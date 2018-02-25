Україна стала активніше торгувати з Росією

Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:44

Есть хорошая статья на российском ресурсе, причем вполне даже "провластном".



///Почему молодые украинцы, белорусы, казахи не хотят становиться русскими?



процитирую



"(видео плачущего мужчины "Ленина свалили")..Понять плачущего мужчину на видео можно: вся его жизнь прошла при Советской Власти, и Ленин для него — некая константа, вечный символ, под которым он родился сам, под которым родились его дети и, возможно, внуки. Его эмоциональная реакция понятна — но есть одна проблема. Для поколения русских моложе 30 лет Ленин не несет никакого смысла, включая даже рудиментарную ностальгию. Я пошел в школу не в Советском Союзе. Я первый раз поцеловался не в Советском Союзе. Я нашел лучших друзей не в Советском Союзе. Первые романтические отношения, первая разгульная вечеринка, первый раз разбитое сердце, выпускные экзамены и еще множество важных в жизни каждого человека событий произошли со мной не в Советском Союзе.

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. Ностальгия по Союзу — это депрессивная «борьба с ревизионизмом», алкоголизм и рассказы про «колбасу по 2.20», вызывающие у молодого поколения вежливое недоумение на фоне блистающих в Лондоне постсоветских олигархов.

Зачем это молодым белорусам, молодым украинцам, молодым казахам, молодым русским?

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Упоение сталинизмом и массовыми репрессиями. Предполагается, что если убивать много соотечественников, особенно тех, что очки носят, сами собой начнутся тяжелая промышленность, экономический рост и победа в войне со всей Европой. Предполагается, что когда маховик массовых репрессий будет запущен, он затронет только «креаклов», «подпиндосников» и прочую «пятую колонну», обойдя всех хороших парней и вежливо остановившись сразу после финального расстрела в кафе «Жан Жак».....Вопрос: какой вменяемый человек, закончивший хотя бы 9 классов общеобразовательной школы, всерьез в это поверит? Какой вменяемый человек в принципе жаждет массовых убийств, а также оправдывает убийц своих соотечественников? Как в глазах молодых белорусов, украинцев, казахов выглядят все эти призывы «и правильно, и мало расстреливали»? Я скажу, как: «Нам этого не надо, слава богу, что отделились от идиотов».

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Невротическую фиксацию на Второй мировой войне. Быть русским — это праздновать победу в ВОВ. Русским быть — победу в ВОВ праздновать. Праздновать победу в ВОВ — значит быть русским. Присоединяйся к нам, русским, и тоже отпразднуй победу в ВОВ! Причем не только в мае, но и в июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте, апреле, мае...... Нет, я не спорю, праздновать 9 Мая нужно — но не круглый же год! Впрочем, когда современные россияне не празднуют Великую Победу, они «борются с ревизионизмом» и «отбивают нападки клеветников», поскольку все остальные страны мира хотят украсть нашу Великую Победу, на это направлены все их замыслы, стремления и чаяния.



Как выглядит персонаж, круглогодично то празднующий Великую Победу, то отбивающий «нападки ревизионистов» с точки зрения обычного человека? Как маниакальный психопат. «Великая Победа, хотят украсть, деды воевали, фронтовые сто грамм, резунисты, очернители, не дадим огульно охаивать подвиг советского народа, 300 ленинградских чеченцев, новые награждения „Городов-героев“, георгиевская ленточка, знамя Победы, Рейхстаг, немцы, фашисты, можем повторить....

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Русский Мир. Предельно неконкретное понятие, позволяющее выключать из него Киев, но включать, например, Дамаск.

— Давайте бороться за Русский Мир!

— А давайте! Где он начинается, где заканчивается и что будет в случае победы?

— Ну, перед выборами Порошенко он начинался в Одессе, а сейчас, согласно Минским соглашениям, в него даже и Дебальцево-то толком не входит. Зато входит Тартус. Хотите в Тартус?

«Русский Мир» дискредитирован в первую очередь потому, что его бросила сама Россия, показав, что мятежникам, ушкуйникам, повстанцам и казакам за все их подвиги по расширению Государства Российского не будет ничего хорошего. Ну, в лучшем случае будет амнистия, которая позволит жить в Единой Украине, отстраивая разрушенный войной Единый Украинский Донбасс. Мантра про «Русский Мир» заменяет собой четко артикулированные русские национальные интересы и в данный момент служит наглядным предостережением для всех, кто решит бороться за воссоединение с Большой Россией.

— Навоевались уже за Русский Мир, спасибо… И на орехи получили, и на пряники. Причем не от врагов, а от своих же.

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Однако вместо разумной критики Европы и США и указания на настоящие проблемы, молодой украинец, белорус, казах и русский слышит со стороны РФ невнятный пьяный бред приподъезной советской бабушки:

— 3.14доры они там все! Обколются своей мариуханой и я%ут друг друга в ж..ы по подъездам! Духовности никакой, детей на собаках женят! Доллар, доллар, доллар, грязная зеленая бумажка! Жили при Чингисхане, и ничего, получше, чем при Обаме было! Россия — лидер исламского мира! Исламизация Европы неизбежна!



После чего видит с одной стороны сообщество наций, лидирующих в научных, экономических и культурных достижениях, обладающих самой сокрушительной военной мощью на планете, ценящих свободу личности и, по мере сил, строящих «общество возможностей». А с другой летящую под откос латиноамериканскую петрократию, круглосуточно празднующую победу в войне 70-летней давности под крики «Сталина! Сталина! Пацаны устали, на!» Слева — закатывающаяся Европа, где пособие у беженца 660 евро в месяц минимум, справа — высокодуховная Ресурсная Федерация, где пенсия той самой приподъезной бабушки уже в районе 130 евро в месяц по новому курсу. Русскому еще можно что-то затирать про «это наша Родина, сынок», а украинцу, белорусу, казаху?



Критика ЕС, критика США вполне возможна, причем критика точная и убийственная. Но критика с позиции европейца, белого человека, а не забравшегося в помойку азиата, после литра перебродившего кумыса орущего про «гейропейцев» и скорый крах мирового капитализма...."