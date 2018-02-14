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фондовый рынок 14.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 14 лют, 2018 14:01 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.18 США



Основные фондовые индексы США завершили вторник неуверенным ростом на фоне ожиданий публикации статистики по инфляции и опасений по поводу сохранения высокой волатильности на рынке.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,14%, до 24635,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7014,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 2663,25 пункта.



Биржи США демонстрировали положительную динамику две предыдущие торговые сессии. При этом на прошлой неделе мировые фондовые рынки обвалились на несколько процентов на фоне возросшей доходности государственных облигаций США и опасений инвесторов относительно слишком быстрых темпов инфляции.



«Я бы объяснил сегодняшние действия на рынке тем, что инвесторы просто берут передышку и ждут новых данных об инфляции», - таково мнение «по поводу»

директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера.



Данные по инфляции в стране будут опубликованы в среду.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 39,18 пунктов или на 0,16% до 24 640,45 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 6,94 пункта или на 0,26% и составил 2 662,94 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 31,55 пункта или на 0,45% до 7 013,51 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок во вторник снизился, при росте горнодобывающего сектора и сектора туризма.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. Наиболее сильно снизились сектора связи, энергетики и коммунального хозяйства. Выросли сектора основных материалов, услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 1,2% после снижения в течение трёх сессий подряд.



Пара евро-доллар выросла на 0,5%.



Волатильность, которая привела к снижению основных фондовых рынков на территорию коррекции, вернулась на европейские рынки, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему борются с опасениями в отношении роста инфляции и более высоких процентных ставок.



Экономические данные:

В Великобритании инфляция к уровню прошлого года в январе составила 3%, по сравнению с ожидавшимися 2,9%. Инфляция находится существенно выше цели Банка Англии 2%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. Наиболее сильно снизились сектора связи, энергетики и коммунального хозяйства. Выросли сектора основных материалов, услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 1,2% после снижения в течение трёх сессий подряд.



Британский FTSE 100 просел на 0,13% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 168,01 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,7%, до 12 196,5 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,6% — на отметке 5 109,24 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, японский Nikkei 225 закрылся в «красной зоне» из-за статистики по ВВП Японии, оказавшейся хуже прогнозов.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 21154,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,27%, до 30515,6 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,11%, до 2421,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 5841,2 пункта.



Участники рынка отреагировали на статистику из Японии, опубликованную ранее в среду. Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5% против прогноза в 0,9%.



Внимание участников рынка сосредоточено на ожидаемой позднее в среду публикации статистики по инфляции в США. Опасения инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики Федрезерва привели к обвалу американских фондовых рынков на прошлой неделе.



По мнению директора по рыночной стратегии United Overseas Bank Хена Кунь Хау,

осторожность на рынке на фоне волатильности акций, вероятно, поддерживает иену - валюту, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление иены при этом негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров.



Инвесторы становятся менее активными по мере приближения продолжительных праздников в Китае в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни будут длиться до 22 февраля включительно. Перед продолжительными выходными часть трейдеров предпочитают закрыть свои позиции.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов во вторник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 1,37% - до 2250,63 пункта.

В свою очередь индекс РТС подрос на 1,72% и составил 1226,92 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $62,07 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,27%, «Газпрома» — на 1,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 2%, «АЛРОСы» — на 1,3%, Московской биржи — на 0,86%.



Российский рынок акций во вторник продолжил рост. Индекс Мосбиржи стабилизировался выше верхней границы краткосрочного «боковика» 2200-2235 пунктов и теперь локально направляется в сторону 2 250 пунктов. Однако, учитывая не самый положительный настрой заокеанских инвесторов, вполне можно ожидать, что торги среды пройдут все в тех же известных границах бокового канала. Индекс РТС закрепился в рамках 1210—1223 пункта.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 13 февраля, повысился на 0,60 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 336,12 пунктов.



Объем торгов за день составил 52,70 млн. грн., акциями наторговали 0,345 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 12 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,99 пункта или на 0,30%, оказавшись на отметке 335,52 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,06 пунктов или на 6,68% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне роста на американских биржах накануне.



По состоянию на 06.50 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 0,29%, до 21445,4 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,8%, до 3210,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,34%, до 1746,81 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 2,18% - до 30102,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2400,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5852,8 пункта.



Оптимизм инвесторов связан с ростом на биржах США в понедельник после резкого спада на предыдущей неделе. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4-1,7%. В то же время эксперты отмечают, что участники рынка проявляют осторожность в своих действиях на фондовом рынке после того, как на прошлой неделе рискованные активы подверглись массовым распродажам.



«Ключевой вопрос в том, достигнуто ли дно при коррекционном падении рынков. Возможно, на этой неделе худшее еще не позади, учитывая, что будут опубликованы данные по инфляции в США», - таково мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Пана.



По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



Участники торгов также обратили внимание на данные о том, что китайские банки в январе выдали рекордно высокие объемы кредитов в 2,9 триллиона юаней ($458,3 миллиарда). При этом предыдущий рекорд был зафиксирован двумя годами ранее, в январе 2016 года, в объеме 2,51 триллиона юаней ($396,6 миллиарда).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали значения показателя на уровне 2 триллиона юаней ($316 миллиарда) против 584,4 миллиарда юаней ($92,3 миллиарда) в декабре 2017 года.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, следуя позитивной динамике бирж США, опустился лишь японский Nikkei 225 на фоне роста курса иены.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,98%, до 3184,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1730,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,29%, до 29839,53 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,41%, до 2395,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 5855,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился при этом на 0,65%, до 21244,68 пункта.



По итогам торгов понедельника американские индексы выросли на 1,4-1,7%, что поддержало и индексы АТР. Фондовые рынки начали неделю на положительной ноте, поднимаясь после пятничного снижения.



При этом японский индекс оказался под давлением на фоне укрепления иены к доллару. Сохраняющиеся опасения по поводу волатильности на рынке привели к росту спроса на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление национальной валюты при этом негативно отражается на стоимости акций японский компаний. В результате Nikkei 225 опустился до минимума за четыре месяца - с октября 2017 года.



Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по инфляции США, которая ожидается в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 172,22 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,22% и был равен 12 255,92 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,16%, находился на отметке 5 131,78 пункта.



Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,23% - до 1466,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 336,12 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,16 млрд. грн., в том числе акциями 5,22 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 52,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,345 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+5,96%), Центрэнерго (+1,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,88%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-1,03%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,8%) и Мотор Сичи (+0,3%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,04% - до 500,91 пункта при объеме торгов почти 11 млн. злотых (91,3 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Милкиленда» (-3,29%), «Кернела» (-2,1%) и «Овостара» (-1,57%).

С ростом стоимости завершили торги акции KSG Agro (+0,51%) и «Агротона» (+0,23%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основной индекс японской фондовой биржи демонстрирует негативную динамику в среду после публикации данных по ВВП страны за четвертый квартал, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно.



По состоянию на 06.55 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,27%, до 20975,73 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,3%, до 3175,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1727,94 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 30068,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2411,25 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, до 5842,9 пункта.



В центре внимания участников торгов в Японии оказались данные о том, что рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%.



Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5%. При этом эксперты прогнозировали более высокий рост показателя - на 0,9%. В то же время рост ВВП страны происходит уже восьмой квартал подряд.



«Показатели слабее, чем ожидалось, но не настолько, чтобы стоило об этом слишком сильно переживать», - таково мнение главного экономиста Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке.

Теперь инвесторы в азиатском регионе ожидают статистику по инфляции США в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, японский Nikkei 225 закрылся в «красной зоне» из-за статистики по ВВП Японии, оказавшейся хуже прогнозов.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 21154,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,27%, до 30515,6 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,11%, до 2421,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 5841,2 пункта.



Участники рынка отреагировали на статистику из Японии, опубликованную ранее в среду. Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5% против прогноза в 0,9%.



Внимание участников рынка сосредоточено на ожидаемой позднее в среду публикации статистики по инфляции в США. Опасения инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики Федрезерва привели к обвалу американских фондовых рынков на прошлой неделе.



По мнению директора по рыночной стратегии United Overseas Bank Хена Кунь Хау,

осторожность на рынке на фоне волатильности акций, вероятно, поддерживает иену - валюту, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление иены при этом негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров.



Инвесторы становятся менее активными по мере приближения продолжительных праздников в Китае в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни будут длиться до 22 февраля включительно. Перед продолжительными выходными часть трейдеров предпочитают закрыть свои позиции.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева вырос на 0,66% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 214,99 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,67% и был равен 12 277,87 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,59%, находился на отметке 5 139,41 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США завершили вторник неуверенным ростом на фоне ожиданий публикации статистики по инфляции и опасений по поводу сохранения высокой волатильности на рынке.Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,14%, до 24635,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7014,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 2663,25 пункта.Биржи США демонстрировали положительную динамику две предыдущие торговые сессии. При этом на прошлой неделе мировые фондовые рынки обвалились на несколько процентов на фоне возросшей доходности государственных облигаций США и опасений инвесторов относительно слишком быстрых темпов инфляции.«Я бы объяснил сегодняшние действия на рынке тем, что инвесторы просто берут передышку и ждут новых данных об инфляции», - таково мнение «по поводу»директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера.Данные по инфляции в стране будут опубликованы в среду.Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, при росте горнодобывающего сектора и сектора туризма.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,63%. Наиболее сильно снизились сектора связи, энергетики и коммунального хозяйства. Выросли сектора основных материалов, услуг для потребителей. В понедельник индекс вырос на 1,2% после снижения в течение трёх сессий подряд.Пара евро-доллар выросла на 0,5%.Волатильность, которая привела к снижению основных фондовых рынков на территорию коррекции, вернулась на европейские рынки, что свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему борются с опасениями в отношении роста инфляции и более высоких процентных ставок.Экономические данные:В Великобритании инфляция к уровню прошлого года в январе составила 3%, по сравнению с ожидавшимися 2,9%. Инфляция находится существенно выше цели Банка Англии 2%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, японский Nikkei 225 закрылся в «красной зоне» из-за статистики по ВВП Японии, оказавшейся хуже прогнозов.Участники рынка отреагировали на статистику из Японии, опубликованную ранее в среду. Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5% против прогноза в 0,9%.Внимание участников рынка сосредоточено на ожидаемой позднее в среду публикации статистики по инфляции в США. Опасения инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики Федрезерва привели к обвалу американских фондовых рынков на прошлой неделе.По мнению директора по рыночной стратегии United Overseas Bank Хена Кунь Хау,осторожность на рынке на фоне волатильности акций, вероятно, поддерживает иену - валюту, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление иены при этом негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров.Инвесторы становятся менее активными по мере приближения продолжительных праздников в Китае в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни будут длиться до 22 февраля включительно. Перед продолжительными выходными часть трейдеров предпочитают закрыть свои позиции.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,8% - до $62,07 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,27%, «Газпрома» — на 1,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 2%, «АЛРОСы» — на 1,3%, Московской биржи — на 0,86%.Российский рынок акций во вторник продолжил рост. Индекс Мосбиржи стабилизировался выше верхней границы краткосрочного «боковика» 2200-2235 пунктов и теперь локально направляется в сторону 2 250 пунктов. Однако, учитывая не самый положительный настрой заокеанских инвесторов, вполне можно ожидать, что торги среды пройдут все в тех же известных границах бокового канала. Индекс РТС закрепился в рамках 1210—1223 пункта.Как сообщалось в понедельник 12 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,99 пункта или на 0,30%, оказавшись на отметке 335,52 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,06 пунктов или на 6,68% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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