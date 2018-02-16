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фондовый рынок 16.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:12 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.02.18 США



Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов.



Фондовые индексы в США продолжают повышение, рост наблюдается пятый лень подряд. Основные индексы выросли от 1.2% до 1.6%, индекс Dow Jones вновь преодолел отметку 25 000. Отмечается рост спроса на американские акции после заявления известного финансиста Баффета о том, что его инвестиции в компанию Apple являются одними из приоритетных.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23%, до 25200,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 7256,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,21%, до 2731,20 пункта.



Инвесторы на Уолл-Стрит были не одиноки в оптимизме: «бычье» настроение среди индивидуальных инвесторов достигло максимального уровня с середины января, согласно недельному опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов.

Из секторов S&P 500 снизился только энергетический сектор, благодаря снижению цены на нефть на 0,4%.



Доходности казначейских облигаций США снизились, так как инвесторы взяли перерыв в продаже облигаций и корректировали позиции для более высокой волатильности, связанной с инфляцией — при этом сценарии доходности могут стать ещё выше.



Число выросших акций к снизившимся на NYSE было 2,27 к 1, на Nasdaq 2,25 к 1.

Объем торговли на биржах США был 7,12 млрд. акций — ниже средней 8,46 млрд. за последние 20 торговых дней.



«Это перетягивание каната будет с нами весь год, но я думаю, рынок потихоньку свыкается с мыслью, что небольшая инфляция - это не так уж плохо», - таково мнение менеджера BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски.



После увеличения прогнозов по прибыли многих корпораций на этой неделе, аналитики в среднем ожидают, что прибыль на акцию в 2018 г. у компаний из S&P500 увеличится на 18,9%, согласно Thomson Reuters I/B/E/S.



Косметическая компания Avon Products Inc. сообщила, что по итогам 2017 года ее чистая прибыль составила $20 миллионов, тогда как в 2016 году компания получила убыток в $107,4 миллиона.



Американская телекоммуникационная Cisco объявила об убытке за первое полугодие 2017-2018 финансового года, завершившегося 27 января, в $6,384 миллиарда против прибыли в $4,67 миллиарда годом ранее. Однако Cisco объяснила убыток тем, что результаты за четвертый квартал включают выплату в размере $11,1 миллиарда, связанную с принятием налоговой реформы в США.



Ранее Федрезерв США сообщил, что промышленное производство в стране в январе в месячном выражении снизилось на 0,1%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,2%.



Индекс цен производителей США в январе вырос на 0,4% по сравнению с декабрем и на 2,7% по сравнению с январем 2017 года.



Индекс производственной активности Филадельфии в феврале составил 25,8 пункта по сравнению с прогнозами в 21 пункт, а аналогичный показатель Нью-Йорка снизился до 13,1 пункта, тогда как эксперты ожидали небольшого снижения до 17,5 пункта.

Кроме того, согласно данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросло на 7 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч, как и ожидали аналитики. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - на 2 тысячи, до 223 тысяч заявок.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 306,88 пунктов или на 1,23% до 25 200,37 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 32,57 пункта или на 1,21% и составил 2 731,20 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 112,82 пункта или на 1,58% до 7 256,43 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в четверг вырос, так как трейдеры, кажется, увеличили интерес к более рискованным активам.

Ослабление доллара США поддержало акции компаний сырьевых товаров. Движение помогло европейскому фондовому рынку подойти к прекращению серии недельных потерь.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%. В среду индекс вырос на 1,07% после волатильной сессии.

Доходность 10-летних германских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 0,774%.

Европейские акции росли даже при том, что пара евро-доллар приближалась к 1,25 впервые с начала февраля, так как курс доллара в целом снижался.

С начала недели Stoxx Europe 600 растет на 2,1% после снижения на протяжении четырех недель.

Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,59%.



Экономические данные:

Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.



Усиление курса евро не оказывает давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.



Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.

Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 0,4%, что выше средней оценки экономистов 0,2%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%. В среду индекс вырос на 1,07% после волатильной сессии.



Британский FTSE 100 вырос на 0,29% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 234,81 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,06%, до 12 346,17 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,11% — на отметке 5 222,52 пункта.



Азия



Японский Nikkei 225 в пятницу закрылся в «зеленой зоне» на сообщениях о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй срок, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 21720,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5904 пунктов.



Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.

По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.



В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% - до 2265,45 пункта, РТС - на 1,4%, до 1262,27 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,65% - до $63,3 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже, по состоянию на 18.00 Киева, опустился на 0,31%, до 56,53 RUB/USD, евро - на 0,04%, до 70,61 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,32%, «АЛРОСы» — на 0,65%, Московской биржи — на 0,81%.



Российский фондовый рынок в четверг смог продолжить рост и быстро достиг среднесрочной цели на уровне 2 270 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако выше индикатор пройти не смог, так как не хватило новостей. Теперь важно закрепиться выше взятого рубежа. Тогда откроется дорога в сторону 2 090—2 300 пунктов. Тут присутствует только один риск: слишком быстрый рост обычно «тянет» за собой такое же быстрое падение, когда для этого складываются основания. Индекс РТС в моменте может пройти в сторону 1 270 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 15 февраля, не изменился, оставшись на уровне предыдущего закрытия 335,77 пунктов.



Объем торгов за день составил 153,95 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в среду 14 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,35 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 335,77 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,71 пунктов или на 6,57% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,75%, до 21534,44 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 1,97% - до 31116,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,17%, до 5909,4 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в четверг накануне Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.



Основные фондовые индексы США в среду выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции в стране. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.



В то же время объем торгов на рынках азиатского региона снижен. Руководитель исследования по Азии банка ING Роба Карнелла полагает, что это связано с тем, что инвесторы закрывают позиции перед празднованием Нового года по лунному календарю в Азии и Днем президентов (President's Day) США в понедельник.



Оптимизма австралийским инвесторам добавили данные по занятости в стране за январь. По данным статистического ведомства Австралии, число новых рабочих мест в стране увеличилось на 16 тысяч, хотя аналитики ждали роста на 15,3 тысячи. Уровень безработицы на этом фоне снизился по сравнению с декабрем до 5,5% с 5,6%, что полностью оправдало ожидания экспертов.



Во-вторых, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг продемонстрировали активный рост, при этом объемы торгов на большинстве площадок были существенно меньше обычного перед наступлением Нового года по лунному календарю - одного из главных праздников в Китае и других странах Азии.



В этом году праздник выпадает на 16 февраля, но биржи материкового Китая и Южной Кореи закрылись с четверга и возобновят работу лишь на следующей неделе.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,3%, он вырос уже 4-ю сессию подряд после двух недель снижения. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country вырос на 0,7%, до максимума за две недели.



Японский Nikkei 225 поднялся почти на 1,5%, более широкий индикатор Topix - на 1%, несмотря на возобновившееся укрепление курса иены, которое отрицательно сказывается на перспективах компаний-экспортеров. Иена в ходе торгов в четверг обновила максимума за 15 месяцев в паре с долларом.



Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. За предыдущие две сессии он увеличился на 3,6%, и недельный прирост индикатора стал максимальным с середины 2016 года - более 5%.

В пятницу гонконгские биржи будут закрыты.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.



Австралия демонстрирует самый продолжительный период устойчивого роста занятости более чем за четверть века - число рабочих мест выросло в январе 16-й месяц подряд, на 16 тыс.



Финансовые компании вошли в число лидеров роста, поскольку доходность US Treasuries в среду обновила максимум за 4 года, превысив 2,9%. Акции японского страховщика Dai-ichi Life подорожали на 5%, банка Mitsubishi UFJ - на 2%.



Внимание азиатских инвесторов вернулось к финансовой отчетности компаний региона.



Австралийская Origin Energy, ведущий поставщик электроэнергии и газа в стране, прибавила 7% благодаря сильным квартальным результатам, японский производитель пива и других напитков Kirin, улучивший годовой прогноз операционной прибыли - также 7%.



Сингапурский оператор связи StarHub и японский производитель шин Toyo Tire & Rubber потеряли более 7% капитализации, поскольку их прибыль не оправдала ожидания рынка.



Курс акций Asics рухнул на 10%, это максимальное падение за 12 месяцев. Производитель спортивной одежды и обуви прогнозирует годовую операционную прибыль на уровне ¥20 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков - ¥24,8 млрд.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.18 Киева вырос на 0,64% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 260,2 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,9% и был равен 12 449,76 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 1,52%, находился на отметке 5 243,72 пункта.



Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор повысился на 0,11% - до 1460,74 пункта; индекс ПФТС к концу сессии вернулся к итоговой отметке предыдущего дня - 335,77 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 32 млн. грн., в том числе акциями - 3,1 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 153,95 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,74%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,1%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-3,64%), Мотор Сичи (-0,07%) и Центрэнерго (-0,03%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,2%) и Центрэнерго (-0,2%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,12% - до 505,46 пункта при объеме торгов 0,8 млн. злотых (6,4 млн. грн.).

В «индексной корзине» подорожали бумаги «Милкиленда» (+1,37%) и «Кернела» (+0,53%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,01%), «Агротона» (-0,88%) и агрохолдинга ИМК (-0,74%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-вторых, японский Nikkei 225 в пятницу закрылся в «зеленой зоне» на сообщениях о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй срок, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 21720,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5904 пунктов.



Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.

По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.



В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.35 Киева вырос на 0,73% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 287,91 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,05% и был равен 12 476,08 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,98%, находился на отметке 5 273,87 пункта.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов.Фондовые индексы в США продолжают повышение, рост наблюдается пятый лень подряд. Основные индексы выросли от 1.2% до 1.6%, индекс Dow Jones вновь преодолел отметку 25 000. Отмечается рост спроса на американские акции после заявления известного финансиста Баффета о том, что его инвестиции в компанию Apple являются одними из приоритетных.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23%, до 25200,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 7256,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,21%, до 2731,20 пункта.Инвесторы на Уолл-Стрит были не одиноки в оптимизме: «бычье» настроение среди индивидуальных инвесторов достигло максимального уровня с середины января, согласно недельному опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов.Из секторов S&P 500 снизился только энергетический сектор, благодаря снижению цены на нефть на 0,4%.Доходности казначейских облигаций США снизились, так как инвесторы взяли перерыв в продаже облигаций и корректировали позиции для более высокой волатильности, связанной с инфляцией — при этом сценарии доходности могут стать ещё выше.Число выросших акций к снизившимся на NYSE было 2,27 к 1, на Nasdaq 2,25 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,12 млрд. акций — ниже средней 8,46 млрд. за последние 20 торговых дней.«Это перетягивание каната будет с нами весь год, но я думаю, рынок потихоньку свыкается с мыслью, что небольшая инфляция - это не так уж плохо», - таково мнение менеджера BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски.После увеличения прогнозов по прибыли многих корпораций на этой неделе, аналитики в среднем ожидают, что прибыль на акцию в 2018 г. у компаний из S&P500 увеличится на 18,9%, согласно Thomson Reuters I/B/E/S.Косметическая компания Avon Products Inc. сообщила, что по итогам 2017 года ее чистая прибыль составила $20 миллионов, тогда как в 2016 году компания получила убыток в $107,4 миллиона.Американская телекоммуникационная Cisco объявила об убытке за первое полугодие 2017-2018 финансового года, завершившегося 27 января, в $6,384 миллиарда против прибыли в $4,67 миллиарда годом ранее. Однако Cisco объяснила убыток тем, что результаты за четвертый квартал включают выплату в размере $11,1 миллиарда, связанную с принятием налоговой реформы в США.Ранее Федрезерв США сообщил, что промышленное производство в стране в январе в месячном выражении снизилось на 0,1%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,2%.Индекс цен производителей США в январе вырос на 0,4% по сравнению с декабрем и на 2,7% по сравнению с январем 2017 года.Индекс производственной активности Филадельфии в феврале составил 25,8 пункта по сравнению с прогнозами в 21 пункт, а аналогичный показатель Нью-Йорка снизился до 13,1 пункта, тогда как эксперты ожидали небольшого снижения до 17,5 пункта.Кроме того, согласно данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросло на 7 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч, как и ожидали аналитики. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - на 2 тысячи, до 223 тысяч заявок.Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг вырос, так как трейдеры, кажется, увеличили интерес к более рискованным активам.Ослабление доллара США поддержало акции компаний сырьевых товаров. Движение помогло европейскому фондовому рынку подойти к прекращению серии недельных потерь.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%. В среду индекс вырос на 1,07% после волатильной сессии.Доходность 10-летних германских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 0,774%.Европейские акции росли даже при том, что пара евро-доллар приближалась к 1,25 впервые с начала февраля, так как курс доллара в целом снижался.С начала недели Stoxx Europe 600 растет на 2,1% после снижения на протяжении четырех недель.Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,59%.Экономические данные:Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.Усиление курса евро не оказывает давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 0,4%, что выше средней оценки экономистов 0,2%.Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.Курс доллара к рублю на Московской бирже, по состоянию на 18.00 Киева, опустился на 0,31%, до 56,53 RUB/USD, евро - на 0,04%, до 70,61 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,57%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,32%, «АЛРОСы» — на 0,65%, Московской биржи — на 0,81%.Российский фондовый рынок в четверг смог продолжить рост и быстро достиг среднесрочной цели на уровне 2 270 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако выше индикатор пройти не смог, так как не хватило новостей. Теперь важно закрепиться выше взятого рубежа. Тогда откроется дорога в сторону 2 090—2 300 пунктов. Тут присутствует только один риск: слишком быстрый рост обычно «тянет» за собой такое же быстрое падение, когда для этого складываются основания. Индекс РТС в моменте может пройти в сторону 1 270 пунктов.Как сообщалось в среду 14 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,35 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 335,77 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,71 пунктов или на 6,57% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 февраля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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