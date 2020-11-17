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Возврат денег за
подписку Sweet.tv

Возврат денег за подписку Sweet.tv
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:28

  protefiks1959 написав: Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты.

Стоп.
Не должно быть такого.
Я , к примеру , оплачиваю картой сам . Указываю номер карты, дату и СВВ и оплатата не проходит так как установлен лимит 1 грн. в день.
mesevik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:22

Alex2007 Ситуация изначально какая была - меня не совсем устраивает Мегого, Олл.тв я в принципе не рассматриваю, так как они 3 раза висели во время матча ЛЧ моей команды. Такое не прощается)

Альтернатива Свит.тв. И как там все работает, я захожу на сайт, меня привлекают супер выгодным предложением за 1 грн. в месяц, с условием дальнейшей ежемесячной оплаты, естественно. Я подвязываю карту, с которой списывается 1 грн., наверное, ставлю галочку под каким-то договором (не помню, но по идее так), с меня списывается 1 грн., и через месяц 97 грн. И так каждый месяц по 97 грн.

Вернуть деньги нельзя, так как я подписал договор. В этом-то и вся загвоздка, что не есть правильно с точки зрения ЗУ, мне так кажется.

Вообще меня эта ситуация зацепила, буду разбирать этот вопрос. Как так получается, таким образом они могут крутить, что хотят, а у клиентов и прав нет.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:35

  mesevik написав:
  protefiks1959 написав: Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты.

Стоп.
Не должно быть такого.
Я , к примеру , оплачиваю картой сам . Указываю номер карты, дату и СВВ и оплатата не проходит так как установлен лимит 1 грн. в день.
Ну, так мне объяснили в приматовском каловом центре - я звонил, т.к. мне тоже интересно и совсем не трудно ( Голд). Там же объяснили, повторюсь, что лимит срабатывает в самопроизвольном порядке, что я давно уже заметил и сам
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:55

  mesevik написав:
  protefiks1959 написав: Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты.

Стоп.
Не должно быть такого.
Я , к примеру , оплачиваю картой сам . Указываю номер карты, дату и СВВ и оплатата не проходит так как установлен лимит 1 грн. в день.

Вперед.
Если вы, в здравом уме и твёрдой памяти, самостоятельно подвязываете карту к какому либо сервису, банк не вправе отказать в списании средств с вашей карты, несмотря ни на какие лимиты. Таковы правила мпс. Вариантов два - либо не подвязывать карты, либо подвязывать карты, на которых всегда ноль
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:02

Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv

Ну ви даєте - даєте CVV фактично невідомо кому . І у вас там ще й гроші є ?
Мегого так само хоче - але добре , що багато терміналів є - готівкою заплатити . А світ цей колись теж спробував - взагалі за 0 грн - і все , що міг - знищив потім . Дуже агресивна реклама постійно лізе ...
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:35

Хотелось бы более детально с этим всем ознакомиться)
pavelviktorov
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:41

  pavelviktorov написав:Хотелось бы более детально с этим всем ознакомиться)
Ну вот вчера подключился к тринити 1 грн. Подкючался на большом телеке ( андроид приставка ), хорошо читаемый текст, и вот что: - написано ясно, что для моего удобства теперь ежемесячно будет сниматься платеж, что я это могу отменить в личном кабинете на сайте - т.е., с компа, или со смарта, или с той же приставки ТВ, но зайти нужно на сайт в браузере, а не в приложении ( как я понял ). Зашел с компа в ЛК, увидел не только новую виртуалку, но и УНИ, с которой пробывал этот ресурс пару лет назад :shock: Карты просто удаляются кликом и нет проблем...А вот сколько людей об этом знают?
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:56

  MASolomko написав:sergiylfc, обращайтесь в службу поддержки банка.
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 22:10

Возврат денег за подписку Sweet.tv

В личном кабинете Sweet.tv, в закладке оплата (карты и оплата) есть ваши привязанные карты. Удаляйте их.
resspect
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:14

Вопрос...

У меня уже 4-й месяц, снимают 2-е платы за СвиитТВ,с пенсионной картки,сегодня сняли опять,я втом месяце уже обращался.
petrtimofeevich53
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