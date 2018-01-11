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Директор Фонду гарантування: МВФ не завжди правий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Костянтин Ворушилін вважає, що представники МВФ не завжди розуміють реальну ситуацію в країні та економіці при здійсненні реформ.
Дивися повний текст Директор Фонду гарантування: МВФ не завжди правий
.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:48
Завжди правий лише директор Фонду гарантування.
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v_klymus
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