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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 14 лют, 2018 14:06 Итоги: Валюта 14.02.18



По состоянию на 07.05 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $6,5, или на 0,49%, до $1336,9 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,44%, до $16,6 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,24% - до 89,49 пункта.



Позднее в среду министерство труда США сообщит данные по инфляции в стране в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция замедлилась за отчетный месяц до 1,9% с 2,1% в декабре. В ожидании этих данных доллар дешевеет к основным мировым валютам, что поддерживает стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Инфляция является одним из основных показателей, который учитывается ФРС США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара.



Курс иены ощутимо укрепляется по отношению к доллару в среду утром после того, как распродажи на рынке акций Японии способствовали росту спроса на более надежные активы, к которым относится японская валюта.



По состоянию на 07.10 Киева курс доллара к иене снижался до ¥107,18 за доллар со ¥107,82 на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов доллар снижался до ¥107,05 за доллар, что является самым низким значением доллара в паре с иеной с ноября 2016 года.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2379 за евро против $1,2352 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 89,5 пункта.



Увеличение спроса на более надежные активы связано, в частности, с распродажами на бирже Японии. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 демонстрирует негативную динамику в среду после публикации данных по ВВП страны за IV квартал, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.



Эксперты отмечают, что поддержку иене оказывают также ожидания того, что Банк Японии последует за ФРС США и ЕЦБ в процессе нормализации денежной политики, хотя японский центральный банк не раз повторял, что намерен придерживаться своей ультрамягкой политики.



«Многие игроки рынка придерживаются сценария того, что Банк Японии начнет цикл нормализации кредитно-денежной политики», - таково мнение президента FPG Securities Кодзи Фукаи.



Японская иена ранним утром среды выросла против доллара до максимального уровня с ноября 2016 г., на фоне увеличения спроса на «безопасные активы» при приостановке роста мировых фондовых рынков — фактор, который привлёк у укреплению иены в 2018 г.



Пара доллар-иена по состоянию на 05.40 Киева достигла уровня ¥107,03, снижение с начала дня составляет 0,7%, что близко к размеру снижения во вторник. Пара преодолела ключевой технический уровень — минимум в сентябре 2017 г. на ¥107,31. Преодоление этого уровня могло активировать стоп-приказы в привести к продолжению движения.



Доллар США снижается также против другой «безопасной» валюты — франка, с 0,9345 до 0,9317.



Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 2,8077%.



Недавняя волатильность на финансовых ранках усилила обсуждение в Японии покупок активов Банком Японии, поскольку выкуп, включая бумаг торгуемых на бирже фондов, может исказить финансовые рынки. Это искажение вызвало вопросы к устойчивости траектории расширения денежной массы Банком Японии.

Сверхнизкие ставки в иене сделали йены наиболее привлекательной валютой для кэрри-трейд. Однако колебания на рынке могут привести к сокращению таких сделок.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 февраля понизился на 18,02 коп. и составил 57,5899 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 21,81 коп., на торгах вторника укрепился на 14,09 коп., оказавшись на уровне 26,6995 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,83 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.12 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,71/26,76, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,70/26,74 UAH/USD по состоянию на 10.35.



До 11.00 коррекция долларовых цен на межбанке продолжалась, уронив «американца» на 11.03 Киева до 26,67/26,70 UAH/USD. Это встревожило регулятор, который в это время выкупил первую «порцию» ($10,0 млн.) лишней СКВ, лишь ненамного замедлив откат.



К 11.28 доллар на межбанке оказался на отметке 26,66/26,68 UAH/USD.

Сохранение нисходящей динамики доллара заставило НБУ вновь появиться на рынке, где регулятор выкупал долларовые «излишки» по ценам, превышающим рыночный курс «американца: 26,685 UAH/USD. Наконец очевидным лоббированием доллара откат последнего удалось «заморозить» и даже обеспечить его отскок до 26,68/26,70 UAH/USD по состоянию на 12.05 Киева.



На обеденный перерыв около 13.10 межбанк ушел при ценах 26,68/26,71 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.45, возобновив рост на единичных покупках на опустевшем рынке. Поэтапный рост привел безналичную пару доллар гривня к 26,69/26,73 UAH/USD по состоянию на 16.50 Киева.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,69/26,73 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 13 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6995 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,87% с 28,0672 UAH/USD до 26,6995 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 12.20 Киева - 13,83/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, как известно, во вторник заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой тотчас продается на межбанке.



В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.



В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что на фоне очевидного сохранения интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 13 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели. Возможно, это средства «Нафтогаза», аккумулированные им для покупки СКВ по благоприятной цене.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля понизились на $29,5 млн., имея для этого следующие основания.



Как известно, по вторникам приток экспортной выручки из-за рубежа заметно увеличивается, но приобретать эту СКВ, по сути, некому.



Во-вторых, несмотря на появление на межбанке регулятора, объемы его выкупов явно отставали от более внушительного «вмешательства» на предыдущей сессии, составившего $59,9 млн. Во вторник НЬУ в общей сложности пополнил свои «закрома» на $36,0 млн.



В-третьих, очевидное замедление отката «американца», став признаками вероятной смены тренда в обозримом будущем могла заставить потенциальных продавцов СКВ не торопиться расставаться с долларами. Кстати, не исключено, что вторым источником этой «сдержанности» держателей «зеленого» безнала стал послеобеденный рост цен на наличную «зелень», вызванный клиентским спросом.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 12 февраля, во вторник, 13-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $243,2 млн. к отметке $216,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $215,0 млн. к $185,5 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 13 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, отчасти повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где до обеда вторника наблюдалось снижение долларовых цен, исчерпавшееся к обеденному перерыву. Засим на уже опустевшем валютном межбанке единичные покупки приподняли немного цену «зеленого» безнала. Возможно, толчок этому росту дал регулятор, пополудни выкупивший $26,0 млн. «лишних» долларов по цене, превышавшей на моменте рыночные котировки оферов «американца». Также существует вероятность, что спровоцировал предфинишное подорожание СКВ на межбанке рост цен ее наличного «родственника». Не думаю, что это принципиально и напоминает извечную дискуссию о первичности яйца или курицы.



Важно, что обе ветки рынка доллара практически синхронно продемонстрировали одинаковую динамику.

Самое забавное в этой синхронности то, что и на торгах межбанка и на наличном рынке тамошние участники констатировали заметное снижение ликвидности.



Будем считать это очередным признаком укрепления «родственных связей» наличного и безналичного долларов, логической пролонгацией которого может стать возвращение валютного рынка к неоднократно применяемого ранее способа зарабатывания денег на курсовой разнице наличного и безналичного рынков. Сохранение пусть даже с заметным замедлением коррекции цен безналичного «американца» на межбанке на фоне состоявшегося к вечеру вторника отскока цен на наличную «зелень» может стать причиной перетока более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок.

Не факт, что эта «халява» затянется надолго, но наверняка попытки заработать на этом будут.



Стало быть, на наличном валютном рынке наметился разворот настроения, вызвав предфинишное повсеместное подорожание наличного «американца».



В течение вторника биды наличного «неформального» доллара прибавили 5,0-10,0 коп., офера «потяжелели» на 5,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 5,0-15,0 коп., офера стали ниже на 2,0-10,0 коп.



Подавляющее большинство «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировало сохранение в течение вторника равновесия покупок и продаж. Исключение составили Запорожье, где к закрытию установилось доминирование спроса, вызвавшее заметное подорожание доллара, а также рынок столицы, дилеры которого, с их слов, были вынуждены после обеда поднимать биды для стимулирования клиентского «приноса» ради общего рост ликвидности. При этом киевляне божились, что у них доминировал клиентский «принос».



Таким образом после обеда на наличном «валютном» рынке произошел рост действующих цен, имевший, как утверждали сами дилеры, различное «происхождение». Не будем «заморачиваться», извините, на причинах предфинишного подорожания наличного «американца», сосредоточившись на более значимых возможных «последствиях» случившегося, одно из которых мы уже упомянули выше (речь идет о возможном «перетоке» более дешевого безналичного доллара на наличный рынок). Второе последствие – возможная экспансия «бычьих» настроений в наличной паре доллар-гривня на безналичный рынок.

Заметим, что вышеозначенная вероятность «перетока» также поспособствует установлению на рынке «зеленого» безнала «бычьего» тренда посредством закономерного в этом случае появлении спроса банков на безналичный «американец» для его перепродаж на наличном рынке.



Это в комплекте может заметно ускорить смену тренда на рынке безналичного доллара, пребывающего, напомним, «под колпаком» фискального периода и предложения СКВ агросектором.



Впрочем, по порядку.



Торги 13 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.



В течение первой половины вторника, уже со старта, дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка в большей степени «сдавать валюту», чем ее приобретать. Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. Еще до полудня эта цель была достигнута.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Обороты на моменте невысокие.



После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, активность, равновесие которой поддерживалось некоторым повышением действующих цен.



В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты, заслужив от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», немного понизили «отличные» показатели предыдущей сессии.



В течение 13 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 12 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 7,0 коп., потеряв 2,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,90/27,05 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда характер действий дилеров днепровского «неформального» опта изменился – появившийся интерес у клиентов к доллару заставил оптовиков Днепре приподнимать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж.



В результате по итогам вторника в оптовом сегменте наличного рынка Днепра удалось сберечь баланс спрос/предложение, однако, это равновесие не уберегло обороты от некоторых потерь – ликвидность сессии 13-го, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», несколько понизила отличные показатели предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 февраля уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне повышения оферов на 5,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 13 февраля до обеда пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь ликвидности. После обеда здесь произошел «поворот все вдруг», и дилерам довелось реагировать повышение цен на появившийся клиентский спрос на доллар.



Смена настроения в клане клиентов и довольно высокая торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую в росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отозвались на этот «привес», учтя, также предфинишное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 13 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2290, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки до 05.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, которое затянулось до 17.00 Киева и «вылилось» в консолидацию пары в диапазоне $1,2350-1,2365, который пара не покидала до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курсы японской иены, других валют «тихой гавани» и цены на остальные защитные активы, включая золото, растут во вторник из-за признаков возобновления волатильности и турбулентности на мировых рынках.



Некоторые аналитики полагают, что коррекция фондовых рынков, которая потрясла их на прошлой неделе, еще далека от завершения. Вместе с тем доходность 10-летних US Treasuries во вторник снижается с достигнутого накануне максимума за четыре года.



Евро к 15.15 Киева стоил $1,2332 против $1,2292 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро во вторник снизился до 132,83 иены по сравнению со 133,56 иены в предыдущий день.



Курс доллара упал до ¥107,71 против ¥108,66 в понедельник. Ранее в ходе торгов иена укреплялась до максимума пяти месяцев в паре с американской нацвалютой - ¥107,43 за $1.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,4%.



Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,2%.



Фунт стерлингов дорожает к большинству валют, кроме евро, иены и швейцарского франка, после публикации данных о сохранении темпов инфляции в Великобритании на декабрьском уровне в 3% годовых. В паре с долларом фунт поднялся на 0,2%.



Итак, после обвала 08 февраля на 4,1% индекс Dow Jones в пятницу вырос на 1,38% и далее в понедельник на 1,70%.



Политики и представители финансового топ-менеджмента разных стран относятся к происходящему на рынках по-прежнему спокойно, не ожидая, что движения на финансовых рынках сколь-нибудь заметно отразятся на экономике.



Общее видение - это была коррекция. Натурально, за коррекцией обычно следует рост, не исключено, что к новым максимумам. На валютных рынках синхронно вместе с ростом на фондовых рынках произошло падение доллара, пара евро-доллар, которая на прошлой неделе безуспешно пыталась прорвать отметку $1,22, во вторник поднялась выше $1,2350.



Следовательно, реализовалось предположение о том, что выпадение из диапазона $1,2350-1,2520, в котором ранее пара евро-доллар провела две недели, было «ложным» и «проистекало» исключительно из срабатыванием стоп-приказов у покупателей по паре, но не являлось началом тренда на снижение.



Впрочем, главное, на наш взгляд, событие последних суток для рынков прошло незамеченным. В ночь на вторник Казначейство США опубликовало очередной ежедневный отчет за 9 февраля, в котором отразилась утвержденное Конгрессом продление временной отмены действия порога госдолга до 1 марта 2019 года. А именно, госдолг США за день вырос с $20 445 млрд. до $20 630 млрд. долл., т.е. на $185 млрд. (см. https://www.fms.treas.gov/fmsweb/viewDT ... 020900.pdf , TABLE III-C).



Долг, естественно, вырос за счет внутригосударственных заимствований, но затем этот объем может быть заменен на размещения с рынка, что прямо приведет к росту доллара. Кроме того, во вторник Казначейство США размещает 4-недельных биллей (векселей) больше обычного, на $50 млрд., плюс к этому 55-дневные внеочередные кэш-билли на $50 млрд. Это может быть началом новой тенденции, если вспомнить, что Казначейство США собиралось привлечь $441 млрд. в I кв. (см. - https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0268 ).



Пока что, с учетом вторника дня, Казначейство привлекает в I квартале рыночного долга на $146 млрд. (см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm )



Если верить этому плану Казначейства США, то за оставшиеся полтора месяца Казначейству нужно будет привлечь $441-$146=$295 млрд. Это очень большой объем для такого небольшого срока, большое изъятие долларовой ликвидности с рынка.

Вряд ли в этих условиях евро-доллар сможет показать действительно масштабный рост. Скорее всего, все ограничится возвратом к максимумам в районе отметки $1,2450 в ближайшие дни. И, возможно, там и нужно будет искать точку для входа в долгосрочные короткие позиции по паре евро-доллар. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2317 к отметке $1,2354 констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 37 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отозвались на этот «привес», учтя, также предфинишное подорожание наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 13 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2290, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки до 05.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, которое затянулось до 17.00 Киева и «вылилось» в консолидацию пары в диапазоне $1,2350-1,2365, который пара не покидала до 20.45 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курсы японской иены, других валют «тихой гавани» и цены на остальные защитные активы, включая золото, растут во вторник из-за признаков возобновления волатильности и турбулентности на мировых рынках.Некоторые аналитики полагают, что коррекция фондовых рынков, которая потрясла их на прошлой неделе, еще далека от завершения. Вместе с тем доходность 10-летних US Treasuries во вторник снижается с достигнутого накануне максимума за четыре года.Евро к 15.15 Киева стоил $1,2332 против $1,2292 на закрытие прошлой сессии.Курс евро во вторник снизился до 132,83 иены по сравнению со 133,56 иены в предыдущий день.Курс доллара упал до ¥107,71 против ¥108,66 в понедельник. Ранее в ходе торгов иена укреплялась до максимума пяти месяцев в паре с американской нацвалютой - ¥107,43 за $1.Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,4%.Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,2%.Фунт стерлингов дорожает к большинству валют, кроме евро, иены и швейцарского франка, после публикации данных о сохранении темпов инфляции в Великобритании на декабрьском уровне в 3% годовых. В паре с долларом фунт поднялся на 0,2%.Итак, после обвала 08 февраля на 4,1% индекс Dow Jones в пятницу вырос на 1,38% и далее в понедельник на 1,70%.Политики и представители финансового топ-менеджмента разных стран относятся к происходящему на рынках по-прежнему спокойно, не ожидая, что движения на финансовых рынках сколь-нибудь заметно отразятся на экономике.Общее видение - это была коррекция. Натурально, за коррекцией обычно следует рост, не исключено, что к новым максимумам. На валютных рынках синхронно вместе с ростом на фондовых рынках произошло падение доллара, пара евро-доллар, которая на прошлой неделе безуспешно пыталась прорвать отметку $1,22, во вторник поднялась выше $1,2350.Следовательно, реализовалось предположение о том, что выпадение из диапазона $1,2350-1,2520, в котором ранее пара евро-доллар провела две недели, было «ложным» и «проистекало» исключительно из срабатыванием стоп-приказов у покупателей по паре, но не являлось началом тренда на снижение.Впрочем, главное, на наш взгляд, событие последних суток для рынков прошло незамеченным. В ночь на вторник Казначейство США опубликовало очередной ежедневный отчет за 9 февраля, в котором отразилась утвержденное Конгрессом продление временной отмены действия порога госдолга до 1 марта 2019 года. А именно, госдолг США за день вырос с $20 445 млрд. до $20 630 млрд. долл., т.е. на $185 млрд. (см., TABLE III-C).Долг, естественно, вырос за счет внутригосударственных заимствований, но затем этот объем может быть заменен на размещения с рынка, что прямо приведет к росту доллара. Кроме того, во вторник Казначейство США размещает 4-недельных биллей (векселей) больше обычного, на $50 млрд., плюс к этому 55-дневные внеочередные кэш-билли на $50 млрд. Это может быть началом новой тенденции, если вспомнить, что Казначейство США собиралось привлечь $441 млрд. в I кв. (см. -).Пока что, с учетом вторника дня, Казначейство привлекает в I квартале рыночного долга на $146 млрд. (см.Если верить этому плану Казначейства США, то за оставшиеся полтора месяца Казначейству нужно будет привлечь $441-$146=$295 млрд. Это очень большой объем для такого небольшого срока, большое изъятие долларовой ликвидности с рынка.Вряд ли в этих условиях евро-доллар сможет показать действительно масштабный рост. Скорее всего, все ограничится возвратом к максимумам в районе отметки $1,2450 в ближайшие дни. И, возможно, там и нужно будет искать точку для входа в долгосрочные короткие позиции по паре евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне роста оферов этой СКВ на 5,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 13 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», несколько ухудшила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 3,0 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 февраля по спросу и по предложению не изменились.



На вторничных торгах украинского валютного межбанка прогнозируемо преобладали предложения валюты со стороны агроэкспортеров в первую очередь. Как мы указывали ранее, приближается весна, и для обеспечения весенне-полевых работа расходными материалами (горючее, запчасти, минудобрения и т.д.) требуется заметный гривневый ресурс, который аккумулируется посредством конвертации ранее полученной экспортной выручки в нацвалюту на межбанке.



Во-вторых, как известно, во вторник растет общий приток экспортной выручки из-за рубежа, катализируя коррекцию безналичного «американца».



Наконец, до обеда сохранялась поддержка «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала со стороны наличного рынка, сменившаяся после обеда явным «намеком» наличного доллара на вероятность скорой смены настроения.



Меж тем именно во вторник регулятор своим «вторым подходом» в процессе выкупа «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса в сумме $26,0 млн., ясно дал понять нежелательность чрезмерного укрепления гривни. Не исключено, это признак возможного замедления долларовой коррекции на межбанке, которая, полагаю, должна исчерпать себя после четверга, 15 февраля.



Впрочем, в контексте изменений на наличном рынке, это может произойти и раньше, выросшей вероятностью старта «перетока» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, стимулируя спрос на «зеленый» безнал.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,65/26,68 UAH/USD.



Спустя 10 минут, на 10.25, продолжая падать, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,63/26,67 UAH/USD.

«Снова в теплые долины, не будем рисковать в этот день», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».



По состоянию на 10.54 коррекция безналичного доллара остановилась, а его котировки сузили спред: 26,63/26,65 UAH/USD. «Остановились…похоже, без вмешательства НБУ», - был кратким наш гуру.



К 11.12 котировки доллара возобновили снижение, упав к 26,62/26,65 UAH/USD.

Не исключено, часть «вины» за этот откат лежит на Минфине, разместившем накануне ОВГЗ на 1473,797 млн. грн.



Около 11.29 на торгах «зеленым» безналом очередная «остановка» - котировки «американца» замерли на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Как сообщили очевидцы, регулятор тихо выкупает СКВ по запросу наилучшего курса у "придворных" банков по 26,64 UAH/USD.



Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками сжатия на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 13,75/15,25% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками сжатия на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 13,75/15,25% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эти показатели в целом соответствовали снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 789,4 млн. грн. к отметке 56 444,6 млн. грн. Вероятнее всего эта разница пошла на оплату приобретенных во вторник ОВГЗ, которые размещал наш Минфин.



К 11.53 валютный межбанк начал пожинать плоды нацбанковского лоббирования доллара по 26,64 UAH/USD – «власть поменялась», и «американец» на моменте вырос до 26,65/26,68 UAH/USD.



Пополудни, на 12.42 регулятор продолжал за уши вытаскивать доллара на межбанке из болота. Об этом свидетельствовали действующие на моменте цены «американца»: 26,66/26,69 UAH/USD.



Наконец, около 12.56 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены остались на отметке 26,66/26,69 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,65/27,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 февраля по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2355, приподнявшись до $1,2379 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2369 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

14 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); евро – 33,10/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос повысился на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня. На старте торгов цены доллара и евро были выше.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); евро – 33,10/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос повысился на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение. Оптовый рынок открыл сессию 14-го более высокими уровнями цен.



К 12.14 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении спреда понизившихся действующих цен (26,80/26,87 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR), сопровождаемого относительным равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности и рисков гривнедефицита.



По состоянию на 12.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об инициации торговли в условиях равновесия покупок и продаж, сменившего доминирование приноса. На моменте в городе действовали цены: 26,80/26,88-90 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,468 UAH/RUB.

Незадолго до полудня «американец» в Запорожье парад в цене до 26,75/26,85 UAH/USD.



Около 12.52 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,85/26,95 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.

Обороты на моменте невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,00/33,50 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,85/27,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,85/27,00 UAH/USD, евро (опт) 33,20/33,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,20/33,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,75/26,95 UAH/USD, розница – 26,70/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,90 UAH/USD; евро – 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,468 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота поднимается в среду утром на фоне удешевления доллара, инвесторы ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее 14 февраля.Японская иена ранним утром среды выросла против доллара до максимального уровня с ноября 2016 г., на фоне увеличения спроса на «безопасные активы» при приостановке роста мировых фондовых рынков — фактор, который привлёк у укреплению иены в 2018 г.Пара доллар-иена по состоянию на 05.40 Киева достигла уровня ¥107,03, снижение с начала дня составляет 0,7%, что близко к размеру снижения во вторник. Пара преодолела ключевой технический уровень — минимум в сентябре 2017 г. на ¥107,31. Преодоление этого уровня могло активировать стоп-приказы в привести к продолжению движения.Доллар США снижается также против другой «безопасной» валюты — франка, с 0,9345 до 0,9317.Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 2,8077%.Недавняя волатильность на финансовых ранках усилила обсуждение в Японии покупок активов Банком Японии, поскольку выкуп, включая бумаг торгуемых на бирже фондов, может исказить финансовые рынки. Это искажение вызвало вопросы к устойчивости траектории расширения денежной массы Банком Японии.Сверхнизкие ставки в иене сделали йены наиболее привлекательной валютой для кэрри-трейд. Однако колебания на рынке могут привести к сокращению таких сделок.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,87% с 28,0672 UAH/USD до 26,6995 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 13 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/15,25% годовых (с 12.20 Киева - 13,83/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 13 февраля, сохранив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.Во-вторых, как известно, во вторник заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой тотчас продается на межбанке.В-третьих, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не торопились с его покупками.В-четвертых, коррекция цен безналичного «американца» поддерживалась аналогичными настроениями на наличном рынке.Интересно отметить, что на фоне очевидного сохранения интереса к безналичной гривне, на транзитных и коррсчетах НБУ к 13 февраля было отмечено заметное увеличение остатков в нацвалюте – гривневый «навес» «потяжелел» с уровня 46 392,0 млн. грн. к отметке 57 789,4 млн. грн. Судя по тому, что эта гривня не появилась на межбанке, ее «заморозка» на коррсчетах имела иные цели. Возможно, это средства «Нафтогаза», аккумулированные им для покупки СКВ по благоприятной цене.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 февраля понизились на $29,5 млн., имея для этого следующие основания.Как известно, по вторникам приток экспортной выручки из-за рубежа заметно увеличивается, но приобретать эту СКВ, по сути, некому.Во-вторых, несмотря на появление на межбанке регулятора, объемы его выкупов явно отставали от более внушительного «вмешательства» на предыдущей сессии, составившего $59,9 млн. Во вторник НЬУ в общей сложности пополнил свои «закрома» на $36,0 млн.В-третьих, очевидное замедление отката «американца», став признаками вероятной смены тренда в обозримом будущем могла заставить потенциальных продавцов СКВ не торопиться расставаться с долларами. Кстати, не исключено, что вторым источником этой «сдержанности» держателей «зеленого» безнала стал послеобеденный рост цен на наличную «зелень», вызванный клиентским спросом.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 12 февраля, во вторник, 13-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $243,2 млн. к отметке $216,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $215,0 млн. к $185,5 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 13 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, отчасти повторявшую сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где до обеда вторника наблюдалось снижение долларовых цен, исчерпавшееся к обеденному перерыву. Засим на уже опустевшем валютном межбанке единичные покупки приподняли немного цену «зеленого» безнала. Возможно, толчок этому росту дал регулятор, пополудни выкупивший $26,0 млн. «лишних» долларов по цене, превышавшей на моменте рыночные котировки оферов «американца». Также существует вероятность, что спровоцировал предфинишное подорожание СКВ на межбанке рост цен ее наличного «родственника». Не думаю, что это принципиально и напоминает извечную дискуссию о первичности яйца или курицы.Важно, что обе ветки рынка доллара практически синхронно продемонстрировали одинаковую динамику.Самое забавное в этой синхронности то, что и на торгах межбанка и на наличном рынке тамошние участники констатировали заметное снижение ликвидности.Будем считать это очередным признаком укрепления «родственных связей» наличного и безналичного долларов, логической пролонгацией которого может стать возвращение валютного рынка к неоднократно применяемого ранее способа зарабатывания денег на курсовой разнице наличного и безналичного рынков. Сохранение пусть даже с заметным замедлением коррекции цен безналичного «американца» на межбанке на фоне состоявшегося к вечеру вторника отскока цен на наличную «зелень» может стать причиной перетока более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок.Не факт, что эта «халява» затянется надолго, но наверняка попытки заработать на этом будут.Стало быть, на наличном валютном рынке наметился разворот настроения, вызвав предфинишное повсеместное подорожание наличного «американца».В течение вторника биды наличного «неформального» доллара прибавили 5,0-10,0 коп., офера «потяжелели» на 5,0-15,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 5,0-15,0 коп., офера стали ниже на 2,0-10,0 коп.Подавляющее большинство «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов констатировало сохранение в течение вторника равновесия покупок и продаж. Исключение составили Запорожье, где к закрытию установилось доминирование спроса, вызвавшее заметное подорожание доллара, а также рынок столицы, дилеры которого, с их слов, были вынуждены после обеда поднимать биды для стимулирования клиентского «приноса» ради общего рост ликвидности. При этом киевляне божились, что у них доминировал клиентский «принос».Таким образом после обеда на наличном «валютном» рынке произошел рост действующих цен, имевший, как утверждали сами дилеры, различное «происхождение». Не будем «заморачиваться», извините, на причинах предфинишного подорожания наличного «американца», сосредоточившись на более значимых возможных «последствиях» случившегося, одно из которых мы уже упомянули выше (речь идет о возможном «перетоке» более дешевого безналичного доллара на наличный рынок). Второе последствие – возможная экспансия «бычьих» настроений в наличной паре доллар-гривня на безналичный рынок.Заметим, что вышеозначенная вероятность «перетока» также поспособствует установлению на рынке «зеленого» безнала «бычьего» тренда посредством закономерного в этом случае появлении спроса банков на безналичный «американец» для его перепродаж на наличном рынке.Это в комплекте может заметно ускорить смену тренда на рынке безналичного доллара, пребывающего, напомним, «под колпаком» фискального периода и предложения СКВ агросектором.Впрочем, по порядку.Торги 13 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.В течение первой половины вторника, уже со старта, дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены реагировать на динамичное снижение курса доллара на межбанке, которое заставляло клиентов наличного рынка в большей степени «сдавать валюту», чем ее приобретать. Попутно «неформалы» днепровской розницы небезуспешно пытались выровнять рынок в равновесие покупок и продаж. Еще до полудня эта цель была достигнута.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,77/26,88 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.Обороты на моменте невысокие.После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, активность, равновесие которой поддерживалось некоторым повышением действующих цен.В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты, заслужив от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», немного понизили «отличные» показатели предыдущей сессии.В течение 13 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 12 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 7,0 коп., потеряв 2,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,90/27,05 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника снижали действующие цены, отвечая на преобладавший клиентский «принос», пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. После обеда характер действий дилеров днепровского «неформального» опта изменился – появившийся интерес у клиентов к доллару заставил оптовиков Днепре приподнимать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж.В результате по итогам вторника в оптовом сегменте наличного рынка Днепра удалось сберечь баланс спрос/предложение, однако, это равновесие не уберегло обороты от некоторых потерь – ликвидность сессии 13-го, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», несколько понизила отличные показатели предыдущей сессии.На протяжении вторника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.По сравнению с закрытием 12 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 13 февраля уровнями 33,12/33,40 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне повышения оферов на 5,0-10,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 13 февраля до обеда пришлось заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь ликвидности. После обеда здесь произошел «поворот все вдруг», и дилерам довелось реагировать повышение цен на появившийся клиентский спрос на доллар.Смена настроения в клане клиентов и довольно высокая торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую в росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне роста оферов этой СКВ на 5,0-10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 13 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 13 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», несколько ухудшила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 3,0 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 февраля по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.15 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно упал в цене, составив 26,65/26,68 UAH/USD.Спустя 10 минут, на 10.25, продолжая падать, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,63/26,67 UAH/USD.«Снова в теплые долины, не будем рисковать в этот день», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».По состоянию на 10.54 коррекция безналичного доллара остановилась, а его котировки сузили спред: 26,63/26,65 UAH/USD. «Остановились…похоже, без вмешательства НБУ», - был кратким наш гуру.К 11.12 котировки доллара возобновили снижение, упав к 26,62/26,65 UAH/USD.Не исключено, часть «вины» за этот откат лежит на Минфине, разместившем накануне ОВГЗ на 1473,797 млн. грн.Около 11.29 на торгах «зеленым» безналом очередная «остановка» - котировки «американца» замерли на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Как сообщили очевидцы, регулятор тихо выкупает СКВ по запросу наилучшего курса у "придворных" банков по 26,64 UAH/USD.Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками сжатия на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 13,75/15,25% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Дополуденная прогнозированная коррекция безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками сжатия на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывали выросшие по более значимым бидам с уровня 13,75/15,25% к отметке 14,00/15,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эти показатели в целом соответствовали снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 789,4 млн. грн. к отметке 56 444,6 млн. грн. Вероятнее всего эта разница пошла на оплату приобретенных во вторник ОВГЗ, которые размещал наш Минфин.К 11.53 валютный межбанк начал пожинать плоды нацбанковского лоббирования доллара по 26,64 UAH/USD – «власть поменялась», и «американец» на моменте вырос до 26,65/26,68 UAH/USD.Пополудни, на 12.42 регулятор продолжал за уши вытаскивать доллара на межбанке из болота. Об этом свидетельствовали действующие на моменте цены «американца»: 26,66/26,69 UAH/USD.Наконец, около 12.56 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены остались на отметке 26,66/26,69 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 февраля с уровней: доллар – 26,65/27,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,485 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 13 февраля по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2355, приподнявшись до $1,2379 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2369 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром14 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); евро – 33,10/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос повысился на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 14 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня. На старте торгов цены доллара и евро были выше.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.); евро – 33,10/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 февраля спрос повысился на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 14 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение. Оптовый рынок открыл сессию 14-го более высокими уровнями цен.К 12.14 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении спреда понизившихся действующих цен (26,80/26,87 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR), сопровождаемого относительным равновесием покупок и продаж на фоне низкой ликвидности и рисков гривнедефицита.По состоянию на 12.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об инициации торговли в условиях равновесия покупок и продаж, сменившего доминирование приноса. На моменте в городе действовали цены: 26,80/26,88-90 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,468 UAH/RUB.Незадолго до полудня «американец» в Запорожье парад в цене до 26,75/26,85 UAH/USD.Около 12.52 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,85/26,95 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.Обороты на моменте невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 33,00/33,50 UAH/EUR, рубль 0,460/0,467 UAH/RUB, Киев опт 26,85/27,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,85/27,00 UAH/USD, евро (опт) 33,20/33,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,20/33,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,470 RUB/USD, Одесса – опт 26,75/26,95 UAH/USD, розница – 26,70/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,80/26,90 UAH/USD; евро – 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,468 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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