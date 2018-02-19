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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 19.02.18 Итоги: Энергетика 19.02.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Пон 19 лют, 2018 14:12 Итоги: Энергетика 19.02.18



Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 EET поднялась на $0,55 (0,85%) - до $65,39 за баррель.

В пятницу контракты подорожали на $0,51 (0,79%) - до $64,84 за баррель.



Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,77 (1,25%) - до $62,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,34 (0,55%) - до $61,68 за баррель.



За минувшую неделю Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4,2%.



Рынок частично восстановил позиции после существенного снижения, отмеченного с конца января на фоне сигналов роста добычи в США.

Увеличению цен на нефть способствовали подъем фондовых рынков и ослабление доллара США относительно основных мировых валют, пишет MarketWatch.

Пятничные данные Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд, не смогли ухудшить настрой трейдеров. По данным Baker Hughes, число таких установок за неделю выросло на 7 единиц - до 798.

В качестве фактора, поддерживающего рынок, эксперты отмечают снижение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемся на NYMEX.



@Фондовый рынок стабилизировался, и трейдеры вновь фокусируются на сигналах сокращения запасов в США@, - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в Кушинге за неделю, завершившуюся 9 февраля, уменьшились до 32,7 млн баррелей по сравнению с 36,3 млн баррелей неделей ранее.



«Запасы ключевого нефтяного терминала становятся все меньше», - говорит Ф.Флинн.



Фьючерсы не нефть в пятницу выросли, за неделю также отмечен рост.



Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 34 цента, или на 0,6%, до $61,68 за баррель. Цена растет третью сессию, за неделю рост составил 4,2%, что сократило снижение с начала месяца до 4,7%.



Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 51 цент, или на 0,8%, до $64,84 за баррель. За неделю цена выросла на 3,3%, с начала февраля цена снижается на 6,1%.



Рост цены сохранился после выхода данных по числу активных буровых в США от Baker Hughes: оно выросло на 7 до 798. Рост продолжается четвёртую неделю подряд.



Baker Hughes: никто не хочет продавать нефть, несмотря на рост числа буровых в США.



Рынок проигнорировал новости от том, что за прошедшую неделю количество активных нефтяных буровых в США выросло на 7 штук до 798, и котировки нефти продолжили консолидацию в области максимумов сессии. Вероятно, это можно интерпретировать в качестве «бычьего» сигнала о том, что никто пока не хочет продавать.



Итак, отчет Baker Hughes показал, что в США за отчетный период:

общее число буровых установок осталось неизменным и составило 975 штук:

число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 7 до 798 штук, а

число буровых на газовых месторождениях сократилось на 7 до 177 штук.



Созданный 25 лет назад концерн «Газпром» мог бы стать символом рыночной трансформации и европейского выбора России, но Путин навязал ему иную роль.



В сегодняшней Европе найдется немало людей, которые назовут «Газпром» политическим инструментом Кремля или даже «газовым оружием» Путина.



И они правы. А ведь начиналось все многообещающе. Превращение Министерства газовой промышленности СССР в государственный концерн стало одним из знаковых поворотов на пути от плановой экономики к рыночной, обеспечение бесперебойных поставок газа в Европу в условиях распада Советского Союза доказало управленческое мастерство команды, сформированной Виктором Черномырдиным - министром, ставшим топ-менеджером.



Способность извлекать выгоду из капиталистической конкуренции эта команда продемонстрировала в 1990 году незадолго до воссоединения Германии. «Газпром» тогда оперативно договорился о сотрудничестве с немецким химическим концерном BASF и его нефтегазовой дочкой Wintershall и тем самым сломал монополию компании Ruhrgas на закупки сибирского газа для ФРГ.



Все это происходило до того, как 25 лет назад, 17 февраля 1993 года, по указанию президента РФ Бориса Ельцина государственный концерн «Газпром» был преобразован в акционерное общество. Но именно в те годы на полтора ближайших десятилетия был заложен вектор развития набирающего силу гиганта в сторону нормального коммерческого сотрудничества с европейскими партнерами.



Не стоит идеализировать деятельность «Газпрома» в 1990-е годы, в частности, в Восточной Европе, где компания, конечно же, «с особым цинизмом» пользовалась унаследованным от СССР монопольным положением. Но в общем и целом она продолжала грамотно осуществлять рыночную экспансию. Особенно наглядно это проявлялось на германском направлении.



Еще в 1993 году «Газпром» на правах младшего партнера создал с Wintershall совместное газоторговое предприятие Wingas - и тем самым впервые получил на своем крупнейшем европейском экспортном рынке, в Германии, прямой выход на конечных потребителей.



В последующие годы это СП прокладывало в ФРГ трубопроводы, обеспечило себе выход на рынок Великобритании, соорудило крупнейшее в Западной Европе подземное хранилище газа в немецком Редене, построило другие ПХГ, наладило продажи в целый ряд стран ЕС. Сегодня Wingas - стопроцентная дочка «Газпрома».



В 2003 году «Газпром» в условиях постепенного истощения наиболее доступных газоносных слоев Уренгойского месторождения совершил другой дальновидный и прагматичный ход: чтобы привлечь новейшие технологии, пригласил Wintershall поучаствовать в освоении особо глубоких ачимовских отложений. Так возникло совместное предприятие «Ачимгаз», в котором сегодня россияне и немцы совместно добывают газ для всей Европы.



А весной 2005 года «Газпром» и BASF объявили на Ганноверской промышленной ярмарке о проекте, получившем в последствии название «Северный поток». На участников события наибольшее впечатление произвел не только и даже не столько сам план совместно проложить по дну Балтики мощный трубопровод из России в Германию и тем самым создать третий коридор поставок российского газа в Европу в дополнение к двум действующим через Украину и Беларусь.



Их впечатлил сопровождавший этот проект крупномасштабный обмен активами вдоль всей цепочки от добычи до конечного потребителя, о котором договорились тогда «Газпромом», BASF и тут же присоединившаяся к ним немецкая компания E.on (купившая к тому времени Ruhrgas). Немцы, к примеру, получили крупные доли в сибирском Южно-Русском месторождении, а газпромовцы расширили свое присутствие в Европе, увеличив, в частности, долю в Wingas.



Это был качественно новый уровень взаимодействия и доверия между большим бизнесом России и Германии! И хотя подписывалось соглашение в присутствии президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шрёдера, тогда еще не было ощущения, что «Газпром» является инструментом Кремля и уж тем более слепым исполнителем его воли. Но не прошло и года после этого звездного часа компании и председателя ее правления Алексея Миллера, как такое ощущение стало возникать. Это произошло 1 января 2006 года.



В тот роковой для нынешнего юбиляра день «Газпром» впервые перекрыл поставки газа в Украину, что отразилось и на транзите в Европу. Так преуспевающее коммерческое предприятие практически в одночасье резко изменило вектор своего развития и стало стремительно превращаться в политический и пропагандистский инструмент в руках Путина, вознамерившегося во что бы то ни стало отомстить Украине за «оранжевую революцию».



Представляется, многие россияне не осознают, какое большое значение на Западе при оценке рисков придают прецедентам. Сколько раз до этого демонстративного отключения газа звучали на всевозможных деловых форумах в Германии уважительнейшие высказывания немецких бизнесменов про то, что российская сторона никогда, ни при каких обстоятельствах не допускала перебоев в поставках газа.



Это был неоценимый репутационный капитал, который российские газовики, трудясь чаще всего в тяжелейших климатических условиях, накапливали десятилетиями. Ради сохранения этого капитала «Газпром», Москва, Кремль должны были во что бы то ни стало найти какое-то решение в споре с Украиной, каким бы трудным партнером по переговорам она ни была.



Однако Путин захотел продемонстрировать силу и пожертвовал добрым именем «Газпрома». Неизгладимая вина Алексея Миллера перед возглавляемой им компанией состоит в том, что он это не просто допустил, а еще всячески поддерживал, глядя в телекамеры. Причем дважды! Ведь в январе 2009 года Россия вновь перекрыла газ на границе с Украиной, на сей раз надолго, и в ту холодную зиму целый ряд стран ЕС, прежде всего восточноевропейских, действительно начали мерзнуть.



То, второе, отключение было самой фатальной ошибкой в четвертьвековой истории «Газпрома». Его нынешний плохой имидж в Европе, который никаким дорогостоящим спонсорством европейского футбола уже не исправишь, - оттуда. И ненавистный газпромовцам Третий энергопакет Евросоюза с его жесткими антимонопольными требованиями - тоже. И форсированное создание в ЕС Энергетического союза с механизмами взаимопомощи на случай перебоев. И постоянные требования снизить зависимость от российского газа. И упорное сопротивление строительству «Северного потока-2».



Немало людей в сегодняшней Европе не верят, что этот газопровод - чисто коммерческий проект. Слишком уж велика готовность российской компании тратить любые деньги (ведь параллельно строится еще и «Турецкий поток») в угоду путинской идеи фикс подмять Украину, лишив ее газового транзита.

В общем, грустный итог 25 лет: «Газпром» у многих в Евросоюзе вызывает недоверие и даже откровенную неприязнь.



«Самая мощная компания» мощно давит на индекс МосБиржи.



«Завтра у нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием, у «Газпрома», юбилей – 25 лет», - сказал Владимир Путин Алексею Миллеру.



К сожалению, рынок не догадывается о мощи монополиста, а инвесторы видят, что Газпром мощно тянет индекс МосБиржи вниз.



И еще Газпром так мощно тратит деньги акционеров, что у последних возникает впечатление, что компания работает «фактически на подрядчиков».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Цены на нефть продолжают расти в понедельник утром после существенного подъема по итогам предыдущей недели.Фьючерсы не нефть в пятницу выросли, за неделю также отмечен рост.Baker Hughes: никто не хочет продавать нефть, несмотря на рост числа буровых в США.Рынок проигнорировал новости от том, что за прошедшую неделю количество активных нефтяных буровых в США выросло на 7 штук до 798, и котировки нефти продолжили консолидацию в области максимумов сессии. Вероятно, это можно интерпретировать в качестве «бычьего» сигнала о том, что никто пока не хочет продавать.Итак, отчет Baker Hughes показал, что в США за отчетный период:общее число буровых установок осталось неизменным и составило 975 штук:число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 7 до 798 штук, ачисло буровых на газовых месторождениях сократилось на 7 до 177 штук.Созданный 25 лет назад концерн «Газпром» мог бы стать символом рыночной трансформации и европейского выбора России, но Путин навязал ему иную роль.В сегодняшней Европе найдется немало людей, которые назовут «Газпром» политическим инструментом Кремля или даже «газовым оружием» Путина.И они правы. А ведь начиналось все многообещающе. Превращение Министерства газовой промышленности СССР в государственный концерн стало одним из знаковых поворотов на пути от плановой экономики к рыночной, обеспечение бесперебойных поставок газа в Европу в условиях распада Советского Союза доказало управленческое мастерство команды, сформированной Виктором Черномырдиным - министром, ставшим топ-менеджером.Способность извлекать выгоду из капиталистической конкуренции эта команда продемонстрировала в 1990 году незадолго до воссоединения Германии. «Газпром» тогда оперативно договорился о сотрудничестве с немецким химическим концерном BASF и его нефтегазовой дочкой Wintershall и тем самым сломал монополию компании Ruhrgas на закупки сибирского газа для ФРГ.Все это происходило до того, как 25 лет назад, 17 февраля 1993 года, по указанию президента РФ Бориса Ельцина государственный концерн «Газпром» был преобразован в акционерное общество. Но именно в те годы на полтора ближайших десятилетия был заложен вектор развития набирающего силу гиганта в сторону нормального коммерческого сотрудничества с европейскими партнерами.Не стоит идеализировать деятельность «Газпрома» в 1990-е годы, в частности, в Восточной Европе, где компания, конечно же, «с особым цинизмом» пользовалась унаследованным от СССР монопольным положением. Но в общем и целом она продолжала грамотно осуществлять рыночную экспансию. Особенно наглядно это проявлялось на германском направлении.Еще в 1993 году «Газпром» на правах младшего партнера создал с Wintershall совместное газоторговое предприятие Wingas - и тем самым впервые получил на своем крупнейшем европейском экспортном рынке, в Германии, прямой выход на конечных потребителей.В последующие годы это СП прокладывало в ФРГ трубопроводы, обеспечило себе выход на рынок Великобритании, соорудило крупнейшее в Западной Европе подземное хранилище газа в немецком Редене, построило другие ПХГ, наладило продажи в целый ряд стран ЕС. Сегодня Wingas - стопроцентная дочка «Газпрома».В 2003 году «Газпром» в условиях постепенного истощения наиболее доступных газоносных слоев Уренгойского месторождения совершил другой дальновидный и прагматичный ход: чтобы привлечь новейшие технологии, пригласил Wintershall поучаствовать в освоении особо глубоких ачимовских отложений. Так возникло совместное предприятие «Ачимгаз», в котором сегодня россияне и немцы совместно добывают газ для всей Европы.А весной 2005 года «Газпром» и BASF объявили на Ганноверской промышленной ярмарке о проекте, получившем в последствии название «Северный поток». На участников события наибольшее впечатление произвел не только и даже не столько сам план совместно проложить по дну Балтики мощный трубопровод из России в Германию и тем самым создать третий коридор поставок российского газа в Европу в дополнение к двум действующим через Украину и Беларусь.Их впечатлил сопровождавший этот проект крупномасштабный обмен активами вдоль всей цепочки от добычи до конечного потребителя, о котором договорились тогда «Газпромом», BASF и тут же присоединившаяся к ним немецкая компания E.on (купившая к тому времени Ruhrgas). Немцы, к примеру, получили крупные доли в сибирском Южно-Русском месторождении, а газпромовцы расширили свое присутствие в Европе, увеличив, в частности, долю в Wingas.Это был качественно новый уровень взаимодействия и доверия между большим бизнесом России и Германии! И хотя подписывалось соглашение в присутствии президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шрёдера, тогда еще не было ощущения, что «Газпром» является инструментом Кремля и уж тем более слепым исполнителем его воли. Но не прошло и года после этого звездного часа компании и председателя ее правления Алексея Миллера, как такое ощущение стало возникать. Это произошло 1 января 2006 года.В тот роковой для нынешнего юбиляра день «Газпром» впервые перекрыл поставки газа в Украину, что отразилось и на транзите в Европу. Так преуспевающее коммерческое предприятие практически в одночасье резко изменило вектор своего развития и стало стремительно превращаться в политический и пропагандистский инструмент в руках Путина, вознамерившегося во что бы то ни стало отомстить Украине за «оранжевую революцию».Представляется, многие россияне не осознают, какое большое значение на Западе при оценке рисков придают прецедентам. Сколько раз до этого демонстративного отключения газа звучали на всевозможных деловых форумах в Германии уважительнейшие высказывания немецких бизнесменов про то, что российская сторона никогда, ни при каких обстоятельствах не допускала перебоев в поставках газа.Это был неоценимый репутационный капитал, который российские газовики, трудясь чаще всего в тяжелейших климатических условиях, накапливали десятилетиями. Ради сохранения этого капитала «Газпром», Москва, Кремль должны были во что бы то ни стало найти какое-то решение в споре с Украиной, каким бы трудным партнером по переговорам она ни была.Однако Путин захотел продемонстрировать силу и пожертвовал добрым именем «Газпрома». Неизгладимая вина Алексея Миллера перед возглавляемой им компанией состоит в том, что он это не просто допустил, а еще всячески поддерживал, глядя в телекамеры. Причем дважды! Ведь в январе 2009 года Россия вновь перекрыла газ на границе с Украиной, на сей раз надолго, и в ту холодную зиму целый ряд стран ЕС, прежде всего восточноевропейских, действительно начали мерзнуть.То, второе, отключение было самой фатальной ошибкой в четвертьвековой истории «Газпрома». Его нынешний плохой имидж в Европе, который никаким дорогостоящим спонсорством европейского футбола уже не исправишь, - оттуда. И ненавистный газпромовцам Третий энергопакет Евросоюза с его жесткими антимонопольными требованиями - тоже. И форсированное создание в ЕС Энергетического союза с механизмами взаимопомощи на случай перебоев. И постоянные требования снизить зависимость от российского газа. И упорное сопротивление строительству «Северного потока-2».Немало людей в сегодняшней Европе не верят, что этот газопровод - чисто коммерческий проект. Слишком уж велика готовность российской компании тратить любые деньги (ведь параллельно строится еще и «Турецкий поток») в угоду путинской идеи фикс подмять Украину, лишив ее газового транзита.В общем, грустный итог 25 лет: «Газпром» у многих в Евросоюзе вызывает недоверие и даже откровенную неприязнь.«Самая мощная компания» мощно давит на индекс МосБиржи.«Завтра у нашей самой, наверное, мощной компании с государственным участием, у «Газпрома», юбилей – 25 лет», - сказал Владимир Путин Алексею Миллеру.К сожалению, рынок не догадывается о мощи монополиста, а инвесторы видят, что Газпром мощно тянет индекс МосБиржи вниз.И еще Газпром так мощно тратит деньги акционеров, что у последних возникает впечатление, что компания работает «фактически на подрядчиков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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