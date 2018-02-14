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Итоги: Энергетика 14.02.18

Итоги: Энергетика 14.02.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:58

Итоги: Энергетика 14.02.18

Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют разнонаправленную динамику, оказавшись под давлением после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о более значительном росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

По состоянию на 7.10 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% - до $62,8 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,03% - до $59,17 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 9 февраля увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, до 423,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина, считает API, поднялись за прошлую неделю на 4,6 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,3 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем февральском докладе о том, что ОПЕК в январе сохранила добычу нефти на уровне декабря в 32,16 миллиона баррелей в сутки, выполнив венскую сделку на 137%.

Страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

Вместе с этим МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 100 тысяч баррелей, до 99,2 миллиона баррелей в сутки. Также агентство отметило, что на фоне сокращения добычи ОПЕК+ растет добыча в США, причем это увеличение может сравняться с ростом мирового спроса.

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) предсказало сильный рост спрос мирового спроса на нефть, но повысило опасения в отношении роста увеличения добычи у производителей вне ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 10 центов, или на 0,2%, до $59,19 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 13 центов, или на 0,2%, до $62,72 за баррель.

IEA заявила, что поступление на рынок нефти вне ОПЕК, в основном вызванное сланцевыми производителями, может напомнить период 2014 г., когда увеличение объём производства привело к снижению цен.
IEA считает, что более позитивная мировая экономическая картина, опубликованная МВФ — ключевой фактор повышения прогноз роста потребления до 1,4 млн. баррелей в день в 2018 г.
Запасы в странах ОЭСР, в тоже время, в декабре снизились на 55,6 млрд. баррелей — это самое большое снижение с февраля 2011 г., по данным IEA.

В понедельник Администрация энергетической информации США сообщила, что объем добычи с семи крупнейших сланцевых месторождений, как ожидается, вырастет на 110 000 баррелей в день до 6,756 млн. баррелей в день в марте.

Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе в США выросли на 3 млн. баррелей в день, запасы бензина выросли на 1,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 1 млн. баррелей.

Данные API по запасам стали еще одним ударом для «быков» по нефти.

Данные API усугубили пессимизм быков, просигнализировав о широкомасштабном и довольно ощутимом росте запасов.

Еженедельный отчет Американского нефтяного института (API) показали, что на прошлой неделе в США произошли следующие изменения:
запасы нефти выросли на 3,95 млн. баррелей, при этом в хранилище Кушинг было отмечено снижение на 2,32 млн.
запасы бензина выросли на 4,63 млн. баррелей
запасы дистиллятов увеличились на 1,1 млн. баррелей.

Отчет нарушил затишье на рынке «черного золота», спровоцировав падение цены нефти WTI более чем на $0,30. Стоит отметить, что в целом настрой остается подавленным, а попытки восстановления - вялыми, и баланс рисков остается смещен в пользу развития нисходящей коррекции по направлению к $56/$55 за баррель.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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