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Україна стала активніше
торгувати з Росією

Україна стала активніше торгувати з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:32

Detractoris не в коня корм. Что тут скажешь
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 07:11

Detractoris Если вы перечитали всего Толстого, я имею в виду Льва Николаевича, то должны разделять его взгляды на развитие и движущие силы исторических процессов,на роль личности, и т.д., хотя все написанное вами говорит об обратном. По Толстому ,есть законы управляющие событиями ,попытайтесь понять эти законы. По Вернадскому ваша позиция понятна- не читал ,но одобряю.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:32

Плохо, что сальдо отрицательное. Политика нужна для его обнуления, а не для коробейничества с фрагментами вещдоков. Стыдобище.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35

  ceba написав:Detractoris Если вы перечитали всего Толстого, я имею в виду Льва Николаевича, то должны разделять его взгляды на развитие и движущие силы исторических процессов,на роль личности, и т.д., хотя все написанное вами говорит об обратном. По Толстому ,есть законы управляющие событиями ,попытайтесь понять эти законы. По Вернадскому ваша позиция понятна- не читал ,но одобряю.


Во-первых, художка есть художка! И мне совсем необязательно разделять исторические взгляды Толстого (да, я о Льве Николаевиче), чтобы наслаждаться его творчеством.

Во-вторых, он, как и все, писал с высоты своего времени, и даже если всерьез рассмотреть элементы публицистики в его художественных произведениях, справедливое для того времени окажется чудовищным сегодня.

Если непонятна мысль, задам вам встречный вопрос - а разделяете ли ВЫ исторические взгляды Гомера, читая Илиаду?.. Смешно, правда :) Так вот вы смешны не меньше.

По Вернадскому - что ж, представьте уж нам, какие его научные работы изучили вы! Давайте что-нибудь из радиологии и биохимии!

Только не википедиевский копипаст, а свою рецензию, плиз. Замечательная для вас возможность, потому что вряд ли будет шанс на публикацию в другом месте :mrgreen:
Востаннє редагувалось Detractoris в Сер 21 лют, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Detractoris
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35

Эти пиар акции высвечивают фигуру гаранта в ущерб экономике Украины. Поэтому и сальдо отрицательное, а потом дилема очередной транш, или обвал гривны.
nik1
 
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  #<12345
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