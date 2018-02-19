Україна стала активніше торгувати з Росією

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Додано: Сер 21 лют, 2018 07:11
Detractoris Если вы перечитали всего Толстого, я имею в виду Льва Николаевича, то должны разделять его взгляды на развитие и движущие силы исторических процессов,на роль личности, и т.д., хотя все написанное вами говорит об обратном. По Толстому ,есть законы управляющие событиями ,попытайтесь понять эти законы. По Вернадскому ваша позиция понятна- не читал ,но одобряю.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:32
Плохо, что сальдо отрицательное. Политика нужна для его обнуления, а не для коробейничества с фрагментами вещдоков. Стыдобище.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35
Во-первых, художка есть художка! И мне совсем необязательно разделять исторические взгляды Толстого (да, я о Льве Николаевиче), чтобы наслаждаться его творчеством.
Во-вторых, он, как и все, писал с высоты своего времени, и даже если всерьез рассмотреть элементы публицистики в его художественных произведениях, справедливое для того времени окажется чудовищным сегодня.
Если непонятна мысль, задам вам встречный вопрос - а разделяете ли ВЫ исторические взгляды Гомера, читая Илиаду?.. Смешно, правда Так вот вы смешны не меньше.
По Вернадскому - что ж, представьте уж нам, какие его научные работы изучили вы! Давайте что-нибудь из радиологии и биохимии!
Только не википедиевский копипаст, а свою рецензию, плиз. Замечательная для вас возможность, потому что вряд ли будет шанс на публикацию в другом месте
Востаннє редагувалось Detractoris в Сер 21 лют, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35
Эти пиар акции высвечивают фигуру гаранта в ущерб экономике Украины. Поэтому и сальдо отрицательное, а потом дилема очередной транш, или обвал гривны.
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