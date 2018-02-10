Україна стала активніше торгувати з Росією

Додано: Чет 08 бер, 2018 17:12

ceba написав: Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность. Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.

это лишь ваше оценочное суждение. кто-то считает что это абсолютно нормально. учитывая тот факт что в большинстве наиболее развитых стран с топовым уровнем жизни эти браки как правило разрешены, вывод напрашивается сам собой.я где-то еще могу понять тех, кто призывает не допускать "пропаганды г-ма" и требует не выпячивать это на всеобщее обозрение (мол, мне пофиг кто с кем спит, пока они делают это в своей квартире, лишь бы мне это под нос не совали). но я не понимаю какая кому разница - делают они это со штампом в паспорте или нет.ладно, попробуем зайти с другой стороны в объяснении разницы между гомобраками и женским обрезанием и привести цитату:"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)