Способы экономии денег.

Бурик З. М. ~ Зоряна Бурик:
Особисто для мене дуже корисною виявилась порада ділити заробітну плату: половину залишати на карточці, а половину - знімати готівкою. І, наприклад, для купівлі продуктів використовувати тільки готівку, або тільки карточку. Так можна краще контролювати покупки і бачити на що йдуть кошти. Ще класний спосіб – планувати покупки (особливо якісь великі), і дотримуватись плану. Також можна визначити людей з якими ви переважно тратите найбільше грошей і постаратись чітко обмежити ваше спілкування, але якщо це ваша сім*я, то навряд чи такий лайфхак спрацює))