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Способы экономии денег.

Способы экономии денег.
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:01

Способы экономии денег.

Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
Дмитрий Ус
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:07

Re: Способы экономии денег.

Шановний Дмитрий Ус!

Спробуйте планувати бюджет за допомогою нашого сервісу - https://home.finance.ua/

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 02:20

Метод один-тратить меньше, чем зарабатываеш.По другому никак.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 03:12

  Дмитрий Ус написав:Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.


Define немаленький

Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:02

  Дмитрий Ус написав:Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.

Жить нужно сегодня, т. к. завтра может и не быть
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:03

  Captain Obvious написав:
  Дмитрий Ус написав:Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.


Define немаленький

Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.

Зачем тогда вообще жить?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:01

  safonovstanislav написав:
  Captain Obvious написав:
  Дмитрий Ус написав:Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.


Define немаленький

Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.

Зачем тогда вообще жить?

действительно, без пятилитрового крузака жизни нет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:04

Я стараюсь по возможности покупать валюту. Это помогает не трогать деньги без крайней необходимости)
WASP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:21

ооберта кіосакі почетайте, досить багато за теке у ньому описано
tushitel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:59

Рецепт старый. Прячь в валюте под матрас и/или раскидывай по депозитам 3-х месячным.
Yarick
 
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