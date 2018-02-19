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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 19 лют, 2018 14:06 Итоги: Валюта 19.02.18



По состоянию на 08.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $6,5, или на 0,48%, до $1349 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,52% - до $16,63 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08% - до 89,17 пункта.



Стоимость золота росла в пятницу после сообщений об обвинении россиян во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил граждан РФ в том, что они выдавали себя за представителей американских общественных организаций, устраивая акции протеста в стране, говорится в обвинительном заключении. Обвинения были вынесены против 13 граждан России и трех компаний в связи с вмешательством в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.



Золото, традиционно, растет в цене на фоне геополитической напряженности, так как инвесторы предпочитают инвестировать в надежные, но менее доходные активы. Позднее - в выходные и в понедельник - золото перешло к снижению на возврате интереса инвесторов к рисковым активам, в частности к акциям компаний на утренних торгах в Азии.



Рост курса доллара также негативно сказался на динамике торгов драгметаллом. Укрепление американской валюты оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже и менее привлекательно для инвесторов.



Курс доллара к основным мировым валютам демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром после снижения до минимума с декабря 2014 года в конце прошлой недели.



По состоянию на 07.50 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 89,15 пункта. В пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2409 за евро против $1,2405 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,45 за доллар со ¥106,2 на предыдущем закрытии.



Вероятно, снижение курса доллара на прошлой неделе было слишком сильным - например, падение доллара до ¥105,5 было крайне стремительным. В связи с этим мы видим, что доллар восстанавливается, что вполне естественно, учитывая масштабы недавнего снижения.



По мнению аналитиков, доллар может остаться по давлением на фоне неопределенности относительно дефицита бюджета и инфляции США.



16-го произошла коррекция индекса доллара вверх после достижения минимума с 2014 года. В то же время падение доллара за неделю стало самым значительным за девять месяцев. Курс евро/доллар перед коррекцией достигал максимального уровня с 2014 года, а курс доллар/йена - минимального с 2016 года.



Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 продолжили повышение, рост наблюдается шестой день подряд. Индекс Nasdaq в пятницу снизился. На рынке говорят, что темпы роста экономики в США могут быть достаточными для того, чтобы выдержать ожидаемые повышения ставок.



Экономические данные в США вышли лучше ожиданий. Количество строительств новых домов достигло максимума с 2016 года, а число новых строительств - самого высокого уровня с 2007 года. Отмечается значительный рост цен на импорт, которые влияют на потребительскую инфляцию, а также индекса настроения потребителей Мичиганского университета.



Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,010 пункта до уровня 2,880%.



Фунт снижается в пятницу против укрепившегося доллара США, но растёт против евро. Трейдеры ожидают позитивных знаков от визита премьер-министра Мэй в Берлине.

Переговоры Мэй с канцлером Германии Меркель могут принести прогресс в преодолении тупика на переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Великобритании заявила, что она хочет, чтобы соглашение по Brexit было хорошим для компаний в Великобритании и оставшейся части ЕС после встречи с Меркель.



Пара евро-фунт осталась на прежнему уровне после комментариев Мэй, она снижается до £88,53 при общем ослаблении евро.



Аналитики из Rabobank отмечают, что, кажется, остаётся значительная дистанция между сторонами переговоров в отношении переходной фазы Brexit и окончательного соглашения по внешней торговле.



Эта политическая неопределенность может оказывать давление на фунт, и их цель — £0,90 по паре евро-фунт в шестимесячной перспективе.

Против доллара фунт снизился на до $1,4048, после того, как в течение азиатской сессии был достигнут максимум $1,4145. Аналитики отмечают, что большая часть ослабления фунта к доллару была вызвана восстановлением курса доллара после его снижения на неделе.



Снижение курса доллара и признаки, что Банк Англии будет ужесточать денежную политику в этом году быстрее, чем ожидалось, сохранили рост фунта за неделю (около 1,6%).



Реакция на данные по розничным продажам в Великобритании была несущественной. Объём продаж в январе вырос на 0,1% - что ниже среднего прогноза экономистов по опросу Reuters (0,5%). В декабре объем продаж снизился на 1,4%.

На прошлой неделе Банк Англии заявил, что ставки необходимо повысить немного больше и раньше, чем ранее считалось. Рынок оценивает вероятность повышения ставки Банком Англии в мае в 70%.



Фунт вырос доллару на 4% в этом году, и январе пара фунт-доллар достигала уровня $1,4346 — наиболее высокого с голосования по членству в ЕС в июне 2016 г.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 февраля понизился на 1,16 коп. и составил 56,3438 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,50 коп., на торгах пятницы понизился на 23,11 коп., оказавшись на уровне 26,9909 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,87/26,91, а спустя 13 минут, ускорив рост, оказавшись на уровне 26,99/27,01 UAH/USD по состоянию на 10.23.

К 10.45 «американец», ощутимо замедлив повышение, консолидировался на цифре

27,00/27,02 UAH/USD. Собственно, как оказалось позже, это был «рыночный» максимум долларовых цен.

С этого момента энтузиазм покупателей доллара начал угасать, а его цена до 11.30 не трогалась с этой отметки, инициировав в указанный час медленную коррекцию под давлением появившихся продаж СКВ. Вначале до 26,96/26,99, а к 12.20 до 26,96/26,98 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 12.52 на фоне действовавших на то время цен 26,97/27,00 UAH/USD.

Доллар не покидал ближайшие «окрестности» этой цифры до 14.30, совершив в этот час небольшой отскок на единичных покупках опустевшего к этому времени рынка:

26,98/27,02, а спустя час доллар стал еще немного дороже - 26,99/27,03 UAH/USD. К 15.30



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 26,99/27,03 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9909 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,9909 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/14,75% годовых (с 12.00 Киева - 13,75/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 февраля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранились покупки импортеров, которые не ждут от ближайших двух сессий межбанка коррекции долларовых цен, а контракты надо исполнять.



Во-вторых, длившийся всю неделю фискальный период, 16-го завершился, «освобождая руки» игрокам межбанка.



В-третьих, преддверие выходных обязывает значительную часть субъектов рынка входить в «старый надежный» доллара ради спокойного отдыха 17-18 февраля.



В-четвертых, поскольку на наличном рынке цена доллара выше, наверняка банки скупали более дешевую безналичную СКВ, перепродавая ее на «наличке». Спрос на «дешевую» «зелень» межбанка способствовал ее дальнейшему подорожанию.



В-пятых, «зеленые быки» наличного рынка поддерживали своих «коллег» на межбанке, «перетоком» более дешевого доллара с межбанка на дорогую «наличку», стимулируя спрос на «зеленый» безнал.



О финише сезона платежей налогов дало понять падение с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 февраля понизились на $26,6 млн., имея для этого нижеследующие основания.



Во-первых, импортеры в пятницу приобретали подорожавшую накануне СКВ не столь охотно, как 15-го, а экспортеры, надеясь на пролонгацию «бычьего» тренда, «придерживали» доллар.



Во-вторых, судя по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривневого «горючего» для участия в торгах межбанка стало меньше.



В-третьих, «бычий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным – если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 10,5 коп., нынче его «привес» составил 23,11 коп. Как известно, активность «быков» не способствует ликвидности.



В-четвертых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час меньше.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 15 февраля, в пятницу, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $267,3 млн. к отметке $223,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $228,2 млн. к $201,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 16 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, начав день широко, а завершив его более узкими значениями спреда котировок в наличной паре доллар-гривня. При этом около полудня дилеры-«неформалы» были вынуждены «сделать шаг навстречу клиенту», немного понизив действующие цены. Тем самым валютчики признали некоторую поспешность в утреннем повышении цен «американца», за которое поплатились оборотами.

Кроме того, не следует исключать влияние кратковременного снижения котировок безналичного «американца» на межбанке под давлением стартовавших на локальном максимуме курсов продаж экспортеров.



В дальнейшем, после обеда, когда на опустевшем валютном межбанке доллар единичными покупками снова начали толкать наверх, клиенты наличного рынка оперативно отреагировали на этот безоборотный рост всплеском покупательской активности, приведшей в некоторых центрах валютообменного бизнеса (Запорожье, Днепр, Крыжополь, Харьков) к предфинишному росту цен и даже «перекосу» местных рынков в сторону клиентского спроса.



В целом итоговая ликвидность пятничной сессии рынка наличных повторила показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Днепра, констатировавший заметный рост ликвидности, несмотря на итоговый перекос.



В течение пятницы «биды» наличного «неформального» доллара либо потеряли 5,0 коп. (Днепр) либо прибавили 3,0-8,0 коп.

Позиция «предложение» потеряла 5,0-10,0 коп., подтверждая наше вышеприведенное наблюдение о некотором снижении «уровня нервозности» в течение дня в комплекте с привычными курсовыми ревизиями, которые «понравились» клиентам. Несколько забегая вперед, предположим, что наличный рынок, ожидая более значительной волатильности на торгах межбанка, успокоился, сосредоточившись на своих проблемах ликвидности, оперативно обеспечивая переток более дешевой «зелени» с межбанка своим «страждущим» доллара клиентам.



Возвращаясь к курсовой динамике, заметим, что по сравнению с закрытием четверга, биды наличного «неформального» «американца» прибавили 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» выросла на 5,0-10,0 коп.



Снова приходится констатировать более высокую сдержанность в росте цен наличного доллара, по сравнению с заметным (на 23,11 коп.) повышении средневзвешенного курса безналичного «американца».



Итак, приходится констатировать очевидный рост оперативности реакции потенциальных клиентов наличного рынка на малейшие курсовые подвижки в безналичной паре доллар-гривня валютного межбанка. Это свидетельствует о значительном укреплении «родственных связей» межбанка и «налички», без которого вряд ли был возможен довольно быстро налаженный «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок.



Остается добавить, что вышеупомянутая «сдержанность» в росте цен наличного доллара с одной стороны может скоро свести на нет курсовой «зазор» между наличным и безналичным «американцем», а вместе с этим заморозить этот «переток» СКВ. С другой, думаю, есть вероятность экспансии замедления «бычьего» тренда с наличного рынка на валютный межбанк.



Новейшая история валютного рынка Украины знает примеры распространения настроения с наличного рынка на межбанковский безнал. Наберемся терпения и дождемся среды 21 февраля, чтобы проверить наше предположение.



А сейчас вернемся к событиям пятницы на наличном рынке Днепра. Не первого города в Украине, но и не второго.



Впрочем, по порядку.



Торги 16 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,20/27,30 UAH/USD, евро – 33,80/34,20 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,485 UAH/RUB.



Стартовав в пятницу в условиях изначального преобладания клиентского спроса на доллар, вызванного «бычьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, наличный мелкооптовый рынок Днепра сразу «заставил» здешних дилеров принимать безотлагательные меры, призванные с одной стороны реагировать на этот спрос, с другой, попытаться опережающим ростом цен выровнять рынок в баланс спроса и предложения. Вскоре заморозка роста курса безналичного «американца» на межбанке и даже некоторая его «просадка», заставила «неформалов» розницы Днепра убавить свои «бычьи» амбиции, сосредоточившись на текущей ликвидности.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,15-20/27,30-35 UAH/USD, евро - 33,80-90/34,25-30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. В указанный част ликвидность выросла до «среднего» уровня.



После обеда на рынке Днепра не удалось сохранить уравновешенную торговлю из-за выросшей агрессивности покупателей, которой хватило для итогового «перекоса» рынка в направлении спроса. Однако это не повредило итоговую ликвидность, показавшую прогресс из-за выросшей торговой активности. Заслужив от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», ликвидность заметно улучшился показатели предыдущей сессии.



В течение 16 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 15 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив по предложению 5,0 коп.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,20/27,30 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта довольно рано, реагируя на рост «зеленых» цен валютного межбанка, были вынуждены поднимать курс оптового наличного «американца». Вскоре к ним пришло понимание, что с ростом оптовики «погорячились». С одной стороны «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала угас, с другой, рост цен «не понравился» потенциальным клиентам. Это заставило оптовиков Днепра включить обратный ход, немного дисконтируя цены и одновременно сужая их спред.

Эта «терапия» спасла сегмент от конфуза, и несмотря на итоговое преобладание клиентского спроса, вызванное предфинишным безоборотным «зеленым» ралли на межбанке, обороты сделок заметно выросли, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» просели на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 15 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 февраля уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 30,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 16 февраля приходилось очень оперативно тонким ценовым регулированием «ублажать» «капризничавших» клиентов в паре доллар-гривня, пытаясь одновременно обеспечить равновесие покупок и продаж.



Повышенное внимание, уделяемое клиентам и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую после 11.00 Киева в нисходящем тренде пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2550 к отметке $1,2458 констатировав внутридневное его снижение на «изрядные» 92 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка с некоторым недоверием отнеслись к подобной курсовой динамике «непоседливой» «в миру» пары евро-доллар, ограничившись символическим снижением в течение пятницы менее значимых оферов в наличной паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2500, пара евро-доллар вначале медленно, а после 04.00 Киева более динамично росла в цене, оказавшись около 07.00 на внутридневном максимуме ($1,2554), в ближайших «т» которого пребывала до 09.00, инициировав с этого часа вначале плавную, а с полудня более динамичную коррекцию, которая привела евро по состоянию на 19.00 к отметке $1,2440, где он пребывал до 20.55, возобновив падение и оказался на цифре $1,2400 по состоянию на 21.15 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется относительно евро и иены на европейской сессии форекса в пятницу, однако долларовый индекс завершает неделю с наихудшей динамикой с мая прошлого года.



Индекс доллара USDX, отслеживающий изменение доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%. С начала этой недели индикатор потерял порядка 1,8%. В последний раз более существенное падение индекса было отмечено за неделю, завершившуюся 19 мая 2017 года - 2,09%.



Более широкий WSJ U.S. Dollar также прибавляет порядка 0,2% в пятницу.



Пара евро-доллар по состоянию на 15.25 Киева торгуется на уровне $1,2454 по сравнению с $1,2506 по сравнению с предыдущей сессии.



Доллар сдал позиции на этой неделе, несмотря на сигналы усиления инфляции в США, повысившие ожидания более быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом США.



Возможно, участники рынка пришли к мнению, что ФРС не будет агрессивно ужесточать политику, и, пытаясь найти компромисс между инфляцией и экономическим ростом, скорее склонится к поддержке подъема.

Таким образом, центробанк, вероятно, не будет поднимать ставку столь же быстро, как это обычно делается в периоды высокой инфляции.



Японская нацвалюта в пятницу обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом на информации о выдвижении Харухико Куроды на второй срок в качестве главы Банка Японии. Курс американской валюты опускался ниже отметки в ¥106, однако затем иена перешла к снижению.



По данным на 15.25 Киева курс доллара к иене находился на уровне ¥106,21 против ¥106,13 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро к иене опустился до ¥132,29 по сравнению с ¥132,73 в четверг.



Стало быть, пара евро-доллар утром в пятницу показала отметку $1,2554. Таким образом, максимум от 25 января на отметке $1,2537 был обновлен, какие-то стоп-приказы, очевидно, были сняты.



Возможно, это и было целью прошедшего неожиданного роста евро вопреки сильным данным по инфляции в США в среду.



А затем пара евро-доллар пошла вниз и к вечеру пятницы опускалась до $1,2400.



Евро снижается, хотя американский фондовый рынок 16-го показывает рост шестой день подряд.



Впрочем, здесь удивительного ничего нет. Если вернуться в 2014-2015 года, период, когда аппетиты к риску активно сворачивались, нетрудно убедиться, что доллар рос широким фронтом к валютам как развитых, так и развивающихся стран, падало в цене сырье (не только нефть, но и металлы и остальное). Меж тем на этом фоне, в это время американский рынок стоял на месте и даже постепенно рос.



Было несколько крупных снижений в 2014-2015 гг., но они быстро или со временем выкупались.



Так что мы вполне можем увидеть, как американский рынок продолжит восстановление, а доллар при этом будет расти. В том же, что настало время для роста доллара, у нас есть достаточно твердая уверенность.



Все аргументы с суммами заимствований Казначейства США мы изложили в прошлом обзоре, и адепты теханализа 16-го подтверждают разворот.



Например, на дневных графиках образовалась очень сильная «медвежья» дивергенция MACD, которая предполагает снижение ни много ни мало, в район отметки $1,18. А



Подобным образом рост доллара прошел по всему спектру валют и на индексе доллара.



В целом осталось только ждать развития событий. Если среднесрочный тренд на рост доллара, как мы ждем, начался, то это не будет быстрым процессом. Напомним, в 2014 году падение пары евро-доллар с $1,40 до $1,05 заняло по времени 10 месяцев. Придется, видимо, потерпеть и сейчас.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 16 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля прибавили 20 пунктов, офера «потяжелели» на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 30,0 коп. спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 февраля по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



«Зеленые быки» украинского валютного межбанка в пятницу выглядели неубедительными, уже к 11.00 растеряв свой энтузиазм и допустив снижение цен «американца». А меж тем, напоминаем, 19-го США выходные (Америка отмечает День президента), обрекая наш межбанк на скучную торговлю долларом валютированием «завтра».

После обеда на пустом валютном межбанке безналичная пара доллар-гривня затеяла безоборотное ралли, пытаясь реабилитироваться. Это «впечатлило» потенциальных клиентов наличного рынка, которые, не вдаваясь в «подробности» этого ралли, возобновили скупку наличного «американца».



Возвращаясь к дополуденным событиям на межбанке, заметим, что, возможно, кураж у покупателей доллара на межбанке пропал из-за неуверенности в «серьезности намерений» вернувшихся на рынок «зеленого» безнала «быков».



Практически синхронно с некоторой коррекцией цен на валютном межбанке понизились котировки наличного доллара. Впрочем, последнее могло стать следствием так называемой «дисконтной терапии», примененной дилерами «налички» для стимулирования «сиротской» в дополуденный период ликвидности торгов.



Стало быть, в понедельник на межбанке будет скучно, а лишенный поддержки наличный рынок также вряд ли порадует откровениями на участке ликвидности и креативом курсовой динамики.



Обе ветки валютного рынка Украины возьмут тайм-аут до среды, 21-го, когда, вероятно, ситуация там и перспективы станут более-менее ясными.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра», в режиме малопопулярном «в степях Украины».



Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD tom.



Спустя 41 минуту, на 10.51, в сопровождении нулевой, по сути, ликвидности, цена «завтрашнего» безналичного доллара не тронулась с места: 27,02/27,05 UAH/USD tom. «Зря на работу пришли», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».



К 11.06 на скучном из-за торговли «завтрашним» долларом межбанке без перемен:

27,02/27,05 UAH/USD tom.



С 11.42 котировки доллара инициировали снижение, опустившись к 27,00/27,03 UAH/USD tom. «Наполовину надутый пузырь роста немного сдулся», - признал наш гуру из банка-«госбегемота».



Дополуденное безоборотное «зеленое» ралли межбанка, потерявшее темп уже около 11.37 Киева сопровождалось признаками расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по обеим позициям с уровня 13,75/15,75% к отметке 13,50/15,50% годовых. Это снижение пребывает в противоречии с некоторыми потерями гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.45 на ставших «откровенно вялыми» торгах «завтрашним» «зеленым» безналом курс «американца» еще немного просел и замер на цифре 26,99/27,03 UAH/USD tom.



Наконец, около 12.53 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены приподнялись к отметке 27,00/27,03 UAH/USD tom.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 16 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., не изменившись по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2420, опустившись до $1,2408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2395 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 февраля спрос не изменился, офера упали на 35,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте на моменте шла низколиквидная равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 февраля спрос не изменился, офера упали на 35,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался зыбкий баланс спрос/предложение.



К 12.35 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,22/27,30 UAH/USD, евро - 33,85/34,00 UAH/EUR) на фоне очень низкой ликвидности двусторонних сделок.



По состоянию на 13.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», вынудившего их немного дисконтировать действующие цены: 27,20/27,28 UAH/USD, евро - 33,80/34,00 UAH/EUR, рубль 0,475/0,480 UAH/RUB.



Около 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,20-22/27,28-30 UAH/USD, евро - 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,28/27,40 UAH/USD, евро – 33,70/34,10 UAH/EUR, рубль 0,477/0,485 UAH/RUB, Киев опт 27,20-22/27,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,20-22/27,27-30 UAH/USD, евро (опт) 33,85/33,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,85/33,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,23/27,33 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,485 RUB/USD, Одесса – опт 27,21/27,27 UAH/USD, розница – 27,00/27,33 UAH/USD; Запорожье – 27,22/27,30 UAH/USD; евро – 33,75/33,95 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,479 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото снижается в цене в понедельник утром на фоне возвращения интереса инвесторов к рисковым активам.Курс доллара к основным мировым валютам демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром после снижения до минимума с декабря 2014 года в конце прошлой недели.Фунт снижается в пятницу против укрепившегося доллара США, но растёт против евро. Трейдеры ожидают позитивных знаков от визита премьер-министра Мэй в Берлине.Переговоры Мэй с канцлером Германии Меркель могут принести прогресс в преодолении тупика на переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС.Премьер-министр Великобритании заявила, что она хочет, чтобы соглашение по Brexit было хорошим для компаний в Великобритании и оставшейся части ЕС после встречи с Меркель.Пара евро-фунт осталась на прежнему уровне после комментариев Мэй, она снижается до £88,53 при общем ослаблении евро.Аналитики из Rabobank отмечают, что, кажется, остаётся значительная дистанция между сторонами переговоров в отношении переходной фазы Brexit и окончательного соглашения по внешней торговле.Эта политическая неопределенность может оказывать давление на фунт, и их цель — £0,90 по паре евро-фунт в шестимесячной перспективе.Против доллара фунт снизился на до $1,4048, после того, как в течение азиатской сессии был достигнут максимум $1,4145. Аналитики отмечают, что большая часть ослабления фунта к доллару была вызвана восстановлением курса доллара после его снижения на неделе.Снижение курса доллара и признаки, что Банк Англии будет ужесточать денежную политику в этом году быстрее, чем ожидалось, сохранили рост фунта за неделю (около 1,6%).Реакция на данные по розничным продажам в Великобритании была несущественной. Объём продаж в январе вырос на 0,1% - что ниже среднего прогноза экономистов по опросу Reuters (0,5%). В декабре объем продаж снизился на 1,4%.На прошлой неделе Банк Англии заявил, что ставки необходимо повысить немного больше и раньше, чем ранее считалось. Рынок оценивает вероятность повышения ставки Банком Англии в мае в 70%.Фунт вырос доллару на 4% в этом году, и январе пара фунт-доллар достигала уровня $1,4346 — наиболее высокого с голосования по членству в ЕС в июне 2016 г.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,9909 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 16 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,75/14,75% годовых (с 12.00 Киева - 13,75/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 16 февраля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке сохранились покупки импортеров, которые не ждут от ближайших двух сессий межбанка коррекции долларовых цен, а контракты надо исполнять.Во-вторых, длившийся всю неделю фискальный период, 16-го завершился, «освобождая руки» игрокам межбанка.В-третьих, преддверие выходных обязывает значительную часть субъектов рынка входить в «старый надежный» доллара ради спокойного отдыха 17-18 февраля.В-четвертых, поскольку на наличном рынке цена доллара выше, наверняка банки скупали более дешевую безналичную СКВ, перепродавая ее на «наличке». Спрос на «дешевую» «зелень» межбанка способствовал ее дальнейшему подорожанию.В-пятых, «зеленые быки» наличного рынка поддерживали своих «коллег» на межбанке, «перетоком» более дешевого доллара с межбанка на дорогую «наличку», стимулируя спрос на «зеленый» безнал.О финише сезона платежей налогов дало понять падение с уровня 59 080,3 млн. грн. к отметке 54 227,6 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 февраля понизились на $26,6 млн., имея для этого нижеследующие основания.Во-первых, импортеры в пятницу приобретали подорожавшую накануне СКВ не столь охотно, как 15-го, а экспортеры, надеясь на пролонгацию «бычьего» тренда, «придерживали» доллар.Во-вторых, судя по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривневого «горючего» для участия в торгах межбанка стало меньше.В-третьих, «бычий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным – если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 10,5 коп., нынче его «привес» составил 23,11 коп. Как известно, активность «быков» не способствует ликвидности.В-четвертых, пятничная сессия валютного межбанка длится на час меньше.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 15 февраля, в пятницу, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $267,3 млн. к отметке $223,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $228,2 млн. к $201,6 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 16 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)продемонстрировали схожую динамику, начав день широко, а завершив его более узкими значениями спреда котировок в наличной паре доллар-гривня. При этом около полудня дилеры-«неформалы» были вынуждены «сделать шаг навстречу клиенту», немного понизив действующие цены. Тем самым валютчики признали некоторую поспешность в утреннем повышении цен «американца», за которое поплатились оборотами.Кроме того, не следует исключать влияние кратковременного снижения котировок безналичного «американца» на межбанке под давлением стартовавших на локальном максимуме курсов продаж экспортеров.В дальнейшем, после обеда, когда на опустевшем валютном межбанке доллар единичными покупками снова начали толкать наверх, клиенты наличного рынка оперативно отреагировали на этот безоборотный рост всплеском покупательской активности, приведшей в некоторых центрах валютообменного бизнеса (Запорожье, Днепр, Крыжополь, Харьков) к предфинишному росту цен и даже «перекосу» местных рынков в сторону клиентского спроса.В целом итоговая ликвидность пятничной сессии рынка наличных повторила показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Днепра, констатировавший заметный рост ликвидности, несмотря на итоговый перекос.В течение пятницы «биды» наличного «неформального» доллара либо потеряли 5,0 коп. (Днепр) либо прибавили 3,0-8,0 коп.Позиция «предложение» потеряла 5,0-10,0 коп., подтверждая наше вышеприведенное наблюдение о некотором снижении «уровня нервозности» в течение дня в комплекте с привычными курсовыми ревизиями, которые «понравились» клиентам. Несколько забегая вперед, предположим, что наличный рынок, ожидая более значительной волатильности на торгах межбанка, успокоился, сосредоточившись на своих проблемах ликвидности, оперативно обеспечивая переток более дешевой «зелени» с межбанка своим «страждущим» доллара клиентам.Возвращаясь к курсовой динамике, заметим, что по сравнению с закрытием четверга, биды наличного «неформального» «американца» прибавили 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» выросла на 5,0-10,0 коп.Снова приходится констатировать более высокую сдержанность в росте цен наличного доллара, по сравнению с заметным (на 23,11 коп.) повышении средневзвешенного курса безналичного «американца».Итак, приходится констатировать очевидный рост оперативности реакции потенциальных клиентов наличного рынка на малейшие курсовые подвижки в безналичной паре доллар-гривня валютного межбанка. Это свидетельствует о значительном укреплении «родственных связей» межбанка и «налички», без которого вряд ли был возможен довольно быстро налаженный «переток» более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок.Остается добавить, что вышеупомянутая «сдержанность» в росте цен наличного доллара с одной стороны может скоро свести на нет курсовой «зазор» между наличным и безналичным «американцем», а вместе с этим заморозить этот «переток» СКВ. С другой, думаю, есть вероятность экспансии замедления «бычьего» тренда с наличного рынка на валютный межбанк.Новейшая история валютного рынка Украины знает примеры распространения настроения с наличного рынка на межбанковский безнал. Наберемся терпения и дождемся среды 21 февраля, чтобы проверить наше предположение.А сейчас вернемся к событиям пятницы на наличном рынке Днепра. Не первого города в Украине, но и не второго.Впрочем, по порядку.Торги 16 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,20/27,30 UAH/USD, евро – 33,80/34,20 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,485 UAH/RUB.Стартовав в пятницу в условиях изначального преобладания клиентского спроса на доллар, вызванного «бычьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, наличный мелкооптовый рынок Днепра сразу «заставил» здешних дилеров принимать безотлагательные меры, призванные с одной стороны реагировать на этот спрос, с другой, попытаться опережающим ростом цен выровнять рынок в баланс спроса и предложения. Вскоре заморозка роста курса безналичного «американца» на межбанке и даже некоторая его «просадка», заставила «неформалов» розницы Днепра убавить свои «бычьи» амбиции, сосредоточившись на текущей ликвидности.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,15-20/27,30-35 UAH/USD, евро - 33,80-90/34,25-30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. В указанный част ликвидность выросла до «среднего» уровня.После обеда на рынке Днепра не удалось сохранить уравновешенную торговлю из-за выросшей агрессивности покупателей, которой хватило для итогового «перекоса» рынка в направлении спроса. Однако это не повредило итоговую ликвидность, показавшую прогресс из-за выросшей торговой активности. Заслужив от «неформалов» днепровской розницы «четверку с плюсом», ликвидность заметно улучшился показатели предыдущей сессии.В течение 16 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 15 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив по предложению 5,0 коп.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,20/27,30 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта довольно рано, реагируя на рост «зеленых» цен валютного межбанка, были вынуждены поднимать курс оптового наличного «американца». Вскоре к ним пришло понимание, что с ростом оптовики «погорячились». С одной стороны «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала угас, с другой, рост цен «не понравился» потенциальным клиентам. Это заставило оптовиков Днепра включить обратный ход, немного дисконтируя цены и одновременно сужая их спред.Эта «терапия» спасла сегмент от конфуза, и несмотря на итоговое преобладание клиентского спроса, вызванное предфинишным безоборотным «зеленым» ралли на межбанке, обороты сделок заметно выросли, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.На протяжении пятницы биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» просели на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0 коп.По сравнению с закрытием 15 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 февраля уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 30,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 16 февраля приходилось очень оперативно тонким ценовым регулированием «ублажать» «капризничавших» клиентов в паре доллар-гривня, пытаясь одновременно обеспечить равновесие покупок и продаж.Повышенное внимание, уделяемое клиентам и достаточно заметная торговая активность на этом участке не позволила дилерам в полной мере отвлекаться на пребывающую после 11.00 Киева в нисходящем тренде пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной и пока «недоверчивой» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,80/34,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 16 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,485 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля прибавили 20 пунктов, офера «потяжелели» на 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 30,0 коп. спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 февраля по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра», в режиме малопопулярном «в степях Украины».Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом дали понять упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD tom.Спустя 41 минуту, на 10.51, в сопровождении нулевой, по сути, ликвидности, цена «завтрашнего» безналичного доллара не тронулась с места: 27,02/27,05 UAH/USD tom. «Зря на работу пришли», - констатировал наш гуру из банка-«госбегемота».К 11.06 на скучном из-за торговли «завтрашним» долларом межбанке без перемен:27,02/27,05 UAH/USD tom.С 11.42 котировки доллара инициировали снижение, опустившись к 27,00/27,03 UAH/USD tom. «Наполовину надутый пузырь роста немного сдулся», - признал наш гуру из банка-«госбегемота».Дополуденное безоборотное «зеленое» ралли межбанка, потерявшее темп уже около 11.37 Киева сопровождалось признаками расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились по обеим позициям с уровня 13,75/15,75% к отметке 13,50/15,50% годовых. Это снижение пребывает в противоречии с некоторыми потерями гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 12.45 на ставших «откровенно вялыми» торгах «завтрашним» «зеленым» безналом курс «американца» еще немного просел и замер на цифре 26,99/27,03 UAH/USD tom.Наконец, около 12.53 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены приподнялись к отметке 27,00/27,03 UAH/USD tom.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 33,50/34,10 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 16 февраля по спросу понизился на 10,0 коп., не изменившись по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2420, опустившись до $1,2408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2395 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 февраля спрос не изменился, офера упали на 35,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте на моменте шла низколиквидная равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,23/27,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 февраля спрос не изменился, офера упали на 35,0 коп.); рубль - 0,470/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался зыбкий баланс спрос/предложение.К 12.35 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении цен открытия (27,22/27,30 UAH/USD, евро - 33,85/34,00 UAH/EUR) на фоне очень низкой ликвидности двусторонних сделок.По состоянию на 13.35 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», вынудившего их немного дисконтировать действующие цены: 27,20/27,28 UAH/USD, евро - 33,80/34,00 UAH/EUR, рубль 0,475/0,480 UAH/RUB.Около 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара «размылись», немного скорректировавшись: 27,20-22/27,28-30 UAH/USD, евро - 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль 0,470/0,485 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, небольшим снижением попытавшись стимулировать обороты. Меж тем, на моменте ликвидность низкая.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,28/27,40 UAH/USD, евро – 33,70/34,10 UAH/EUR, рубль 0,477/0,485 UAH/RUB, Киев опт 27,20-22/27,27-30 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,20-22/27,27-30 UAH/USD, евро (опт) 33,85/33,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,85/33,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,23/27,33 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,485 RUB/USD, Одесса – опт 27,21/27,27 UAH/USD, розница – 27,00/27,33 UAH/USD; Запорожье – 27,22/27,30 UAH/USD; евро – 33,75/33,95 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,479 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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