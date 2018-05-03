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Способы экономии денег.

Способы экономии денег.
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:06

Бурик З. М. ~ Зоряна Бурик:

Особисто для мене дуже корисною виявилась порада ділити заробітну плату: половину залишати на карточці, а половину - знімати готівкою. І, наприклад, для купівлі продуктів використовувати тільки готівку, або тільки карточку. Так можна краще контролювати покупки і бачити на що йдуть кошти. Ще класний спосіб – планувати покупки (особливо якісь великі), і дотримуватись плану. Також можна визначити людей з якими ви переважно тратите найбільше грошей і постаратись чітко обмежити ваше спілкування, але якщо це ваша сім*я, то навряд чи такий лайфхак спрацює))
Zoryana_Buryk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:18

Re: Способы экономии денег.

Для того, чтоб их экономить, нужно немного себя ограничить в чём то, покупать на распродажах.
Надеждачка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:57

Re: Способы экономии денег.

Мне нравится совет из книги Дэвида Баха "Миллионер - автоматически". Там он дает распоряжение банку переводить (допустим) 10% от всех поступлений на отдельный счет. Вроде в Привате есть Копилка.
И не трогать эти деньги. У нас накопленное за год можно перевести в стабильную валюту и тоже в Копилку.
Смысл в том, что маленькие суммы за большой срок дают большие суммы ).
После этого вычета тратиться только то, что остается, и не страшно, что потратится все. Короче - очень рекомендую книгу. Она написана давно, страниц двести, но вторую половину можно почти пропустить, т.к. там об американских условиях. Но мне она помогла. Очень советую прочесть, а пользоваться или нет - каждый решает сам.
Hella
 
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  #<12
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