понедельникам приток экспортной выручки из-за рубежа падает.



Во-вторых, как мы указали выше, заметно поредели ряды покупателей доллара.



В-третьих, явно ощущалась нехватка гривневого инструмента, несмотря на интервенцию нацвалюты под вывеской валютного аукциона. Напомним, НБУ выкупил $10,0 млн. по запросу наилучшего курса и отправил в свои «закрома» $49,9 млн. с валютного аукциона.



В-четвертых, ликвидности «не нравится» чрезмерная курсовая динамика (напомним, в пятницу доллар потерял 6,55 коп., нынче он обвалился на 21,81 коп.)



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 09 февраля, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,8 млн. к отметке $243,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $220,9 млн. к $215,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 12 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где в течение понедельника наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся к обеденному перерыву. Откату курса безналичного доллара не помогло «вмешательство» регулятора, выкупавшего лишнюю СКВ на валютном аукционе.



Наличный рынок бил предоставлен сам себе, имея, впрочем, довольно «строгих» ценовых «ограничителя». Как мы неоднократно указывали в предыдущих обзорах, увлечение дилеров наличного рынка как высокими, так и заниженными ценами моментально «бьет их по карману», обрезая обороты.

Не исключено, что именно по этой причине, как будет указано ниже, внутридневные потери наличного доллара в понедельник были заметно скромнее, чем у его безналичного «родственника».



Повторим набившую оскомину сентенцию о том, что настроение на наличном рынке валют задавали клиенты, которые в свою очередь, ориентировались на сводки с торгов валютного межбанка. Дилеры «налички» были осведомлены об этом «алгоритме» и, внося свою лепту во внутридневное снижение действующих цен аккуратным дисконтированием их в рамках небезуспешных попыток выравнивание спроса и предложения, который, как известно, сулит бонусы на участке ликвидности.



Несмотря на пресловутый «синдром понедельника» (дебют новой недели редко радует наличный валютный рынок ликвидностью), по итогам 12 февраля дилеры-«неформалы» всех вышеперечисленных городов доложили о прогрессе на участке ликвидности, связывая этот рост с итоговой сбалансированностью спроса и предложения.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-15,0 коп., офера стали ниже на 13,0-20,0 коп. (в наибольшей степени позиция «предложение» понизилась на рынке Харькова).



По сравнению с закрытие пятницы биды наличного «американца» упали на 20,0-26,0 коп. (лидировал а откате рынок Днепра). Позиция «предложение» потеряла 20,0-23,0 коп. (снова лидерство осталось за «наличкой» Днепра.



В отличие от предыдущей сессии на наличном рынке в этот понедельник не было отмечено смены настроения у клиентов, что позволило ценам в паре доллар-гривня в течение дня неспешно снижаться под бдительным контролем текущей ликвидности, исключавшим, как мы указывали выше, «радикальные» ценовые ревизии.

Аккуратное следование известной «мудрости» наличного рынка, во главу угла ставящей ликвидность, отводя на второй план курсовую конкретику, позволило «неформальным» наличным рынкам вышеперечисленных населенных пунктов завершить торги понедельника в балансе и в сопровождении выросших оборотов.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,07 UAH/USD, евро – 33,12/33,40 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.



В течение первой половины понедельника, уже со старта, дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка в большей степени «сдавать валюту», чем ее приобретать. Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. Еще до полудня эта цель была достигнута.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты на моменте выросли до «средних».



После обеда на рынке Днепра заметно выросла двусторонняя торговая активность, равновесие которой поддерживалось пролонгацией дисконтирования цен. Этим же стимулировались покупки и продажи СКВ клиентами.



В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты остались на отличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «пятерку».



В течение 12 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 13,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 09 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 26,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,97/27,07 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины понедельника снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда характер действий дилеров днепровского «неформального» опта остался прежним: аккуратное снижение цен с внимательным отслеживанием текущей ликвидности. Это привело к итоговому равновесию покупок и продаж, ставшему главным источником отличной итоговой ликвидности.

За обороты 12-го оптовики Днепра поставили «пятерку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 13,0 коп.



По сравнению с закрытием 09 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре понизились на 26,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 февраля уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 20,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 28,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь ликвидности, так что высокая торговая активность на этом участке не позволила дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2284 к отметке $1,2275 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 9 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка «вежливо» отозвались на эту «потерю», учтя, главным образом внутридневную отрицательную динамику пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2250, пара евро-доллар тотчас инициировала рост, оказавшись около 05.00 Киева в рамках диапазона $1,2280-1,2290, совершая разнополярные колебания в этих пределах до 09.30 Киева.

С началом европейской сессии форекса, как водится, размах этих колебаний ненадолго увеличился, а диапазон расширился. При этом базовый уровень стал ниже, просев к $1,2270. Постояв на этой отметке до 14.00 Киева, пара евро-доллар инициировала коррекцию, уронившую ее до $1,2236 по состоянию на 16.45 Киева.



«Конфуз» пары, практически сразу инициировавшей «реабилитационное» ралли, продолжался недолго, и уже около 20.15 пара оказалась на уровне $1,2285, ближайшие окрестности которого не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара к мировым валютам опускается в понедельник днем, трейдеры ожидают статистику по бюджету США позднее в понедельник, а в среду - данные по инфляции в стране.



По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2274 за евро против $1,225 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥108,7 за доллар со ¥108,79 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 90,2 пункта.



Позднее в понедельник министерство финансов США опубликует данные по бюджету страны. Аналитики прогнозируют, что профицит бюджета в январе составил $50,2 миллиарда против дефицита декабря в $23,194 миллиарда.



В этот же день ожидается, что президент США Дональд Трамп изложит детали своего плана восстановления инфраструктуры США объемом в $1,5 триллиона. План будет включать и ремонт существующей инфраструктуры, и инвестиции в новые проекты.



В среду, 14 февраля, участники рынка будут ожидать данные по инфляции в США, которая за январь, по прогнозу экспертов, замедлилась до 1,9% с уровня декабря в 2,1%.



Курс доллара перешел к слабому росту в ходе торгов на европейской сессии форекса после снижения в начале дня.



Евро по состоянию на 16.20 Киева торгуется в районе $1,2243 против $1,2252 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в понедельник около ¥133,05 по сравнению со ¥133,29 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,66 против ¥108,80 в пятницу.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,05%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,01%.



Финансовые стимулы, которые содержатся в двухлетнем бюджете, который подписал президент США Дональд Трамп в пятницу, могут негативно сказаться на курсе нацвалюты.



Укреплению иены к доллару США в понедельник способствует, в частности, информация, что нынешний глава Банка Японии Харухико Курода, вероятно, сохранит свой пост на следующие пять лет.



Стало быть, 09-го, в пятницу, пара евро-доллар смогла удержаться от пробития отметки $1,22 на фоне оптимистичного закрытия на американском фондовом рынке.



Индекс Dow Jones показал в пятницу падение более чем на полтора процента, усиливая обвал прошлой недели, однако закрылся почти полуторапроцентным ростом к отметке 24190 пунктов.

Подобным образом кризис был преодолен на рынке нефти – в пятницу цены снижались до $61,80 за баррель Brent, но по состоянию на 21.00 в понедельник эта нефть торгуется на $63,03.



Пара евро-доллар закрыла неделю в районе отметки $1,2250, в понедельник поднималась до $1,2285.



Таким образом, рынки по-прежнему ходят синхронно, отражая рост или сокращение глобальных аппетитов к риску. Актуальным по-прежнему остается вопрос – идущее в последние две недели сворачивание аппетитов к риску – это начало новой глобальной тенденции или все-таки коррекция, и рост цен активов на всех рынках возобновится еще на некоторое время вместе с общим падением доллара.



Хотя у нас нет сомнений, что, в конечном счете, доллар начнет глобально расти, отыгрывая прошедшие и предстоящие повышения ставок ФРС, ситуация в моменте остается неоднозначной.



Мы по-прежнему считаем, что спусковым крючком для роста доллара станет старт агрессивного наращивания госдолга Казначейством США.



В пятницу Конгресс США принял, а президент Трамп подписал законопроект, который задерживает действие порога госдолга США до 01 марта 2019 года. Однако без полноценного повышения порога госдолга вряд ли можно говорить о том, что Казначейство США получит возможность резко наращивать объемы размещений. Пока что бюджет на 2018 год идет в режиме автоматического продления финансирования большинства ранее принятых программ. Основная борьба уже идет вокруг бюджета на 2019 финансовый год, который начнется в октябре 2018 года.



Глава Офиса Управления и Бюджета США Мик Мулвани полагает, что в 2019 году дефицит бюджета может составить $1,2 трлн. – это будет резкий рост по сравнению дефицитом в предыдущие годы. Де-факто, это означает удвоение дефицита (на 2018 фингод дефицит запланирован на уровне $589 млрд.).



Так что в какой-то момент, чтобы финансировать рекордный с 2011 года дефицит, Казначейству придется агрессивно занимать на рынке, но этот период, вопреки прогнозным материалам Казначейства США, которое постоянно корректирует свои рекордные квартальные прогнозы по привлечению в сторону снижения, видимо, придется не на I квартал этого года (половина которого уже прошла), а на осень- 2018.

Следовательно, ничто не мешает доллару пока возобновить падение, провоцируя дальнейший рост аппетитов к риску. Тем более, что экономики США и Европы пребывают в отличной форме, и нет никаких причин для продолжения обвала на рынках.



Случившееся же падение на американском фондовом рынке, как его оценивают представители ФРС, это лишь «здоровая коррекция», которая должна была рано или поздно произойти, учитывая насколько монотонно и скучно в последний год росли фондовые индексы на Уолл-стрит.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов этой СКВ на 20,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «пятерку», повторила отличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 28,0 коп. спросу и обвалившемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу не изменились, потеряв 50 пунктов по предложению.



Несмотря на характерное для понедельника заметное снижение поступлений валютной выручки из-за рубежа, на торгах украинского валютного межбанка уже со старта сессии наблюдалось заметное преобладание предложения СКВ. Думается, причин этого несвойственного в прежнее время «перекоса» на строения таятся в «фискальной» пятидневке. Нашему бизнесу до конца текущей недели надо совершить платежи в Казну налоги, для чего потребуется заметные гривневые ресурсы.



Во-вторых, еще на прошлой неделе сезон репатриации дивидендов нерезидентами канун в лету, из-за чего поредели ряды покупателей СКВ.



В-третьих, отечественные импортеры тоже пока воздерживаются от покупок доллара, рассчитывая на пролонгацию текущего «медвежьего» тренда.



Наконец, в-четвертых, «медвежье» настроение на валютном межбанке поддерживается «зелеными медведями» с наличного рынка, которых межбанк, в свою очередь, тоже не обделяли поддержкой «зеленый» безнал.



С учетом ожидаемого на ближайших торгах роста поступлений валютной выручки из-за рубежа, рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда на сессии валютного межбанка во вторник-среду, сопровождаясь регулярными гривневыми интервенциями НБУ, пытающегося замедлить чрезмерное укрепление гривни, а заодно пополнить валютой свои «закрома».



На стороне этого прогноза календарь, заставляющий наш агросектор накапливать расходные материалы для весенне-полевых работ, и процесс это требует изрядных расходов в нацвалюте. Ради которой аграрии продают часть своей экспортной выручки на межбанке, обеспечивая доминирование безответных, по сути, оферов.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.13 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,71/26,76 UAH/USD. «Снова в теплые долины, зима вернулась, делая турпоход в горы небезопасным и некомфортным», - - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».



К 10.37 цена безналичного «американца», продолжая снижение, оказалась на уровне 26,70/26,74 UAH/USD.



По состоянию на 10.47 котировки безналичного доллара, пролонгировав откат, упали до 26,68/26,72 UAH/USD. «По-моему, пора запускать Берлагу», - продемонстрировал литературную эрудицию наш гуру.



На 11.05 котировки доллара на межбанке под давлением преобладающего предложения упали к 26,67/26,70 UAH/USD.



Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали не тронувшиеся с отметки 13,75/15,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Тем временем к 11.30 стало известно, что НБУ выкупил по запросу наилучшего курса $10,0 млн., но это не остановило ретираду доллара «в теплые долины» - на указанное время курс «американца» составил на межбанке 26,66/26,68 UAH/USD.



Пополудни, на 12.07 регулятор совершил «второй подход» к «валютной кормушке», начав выкупать долларовые излишки по 26,685 UAH/USD. Не исключено, это стало причиной небольшого отскока цен «американца» на межбанке до 26,68/26,70 UAH/USD.



По состоянию на 12.26 котировки «американца» на межбанке продолжали расти, оказавшись в указанное время на цифре 26,81/26,84 UAH/USD и укрепляя нашу уверенность в неафишируемых гривневых интервенциях регулятора.



Наконец, около 13.10 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 26,68/26,71 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 12 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2290, приподнявшись до $1,2311 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх вниз до $1,2327 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.



К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении спреда действующих цен (26,80/26,87 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR), сопровождаемого относительным равновесием покупок и продаж с некоторым преобладанием «приноса» на фоне низкой ликвидности и рисков гривнедефицита.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об инициации торговли в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены: 26,75/26,85 UAH/USD, евро - 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,468 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Обороты на моменте невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,10 UAH/USD, евро – 33,20/33,55 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,90 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,10-20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,10-20 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/26,95 UAH/USD, евро – 33,05/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,75/26,90 UAH/USD, розница – 26,70/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,95 UAH/USD; евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,457/0,465 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром сохраняет умеренную положительную динамику на фоне коррекции курса доллара к мировым валютам.Фьючерсы на золото закончили торги ростом в понедельник на фоне ослабления доллара США.В понедельник доллар США немного ослабел против основных конкурентов, так как валютные трейдеры оценивали восстановление мировых фондовых рынков.Индекс доллара США USDX снизился на 0,3% до 90,145 пунктов, после того, как зафиксировал свой самый большой недельный прирост с декабря 2016 года на прошлой неделе.Евро скромно укрепился, торгуясь на уровне $1,2289 по сравнению с $1,2252 в пятницу.Британский фунт почти не изменился, торгуясь на $1,3831 против $1,3830 в конце пятницы.Против японской иены и швейцарского франка доллар торговался на ¥108,71 и 0,9395 соответственно.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,37% с 28,0672 UAH/USD до 26,8404 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 13.00 Киева - 13,75/15,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.Во-первых, нынче стартовала фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.Во-вторых, сезон репатриации дивидендов нерезидентов закончился на прошлой неделе, исключив «варягов» из команды покупателей доллара.В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.Интересно отметить, что на фоне очевидного роста интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 12 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 35 939,9 млн. грн. к отметке 46 392,0 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 февраля едва заметно, на $5,9 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Как известно, по понедельникам приток экспортной выручки из-за рубежа падает.Во-вторых, как мы указали выше, заметно поредели ряды покупателей доллара.В-третьих, явно ощущалась нехватка гривневого инструмента, несмотря на интервенцию нацвалюты под вывеской валютного аукциона. Напомним, НБУ выкупил $10,0 млн. по запросу наилучшего курса и отправил в свои «закрома» $49,9 млн. с валютного аукциона.В-четвертых, ликвидности «не нравится» чрезмерная курсовая динамика (напомним, в пятницу доллар потерял 6,55 коп., нынче он обвалился на 21,81 коп.)Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 09 февраля, в понедельник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,8 млн. к отметке $243,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $220,9 млн. к $215,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 12 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где в течение понедельника наблюдалось динамичное снижение долларовых цен, исчерпавшееся к обеденному перерыву. Откату курса безналичного доллара не помогло «вмешательство» регулятора, выкупавшего лишнюю СКВ на валютном аукционе.Наличный рынок бил предоставлен сам себе, имея, впрочем, довольно «строгих» ценовых «ограничителя». Как мы неоднократно указывали в предыдущих обзорах, увлечение дилеров наличного рынка как высокими, так и заниженными ценами моментально «бьет их по карману», обрезая обороты.Не исключено, что именно по этой причине, как будет указано ниже, внутридневные потери наличного доллара в понедельник были заметно скромнее, чем у его безналичного «родственника».Повторим набившую оскомину сентенцию о том, что настроение на наличном рынке валют задавали клиенты, которые в свою очередь, ориентировались на сводки с торгов валютного межбанка. Дилеры «налички» были осведомлены об этом «алгоритме» и, внося свою лепту во внутридневное снижение действующих цен аккуратным дисконтированием их в рамках небезуспешных попыток выравнивание спроса и предложения, который, как известно, сулит бонусы на участке ликвидности.Несмотря на пресловутый «синдром понедельника» (дебют новой недели редко радует наличный валютный рынок ликвидностью), по итогам 12 февраля дилеры-«неформалы» всех вышеперечисленных городов доложили о прогрессе на участке ликвидности, связывая этот рост с итоговой сбалансированностью спроса и предложения.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-15,0 коп., офера стали ниже на 13,0-20,0 коп. (в наибольшей степени позиция «предложение» понизилась на рынке Харькова).По сравнению с закрытие пятницы биды наличного «американца» упали на 20,0-26,0 коп. (лидировал а откате рынок Днепра). Позиция «предложение» потеряла 20,0-23,0 коп. (снова лидерство осталось за «наличкой» Днепра.В отличие от предыдущей сессии на наличном рынке в этот понедельник не было отмечено смены настроения у клиентов, что позволило ценам в паре доллар-гривня в течение дня неспешно снижаться под бдительным контролем текущей ликвидности, исключавшим, как мы указывали выше, «радикальные» ценовые ревизии.Аккуратное следование известной «мудрости» наличного рынка, во главу угла ставящей ликвидность, отводя на второй план курсовую конкретику, позволило «неформальным» наличным рынкам вышеперечисленных населенных пунктов завершить торги понедельника в балансе и в сопровождении выросших оборотов.Впрочем, по порядку.Торги 12 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,07 UAH/USD, евро – 33,12/33,40 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.В течение первой половины понедельника, уже со старта, дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка в большей степени «сдавать валюту», чем ее приобретать. Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. Еще до полудня эта цель была достигнута.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,05/27,20 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты на моменте выросли до «средних».После обеда на рынке Днепра заметно выросла двусторонняя торговая активность, равновесие которой поддерживалось пролонгацией дисконтирования цен. Этим же стимулировались покупки и продажи СКВ клиентами.В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты остались на отличном уровне, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «пятерку».В течение 12 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 13,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 09 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 26,0 коп., потеряв столько же по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,97/27,07 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины понедельника снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда характер действий дилеров днепровского «неформального» опта остался прежним: аккуратное снижение цен с внимательным отслеживанием текущей ликвидности. Это привело к итоговому равновесию покупок и продаж, ставшему главным источником отличной итоговой ликвидности.За обороты 12-го оптовики Днепра поставили «пятерку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.На протяжении понедельника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 13,0 коп.По сравнению с закрытием 09 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре понизились на 26,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 февраля уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов на 20,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 28,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 февраля пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь ликвидности, так что высокая торговая активность на этом участке не позволила дилерам отвлекаться на пребывающую в неспешном росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное восемнадцатикопеечное снижение бидов на фоне падения оферов этой СКВ на 20,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 12 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «пятерку», повторила отличные показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 28,0 коп. спросу и обвалившемуся на 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 февраля по спросу не изменились, потеряв 50 пунктов по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего накануне расширения гривневой ликвидности. На это намекали отскочившие с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.13 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,71/26,76 UAH/USD. «Снова в теплые долины, зима вернулась, делая турпоход в горы небезопасным и некомфортным», - - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».К 10.37 цена безналичного «американца», продолжая снижение, оказалась на уровне 26,70/26,74 UAH/USD.По состоянию на 10.47 котировки безналичного доллара, пролонгировав откат, упали до 26,68/26,72 UAH/USD. «По-моему, пора запускать Берлагу», - продемонстрировал литературную эрудицию наш гуру.На 11.05 котировки доллара на межбанке под давлением преобладающего предложения упали к 26,67/26,70 UAH/USD.Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали не тронувшиеся с отметки 13,75/15,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.Тем временем к 11.30 стало известно, что НБУ выкупил по запросу наилучшего курса $10,0 млн., но это не остановило ретираду доллара «в теплые долины» - на указанное время курс «американца» составил на межбанке 26,66/26,68 UAH/USD.Пополудни, на 12.07 регулятор совершил «второй подход» к «валютной кормушке», начав выкупать долларовые излишки по 26,685 UAH/USD. Не исключено, это стало причиной небольшого отскока цен «американца» на межбанке до 26,68/26,70 UAH/USD.По состоянию на 12.26 котировки «американца» на межбанке продолжали расти, оказавшись в указанное время на цифре 26,81/26,84 UAH/USD и укрепляя нашу уверенность в неафишируемых гривневых интервенциях регулятора.Наконец, около 13.10 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 26,68/26,71 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 26,70/27,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 30,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 12 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению потерял 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2290, приподнявшись до $1,2311 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх вниз до $1,2327 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром13 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 13 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 25,0 коп.); евро – 33,05/33,35-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 февраля спрос понизился на 25,0 коп., офера упали на 20,0-25 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 13 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении спреда действующих цен (26,80/26,87 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR), сопровождаемого относительным равновесием покупок и продаж с некоторым преобладанием «приноса» на фоне низкой ликвидности и рисков гривнедефицита.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об инициации торговли в условиях относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладании спроса. На моменте в городе действовали цены: 26,75/26,85 UAH/USD, евро - 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,468 UAH/RUB.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.Обороты на моменте невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,10 UAH/USD, евро – 33,20/33,55 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,90 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,10-20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,10-20 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/26,95 UAH/USD, евро – 33,05/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,75/26,90 UAH/USD, розница – 26,70/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,95 UAH/USD; евро – 33,00/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,457/0,465 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61528 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3637 раз. Подякували: 6939 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 12.02.18

дядя Caша » Пон 12 лют, 2018 13:31 0 82

дядя Caша Пон 12 лют, 2018 13:31 Итоги: Валюта 09.02.18

дядя Caша » П'ят 09 лют, 2018 13:34 0 152

дядя Caша П'ят 09 лют, 2018 13:34 Итоги: Валюта 08.02.17

дядя Caша » Чет 08 лют, 2018 13:37 0 85

дядя Caша Чет 08 лют, 2018 13:37 реклама