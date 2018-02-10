Україна стала активніше торгувати з Росією

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 бер, 2018 20:43
Jorj написав: ceba написав:
в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?
А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.
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ceba
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Додано: Сер 07 бер, 2018 03:15
ceba написав: Jorj написав: ceba написав:
в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?
А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.
дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.
а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.
вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...
и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 06:41
galex написав: ceba написав: Jorj написав:
А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.
дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.
а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.
вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...
и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях.
Перед тем как кичиться своим IQ вам бы следовало сначала научиться правильно излагать свои мысли и правильно строить предложения.
Объясню свою позицию для интеллектуала. Дикости в гомосексуальности не может быть,т.к. это является природной девиацией. Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.
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ceba
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Додано: Сер 07 бер, 2018 06:52
galex написав:
По моему это нормальная логика - прежде чем рожать детей, нужно озаботиться достаточностью средств по их обеспечению.
Кроме того, автоматизация вполне позволяет сделать так, чтобы 50 человек производило достаточно материальных благ для тысячи. соотвтественно часть остальных будет оказывать различные услуги, детская часть - учиться и развиваться, пенсионеры и те, кому не хочется ничего делать - получать определенный безусловный доход, достаточный для умеренного уровня потребления.
Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.
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ceba
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Додано: Чет 08 бер, 2018 17:12
ceba написав:
Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.
это лишь ваше оценочное суждение. кто-то считает что это абсолютно нормально. учитывая тот факт что в большинстве наиболее развитых стран с топовым уровнем жизни эти браки как правило разрешены, вывод напрашивается сам собой.
я где-то еще могу понять тех, кто призывает не допускать "пропаганды г-ма" и требует не выпячивать это на всеобщее обозрение (мол, мне пофиг кто с кем спит, пока они делают это в своей квартире, лишь бы мне это под нос не совали). но я не понимаю какая кому разница - делают они это со штампом в паспорте или нет.
ладно, попробуем зайти с другой стороны в объяснении разницы между гомобраками и женским обрезанием и привести цитату:
"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.
Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)
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Додано: Чет 08 бер, 2018 17:46
ceba написав: galex написав:
По моему это нормальная логика - прежде чем рожать детей, нужно озаботиться достаточностью средств по их обеспечению.
Кроме того, автоматизация вполне позволяет сделать так, чтобы 50 человек производило достаточно материальных благ для тысячи. соотвтественно часть остальных будет оказывать различные услуги, детская часть - учиться и развиваться, пенсионеры и те, кому не хочется ничего делать - получать определенный безусловный доход, достаточный для умеренного уровня потребления.
Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.
в качестве примера
50 - зарабатывают в среднем по 60к
еще 250 оказывают услуги - в среднем по 30к. небольшая часть из этих 250 - гос.услуги.
еще 300 сидят ничего не делают получают миндоход.
остальные 400 пенсы и дети.
налогов платится например треть.
итого (7,5+3)/3 = 3,5 ляма на всех без дохода получается по 5к.
если кому-то 5к мало - встает с дивана идет работать. можно год поработать потом полгода например сидеть на диване.
это просто в качестве примера.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 19:07
galex написав: ceba написав:
[
Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.
в качестве примера
50 - зарабатывают в среднем по 60к
еще 250 оказывают услуги - в среднем по 30к. небольшая часть из этих 250 - гос.услуги.
еще 300 сидят ничего не делают получают миндоход.
остальные 400 пенсы и дети.
налогов платится например треть.
итого (7,5+3)/3 = 3,5 ляма на всех без дохода получается по 5к.
если кому-то 5к мало - встает с дивана идет работать. можно год поработать потом полгода например сидеть на диване.
это просто в качестве примера.
Ваш пример неубедительный и соответствует уровню сельской восьмилетки. В городок приехал богатый турист.
Оставив в залог $100 хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг. Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и возвращает ему долг за говядину.
Фермер отдает долг владельцу автомастерской. Владелец мастерской направляется в местный магазин и возвращает долг за продукты.
Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса «обслуживала» его в долг. . . Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и возвращает ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов.
В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашел подходящей комнаты, забирает залог и уезжает...
Никто ничего не получил — но весь городок теперь живёт без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее.
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ceba
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Додано: Чет 08 бер, 2018 19:29
galex написав:
"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.
Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)
Бородатая женщина и Великий вождь это ,так сказать , отвратительные крайности. Бородатая женщина на экране это прежде всего удар по детской психике.
Вы не берете в расчет,что бородатая женщина не исключает наличие Великого вождя в отдельно взятой стране. Все развивается по спирали, есть такая доктрина.Нельзя исключить то,что скажем через 25-50 лет в стране с бородатыми педерастами будет вождь, фюрер, дуче, каудильо или черные полковники.
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ceba
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:20
ceba написав: galex написав:
"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.
Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)
Бородатая женщина и Великий вождь это ,так сказать , отвратительные крайности. Бородатая женщина на экране это прежде всего удар по детской психике.
Вы не берете в расчет,что бородатая женщина не исключает наличие Великого вождя в отдельно взятой стране. Все развивается по спирали, есть такая доктрина.Нельзя исключить то,что скажем через 25-50 лет в стране с бородатыми педерастами будет вождь, фюрер, дуче, каудильо или черные полковники.
в некоторых странах открытое женское лицо это "моральное ур**" и "удар по детской психике". не вижу смысла ориентироваться на дикарей и пояснять на кого рассчитаны ватные страшилки про "57 видов геев".
для того чтобы сдвинуть кукушку сирийцу, нужно бить по болевой точке, типа пропаганды "янки сожгли коран". для того, чтобы сделать это с ватником, есть две болевые точки - "фашизм" и "гомосексуализм". поэтому рашн пропаганда активно и постоянно окучивает данные темы. Даже выпустили предвыборный ролик для слабоумной части населения с ребенком в рубашечке под Муссолини и "геем на передержке".
"Большинство русских мужчин гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне."(с)
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:28
galex написав:
в некоторых странах открытое женское лицо это "моральное ур**" и "удар по детской психике". не вижу смысла ориентироваться на дикарей и пояснять на кого рассчитаны ватные страшилки про "57 видов геев".
для того чтобы сдвинуть кукушку сирийцу, нужно бить по болевой точке, типа пропаганды "янки сожгли коран". для того, чтобы сделать это с ватником, есть две болевые точки - "фашизм" и "гомосексуализм". поэтому рашн пропаганда активно и постоянно окучивает данные темы. Даже выпустили предвыборный ролик для слабоумной части населения с ребенком в рубашечке под Муссолини и "геем на передержке".
"Большинство русских мужчин гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне."(с)
Зачем писать столько слов? Запад носится со своими педерастами, как дурень с писанной торбой. Это их проблема. А с недавнего времени и паранжа стала проблемой Запада.
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rjkz
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