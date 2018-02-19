Україна стала активніше торгувати з Росією

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Detractoris написав:один (Галекс) кричит, какие молодцы активисты, что разгромили Россотрудничества, хотя если есть факты преступлений/подозрения его работников, необходимо было писать в прокуратуру, и давно.
ну как дети малые, честное слово. в прокуратуру а потом что? в суд? который отпускает человека, выстрелившего менту в ногу, а преступника совершившего убийство, отпускает под домашний арест, во время которого тот совершает еще одно? я вам вроде бы доходчиво написал об атаке С14 на Россотрудничество но вы так и не поняли. извините, прямым текстом не буду, читайте между строк.
интенсивно работать на подрыв авторитета власти, на ее смещение и разрушение и при этом жаловаться что власть не может мощно и решительно разобраться со своими оппонентами это все равно что сидеть в той лодке, описанной выше, топором рубить дополнительную дырку в дне и жаловаться что она не плывет.
galex написав:малолетки в поисках "своей субкультуры". но есть вполне действенное ядро неглупых людей, в миру вполне финансово самодостаточных с неплохими профессиями.
Неглупые и жестокие. Они свои фейсы под масками не прячут? или стекла бъют в основном малолетки? а неглупые люди бъют глупых людей
Они не жестокие сами по себе. Просто лояльность к врагам потом оборачивается их жестокостью к твоим близким - на примере того же Донбасса это проверено не раз.
маски кстати в ту же степь - много у кого есть родные и близкие, у некоторых даже на оккупированных территориях. касательно глупых и неглупых, если сравнить по сообщениям в интернете, интеллект кого-нибудь из спикеров С14 значительно выше интеллекта здешнего среднестатического зрадофила, к примеру утверждающего что "гонтарева уронила гривну в 3-4 раза"
Detractoris написав:Вы уж извините за прямоту и резкость, но то, что вы там меж строк написали - не более, чем влажные фантазии.
Ну а в том, что отпускают убийц, виноваты, преимущественно, защищаемые вами активисты-поцреоты, которые и вырывают их из рук правосудия, шантажируя и запугивая прокуроров и судей!!
заранее извиняюсь за ссылку на страну.юа. но у меня есть основания считать данную инфу как минимум частично достоверной. более того, я считаю это позитивным явлением, так как доверие к органам, как бы смешно ни звучало, у меня несколько больше, чем к произвольным группам людей с неизвестными нанимателями.
BIGor написав: Вы категорически ошибаетесь, они показали, что в Украине русских и их так называемый "русский мир" не ждут.
Когда нелюбовь к "русскому миру" демонстрируют посмешища, которые не говорят и даже не показывают лиц, увы, это рабоает в обратную сторону.
Что касается "русского мира" - лично я хочу бороться не с ним, а с теми русскими, да и частично украинскими имбицилами, вложившими в это понятие гундяевский ПГМ и путинское сколеновставание.
Потому что для меня русский мир - это Рахманинов, Толстой и Вернадский. И с ним я бороться не собираюсь...
Естественно. Потому что Рахманинов, Толстой и Вернадский - это не русский мир. Тот мир дважды развалили - в 1917 и 1991-м, от него ничего не осталось (разве что обломки, сумевшие вовремя сэмигрировать).
И теперь русский мир - это Киркоров, Прилепин и Петрик.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
BIGor написав: Вы категорически ошибаетесь, они показали, что в Украине русских и их так называемый "русский мир" не ждут.
Когда нелюбовь к "русскому миру" демонстрируют посмешища, которые не говорят и даже не показывают лиц, увы, это рабоает в обратную сторону.
Что касается "русского мира" - лично я хочу бороться не с ним, а с теми русскими, да и частично украинскими имбицилами, вложившими в это понятие гундяевский ПГМ и путинское сколеновставание.
Потому что для меня русский мир - это Рахманинов, Толстой и Вернадский. И с ним я бороться не собираюсь...
Естественно. Потому что Рахманинов, Толстой и Вернадский - это не русский мир. Тот мир дважды развалили - в 1917 и 1991-м, от него ничего не осталось (разве что обломки, сумевшие вовремя сэмигрировать).
И теперь русский мир - это Киркоров, Прилепин и Петрик.
Скажем так - это тот настоящий русский мир, который сегодня практически утрачен для человечества из-за позиции уpoдскoгo российского государства, культивирующего ложные ценности о своей исключительности, и "отрывающегося" на более слабых соседних государствах вместо наведения порядка у себя.
BIGor написав: Вы категорически ошибаетесь, они показали, что в Украине русских и их так называемый "русский мир" не ждут.
Когда нелюбовь к "русскому миру" демонстрируют посмешища, которые не говорят и даже не показывают лиц, увы, это рабоает в обратную сторону.
Что касается "русского мира" - лично я хочу бороться не с ним, а с теми русскими, да и частично украинскими имбицилами, вложившими в это понятие гундяевский ПГМ и путинское сколеновставание.
Потому что для меня русский мир - это Рахманинов, Толстой и Вернадский. И с ним я бороться не собираюсь...
Уверен,что Льва Толстого вы не читали, произведения Рахманинова не отличите от произведений Балакирева, а о Вернадском не имеете никакого представления. Вам нужно бороться прежде всего с самим собой. Победа над собой - победа побед.
ceba написав: Уверен,что Льва Толстого вы не читали, произведения Рахманинова не отличите от произведений Балакирева, а о Вернадском не имеете никакого представления. Вам нужно бороться прежде всего с самим собой. Победа над собой - победа побед.
Ну, мы с вами уже дискуровали - ваша позиция ясна. Не скажу, что я ее уважаю, но она у меня зуда не вызывает. Вы просто выдаете желаемое за действительное! Так бывает. В этом то и проблема России - большинство живет в забвении.
Так, между прочим, Рахманинова я не просто различаю, а играю. То, что вы даже на контрасте сравнили его с Балакиревым, говорит только о том, что вы ничего не смыслите в музыке, так как сравнивать их нельзя даже как пианистов, а как композиторов - и подавно.
Толстого перечитал ВСЕГО!
Вернадского - да, не могу сказать, что узучал научные труды, потому что не имею специальных знаний необходимой глубины. Мнение свое, выражаемое восхищением и уважением, сформировал по его общественной деятельности, и критике его научных работ.