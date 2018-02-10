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Україна стала активніше
торгувати з Росією

Україна стала активніше торгувати з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:37

Re: Україна стала активніше торгувати з Росією

  ceba написав:Зачем писать столько слов? Запад носится со своими педерастами, как дурень с писанной торбой. Это их проблема. А с недавнего времени и паранжа стала проблемой Запада.


не проблема ни то ни другое, пока что-то не начинают навязывать лично мне сверху. мне начихать на женщин в парандже и на мужчин, которые предпочитают других мужчин (более того, чем больше геев, тем меньше конкуренции). ровно до тех пор, когда начнут нарушать мои права. если какой-то мусульманин скажет что крестик на моей шее нарушают его права, вот тут его нужно и поправить. ибо лично мне по банану что носит на шее он.
с этой точки зрения раша - зашоренные ватники, а европа - немножечко толерасты. но на самом деле, сколько я ни был в Европе, а гея так и не увидел. поэтому думаю проблема раздута из мухи в слона, как это обычно любят делать рашн СМИ. если у них уже и Киев "оккупирован фашистами" из-за того что 1.01 националисты водят марш бандеры когда все нормальные люди отлипают от новогоднего похмелья.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:21

  ceba написав:"Большинство русских мужчин гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне."(с)
Зачем писать столько слов? Запад носится со своими педерастами, как дурень с писанной торбой. Это их проблема. [/quote]

Педерастия, это вообще-то "любовь к мальчикам".

И вы себе скоро перевыберете педераста, очень любящего мальчиков.
Вот это действительно проблема.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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