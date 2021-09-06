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Finance.ua: Почему умирает Днепр и сколько нужно денег,...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:52
Пропонуємо до обговорення:
И можно ли спасти главную реку страны
«Среди прочих рек Борисфен наиболее полезен людям, ибо вокруг него самые лучшие и самые питательные пастбища для скота и очень много в нем рыбы, приятной на вкус, и вода в нем очень чистая, по сравнению с другими с мутной водой».
Дивися повний текст Почему умирает Днепр и сколько нужно денег, чтобы спасти реку
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D2
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:52
Я готов в 10 раз больше дать, только спасите реку!
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Додано: Нед 03 жов, 2021 10:55
Аналогично, готов скинуться на благое дело, главное, чтобы мы дальше скидывали меньше мусора в нашу артерию
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shestobanskiy
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:23
4999499 - оплатите работу мне и я реально готов сделать специальное биоплато с камышом, который, собственно, и станет очищать воду. На полном серьезе. Просто это нужно делать. Понятно, что таких плато необходимо создавать по всему руслу. Так, что участвовать в этом деле приемлемо не только для вас одного, надеюсь найдутся еще меценаты-доноры.
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summagisdives
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