Україна стала активніше торгувати з Росією

Додано: Вів 20 лют, 2018 21:50

ceba написав: Уверен,что Льва Толстого вы не читали, произведения Рахманинова не отличите от произведений Балакирева, а о Вернадском не имеете никакого представления. Вам нужно бороться прежде всего с самим собой. Победа над собой - победа побед. Уверен,что Льва Толстого вы не читали, произведения Рахманинова не отличите от произведений Балакирева, а о Вернадском не имеете никакого представления. Вам нужно бороться прежде всего с самим собой. Победа над собой - победа побед.

Ну, мы с вами уже дискуровали - ваша позиция ясна. Не скажу, что я ее уважаю, но она у меня зуда не вызывает. Вы просто выдаете желаемое за действительное! Так бывает. В этом то и проблема России - большинство живет в забвении.Так, между прочим, Рахманинова я не просто различаю, а играю. То, что вы даже на контрасте сравнили его с Балакиревым, говорит только о том, что вы ничего не смыслите в музыке, так как сравнивать их нельзя даже как пианистов, а как композиторов - и подавно.Толстого перечитал ВСЕГО!Вернадского - да, не могу сказать, что узучал научные труды, потому что не имею специальных знаний необходимой глубины. Мнение свое, выражаемое восхищением и уважением, сформировал по его общественной деятельности, и критике его научных работ.