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фондовый рынок 19.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 19 лют, 2018 14:09 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.02.18 США



Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись разнонаправленно.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25219,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,23%, до 7239,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,04%, до 2732,22 пункта.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале, по предварительной оценке, вырос до 99,9 пункта с 95,7 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 95,4 пункта.



Объемы торговли в пятницу, между тем, были не слишком велики перед долгими выходными - в понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем президента в США.



Как отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Вейн Кауфман, индекс S&P за четыре из пяти последних сессий вырос как минимум на 1%. «Мы видим устойчивое движение, возвращающее нас на уровень некоторой перекупленности...», - сказал он.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 19,01 пунктов или на 0,08% до 25 219,38 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,02 пункта или на 0,04% и составил 2 732,22 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 16,96 пункта или на 0,23% до 7 239,47 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок 16 февраля вырос, так как трейдеры, кажется, увеличили интерес к более рискованным активам.



Укрепление доллара США поддержало акции компаний экспортеров. Движение помогло европейскому фондовому рынку подойти к прекращению серии недельных потерь.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%. В четверга индекс вырос на 0,53% после волатильной сессии.



Доходность 10-летних германских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 0,774%.



Европейские акции росли даже при том, что пара евро-доллар утром пятницы превышала $1,2554 впервые с начала февраля.



С начала недели Stoxx Europe 600 растет на 2,1% после снижения на протяжении четырех недель.

Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,59%.



Экономические данные:

Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.



Усиление курса евро не оказывало давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.



Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.



Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 0,4%, что выше средней оценки экономистов 0,2%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%. В четверг индекс вырос на 0,53% после волатильной сессии.



Британский FTSE 100 вырос на 0,83% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 294,7 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,86%, до 12 451,96 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,13% — на отметке 5 281,58 пункта.



Азия



Японский индекс Nikkei по итогам торгов понедельника прибавил почти 2% на фоне ослабления курса иены к доллару, австралийский и южнокорейский рынки поддержали оптимизм, при этом рынки Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,97%, до 22149,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,64%, до 5941,6 пункта, корейский KOSPI - 0,87%, до 2442,82 пункта.



Биржи Китая, и Гонконга в понедельник остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Поддержку настроениям японских инвесторов в понедельник оказало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥106,63 за доллар со ¥106,2 на предыдущем закрытии.



На этом фоне ростом стоимости акций отметились такие компании как Toyota Motor (+2,4%) и Subaru Corp (+2,3%).



«Японский рынок на текущей неделе, вероятно, попробует восстановиться после сильного падения ранее в текущем месяце. Учитывая снижение волатильности и в Японии, и в США, можно ожидать спокойного рынка», - таково мнение гуру Okasan Online Securities.



Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,45% - до 2255,27 пункта, а РТС вырос на 0,08%, до 1263,27 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $64,46 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%, «АЛРОСы» — на 0,59%, Московской биржи — на 0,29%. Акции «Газпрома» показали околонулевые изменения.



Российский фондовый рынок в пятницу, во второй половине дня, начал закономерную фиксацию прибыли после резкого роста ранее. Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, обновил сегодня локальный пик на уровне 2 283 пунктов и отступил ниже. У рублевого индикатора, если не принимать во внимание наложившиеся одна на другую корпоративные истории, до сих пор присутствует потенциал восхождения к 2 290—2 300 пунктам. Если в начале новой недели внешний фон будет ровным, инвесторы вернутся к покупкам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 16 февраля, повысился на 0,02 пункта или 0,01% до уровня 335,79 пунктов.



Объем торгов за день составил 113,30 млн. грн., акциями наторговали 0,35 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 15 февраля, ПФТС-индекс не изменился, оставшись на уровне предыдущего закрытия 335,77 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,73 пунктов или на 6,58% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржи Японии и Австралии растут в пятницу на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,45%, до 21770,89 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 5910 пунктов.



Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов.



Кроме того, с оптимизмом в Японии инвесторы восприняли новости о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Рынки восприняли эту новость как сигнал продолжения нынешней мягкой денежной политики регулятора.



Эксперты отмечают сниженный объем торгов на биржах региона на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые будут длиться до 22 февраля включительно.



Во-вторых, японский Nikkei 225 в пятницу закрылся в «зеленой зоне» на сообщениях о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй срок, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,19%, до 21720,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08%, до 5904 пунктов.



Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Участники рынка отреагировали на новости из Японии о переназначении главы центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Это сообщение трейдеры восприняли как сигнал продолжения текущей мягкой денежной политики регулятора.

По мнению главного стратега MCP Inc. Хироки Шимазу, инвесторы теперь будут наблюдать за тем, как изменится денежно-кредитная политика с новыми представителями центробанка под руководством Куроды в течение его второго срока.



В целом на азиатских рынках наблюдается сниженный объем торгов на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые продолжатся до 22 февраля включительно.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.35 Киева вырос на 0,73% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 287,91 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,05% и был равен 12 476,08 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,98%, находился на отметке 5 273,87 пункта.





Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу слабой восходящей динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,06% - до 1461,68 пункта, индекс ПФТС – на 0,01%, до 335,79 пункта.



Объем торгов на УБ составил 297,6 млн. грн., в том числе акциями 3,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 113,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,35 млн. грн.



Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули единственно подорожавшие акции Центрэнерго (+1,33%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,02%), Донбассэнерго (-0,68%) и Укрнафты (-0,29%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,2%) и Мотор Сичи (-0,2%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,09% - до 505,02 пункта при объеме торгов 0,7 млн. злотых (5,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro (-8,16%), «Милкиленда» (-4,05%) и агрохолдинга ИМК (-2,62%).

Дорожали только акции «Агротона» (+4,66%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 12 – 16 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 334,53 к отметке 335,79 пунктов, прибавив 1,26 пункта или 0,38%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,715

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 05 – 09 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 337,35 к отметке 334,53 пунктов, потеряв 2,82 пункта или 0,84%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне ослабления волатильности рынков, биржи Китая закрыты на время праздников.



По состоянию на 06.55 Киева корейский KOSPI поднимался на 0,81%, до 2441,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,67%, до 5943,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,71%, до 22090,91 пункта.



Биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



При этом японский Nikkei 225 поддерживается позитивной внутренней статистикой. Как сообщило ранее в понедельник министерство финансов страны, экспорт Японии в январе вырос на 12,2% в годовом выражении при прогнозе в 10,3%. Импорт в отчетном месяце увеличился на 7,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 8,3%. Экспорт Японии демонстрирует рост 14 месяц подряд, отмечает The Wall Street Journal.



Это своего рода ралли восстановления.



Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.



В начале февраля мировые биржи снижались на фоне опасений инвесторов по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Некоторое время волатильность оказывала давление на мировые фондовые рынки.



«Увеличение индексов в Азии является последним признаком роста доверия на мировых рынках», - пишет Nikkei, отмечая, что теперь инвесторы обращают свое внимание на корпоративные отчетности компаний.



Во-вторых, японский индекс Nikkei по итогам торгов понедельника прибавил почти 2% на фоне ослабления курса иены к доллару, австралийский и южнокорейский рынки поддержали оптимизм, при этом рынки Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,97%, до 22149,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,64%, до 5941,6 пункта, корейский KOSPI - 0,87%, до 2442,82 пункта.



Биржи Китая, и Гонконга в понедельник остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



Поддержку настроениям японских инвесторов в понедельник оказало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥106,63 за доллар со ¥106,2 на предыдущем закрытии.



На этом фоне ростом стоимости акций отметились такие компании как Toyota Motor (+2,4%) и Subaru Corp (+2,3%).



«Японский рынок на текущей неделе, вероятно, попробует восстановиться после сильного падения ранее в текущем месяце. Учитывая снижение волатильности и в Японии, и в США, можно ожидать спокойного рынка», - таково мнение гуру Okasan Online Securities.



Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись разнонаправленно.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25219,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,23%, до 7239,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,04%, до 2732,22 пункта.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале, по предварительной оценке, вырос до 99,9 пункта с 95,7 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 95,4 пункта.Объемы торговли в пятницу, между тем, были не слишком велики перед долгими выходными - в понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем президента в США.Как отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Вейн Кауфман, индекс S&P за четыре из пяти последних сессий вырос как минимум на 1%. «Мы видим устойчивое движение, возвращающее нас на уровень некоторой перекупленности...», - сказал он.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок 16 февраля вырос, так как трейдеры, кажется, увеличили интерес к более рискованным активам.Укрепление доллара США поддержало акции компаний экспортеров. Движение помогло европейскому фондовому рынку подойти к прекращению серии недельных потерь.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,80%. В четверга индекс вырос на 0,53% после волатильной сессии.Доходность 10-летних германских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 0,774%.Европейские акции росли даже при том, что пара евро-доллар утром пятницы превышала $1,2554 впервые с начала февраля.С начала недели Stoxx Europe 600 растет на 2,1% после снижения на протяжении четырех недель.Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 1,59%.Экономические данные:Профицит баланса внешней торговли еврозоны в декабре вырос второй месяц подряд и составил Є23,8 млрд. с Є22 млрд. в ноябре. Без коррекции на сезонность положительное сальдо торгового баланса еврозоны в декабре составило Є25,4 млрд. с Є27,6 млрд. в декабре 2016 года. В декабре экспорт вырос на 1,7%, а импорт на 0,9%.Усиление курса евро не оказывало давления на экономический рост темпы роста экономики еврозоны в 2017 году были максимальными с 2007 года, ЕЦБ с января вдвое сократил покупку облигаций в рамках количественного смягчения, и растет вероятность того, что программа стимулирования будет завершена.Негативные последствия роста евро для экспортеров были нивелированы растущим мировым спросом.Профицит сальдо торгового баланса еврозоны в 2017 году составило Є238,1 млрд. против Є265,2 млрд. в 2016 году.Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 0,4%, что выше средней оценки экономистов 0,2%.Японский индекс Nikkei по итогам торгов понедельника прибавил почти 2% на фоне ослабления курса иены к доллару, австралийский и южнокорейский рынки поддержали оптимизм, при этом рынки Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.Поддержку настроениям японских инвесторов в понедельник оказало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥106,63 за доллар со ¥106,2 на предыдущем закрытии.На этом фоне ростом стоимости акций отметились такие компании как Toyota Motor (+2,4%) и Subaru Corp (+2,3%).«Японский рынок на текущей неделе, вероятно, попробует восстановиться после сильного падения ранее в текущем месяце. Учитывая снижение волатильности и в Японии, и в США, можно ожидать спокойного рынка», - таково мнение гуру Okasan Online Securities.Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $64,46 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%, «АЛРОСы» — на 0,59%, Московской биржи — на 0,29%. Акции «Газпрома» показали околонулевые изменения.Российский фондовый рынок в пятницу, во второй половине дня, начал закономерную фиксацию прибыли после резкого роста ранее. Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, обновил сегодня локальный пик на уровне 2 283 пунктов и отступил ниже. У рублевого индикатора, если не принимать во внимание наложившиеся одна на другую корпоративные истории, до сих пор присутствует потенциал восхождения к 2 290—2 300 пунктам. Если в начале новой недели внешний фон будет ровным, инвесторы вернутся к покупкам.Как сообщалось в четверг 15 февраля, ПФТС-индекс не изменился, оставшись на уровне предыдущего закрытия 335,77 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,73 пунктов или на 6,58% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 февраля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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