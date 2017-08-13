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Олександр Янукович подасть у суд на екс-депутата...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Свідок у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича - екс-депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов - на засіданні Оболонського райсуду Києва дав неправдиві свідчення щодо сина В.Януковича Олександра, його адвокати мають намір подати в суд на І.Пономарьова.
Дивися повний текст Олександр Янукович подасть у суд на екс-депутата Держдуми РФ Пономарьова
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:47
Пономарь врёт как Мюнхгауген
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