Україна стала активніше торгувати з Росією

Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35

ceba написав: Detractoris Если вы перечитали всего Толстого, я имею в виду Льва Николаевича, то должны разделять его взгляды на развитие и движущие силы исторических процессов,на роль личности, и т.д., хотя все написанное вами говорит об обратном. По Толстому ,есть законы управляющие событиями ,попытайтесь понять эти законы. По Вернадскому ваша позиция понятна- не читал ,но одобряю. Если вы перечитали всего Толстого, я имею в виду Льва Николаевича, то должны разделять его взгляды на развитие и движущие силы исторических процессов,на роль личности, и т.д., хотя все написанное вами говорит об обратном. По Толстому ,есть законы управляющие событиями ,попытайтесь понять эти законы. По Вернадскому ваша позиция понятна- не читал ,но одобряю.

Во-первых, художка есть художка! И мне совсем необязательно разделять исторические взгляды Толстого (да, я о Льве Николаевиче), чтобы наслаждаться его творчеством.Во-вторых, он, как и все, писал с высоты своего времени, и даже если всерьез рассмотреть элементы публицистики в его художественных произведениях, справедливое для того времени окажется чудовищным сегодня.Если непонятна мысль, задам вам встречный вопрос - а разделяете ли ВЫ исторические взгляды Гомера, читая Илиаду?.. Смешно, правдаТак вот вы смешны не меньше.По Вернадскому - что ж, представьте уж нам, какие его научные работы изучили вы! Давайте что-нибудь из радиологии и биохимии!Только не википедиевский копипаст, а свою рецензию, плиз. Замечательная для вас возможность, потому что вряд ли будет шанс на публикацию в другом месте