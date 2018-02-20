Итоги: Энергетика 20.02.18

Додано: Вів 20 лют, 2018 13:45

Стоимость нефти марки WTI поддерживает снижение поставок через трубопровод Keystone компании TransCanada, который работал с неполной загрузкой с конца прошлого года, говорят трейдеры, которых цитирует агентство Рейтер. В ноябре 2017 года два участка Keystone были закрыты после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.



При этом укрепление доллара оказывает некоторое давление на нефтяные цены, делая нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Доллар коррекционно укрепляется после падения на прошлой неделе до минимума с декабря 2014 года.



Вместе с тем позитивное влияние на рынок оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи.



«Страны ОПЕК+ в январе выполнили соответствующее соглашение на рекордные 133% после 129% в декабре», - заявил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.



«ОПЕК и Россия продолжают следовать сделке по сокращению добычи, которая истекает в конце этого года, и они уверяют рынки, что после прекращения сделки будут повышать добычу постепенно», - отмечает инвестиционный аналитик Rivkin Securities Уильям О'Лафлин.



Страны ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Нефть во вторник утром торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов.Цена на нефть марки Brent выросла по итогам торгов понедельника.Немецкие депутаты выступили против газопровода «Северный поток-2»/По мнению немецких парламентариев, «Северный поток-2» может расколотьЕвросоюз.Строительство газопровода «Северный поток-2» может привести к расколу Европейского союза. Об этом говорится в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента, опубликованной на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung. В частности, авторы статьи отмечают, что политика Евросоюза в области энергетики и солидарность с партнерами противоречат строительству второй очереди газопровода «Северный поток-2», который по задумке должен быть проложен в обход Украины. Парламентарии отмечают, что реализация проекта может привести к «расколу внутри ЕС и потере доверия». В статье отдельное внимание уделяется сопротивлению строительству «Северного потока-2» в Швеции, Дании, Польше, странах Балтии и Словакии, которые аргументируют свою позицию опасениями за энергетическую безопасность.Кроме того, депутаты призывают новое правительство Германии публично заявить о своей позиции по «Северному потоку-2». Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток-2» не угрожает энергетической безопасности Европы, а Берлин рассматривает новый газопровод исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: