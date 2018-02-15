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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 15 лют, 2018 13:42 Итоги: Валюта 15.02.18



По состоянию на 07.17 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,1, или на 0,08%, до $1356,9 за унцию. По итогам среды цена на золото выросла на 1,6%, что стало самым значительным ростом в процентном выражении в течение одной сессии с мая 2017 года.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,04% - до $16,89 за унцию.



На настроения участников торгов продолжают оказывать влияние данные по инфляции в США, опубликованные в среду. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.



«Реакцию стоимости золота на данные по инфляции очень трудно предсказать. Учитывая, как рынки оценивают повышение ставки в ФРС в 2018 году, более высокое инфляционное давление убедит их в том, что стоит ждать более высоких ставок от ключевых центробанков, и приведет к снижению цены вместо того, чтобы способствовать повышению статуса золота в качестве средства для хеджирования против инфляции», - полагает аналитик OCBC Барнабас Ган.



Курс доллара к мировым валютам в четверг утром продолжает опускаться после непродолжительного роста, вызванного данными по инфляции в США, при этом доллар обновил новый антирекорд к иене с осени 2016 года.



По состоянию на 07.15 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2461 за евро против $1,245 на предыдущих торгах.



Rурс доллара к иене снижался до ¥106,53 за доллар со ¥107 на предыдущем закрытии, при этом ранее достигая нового минимума с ноября 2016 года в 106,31 иены за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 88,94 пункта.



В среду министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в январе составила 2,1% в годовом выражении, в месячном - 0,5%. Эксперты при этом ожидали инфляцию на уровне 1,9% год к году и 0,3% к предыдущему месяцу. Тем не менее, позитивная статистика недолго поддерживала курс американской валюты, и доллар стал дешеветь, так как инвесторы восприняли данные статистики как не обязательно сигнализирующие о долгосрочном тренде.



«В этом нет ничего конкретного, это лишь продолжающаяся продажа доллара, которую мы наблюдали ночью», - комментирует падение доллара глава отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани.



Фьючерсы на золото закончили торги в среду на самом высоком уровне за почти три недели после вышедших данных по инфляции, побудивших инвесторов уходить в драгоценный металл в качестве хеджирования против роста цен.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $27,60, или на 2,1%, до $1358 за унцию.



Индекс доллара США снизился на 0,6%.



Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,91%, торгуясь на четырехлетнем максимуме.



Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,5%, что является самым большим ростом за пять месяцев. Однако более высокие потребительские цены в январе существенно не изменили общую картину инфляции. Рост ИПЦ за последние 12 месяцев остался неизменным на уровне 2,1%.



Тем не менее, «отчет по ИПЦ попадает в лагерь «ястребов», которые хотели бы, чтобы Федеральная резервная система повысила процентные ставки более быстрыми темпами, вероятно, четырьмя небольшими увеличениями в 2018 году», - сказал Джим Вайкофф, старший аналитик по металлам из Kitco.com.



«В этом случае после данных мы могли бы увидеть возобновленную волну продажи на фондовых рынках из-за опасений, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки быстрее и резче. Это может спровоцировать возобновление ухода в безопасные активы, что принесет пользу золоту », - сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank.



Мартовское серебро выросло на 35 центов, или на 2,1%, до $16,878 за унцию.

Апрельская платина прибавила $23,40, или 2,4%, до $999,10 за унцию, а мартовский палладий вырос на $16,60, или 1,7%, до $997,30 за унцию.



После повышения индекс доллара в среду продолжил вторничное снижение. Индексы потребительских цен в США вышли на высоких уровнях, однако низкие значения индексов розничных продаж удивили инвесторов. Чистый индекс цен достиг максимума за год, а падение розничных продаж является самым значительным почти за год.



Реакция на негативные данные оказалась более сильной, чем на позитивные. Курс золота после резкого падения вырос более чем на $35.



Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,070 пункта до уровня 2,910%, максимального за четыре года. Фондовые индексы в США продолжили рост, который наблюдается четвертый день подряд. Основные индексы выросли от 1% до 1,9%.



Доходность 10-летних облигаций в Германии также выросла и достигла максимума более чем за два года, выше отметки 0,770%.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 февраля понизился на 99,81 коп. и составил 56,5918 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 14,09 коп., на торгах среды укрепился на 4,47 коп., оказавшись на уровне 26,6548 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,69/26,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 26,65/26,68, вскоре пролонгировав коррекцию и упав к 26,63/26,67 UAH/USD по состоянию на 10.21.



К 10.53 доллар несколько приостановил снижение, консолидировавшись на отметке 26,63/26,65, а спустя 18 минут оказался на цифре 26,62/26,65 UAH/USD, не покидая ее до 11.30. Причина этой стабильности очень скоро раскрылась: как оказалось, регулятор инициировал выкуп долларовых излишков по запросу наилучшего курса, по цене 26,64 UAH/USD, превышающей рыночный курс.

Лоббирование НБУ интересов чужой валюты, пополнившего «закрома» суммой, превышающей $10,0 млн., вскоре принесло плоды: к 11.50 безналичный доллар подскочил до 26,65/26,68, а около 12.40 его цена консолидировалась на цифре 26,66/26,69 UAH/USD. На фоне этого уровня межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв, а цена оставалась действующей до 14.30 Киева, когда «американец» на единичных покупках опустевшего рынка возобновил путь наверх, оказавшись на уровне 26,67/26,71 UAH/USD по состоянию на 16.30 Киева.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,67/26,71 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 14 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6548 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,6548 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,00% годовых (с 12.25 Киева - 14,00/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 февраля, немного замедлив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.



Во-вторых, в команде продавцов доллара по-прежнему выделялся агросектор, накапливавший нацвалюту для приобретения расходных материалов на весенне-полевой сезон.



В-третьих, как известно, в среду наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой «транзитом» продается на межбанке.



В-четвертых, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не спешили с его покупками.



Не исключено, что на настроение валютного межбанка оказало влияние изымание части гривневой ликвидности на уплату за размещенные накануне Минфином гривневые ОВГЗ на сумму 1473,797 млн. грн. Думаю, это отразилось на состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте понизились с уровня 57 789,4 млн. грн. к отметке 56 444,6 млн. грн., оставаясь, впрочем, на достаточно высокой отметке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля заметно, на $43,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Как указано выше, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, завышенный курс интервенция НБУ дал понять импортерам, что смена тренда не за горами, вызвав активизацию покупок СКВ этими субъектами внешнеторговой деятельности.



В-третьих, очевидный крен рынка безналичного доллара к стабильности (если накануне «американец» потерял в цене 14,09 коп., нынче его снижение составило лишь 4,47 коп.) также увеличило ликвидность.



В-четвертых, НБУ появлением на рынке с гривневой интервенцией также внес свою лепту в общий рост оборотов, а заодно пополнил свои резервы на $10,0 с лишним миллионов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 13 февраля, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $216,7 млн. к отметке $263,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,5 млн. к $229,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 14 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, с очень незначительным временным лагом, повторившую сюжет «зеленых» торгов валютного банка.

Как мы указали выше, до 11.18 Киева безналичный доллар на межбанке под давлением преобладающего предложения СКВ терял в цене, оказавшись в указанный час на внутридневном минимуме. Это привело на межбанк регулятор, который выкупая долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по цене, превышающей текущие рыночные котировки СКВ, «перевернул» тренд рынка «зеленого» безнала, впустив на него «быков».



Этот переворот стал триггером на рынке наличных, дилеры и клиенты которого внимательно отслеживали события на межбанке. Клиенты «налички» после 11.45 Киева стали более активно покупать «американца», а тамошние дилеры оперативно начали приподнимать действующие цены, стараясь не нарушить текущее равновесие покупок и продаж.



Важно, что обе ветки рынка доллара практически синхронно продемонстрировали одинаковую динамику.

При этом обороты торгов на межбанке заметно выросли, а на наличном рынке, по сути повторили, показатели предыдущей сессии. Думаю, это достаточно важное наблюдение, позволяющее пока исключать ожидаемый нами возможный «переток» дешевого безналичного доллара на более дорогой наличный рынок.



В подавляющем большинстве вышеперечисленных центров валютообменного бизнеса удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, которое, за исключением Киева и Днепра, позволило повторить показатели ликвидности предыдущей сессии.



Дилеры столицы похвалились ростом оборотов, а валютчики Днепра были вынуждены признать незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



В целом, финишные котировки наличной пары доллар-гривня в среду вышли на уровни закрытия предыдущей сессии, хотя в течение 14-го цены выросли.



На протяжении среды биды наличного «неформального» доллара прибавили 5,0-15,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра). Позиция «предложение» выросла на 5,0-15,0 коп. (снова лидерство в роста за рынком Днепра).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 5,0 коп. (Киев).



Позиция «предложение» либо не претерпела изменений (Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросла на 3,0 коп. (Запорожье).



Стало быть, на наличном валютном рынке стал более очевидным разворот настроения, вызвав предфинишное повсеместное подорожание наличного «американца». Но при этом нельзя не отметить межсессионную стабильность долларовых цен наличного рынка. Складывается впечатление, что продемонстрировав свою полную готовность к смене тренда с «медвежьего» на «бычий», наличный рынок в среду решил «подождать» задержавший у «медведей» «зеленый» безнал.

Судя по нетерпению регулятора, вмешавшегося в ход сессии своими гривневыми «заливками», Институтская откровенно намекнула безналичному доллару, что пора прекращать падение.

Это может заметно ускорить смену тренда на рынке безналичного доллара, пребывающего, напомним, «под колпаком» фискального периода и предложения СКВ агросектором. При этом рискнем предположить кратковременное пребывание безналичной пары доллар-гривня в состоянии бокового тренда или относительной стабильности на ближайших торгах, и лишь после этого попытаться вырасти.



Впрочем, по порядку.



Торги 14 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.



Стартовав на более высоких уровнях, наличный розничный «неформальный» доллар вскоре понизился в цене, благодаря динамичной коррекции своего безналичного «родственника» на межбанке. Однако случившийся около 11.30 Киева разворот на рынке безналичного доллара моментально вызвал аналогичные перемены на «наличке», где выросший спрос заставил дилеров реагировать повышением действующих цен, стараясь не нарушить сложившееся равновесие спроса и предложения.



Около 12.52 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара приподнялись: 26,85/26,95 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.

Обороты на моменте невысокие.



После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, в сопровождении выросшей активности покупателей, отвечая на которую наши дилеры, небезуспешно пытаясь сохранить баланс спроса и предложение, поднимали действующие цены.



В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты, заслужив «твердую четверку», немного понизили показатели предыдущей сессии.



В течение 14 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 15,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 13 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению не изменился.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,90/27,05 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта довольно рано, реагируя на падение «зеленых» цен валютного межбанка, были вынуждены снижать курс оптового наличного «американца». Ближе к полудню «неформалы» днепровского опта начали поднимать курс доллара, отвечая на выросший спрос на СКВ со стороны клиентов, узнавших о развороте на рост «»американца» на межбанке.



Действовать дилерам «неформального» опта Днепра приходилось предельно аккуратно, старясь не нарушить текущую сбалансированность рынка. Равновесие им удалось сохранить, однако, полагаю, вследствие внутридневного разворота тренда оборотам был нанесен некоторый урон – по итогам среды ликвидность в оптовом сегменте «налички» Днепра, заслужив «четверку с минусом», оказалась чуть ниже показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 15,0 коп.



По сравнению с закрытием 13 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 февраля уровнями 33,20/33,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне аналогичного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 14 февраля приходилось очень оперативно ценовым регулированием реагировать на смены настроения потенциальных клиентов в паре доллар-гривня. Стараясь при этом не нарушить действующее равновесие покупок и продаж.



Смена настроения в клане клиентов и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую после 15.30 Киева в динамичном росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2378 к отметке $1,2405 констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 27 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка сообразно отозвались на этот «привес», учтя, также внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2355, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки до 04.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, которое «вознесло» пару до $1,2388 по состоянию на 06.30 Киева. Стартовавшая с этого часа коррекция, понизила пару евро-доллар до $1,2340. Пора не покидала эту цифру до 15.30 Киева, одномоментно в указанный час обвалившись на вышедшей американской статистике до $1,2280. Впоследствии, выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар затеяла новое ралли, оказавшееся более «основательным» и поднявшее ее до $1,2420 по состоянию на 20.00. До 20.45 Киева евро не покидал ближайшие окрестности этой цифры….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара снижается в среду к корзине основных мировых валют в ожидании выхода данных об изменении потребительских цен в США в январе.



Евро по состоянию на 15.15 Киева торгуется в районе $1,2347 против $1,2352 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в среду около 132,39 иены по сравнению со 133,18 иены в предыдущий день.



Курс доллара составляет 107,22 иены против 107,82 иены во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,07%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,16% - до минимальной отметки с начала февраля.



С начала текущей недели ICE U.S. Dollar уменьшился примерно на 1%.

Стоимость иены с начала текущего года повысилась почти на 5%, достигнув максимума за последние 15 месяцев.



По мнению гуру Societe Generale, в ближайшее время курс японской нацвалюты может оказаться под давлением, однако в долгосрочной перспективе у иены есть факторы поддержки.



Согласно средним прогнозам аналитиков, инфляция (индекс CPI) в США в январе ускорилась до 0,4% по сравнению с 0,1% в предшествующий месяц. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI), как ожидается, выросли на 0,2% против 0,3% в декабре. В годовом выражении подъем этих показателей может составить 1,9% и 1,7%, предполагают опрошенные The Wall Street Journal эксперты.



«Люди будут очень сильно сосредоточены на индексе потребительских цен», - отмечает глобальный аналитик по акциям HSBC Бен Лайдлер.



Фокус внимания инвесторов будет на базовой инфляции, отмечает он. Консенсус-прогноз предполагает ее повышение в годовом выражении на 1,7% в январе. «Если мы получим такие данные, рынок вздохнет с облегчением, но если они будут выше, давление на рынок вернется», - полагает Б.Лайдлер.



Итак, пара евро-доллар в среду поутру показала отметку $1,2390, затем перед данными по индексу потребительских цен США за январь в 15.30 Киева пошла вниз и встретила выход данных в районе отметки $1,2345.



Данные вышли с неожиданно высоким ростом инфляции, в месячном выражении по общему показателю на уровне 0,5% м/м против прогноза 0.3% м/м, по стержневому на уровне 0,3% м/м против прогноза 0,2% м/м, в годовом выражении вместо падения с 2,1% до 1,9% данные остались неизменными, аналогично стержневой показатель инфляции в годовом выражении остался неизменным на уровне 1,8% против прогноза падения до 1,7%.



Рынок сначала отреагировал на сюрприз в пользу доллара логичным падением, евро-доллар быстро упала до $1,2275. Вероятность повышения ставки ФРС в марте теперь согласно фьючерсам торгуется на уровне 100%.



А вот затем произошло неожиданное, без какого-либо повода новость «выкупили» и пара евро-доллар подскочила примерно на 145 пунктов вверх, до $1,2420.



Очень трудно в этом движении найти какую-то логику, возможно, какие-то крупные игроки использовали резкое снижение евро для покупок, возможно, движение цены вызвано влиянием игроков, специализирующихся на алгоритмической торговле.



Вышедшая статистика, вне всякого сомнения, была на стороне доллара и до новости, выход данных же лишь усилил имеющийся расклад.



А технически, визуально, пара евро-доллар с утра имела неплохие перспективы роста к максимумам в районе отметки $1,2520, но утреннее снижение и затем резкое падение на новости сломало было технический «пейзаж».



Затем еще более резкий рост вновь переломил ситуацию. На таком «дерганом» и алогичном рынке трудно дать какой-то прогноз относительно краткосрочных перспектив пары, но мы полагаем, что цена более вероятно понизится и стабилизируется в районе отметки $1,2350, чем пойдет дальше вверх.



Если в предыдущем обзоре мы ждали роста евро, предполагая, что таргетами и поводом его являются стопы в районе показанных максимумов, то после вышедших данных и удивившей досужую публику и «заинтересованные лица» волатильности дальнейший рост пары евро-доллар сейчас маловероятен.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,20/33,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 14 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», несколько ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 февраля по спросу и по предложению не изменились.



На отечественном валютном рынке идет «ломка тренда», в которой активное участие принимает регулятор, откровенно лоббируя интересы безналичного «американца». Нынче Институтская снова выкупала «лишние» доллара с рынка по ценам, превышающим рыночные, противостоя «естественной» коррекции курса доллара под влиянием доминирования предложения СКВ экспортерами, бизнесом, готовящимся к налоговым платежам и, наконец, возникшей ситуативной нехватке гривни в результате состоявшегося накануне размещения нашим Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 1,5 млрд. грн.



После «проамериканского» «вмешательства» НБУ в ход торгов валютного межбанка, тамошние цены перестали снижаться и даже немного отскочили, вызвав закономерную аналогичную реакцию на наличном рынке в виде активизации клиентских покупок доллара.



Наблюдать подобные экзерсисы Нацбанка на валютном межбанке забавно, однако это вряд ли можно назвать полноценным рынком.



Думается, если не мытьем, так катаньем, институтская и «другие официальные лица» совместными усилиями все-таки развернут тренд на валютном межбанке, пригласив туда «зеленых быков». Надеюсь, через «буферную зону» относительной стабильности.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.06 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар несколько вырос в цене, составив 26,72/26,75 UAH/USD. «Надоело форель ловить в горных реках теплых долин», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».

Исключив любые «параллели» с «рыбалкой» Дерипаски и Приходько в Норвегии.



Спустя 20 минут, на 10.37, остановив снижение, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,72/26,74 UAH/USD.



К 11.04 безналичный доллар возобновил рост, оказавшись на это время у цифры 26,75/26,77 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, «ломка тренда» идет тяжело, доллар растет с перерывами.



На 11.50 котировки доллара возобновили рост, поднявшись к 26,78/26,81 UAH/USD.



Дополуденное трудно идущее зеленое «ралли» межбанка сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 14,00/15,00% отметке 13,75/15,25% годовых. Эта стабильность пребывает в противоречии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.16 на торгах «зеленым» безналом очередная «остановка» - котировки «американца», откатившись, замерли на цифре 26,77/26,80 UAH/USD. Очевидно, доллар устал расти.



К 12.29 коррекция безналичного доллара продолжалась, опустив его цену до уровня 26,76/26,79 UAH/USD. «Потихоньку садимся», - резюмировал наш гуру.



Наконец, около 12.53 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены остались на отметке 26,76/26,78 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.



К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидным стремлением к росту: 26,90-95/27,05-10 UAH/USD, евро - 33,60-65/33,85-90 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое «сиротскими» оборотами.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о начале оживленной торговли, сопровождаемой доминированием клиентского спроса на доллар, вызвавшего рост действующих цен до уровня: 26,90/27,02 UAH/USD, евро - 33,40/33,75 UAH/EUR, рубль 0,466/0,475 UAH/RUB.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.

Обороты на моменте невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,70 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB, Киев опт 26,90/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,90/27,05 UAH/USD, евро (опт) 33,45/33,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,45/33,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/27,05 UAH/USD, розница – 26,80/27,10 UAH/USD; Запорожье – 26,85/26,97 UAH/USD; евро – 33,25/33,70 UAH/EUR, рубль - 0,466/0,475 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото незначительно снижается в цене в четверг утром после самого значительного роста с мая 2017 года в течение предыдущей торговой сессии.Курс доллара к мировым валютам в четверг утром продолжает опускаться после непродолжительного роста, вызванного данными по инфляции в США, при этом доллар обновил новый антирекорд к иене с осени 2016 года.Фьючерсы на золото закончили торги в среду на самом высоком уровне за почти три недели после вышедших данных по инфляции, побудивших инвесторов уходить в драгоценный металл в качестве хеджирования против роста цен.После повышения индекс доллара в среду продолжил вторничное снижение. Индексы потребительских цен в США вышли на высоких уровнях, однако низкие значения индексов розничных продаж удивили инвесторов. Чистый индекс цен достиг максимума за год, а падение розничных продаж является самым значительным почти за год.Реакция на негативные данные оказалась более сильной, чем на позитивные. Курс золота после резкого падения вырос более чем на $35.Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,070 пункта до уровня 2,910%, максимального за четыре года. Фондовые индексы в США продолжили рост, который наблюдается четвертый день подряд. Основные индексы выросли от 1% до 1,9%.Доходность 10-летних облигаций в Германии также выросла и достигла максимума более чем за два года, выше отметки 0,770%.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,03% с 28,0672 UAH/USD до 26,6548 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 14 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,00% годовых (с 12.25 Киева - 14,00/15,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 14 февраля, немного замедлив «медвежий» тренд, понизился в цене по следующим причинам.Во-первых, сейчас длится фискальная неделя, в течение которой бизнесу надо уплатить налоги, на что потребуется заметное количество нацвалюты. Это стимулировало продажи СКВ экспортерами ради гривни.Во-вторых, в команде продавцов доллара по-прежнему выделялся агросектор, накапливавший нацвалюту для приобретения расходных материалов на весенне-полевой сезон.В-третьих, как известно, в среду наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, значительная часть из которой «транзитом» продается на межбанке.В-четвертых, импортеры, рассчитывая на продолжение текущего падения курса доллара, не спешили с его покупками.Не исключено, что на настроение валютного межбанка оказало влияние изымание части гривневой ликвидности на уплату за размещенные накануне Минфином гривневые ОВГЗ на сумму 1473,797 млн. грн. Думаю, это отразилось на состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте понизились с уровня 57 789,4 млн. грн. к отметке 56 444,6 млн. грн., оставаясь, впрочем, на достаточно высокой отметке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 февраля заметно, на $43,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Как указано выше, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, завышенный курс интервенция НБУ дал понять импортерам, что смена тренда не за горами, вызвав активизацию покупок СКВ этими субъектами внешнеторговой деятельности.В-третьих, очевидный крен рынка безналичного доллара к стабильности (если накануне «американец» потерял в цене 14,09 коп., нынче его снижение составило лишь 4,47 коп.) также увеличило ликвидность.В-четвертых, НБУ появлением на рынке с гривневой интервенцией также внес свою лепту в общий рост оборотов, а заодно пополнил свои резервы на $10,0 с лишним миллионов.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 13 февраля, в среду, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $216,7 млн. к отметке $263,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $185,5 млн. к $229,0 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 14 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, с очень незначительным временным лагом, повторившую сюжет «зеленых» торгов валютного банка.Как мы указали выше, до 11.18 Киева безналичный доллар на межбанке под давлением преобладающего предложения СКВ терял в цене, оказавшись в указанный час на внутридневном минимуме. Это привело на межбанк регулятор, который выкупая долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по цене, превышающей текущие рыночные котировки СКВ, «перевернул» тренд рынка «зеленого» безнала, впустив на него «быков».Этот переворот стал триггером на рынке наличных, дилеры и клиенты которого внимательно отслеживали события на межбанке. Клиенты «налички» после 11.45 Киева стали более активно покупать «американца», а тамошние дилеры оперативно начали приподнимать действующие цены, стараясь не нарушить текущее равновесие покупок и продаж.Важно, что обе ветки рынка доллара практически синхронно продемонстрировали одинаковую динамику.При этом обороты торгов на межбанке заметно выросли, а на наличном рынке, по сути повторили, показатели предыдущей сессии. Думаю, это достаточно важное наблюдение, позволяющее пока исключать ожидаемый нами возможный «переток» дешевого безналичного доллара на более дорогой наличный рынок.В подавляющем большинстве вышеперечисленных центров валютообменного бизнеса удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, которое, за исключением Киева и Днепра, позволило повторить показатели ликвидности предыдущей сессии.Дилеры столицы похвалились ростом оборотов, а валютчики Днепра были вынуждены признать незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.В целом, финишные котировки наличной пары доллар-гривня в среду вышли на уровни закрытия предыдущей сессии, хотя в течение 14-го цены выросли.На протяжении среды биды наличного «неформального» доллара прибавили 5,0-15,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра). Позиция «предложение» выросла на 5,0-15,0 коп. (снова лидерство в роста за рынком Днепра).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 5,0 коп. (Киев).Позиция «предложение» либо не претерпела изменений (Днепр, Харьков, Киев, Одесса, Крыжополь), либо выросла на 3,0 коп. (Запорожье).Стало быть, на наличном валютном рынке стал более очевидным разворот настроения, вызвав предфинишное повсеместное подорожание наличного «американца». Но при этом нельзя не отметить межсессионную стабильность долларовых цен наличного рынка. Складывается впечатление, что продемонстрировав свою полную готовность к смене тренда с «медвежьего» на «бычий», наличный рынок в среду решил «подождать» задержавший у «медведей» «зеленый» безнал.Судя по нетерпению регулятора, вмешавшегося в ход сессии своими гривневыми «заливками», Институтская откровенно намекнула безналичному доллару, что пора прекращать падение.Это может заметно ускорить смену тренда на рынке безналичного доллара, пребывающего, напомним, «под колпаком» фискального периода и предложения СКВ агросектором. При этом рискнем предположить кратковременное пребывание безналичной пары доллар-гривня в состоянии бокового тренда или относительной стабильности на ближайших торгах, и лишь после этого попытаться вырасти.Впрочем, по порядку.Торги 14 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,20/33,50 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.Стартовав на более высоких уровнях, наличный розничный «неформальный» доллар вскоре понизился в цене, благодаря динамичной коррекции своего безналичного «родственника» на межбанке. Однако случившийся около 11.30 Киева разворот на рынке безналичного доллара моментально вызвал аналогичные перемены на «наличке», где выросший спрос заставил дилеров реагировать повышением действующих цен, стараясь не нарушить сложившееся равновесие спроса и предложения.Около 12.52 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара приподнялись: 26,85/26,95 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,460/0,470 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.Обороты на моменте невысокие.После обеда на рынке Днепра сохранилась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, в сопровождении выросшей активности покупателей, отвечая на которую наши дилеры, небезуспешно пытаясь сохранить баланс спроса и предложение, поднимали действующие цены.В результате на фоне итогового равновесия покупок и продаж обороты, заслужив «твердую четверку», немного понизили показатели предыдущей сессии.В течение 14 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 15,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 13 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению не изменился.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,90/27,05 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта довольно рано, реагируя на падение «зеленых» цен валютного межбанка, были вынуждены снижать курс оптового наличного «американца». Ближе к полудню «неформалы» днепровского опта начали поднимать курс доллара, отвечая на выросший спрос на СКВ со стороны клиентов, узнавших о развороте на рост «»американца» на межбанке.Действовать дилерам «неформального» опта Днепра приходилось предельно аккуратно, старясь не нарушить текущую сбалансированность рынка. Равновесие им удалось сохранить, однако, полагаю, вследствие внутридневного разворота тренда оборотам был нанесен некоторый урон – по итогам среды ликвидность в оптовом сегменте «налички» Днепра, заслужив «четверку с минусом», оказалась чуть ниже показателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 15,0 коп.По сравнению с закрытием 13 февраля биды и офера наличного оптового доллара в Днепре не претерпели изменений.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 февраля уровнями 33,20/33,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне аналогичного «привеса» оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 14 февраля приходилось очень оперативно ценовым регулированием реагировать на смены настроения потенциальных клиентов в паре доллар-гривня. Стараясь при этом не нарушить действующее равновесие покупок и продаж.Смена настроения в клане клиентов и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую после 15.30 Киева в динамичном росте пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,20/33,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 14 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», несколько ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 февраля по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,67/26,71 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об очередной смене настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 56 444,6 млн. грн. к отметке 59 080,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.06 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар несколько вырос в цене, составив 26,72/26,75 UAH/USD. «Надоело форель ловить в горных реках теплых долин», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».Исключив любые «параллели» с «рыбалкой» Дерипаски и Приходько в Норвегии.Спустя 20 минут, на 10.37, остановив снижение, безналичная пара доллар-гривня, оказалась на отметке 26,72/26,74 UAH/USD.К 11.04 безналичный доллар возобновил рост, оказавшись на это время у цифры 26,75/26,77 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, «ломка тренда» идет тяжело, доллар растет с перерывами.На 11.50 котировки доллара возобновили рост, поднявшись к 26,78/26,81 UAH/USD.Дополуденное трудно идущее зеленое «ралли» межбанка сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 14,00/15,00% отметке 13,75/15,25% годовых. Эта стабильность пребывает в противоречии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 12.16 на торгах «зеленым» безналом очередная «остановка» - котировки «американца», откатившись, замерли на цифре 26,77/26,80 UAH/USD. Очевидно, доллар устал расти.К 12.29 коррекция безналичного доллара продолжалась, опустив его цену до уровня 26,76/26,79 UAH/USD. «Потихоньку садимся», - резюмировал наш гуру.Наконец, около 12.53 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены остались на отметке 26,76/26,78 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 33,30/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,485 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 14 февраля по спросу и по предложению прибавил по 40,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2450, приподнявшись до $1,2485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2497 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 33,40/33,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 30,0 коп., офера поднялись на 40,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение.К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о «размывании» действующих цен с очевидным стремлением к росту: 26,90-95/27,05-10 UAH/USD, евро - 33,60-65/33,85-90 UAH/EUR. На этом фоне в городе относительное равновесие покупок и продаж, сопровождаемое «сиротскими» оборотами.По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о начале оживленной торговли, сопровождаемой доминированием клиентского спроса на доллар, вызвавшего рост действующих цен до уровня: 26,90/27,02 UAH/USD, евро - 33,40/33,75 UAH/EUR, рубль 0,466/0,475 UAH/RUB.Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара приподнялись: 26,95/27,05 UAH/USD, евро - 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях ставших более активными покупок СКВ.Обороты на моменте невысокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,70 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB, Киев опт 26,90/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,90/27,05 UAH/USD, евро (опт) 33,45/33,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,45/33,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 33,40/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/27,05 UAH/USD, розница – 26,80/27,10 UAH/USD; Запорожье – 26,85/26,97 UAH/USD; евро – 33,25/33,70 UAH/EUR, рубль - 0,466/0,475 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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