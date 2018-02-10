Україна стала активніше торгувати з Росією

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#<1 ... 5678 Додано: Вів 06 бер, 2018 20:37 galex написав: ceba написав: Дружеские отношение с соседней страной не всегда означает быть зависимым от этой страны. Дружеские отношение с соседней страной не всегда означает быть зависимым от этой страны.



не всегда, если эта страна - не Россия. там верхом доблести считается кого-то "нагнуть", а если ты пошел на компромисс, то значит "прогнулся".



была как-то интересная статья на эту тему (попытался вытянуть только часть цитат, но все равно получился лонгрид. кстати, Украина тоже исторически заражена этим недугом, но уже куда в меньшей степени):





"Как уехавшие на Запад от совка стали его поклонниками и пропагандистами



Для начала анекдот, который как нельзя лучше отражает суть этой заметки.



Тюремная камера, у телевизора два рецидивиста, смотрят юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. Один говорит: - Прикинь, Пугачёвой уже шестьдесят, а как выглядит? Как ей это удаётся? Второй: - Чё как? Всю жизнь на воле, хавает строго центряк: сало, маргарин, пряники, тушенку...



Я сам с этим всё время сталкиваюсь и постоянно слышу со всех сторон недоумевающие возгласы. Как могли люди, бежавшие на Запад сначала из СССР и потом и из России от этого самого совка, превратится на этом Западе в самых преданных его поклонников и пропагандистов?

.............



На самом деле все очень просто. Садитесь в кружочек, я вам объясню!

Мудрый сенатор Маккейн назвал Россию страной-бензоколонкой. Он был прав, но он ошибся. Прав в том смысле, что современная Россия никакая не "страна". А ошибся, приняв это новообразование за бензоколонку.

Бензоколонка — что? Бензоклонка, в отличие от России, вещь безобидная и полезная. Общего у нее с Россией разве только то, что и Россия тоже торгует нефтепродуктами.



Но Россия не бензоколонка. Россия — это огромный концлагерь.



Да-да, я знаю, Россию часто сравнивают с концлагерем, ничего нового я не сказал.

.................

Вы можете быть уверены в своей безопасности, если вдруг случайно перешли дорогу какому-нибудь менту или другому представителю лагерной администрации?



Что у вашего ребенка, которого переехал на улице этот "представитель" не найдут в крови огромную дозу алкоголя? Что ваш родственник, которого на пешеходном переходе снес автомобиль с мигалкой, не окажется "сам виноват"? И что вас не посадят за внезапно найденную наркоту, если вдруг вы решите добиваться правды?



Это разве вы сами решаете можно ли вам есть пармезан или турецкие помидоры? Или это решает за вас лагерная администрация? Как и чему учить вашего ребенка? Разве от вас зависит будет или нет оплачено лечение вашего ребенка, если не дай бог, он серьезно заболеет? Разве вы будете решать получит или нет обезболивание ваш страдающий от боли родитель?



И вы хотите уверить меня, что все эти отношения — это отношения между правительством и гражданами страны? Да нет же! Это — типичные отношения между заключенными и лагерной администрацией!



И как в любом лагерном сообществе в России существует своя неформальная иерархия. Только в отличии от обычной лагерной иерархии, она не ограничивается несколькими уровнями, типа петухи-мужики-козлы-воры. Российская лагерная иерархия намного более многопластовая и разветвленная, но суть ее от этого не меняется.



В этой неформальной лагерной иерархии, которая пронизывает все российское общество, какой-нибудь шофер третьего зама младшего помощника прокурора занимает несравненно более высокое положение чем действительный член Академии Наук и нобелевский лауреат. В том смысле, что прокурорский шофер может запросто переехать академика и ему за это ровным счетом ничего не будет. А вот академик даже слова поперек шоферу сказать не может.



Потому что шофер — это представитель лагерной администрации, а академик — всего-навсего заключенный, пусть и на привигелированном положении.



И вот место в пищевой цепочке заключенного в Российском концлагере определяется именно положением в этой неформальной лагерно-блатной иерархии. Ни зарплата, ни название должности, ни владение собственностью не имеют ровно никакого значение на фоне этой лагерной иерархии.



Именно поэтому вся жизнь российского человека состоит из постоянного отстаивания своего места в этой иерархии и ежедневных, ежеминутных стремлений продемонстрировать окружающим, что пусть на мгновение, но вот прямо здесь и сейчас в этой точки времени и пространства, он занимает в ней более высокое положение.

........................

Эта самая демонстрация места в иерархии с самого момента рождения настолько вошла в жизнь каждого советского человека, что человек даже не понимает, что может быть как-то иначе и не видит в этом ничего такого.



Врач в поликлинике с чувством гордого удовлетворения откажет вам в приеме, если вы опоздали на десять минут против времени, обозначенного в талоне. Не потому что он занят или у него другие пациенты, а потому, что у него появился формальный повод показать вам, что он "главнее".



Вы будете нестись к свежеоткрывшейся кассе супермаркета распихивая локтями окружающих, не потому, что вы торопитесь, и вам важно сэкономить одну минуту времени. А потому, что оказавшись впереди всех, вы просто окажетесь "круче" и тем самым как бы займете чуть более высокую иерархическую ступеньку.



Кассир же в том же супермаркете высокомерно прочтет вам нотацию по поводу… да по любому поводу, который ему подвернется, чтобы показать, что вот прямо здесь, в этот момент времени — он, как должностное лицо супермаркета — выше вас.



Вы не будете пропускать скорую, которая встретилась вам в узком переулке не потому, что ваша задача воспрепятствовать ее проезду, а потому, что уступив кому-то дорогу, вы тем самым понизите в своих собственных глазах свою позицию в лагерной иерархии.



Вы будете "лечить" подрезавшего вас на дороге лихача, создавая аварийную обстановку, не потому, что тем самым рассчитываете исправить его, а лишь для того, чтобы показать ему, что его место в иерерахии — ниже вашего.



Советские люди почти никогда не извиняются и не признают своих ошибок. Потому что оказаться неправым — западло! Признав ошибку, ты тем самым соглашаешься занять более низкое место в иерархии!



Советские люди не сообщают в полицию, когда кто-то из соседей нарушает закон. Не потому что они одобряют и поддерживают нарушение закона, а потому что "стучать" по лагерным понятиям — западло.

.........................

В западном мире тоже есть много всяких иерархий: служебные, профессиональные, корпоративные, семейные. Но там не существует такой вот глобальной иерархии, которая пронизывала бы всё общество сверху до низу. Нет лагерной иерархии, потому что там не "концлагерь", а страна.



Там не "лагерная администрация" и "заключенные", а "правительство" и "граждане". И если вдруг правительство там вздумает решать можно ли есть гражданам пармезан или нет, то тогда… хотя нет, ничего не будет тогда, просто потому что там никому даже в голову не придет такое, потому что это не входит в функции правительства — определять рацион граждан. В отличие от лагерной администрации.



Беда советского человека в том, что он, оказавшись на Западе, сохраняет тот же самый шаблон поведения, что и в совке. Он продолжает демонстрировать окружающим свое место в лагерной иерархии. А иерархии-то и нет! Он демонстрирует, а ее — нет! Он не понимает, что происходит. Он ведь даже не осознает, что демонстрирует место в иерархии. Он просто ведет себя так, как привык вести в совке. И получает в ответ реакцию окружающих, которая погружает его в смятение.



Советский человек кидается к освободившейся кассе в западном супермаркете, а окружающие вместо того, чтобы загораживать дорогу и отталкивать его, любезно, с улыбками расступаются. Они ведь видят не то же самое, что видят совки в России. Это в России публика, когда видит, что кто-то пытается влезть без очереди, не пускает его, потому что западло, потому что тот, кто влез без очереди, на самом деле оттеснил тебя в иерархии. А житель Запада, наоборот, видит, что человек торопится, а раз торопится, значит надо пропустить! Вполне логичная реакция!



Советский же человек воспринимает это как слабость. Раз меня пропустили, — рассуждает он, — значит они, слабаки, значит уступают мне место в иерархии, значит надо закрепить успех. И он начинает его "закреплять" и быстро получает по носу. Очень болезненно получает!



Потому что "закрепляя успех", очень легко перейти ту грань, которая отделяет "демонстрацию места в иерархии" от "нарушения чужих прав". И совок ее всегда переходит. Он не понимает местных реалий и даже не пытается их понять. И что такое "чужие права", он тоже, кстати, не понимает!



Но если западный человек не понимает, что такое "борьба за место в лагерной иерархии" по причине отсутствия таковой в своем обществе, то вот как раз факт нарушения своих прав он понимает очень хорошо. А умение сражаться за свои права он впитал с молоком матери, которая в свою очередь получила это умение от многих поколений свободных предков.

.....................

А вот — другая история. Некий "советский человек" арендует апартаменты на берегу моря и въехав на новое место жительства, первым делом занимает самое лучшее парковочное место в жилом комплексе. Но у парковочного места есть хозяин, земля под парковкой — его собственность. И вот этот хозяин, заметив, что кто-то начал пользоваться его землей, оставляет под дворником стекла вежливую записку, с просьбой парковаться в другом месте. "Советский" же человек воспринимает это как "наезд", и как попытку "опустить" его вниз по иерархической лестнице. И демонстративно порвав записку на мелкие клочки, рассыпает их тут же и продолжает парковаться на чужой земле. Хозяин, улучив минутку, когда советский человек только припарковался, сам подходит к нему и пытается вежливо объяснить, что тут – его земля и он не давал разрешения тут парковаться. И получает ответ:



— Ну ты же сам это место не используешь, значит оно свободно и тут буду парковаться я. Потому что мне так удобно!



Посмотрев, как хозяин уходит несолоно хлебавши, советский человек порадовавшись, что так легко указал этому лоху его место в иерархии, идет домой, но буквально через десять минут, его покой нарушают полицейские, приехавшие составлять протокол о незаконном вторжении в частные владения. Поняв, что визит полицейских опустил его в "местной лагерной иерархии" дальше некуда, советский человек отправляется к владельцу парковки восстанавливать утраченные позиции, чтобы объяснить этой "суке", что стучать ментам западло и конкретные пацаны так не поступают. И вновь приезжают полицейские, только на этот раз после протокола следует визит в суд и депортация. не всегда, если эта страна - не Россия. там верхом доблести считается кого-то "нагнуть", а если ты пошел на компромисс, то значит "прогнулся".была как-то интересная статья на эту тему (попытался вытянуть только часть цитат, но все равно получился лонгрид. кстати, Украина тоже исторически заражена этим недугом, но уже куда в меньшей степени):"Как уехавшие на Запад от совка стали его поклонниками и пропагандистамиДля начала анекдот, который как нельзя лучше отражает суть этой заметки.Тюремная камера, у телевизора два рецидивиста, смотрят юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. Один говорит: - Прикинь, Пугачёвой уже шестьдесят, а как выглядит? Как ей это удаётся? Второй: - Чё как? Всю жизнь на воле, хавает строго центряк: сало, маргарин, пряники, тушенку...Я сам с этим всё время сталкиваюсь и постоянно слышу со всех сторон недоумевающие возгласы. Как могли люди, бежавшие на Запад сначала из СССР и потом и из России от этого самого совка, превратится на этом Западе в самых преданных его поклонников и пропагандистов?.............На самом деле все очень просто. Садитесь в кружочек, я вам объясню!Мудрый сенатор Маккейн назвал Россию страной-бензоколонкой. Он был прав, но он ошибся. Прав в том смысле, что современная Россия никакая не "страна". А ошибся, приняв это новообразование за бензоколонку.Бензоколонка — что? Бензоклонка, в отличие от России, вещь безобидная и полезная. Общего у нее с Россией разве только то, что и Россия тоже торгует нефтепродуктами.Но Россия не бензоколонка. Россия — это огромный концлагерь.Да-да, я знаю, Россию часто сравнивают с концлагерем, ничего нового я не сказал..................Вы можете быть уверены в своей безопасности, если вдруг случайно перешли дорогу какому-нибудь менту или другому представителю лагерной администрации?Что у вашего ребенка, которого переехал на улице этот "представитель" не найдут в крови огромную дозу алкоголя? Что ваш родственник, которого на пешеходном переходе снес автомобиль с мигалкой, не окажется "сам виноват"? И что вас не посадят за внезапно найденную наркоту, если вдруг вы решите добиваться правды?Это разве вы сами решаете можно ли вам есть пармезан или турецкие помидоры? Или это решает за вас лагерная администрация? Как и чему учить вашего ребенка? Разве от вас зависит будет или нет оплачено лечение вашего ребенка, если не дай бог, он серьезно заболеет? Разве вы будете решать получит или нет обезболивание ваш страдающий от боли родитель?И вы хотите уверить меня, что все эти отношения — это отношения между правительством и гражданами страны? Да нет же! Это — типичные отношения между заключенными и лагерной администрацией!И как в любом лагерном сообществе в России существует своя неформальная иерархия. Только в отличии от обычной лагерной иерархии, она не ограничивается несколькими уровнями, типа петухи-мужики-козлы-воры. Российская лагерная иерархия намного более многопластовая и разветвленная, но суть ее от этого не меняется.В этой неформальной лагерной иерархии, которая пронизывает все российское общество, какой-нибудь шофер третьего зама младшего помощника прокурора занимает несравненно более высокое положение чем действительный член Академии Наук и нобелевский лауреат. В том смысле, что прокурорский шофер может запросто переехать академика и ему за это ровным счетом ничего не будет. А вот академик даже слова поперек шоферу сказать не может.Потому что шофер — это представитель лагерной администрации, а академик — всего-навсего заключенный, пусть и на привигелированном положении.И вот место в пищевой цепочке заключенного в Российском концлагере определяется именно положением в этой неформальной лагерно-блатной иерархии. Ни зарплата, ни название должности, ни владение собственностью не имеют ровно никакого значение на фоне этой лагерной иерархии.Именно поэтому вся жизнь российского человека состоит из постоянного отстаивания своего места в этой иерархии и ежедневных, ежеминутных стремлений продемонстрировать окружающим, что пусть на мгновение, но вот прямо здесь и сейчас в этой точки времени и пространства, он занимает в ней более высокое положение.........................Эта самая демонстрация места в иерархии с самого момента рождения настолько вошла в жизнь каждого советского человека, что человек даже не понимает, что может быть как-то иначе и не видит в этом ничего такого.Врач в поликлинике с чувством гордого удовлетворения откажет вам в приеме, если вы опоздали на десять минут против времени, обозначенного в талоне. Не потому что он занят или у него другие пациенты, а потому, что у него появился формальный повод показать вам, что он "главнее".Вы будете нестись к свежеоткрывшейся кассе супермаркета распихивая локтями окружающих, не потому, что вы торопитесь, и вам важно сэкономить одну минуту времени. А потому, что оказавшись впереди всех, вы просто окажетесь "круче" и тем самым как бы займете чуть более высокую иерархическую ступеньку.Кассир же в том же супермаркете высокомерно прочтет вам нотацию по поводу… да по любому поводу, который ему подвернется, чтобы показать, что вот прямо здесь, в этот момент времени — он, как должностное лицо супермаркета — выше вас.Вы не будете пропускать скорую, которая встретилась вам в узком переулке не потому, что ваша задача воспрепятствовать ее проезду, а потому, что уступив кому-то дорогу, вы тем самым понизите в своих собственных глазах свою позицию в лагерной иерархии.Вы будете "лечить" подрезавшего вас на дороге лихача, создавая аварийную обстановку, не потому, что тем самым рассчитываете исправить его, а лишь для того, чтобы показать ему, что его место в иерерахии — ниже вашего.Советские люди почти никогда не извиняются и не признают своих ошибок. Потому что оказаться неправым — западло! Признав ошибку, ты тем самым соглашаешься занять более низкое место в иерархии!Советские люди не сообщают в полицию, когда кто-то из соседей нарушает закон. Не потому что они одобряют и поддерживают нарушение закона, а потому что "стучать" по лагерным понятиям — западло..........................В западном мире тоже есть много всяких иерархий: служебные, профессиональные, корпоративные, семейные. Но там не существует такой вот глобальной иерархии, которая пронизывала бы всё общество сверху до низу. Нет лагерной иерархии, потому что там не "концлагерь", а страна.Там не "лагерная администрация" и "заключенные", а "правительство" и "граждане". И если вдруг правительство там вздумает решать можно ли есть гражданам пармезан или нет, то тогда… хотя нет, ничего не будет тогда, просто потому что там никому даже в голову не придет такое, потому что это не входит в функции правительства — определять рацион граждан. В отличие от лагерной администрации.Беда советского человека в том, что он, оказавшись на Западе, сохраняет тот же самый шаблон поведения, что и в совке. Он продолжает демонстрировать окружающим свое место в лагерной иерархии. А иерархии-то и нет! Он демонстрирует, а ее — нет! Он не понимает, что происходит. Он ведь даже не осознает, что демонстрирует место в иерархии. Он просто ведет себя так, как привык вести в совке. И получает в ответ реакцию окружающих, которая погружает его в смятение.Советский человек кидается к освободившейся кассе в западном супермаркете, а окружающие вместо того, чтобы загораживать дорогу и отталкивать его, любезно, с улыбками расступаются. Они ведь видят не то же самое, что видят совки в России. Это в России публика, когда видит, что кто-то пытается влезть без очереди, не пускает его, потому что западло, потому что тот, кто влез без очереди, на самом деле оттеснил тебя в иерархии. А житель Запада, наоборот, видит, что человек торопится, а раз торопится, значит надо пропустить! Вполне логичная реакция!Советский же человек воспринимает это как слабость. Раз меня пропустили, — рассуждает он, — значит они, слабаки, значит уступают мне место в иерархии, значит надо закрепить успех. И он начинает его "закреплять" и быстро получает по носу. Очень болезненно получает!Потому что "закрепляя успех", очень легко перейти ту грань, которая отделяет "демонстрацию места в иерархии" от "нарушения чужих прав". И совок ее всегда переходит. Он не понимает местных реалий и даже не пытается их понять. И что такое "чужие права", он тоже, кстати, не понимает!Но если западный человек не понимает, что такое "борьба за место в лагерной иерархии" по причине отсутствия таковой в своем обществе, то вот как раз факт нарушения своих прав он понимает очень хорошо. А умение сражаться за свои права он впитал с молоком матери, которая в свою очередь получила это умение от многих поколений свободных предков......................А вот — другая история. Некий "советский человек" арендует апартаменты на берегу моря и въехав на новое место жительства, первым делом занимает самое лучшее парковочное место в жилом комплексе. Но у парковочного места есть хозяин, земля под парковкой — его собственность. И вот этот хозяин, заметив, что кто-то начал пользоваться его землей, оставляет под дворником стекла вежливую записку, с просьбой парковаться в другом месте. "Советский" же человек воспринимает это как "наезд", и как попытку "опустить" его вниз по иерархической лестнице. И демонстративно порвав записку на мелкие клочки, рассыпает их тут же и продолжает парковаться на чужой земле. Хозяин, улучив минутку, когда советский человек только припарковался, сам подходит к нему и пытается вежливо объяснить, что тут – его земля и он не давал разрешения тут парковаться. И получает ответ:— Ну ты же сам это место не используешь, значит оно свободно и тут буду парковаться я. Потому что мне так удобно!Посмотрев, как хозяин уходит несолоно хлебавши, советский человек порадовавшись, что так легко указал этому лоху его место в иерархии, идет домой, но буквально через десять минут, его покой нарушают полицейские, приехавшие составлять протокол о незаконном вторжении в частные владения. Поняв, что визит полицейских опустил его в "местной лагерной иерархии" дальше некуда, советский человек отправляется к владельцу парковки восстанавливать утраченные позиции, чтобы объяснить этой "суке", что стучать ментам западло и конкретные пацаны так не поступают. И вновь приезжают полицейские, только на этот раз после протокола следует визит в суд и депортация. Много букв у вас в писменах,а смысла мало.Западный человек это тот который торговал черным деревом,или тот который зараженные оспой одеяла раздавал туземцам ,или тот который понастроил освенцимов с газовыми камерами? Может западный человек это тот который в рождественские распродажи сносит все на своем пути увидев подешевевший девайс или устраивает массовые убийства открывая стрельбу из автоматического оружия в школе, в парке, на концерте? Много букв у вас в писменах,а смысла мало.Западный человек это тот который торговал черным деревом,или тот который зараженные оспой одеяла раздавал туземцам ,или тот который понастроил освенцимов с газовыми камерами? Может западный человек это тот который в рождественские распродажи сносит все на своем пути увидев подешевевший девайс или устраивает массовые убийства открывая стрельбу из автоматического оружия в школе, в парке, на концерте? ceba Повідомлень: 2633 З нами з: 12.03.16 Подякував: 75 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 20:43 Jorj написав: ceba написав: в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше? в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?

А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе? А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе? Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание. Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание. ceba Повідомлень: 2633 З нами з: 12.03.16 Подякував: 75 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 03:15 ceba написав: Jorj написав: ceba написав: в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше? в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?

А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе? А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе? Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание. Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.



дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.

а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.

вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...



и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях. дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях. galex

Повідомлень: 1939 З нами з: 20.04.16 Подякував: 86 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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